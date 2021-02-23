تقارير: الرباط تعلّق كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانية

كشفت مراسلة من وزارة الخارجية المغربية أن المغرب قرّر تعليق كل أشكال التواصل مع سفارة ألمانيا في الرباط بسبب "سوء تفاهمات عميقة حول ما يخصّ قضايا أساسية للمملكة المغربية" وفق نص المراسلة الذي نشرته عدة وسائل إعلام مغربية.

وطالبت المراسلة الموقعة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والجالية المغربية بالخارج ناصر بوريطة اليوم الاثنين (الأول من مارس/آذار 2021)، والمرسلة إلى الحكومة وأعضائها، الوزارات المغربية بـ"تعليق كل أشكال التواصل والتفاعل والتعاون في جميع الحالات وبأيّ شكل من الأشكال مع السفارة الألمانية وهيئات التعاون الألمانية والمؤسسات السياسية التابعة لها".

وأكدت المراسلة التي انتشرت نسخ منها على مواقع التواصل، أن أيّ استئناف للتعامل مع السفارة الألمانية يجب أن يتم بإذن مسبق من الوزارة المعنية التي أكدت بدورها أنها أوقفت كل أشكال التواصل مع السفارة ذاتها.

ولم يصدر أيّ تعليق من السلطات الألمانية حول الموضوع حتى ساعة إعداد هذا الخبر. كما لم تعلق السفارة الألمانية في الرباط عليه بعد. وقالت مواقع مغربية إن المراسلة تم التأكد من صحتها.

إ.ع/أ.ح