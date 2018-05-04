تقارير: البحرية الأمريكية تصادر صواريخ إيرانية في طريقها لليمن

قال مسؤولون أمريكيون الأربعاء (الرابع من كانون الأول/ ديسمبر 2019) إن بارجة تابعة للبحرية الأمريكية صادرت الأسبوع الماضي أجزاء من صواريخ يعتقد بأنها تعود لإيران في خليج عمان، وذلك بينما تضغط إدارة الرئيس دونالد ترامب على طهران للحد من أنشطتها الإقليمية.

وذكرت وكالة رويترز أن المسؤولين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، قالوا إن مدمرة الصواريخ الموجهة فورست شيرمان احتجزت قاربا صغيرا الأسبوع الماضي قبل أن تعتليه مفرزة من خفر السواحل وتعثر على أجزاء الصواريخ. وأضاف المسؤولون أن طاقم القارب الصغير نقل إلى خفر السواحل اليمني وأن أجزاء الصواريخ في حيازة الولايات المتحدة حاليا.

وقالت صحيفة واشنطن بوست في موقعها على الإنترنت إنه تم ضبط القارب الصغير من قبل البحرية الأمريكية وفريق خفر السواحل الأمريكي يوم الأربعاء الماضي في شمال بحر العرب، وقد تم اكتشاف صلة إيران بالأسلحة.

وبحسب الصحيفة قال مسؤولون أمريكيون إن هذا الحادث يوضح استمرار تهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى المتمردين الحوثيين، ويأتي ذلك في الوقت الذي يجتمع فيه وزير الخارجية مايك بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البرتغال، حيث تعتبر إيران موضوعا رئيسيا لمحادثاتهما.

وتتهم الولايات المتحدة، إيران بتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين الذين يقاتلون الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بحسب الصحيفة.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز)