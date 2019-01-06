تقارير: اختفاء ألماني بمصر وتوقعات بأنه محتجز لدى الأمن

تحدثت تقارير إعلامية في ألمانيا عن اختفاء شاب (18 عاماً) ينحدر من مدينة "غيسن" غربي ألمانيا، في مصر ورجحت التقارير أن يكون الشاب قد تم احتجازه من قبل قوات الأمن المصرية.

ونقلت صحيفة "هيسنشاو" في موقعها على الإنترنت اليوم الأحد (السادس من كانون الثاني/ يناير 2019) عن والد الشاب، الذي ينحدر من جذور مصرية، قوله إنه تم القاء القبض على ابنه في أعقاب وصول الابن إلى الاقصر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وأشار الوالد إلى أن شقيقه علم بهذا في القاهرة.

ويعتقد الوالد في حديثه مع الصحيفة أنه ربما حدث تشابه في الأسماء بين ابنه، الذي يحمل جواز سفر ألماني، وأحد الأشخاص الآخرين.

وكانت صحيفة "غيسنر ألغماينه" قد تحدثت ْعن اختفاء الطالب الألماني وفقدان التواصل معه في مصر بعد وصوله إلى مطار الأقصر يوم الإثنين (17 ديسمبر/ كانون الأول)، حيث كان مخططا أن يواصل في نفس اليوم رحلته إلى القاهرة، لكنه لم يصل أبدا، حسب رواية والده للصحيفة.

وقال الأب ربما كان طريق الرحلة سببا للشكوك في أمر ابنه، لأنه لم يسافر مباشرة للقاهرة، مضيفا "الطريق عبر الأقصر اختاره الطالب بسبب رخص التكلفة". وكان الشاب يريد زيارة جده في القاهرة.

وبناء على سؤال، ذكرت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأحد أنها تأخذ الحادثة على "محمل الجد"، وأنها تسعى بشدة للحصول على توضيح، مشيرة إلى أن السفارة الألمانية في القاهرة تجري اتصالات مع السلطات المعنية وأقارب الشاب و"تبذل جهدا كبيرا " من أجل كشف ملابسات اختفائه. وبحسب "هيسنشاو" فإن متحدثة لدى وزارة الخارجية الألمانية رفضت الحديث عن خلفيات الواقعة.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)