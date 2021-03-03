تقارير إسرائيلية: نتنياهو سيزور الإمارات وقد يلتقي بن سلمان

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الأربعاء (10 مارس/ آذار 2021) أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيزور الإمارات غداً الخميس، وقد يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في فرصة لإبراز العلاقات الجديدة مع الخليج قبل أيام من انتخابات إسرائيلية تتقارب فيها بشدة فرص المتنافسين.

ولم يصدر بعد تأكيد رسمي من مكتب نتنياهو أو من الإمارات لأنباء الزيارة، كما لم تعلق السعودية على هذه التقارير حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) إن نتنياهو سيجري محادثات مع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد ينضم إليهما.

وكانت إسرائيلأقامت علاقات رسمية مع الإمارات والبحرينفي سبتمبر/ أيلول، وذلك في ثالث ورابع تطبيع للعلاقات مع بلدان عربية خلال أكثر من 70 عاماً. وكان التطبيع مع البلدين في إطار اتفاق بوساطة أمريكية. ولدى الدول الثلاث مخاوف مشتركة تتعلق بإيران.

وتشجع السعودية على التقارب لكنها لم تصل إلى حد الاعتراف بإسرائيل.

ولم يتضح بعد ما إذا كان نتنياهو سيتوجه إلى البحرين مثلما كان يعتزم خلال رحلة للخليج كانت مقررة في فبراير/ شباط، لكنها تأجلت بسبب أزمة جائحة كورونا. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الزيارة ستستغرق يوماً واحداً.

مشاهدة الفيديو 02:07 شارك ما قصة الطائرة الخاصة التي قد تكون نقلت نتنياهو سرا من مدينة خليجية إلى أخرى؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3ljYs ما قصة الطائرة الخاصة التي قد تكون نقلت نتنياهو سرا من مدينة خليجية إلى أخرى؟

وسيخوض نتنياهو رابع انتخابات تجريها إسرائيل في عامين مستنداً إلى دوره في برنامج التطعيم السريع للوقاية من "كوفيد-19" في البلاد، وجعل من مسعاه لإقامة علاقات جديدة في منطقة الخليج محوراً لحملته الانتخابية في المنافسة التي تشهد استقطاباً سياسياً.

وتوافد السائحون ورؤساء الشركات الإسرائيليون على الإمارات منذ التطبيع وقبل إغلاق المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل، والموجود في تل أبيب، في أواخر يناير/ كانون الثاني، بسبب العزل العام على مستوى البلاد. وجرى تخفيف القيود يوم الأحد.

ودعا نتنياهو الناخبين خلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء إلى التصويت له مرة أخرى ليفوز في الانتخابات المقررة يوم 23 مارس/ آذار حتى يتمكن من تحقيق "المزيد من اتفاقات السلام" في المنطقة مع ضمان "ألا تزود إيران نفسها بأسلحة نووية".

وتنفي إيران أن يكون الهدف من برنامجها النووي هو امتلاك أسلحة ذرية.

ي.أ/ أ.ح (رويترز)