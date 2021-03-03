تقارير إسرائيلية: نتنياهو سيزور الإمارات وقد يلتقي بن سلمان

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الأربعاء (10 مارس/ آذار 2021) أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيزور الإمارات غداً الخميس، وقد يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في فرصة لإبراز العلاقات الجديدة مع الخليج قبل أيام من انتخابات إسرائيلية تتقارب فيها بشدة فرص المتنافسين.
ولم يصدر بعد تأكيد رسمي من مكتب نتنياهو أو من الإمارات لأنباء الزيارة، كما لم تعلق السعودية على هذه التقارير حتى ساعة إعداد هذا الخبر.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) إن نتنياهو سيجري محادثات مع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد ينضم إليهما.
وكانت إسرائيلأقامت علاقات رسمية مع الإمارات والبحرينفي سبتمبر/ أيلول، وذلك في ثالث ورابع تطبيع للعلاقات مع بلدان عربية خلال أكثر من 70 عاماً. وكان التطبيع مع البلدين في إطار اتفاق بوساطة أمريكية. ولدى الدول الثلاث مخاوف مشتركة تتعلق بإيران.
وتشجع السعودية على التقارب لكنها لم تصل إلى حد الاعتراف بإسرائيل.
ولم يتضح بعد ما إذا كان نتنياهو سيتوجه إلى البحرين مثلما كان يعتزم خلال رحلة للخليج كانت مقررة في فبراير/ شباط، لكنها تأجلت بسبب أزمة جائحة كورونا. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الزيارة ستستغرق يوماً واحداً.
وسيخوض نتنياهو رابع انتخابات تجريها إسرائيل في عامين مستنداً إلى دوره في برنامج التطعيم السريع للوقاية من "كوفيد-19" في البلاد، وجعل من مسعاه لإقامة علاقات جديدة في منطقة الخليج محوراً لحملته الانتخابية في المنافسة التي تشهد استقطاباً سياسياً.
وتوافد السائحون ورؤساء الشركات الإسرائيليون على الإمارات منذ التطبيع وقبل إغلاق المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل، والموجود في تل أبيب، في أواخر يناير/ كانون الثاني، بسبب العزل العام على مستوى البلاد. وجرى تخفيف القيود يوم الأحد.
ودعا نتنياهو الناخبين خلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء إلى التصويت له مرة أخرى ليفوز في الانتخابات المقررة يوم 23 مارس/ آذار حتى يتمكن من تحقيق "المزيد من اتفاقات السلام" في المنطقة مع ضمان "ألا تزود إيران نفسها بأسلحة نووية".
وتنفي إيران أن يكون الهدف من برنامجها النووي هو امتلاك أسلحة ذرية.
ي.أ/ أ.ح (رويترز)
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السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية
صورة لسفينة إسرائيلية تمر قرب جزيرة تيران في سنة 1957. بعد مصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير غير المأهولتين في البحر الأحمر إلى السعودية، بات للأخيرة حدود بحرية مشتركة مع إسرائيل.
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السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطار بن غوريون في تل أبيب. هنا حطت الطائرة الرئاسية لترامب لأول مرة قادمة مباشرة من الرياض الى تل أبيب. ولا ترتبط السعودية مع إسرائيل بأية علاقات سياسية واقتصادية مباشرة.
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السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية
الرئيس الأمريكي الأسبق هاري ترومان يقلد ولي العهد السعودي الأمير سعود بن عبد العزيز عام 1947 وسام الاستحقاق الأمريكي. وكان ترومان من أشد المؤيدين لقيام دولة إسرائيل واعترف بها بعد مرور دقائق فقط على إعلانها، وكان يقيم في الوقت نفسه علاقات وثيقة مع السعودية وزعمائها.
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السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية
شاركت السعودية بقوات عسكرية في جميع الحروب العربية مع الدولة العبرية، بالإضافة إلى دعمها الاقتصادي للدول العربية المشاركة في الحروب ومقاطعتها الاقتصادية للدول المساندة لإسرائيل، مثل فرنسا وبريطانيا.
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السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية
وفي حرب 1973 شاركت السعودية الدول العربية الأخرى المنتجة للنفط في وقف ضخ النفط إلى الدول الغربية الحليفة لإسرائيل، ومن ضمنها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. وهو ما تسبب في أزمة كبيرة في تزويد النفط في الدول الغربية.
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السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية
بقيت السعودية بعيدة عن محادثات السلام المصرية الإسرائيلية في 1978، لكن العلاقة مع إسرائيل تغيرت تدريجيا بعدها. وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في سنة 2016 عن عملية "أولندي ماعوف" التي جرت في سنة 1981، التي تضمنت إنقاذ سفينة صواريخ إسرائيلية جنحت في المياه الإقليمية السعودية. وتم إنقاذ السفينة بعميلة مشتركة إسرائيلية سعودية وبوساطة أمريكية.
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السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية
أجريت لقاءات غير رسمية بين مسؤولين إسرائيليين وسعوديين، من ضمنها زيارة اللواء السعودي المتقاعد الدكتور أنور عشقي رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية بالشرق الأوسط، إلى إسرائيل في تموز/يوليو 2016 ولقائه بالمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية دوري غولد في القدس. في الصورة أنور عشقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
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السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية
تمثل أيران عدواً مشتركا لكل من السعودية وإسرائيل. ونتج عن هذا الموقف قرارات تاريخية للسعودية ضد إيران وحلفائها، المعادين لإسرائيل، وخاصة بعد تولي الرئيس ترامب الرئاسة الامريكية. وكان آخرها إعلان مقاطعة قطر ومطالبتها بالحد من علاقاتها مع إيران وحلفائها في المنطقة. في الصورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قادة في الجيش السعودي.
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السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية
العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في ظل الرئيس الأمريكي ترامب، قد تمهد الطريق لعلاقات إسرائيلية سعودية، وقد نقلت صحيفة هآرتس عن كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي الذي طوّر علاقات قوية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله إنه قد ناقش مع السعوديين تطوير علاقاتهم باسرائيل كمقدمة لاحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
الكاتب: زمن البدري