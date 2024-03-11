تقارير: إبراهيم دياز اختار تمثيل المغرب

كشفت تقارير صحفية أن إبراهيم دياز نجم ريال مدريد اختار حمل قميص المنتخب المغربي. إبراهيم دياز المولود في إسبانيا لعب مع فئات عمرية مختلفة لإسبانيا، واختار المغرب بعد تفكير طويل.

كشف فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في عالم كرة القدم، أن إبراهيم دياز نجم فريق ريال مدريد قرر حمل قميص المنتخب المغربي.

وكتب رومانو على حسابه الخاص في تطبيق "إكس" تويتر سابقا إن "إبراهيم دياز سيلعب لمنتخب المغرب وليس لإسبانيا. لقد تم اتخاذ القرار، ومن المتوقع أن يُصبح رسميا قريبا".

وأضاف الخبير الإيطالي في عالم الانتقالات، والمعروف بأخباره الحصرية والموثوقة:"لقد تم إبلاغ الاتحاد المغربي الليلة (بموافقة دياز على تمثيل المغرب)".

وفي نفس السياق، أكدت صحيفة "ماركا" خبر اخيتار دياز اللعب بقميص المنتخب المغربي. وكتبت الصحيفة الإسبانية تقول:"انتهت قضية إبراهيم المهاجم(المولود في مالقا) سيلعب الآن مع المغرب. القرار ثابت وقد تم التفكير فيه بعناية. إنه قرار لا يمكن التراجع عنه".

وأردفت "ماركا" حديثها عن قرار إبراهيم دياز:"إسبانيا خسرت إبراهيم الذي انتظر حتى اللحظة الأخيرة لتمثيل البلد الذي ولد فيه، لكن التجاهل المتكرر من جانب لاروخا دفع باللاعب إلى اتخاذ قراره بتمثيل المغرب، والذي يُتابع اللاعب منذ سنوات".

وتابعت الصحيفة الإسبانية أن المسؤولين عن الكرة في المغرب نزلوا بكل ثقلهم من أجل أن يحمل إبراهيم دياز قميص المغرب على حساب إسبانيا. وأضافت أن "عملية دياز" قادها رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ومدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي.

وكانت تقارير صحيفة قد كشفت أن إبراهيم دياز تواصل مع نجم المغرب أشرف حكيمي المولد بدوره في إسبانيا، والذي اختار تمثيل المغرب. ونجح حكيمي في إقناع دياز باللعب لصالح المغرب، حسب نفس التقارير.

وإبراهيم عبد القادر دياز (24 عاما) مولود في مدينة مالقا الإسبانية من أم إسبانية وأب من أصل مغربي من مليلية. ولدى إبراهيم أربع أخوات وهو الابن الوحيد.

ولعب إبراهيم دياز الذي يملك الجنسية الإسبانية والمغربية مع فريق مانشستر سيتي، ثم تألق بشدة مع فريق ميلان الإيطالي. وعاد دياز إلى فريقه ريال مدريد، الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى صيف 2027.