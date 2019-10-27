 تقارير أمريكية: قوات خاصة استهدفت البغدادي | أخبار | DW | 27.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تقارير أمريكية: قوات خاصة استهدفت البغدادي

كشف مسؤول في البنتاغون لوسائل إعلام أمريكية بأن قوات خاصة أمريكية استهدفت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في سوريا. والرئيس ترامب يعلن خلال ساعات "حدثا كبيرا جدًا!" .

IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi erstmals wieder in Video (picture-alliance/dpa/Al-Furkan)

كشفت مجلة "نيوزويك" نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي أن أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش )، قتل في غارة شنها الجيش الأمريكي مساء السبت(26 أكتوبر تشرين أول 2019) في سورية. وأضافت المجلة أن ترامب وافق على تنفيذ المهمة قبل حوالي أسبوع من حدوثها، وذلك بعد تقارير كشفت مساء السبت عن تحليق مروحيات عسكرية أمريكية فوق محافظة إدلب في شمال غرب سورية.

وقال مسؤول كبير في البنتاغون مطلع على العملية إن البغدادي كان هدفًا لعملية سرية للغاية في آخر معقل للإسلاميين في سورية. وقال المسؤول الكبير في البنتاغون للمجلة إن قتالا قصيرا إندلع عند دخول القوات الأمريكية للمجمع الذي يوجد به البغدادي مشيرا إلى أن البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة. وكان أفراد من أسرته حاضرين. ووفقًا لمصادر البنتاغون، لم يصب أي طفل في الغارة، لكن قُتلت زوجتان للبغدادي بعد أن فجرتا نفسيهما بسترات ناسفة كن يرتدينها.

وقال مسؤول بالجيش الأمريكي أطلع على نتائج العملية لمجلة "نيوزويك" إن البغدادي قتل في الغارة. وأبلغ البنتاغون البيت الأبيض بأنهم "يثقون بشدة" في أن الهدف عالي القيمة الذي قُتل هو البغدادي. لكن السلطات ما زالت تتحقق من ذلك. كما قال مسؤول أمريكي لشبكة "سي ان ان" الإخبارية إن السلطات مازالت تنتظر نتيجة فحص الحمض النووي للتأكد من مقتل البغدادي.

ونفذ فريق دلتا من قيادة العمليات الخاصة المشتركة عملية على مستوى عال يوم السبت بعد تلقي معلومات استخباراتية. وكان الموقع يخضع للمراقبة منذ بعض الوقت.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد غرد في وقت سابق من يوم السبت عبر صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قائلا: "حدث شيء كبير جدًا!".

وأعلن البيت الأبيض لاحقا أن الرئيس الأمريكي سيلقي بيانا مهما في الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد (1300 بتوقيت غرينتش ).

البغدادي قتل بتفجير إنتحاري؟

ووفق تقرير نيوزويك الأمريكية فان البغدادي يكون قد فجر حزاما ناسفا كان يحمله وأسفر عن قتل نفسه. وفي سياق متصل قال مصدران أمنيان عراقيان لرويترز اليوم الأحد إن العراق تلقى تأكيدا من مصادر في سوريا بأن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي قُتل.

وقال أحد المصدرين "مصادرنا الخاصة من داخل سوريا أكدت للفريق الاستخباراتي العراقي المكلف بمطاردة البغدادي مقتله مع حارسه الشخصي الذي لا يفارقه أبدا في إدلب بعد اكتشاف مكان اختبائه عند محاولته إخراج عائلته خارج إدلب باتجاه الحدود التركية".

وحسب مصادر أخرى فقد استهدفت مروحيات "لساعة ونصف الساعة" ليل السبت الأحد جهاديين قريبين من تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا ما أسفر عن سقوط تسعة قتلى، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.  وقال المرصد أن ثماني مروحيات استهدفت بعد منتصف ليل السبت الأحد منزلا وسيارة في محيط قرية باريشا في إدلب حيث تتواجد "مجموعات  قريبة من الدولة الاسلامية". 

يشار إلى أن البغدادي مختبئ منذ خمس سنوات. وأن مكان وجوده كان غير معلوم. وأعلنت الولايات المتحدة منذ سنوات عن مكافأة قدرها 25 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات تؤدي للوصول إلى البغدادي.

وفي نيسان/أبريل الماضي، ظهر البغدادي في شريط فيديو، وهو الأول منذ نشر لقطات له في عام 2014 بعد أيام قليلة من إعلان "الخلافة" المزعومة للتنظيم في العراق وسورية.

وخلال السنوات الماضية، كانت هناك ادعاءات متعددة بمقتل البغدادي والتي كان يثبت عدم صحتها فيما بعد.

م.س( د ب أ، رويترز، أ ف ب، نيوزويك)

  • Syrien Bürgerkrieg Kurden Kämpfer bei Kobane

    تنظيم "الدولة الإسلامية".. مسار هزائم متواصلة

    في كانون الثاني/ يناير 2015 ألحقت قوات برية كردية بدعم جوي أمريكي ودول التحالف، هزائم كبيرة بالتنظيم الإرهابي في كوباني (عين العرب) السورية، وتمكنت القوات الكردية من استعادة المدنية.

  • Irak Tikrit Kämpfe Eroberung Irakische Armee

    تنظيم "الدولة الإسلامية".. مسار هزائم متواصلة

    أعلنت القوات العراقية في آذار/ مارس 2015 تحرير جميع مناطق تكريت بعد عملية دامت أكثر من شهر. وكشف البنتاغون أن التحالف الدولي لم يشارك في العملية العسكرية العراقية لاستعادة المدينة.

  • Irak Sindschar Massengrab von IS getöteten Jesidinnen entdeckt

    تنظيم "الدولة الإسلامية".. مسار هزائم متواصلة

    أطلقت قوات البيشمركة في الثاني عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 عملية لتحرير مدينة سنجار العراقية والمناطق التابعة لها من تنظيم "الدولة الإسلامية". وشنت القوات الكردية هجمات من عدة محاور وألحقت هزائم كبيرة بالتنظيم.

  • Islamischer Staat Video Christen Libyen

    تنظيم "الدولة الإسلامية".. مسار هزائم متواصلة

    في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2015 قصفت الولايات المتحدة لأول مرة تنظيم "الدولة الاسلامية" في معقله بدرنة شرق ليبيا ما أسفر عن مقتل أبو نبيل العراقي، القيادي في التنظيم الإرهابي في ليبيا، والمعروف أيضا باسم وسام نجم عبد زيد الزبيدي. ويُعتقد أن أبو نبيل، قد يكون هو نفسه المتحدث في الفيديو الذي نشره "داعش" لدى إعدام رهائن مصريين في فبراير 2015.

  • Irak Rückeroberung von Ramadi

    تنظيم "الدولة الإسلامية".. مسار هزائم متواصلة

    نفذ الجيش العراقي مدعوما بقوات الحشد الشعبي في كانون الأول/ ديسمبر 2015 هجوما على "داعش" بمدينة الرمادي، كبرى مدن محافظة الأنبار، ونجحت القوات العراقية في استعادة السيطرة بشكل كامل على المدينة، بدعم من طيران التحالف الدولي.

  • Kämpfe in Ramadi

    تنظيم "الدولة الإسلامية".. مسار هزائم متواصلة

    في شهر أيار/ مايو 2016 قتل أبو وهيب المعروف باسم "أسد الصحراء"، القيادي البارز في تنظيم "الدولة الإسلامية" في ضربة جوية لقوات التحالف في العراق. وكان أبو وهيب "الآمر العسكري" لمحافظة الأنبار.

  • ISIL Kämpfer

    تنظيم "الدولة الإسلامية".. مسار هزائم متواصلة

    نفذت القوات الأمريكية في يوليو/ تموز 2016 غارة جوية لقتل عمر الشيشاني أحد أبرز قادة التنظيم في العراق. وتقبلت عائلته التعازي في مسقط رأسه في منطقة بيركياني الجورجية، ما يعتبر تأكيداً لمقتله.

  • Libyen Sirte Kampf gegen IS

    تنظيم "الدولة الإسلامية".. مسار هزائم متواصلة

    دخلت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني اليبية في التاسع من حزيران/ يونيو 2016 إلى مدينة سرت شرق طرابلس، ونجحت في تطويق الجهاديين في وسط المدينة. وتكبد التنظيم في الأيام الأخيرة خسائر كبيرة في هذه المدينة.

  • Syrien Mariinsky Orchester Konzert Wüstenstadt Palmyra

    تنظيم "الدولة الإسلامية".. مسار هزائم متواصلة

    في 27 آذار/ مارس 2016 أُعلن بأن الجيش السوري تمكن من السيطرة على مدينة تدمر التاريخية بالكامل، وذلك بعد معارك استمرت ثلاثة أسابيع. وأقامت روسيا التي دعمت قواتها الجيش السوري، حفلة موسيقية للاحتفاء بتحرير المدينة الأثرية.

  • Syrien Manbij Zivilisten

    تنظيم "الدولة الإسلامية".. مسار هزائم متواصلة

    في السادس من أغسطس/ آب 2016 سيطرت قوات تحالف سوريا الديمقراطية(تحالف كردي عربي) على معظم مناطق مدينة منبج، أحد أهم معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في محافظة حلب في شمال سوريا. واحتفل الرجال بالتحرر من سلطىة "داعش"، عبر حلق اللحى والنساء عبر نزع النقاب.

    الكاتب: عبد الرحمان عمار (وكالات)


مختارات

واشنطن تريد منع "داعش" من السيطرة على حقول النفط السورية

تصريحات جديدة لمسؤولين أمريكيين تؤكد خطط الولايات المتحدة لإبقاء قوات عسكرية في سوريا وتعزيزها بعتاد إضافي لمنع فلول تنظيم "داعش" أو قوى أخرى من السيطرة على حقول النفط. وتركيا تطالب ترامب بتسليمها قائد قوات "قسد". (25.10.2019)  

صحيفة: فقدان أثر نحو 120 ألمانياً من مقاتلي وداعمي "داعش"

أشار تقرير صحفي أن برلين لا تعرف مكان إقامة نحو 120 مقاتلا أو داعما ألمانيا تابعين لـ"داعش"، ملمحاً لإمكانية أن يكون هؤلاء موجودون بتركيا أو العراق أو ليبيا أو حتى مصر. واستند التقرير في ذلك إلى خبير أمني لم يذكر اسمه. (24.10.2019)  

تمديد مهمة طائرات "تورنادو" الألمانية في سوريا

بأغلبية ضئيلة وافق البرلمان الألماني على تمديد مهمة طائرات الاستطلاع الألمانية "تورنادو" بسوريا حتى نهاية مارس المقبل على أن يكون آخر تمديد لعمل هذه الطائرات. كما وافق البرلمان على إبقاء الجنود الألمان بالعراق عاما آخر. (24.10.2019)  

تنظيم "الدولة الإسلامية".. مسار هزائم متواصلة

لا تزال المعارك متواصلة في العراق، وسوريا، وليبيا ضد مقاتلي ما يسمى "الدولة الإسلامية". ويتكبد التنظيم الإرهابي منذ 2015 الكثير من الهزائم في تلك الدول و قُتل عدد من أبرز قياديه. فيما يلي عرض لأبرز الهزائم. (15.08.2016)  

مواضيع ذات صلة

Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

أبو بكر البغدادي.. قصة مطاردة طويلة! 27.10.2019

ترد أنباء عن "مقتل" زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في عملية للقوات الخاصة الأمريكية. لكن هذه ليست المرة الأولى التي ترد فيها تقارير مشابهة. فهل تكون هذه المرة الأخيرة وتنتهي قصة مطاردة البغدادي الطويلة؟

Abu Bakr al-Baghdadi

دول وأطراف مؤثرة في سوريا.. ما دورها في استهداف البغدادي؟ 27.10.2019

تشير تقارير متواترة إلى "مقتل" زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في عملية نفذتها قوات أمريكية خاصة في سوريا، فما هو دور الدول والأطراف المؤثرة في سوريا من هذه العملية؟

Symbolbild: Kurdenmiliz - Mitglieder der Kurdischen Volksverteidigungseinheiten

وجهة نظر: أوروبا أيضا تتخلى عن السوريين 27.10.2019

ليس فقط الرئيس ترامب، وإنما حتى سلفه أوباما وقادة الاتحاد الأوروبي فشلوا في سوريا منذ سنوات. وبالنظر إلى ذلك فإن مقترحات كالذي قدمته وزيرة الدفاع الألمانية كرامب-كارنباور، لها نتائج عكسية، حسب رأي راينر زوليش في تعليقه.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  