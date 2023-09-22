تقارير: أمريكا ستسلم أوكرانيا صواريخ أتاكمز الخارقة

أفادت شبكة إن.بي.سي نيوز وكذلك صحيفة واشنطن بوست، الجمعة (22 سبتمبر/ أيلول 2023)، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين ومسؤول بالكونغرس بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن واشنطن ستزود كييف بصواريخ أتاكمز (ATACMS) بعيدة المدى.

ودأبت كييف على طلب صواريخ أتاكمز من حكومة بايدن للمساعدة في مهاجمة خطوط الإمداد والقواعد الجوية وشبكات القطارات وتعطيلها في الأراضي التي تحتلها روسيا.

لكن البيت الأبيض لم يفصح عن أي قرار بخصوص صواريخ أتاكمز في زيارة زيلينسكي لواشنطن أمس الخميس لإجراء محادثات مع بايدن، على الرغم من إعلانها تقديم حزمة مساعدة عسكرية لكييف بقيمة 325 مليون دولار. ولم ترد وزارة الدفاع (البنتاغون) على طلب من رويترز للتعليق. وكانت رويترز قد أفادت بأن حكومة بايدن تدرس شحن صواريخ أتاكمز إلى أوكرانيا.

وصواريخ أتاكمز هي صواريخ باليستية قصيرة المدى يصل مداها إلى 300 كيلومتر، ويمكنها الوصول إلى هدفها في غضون خمس دقائق. وتهدف إلى جعل تحركات القوات الروسية مستحيلة، وفق صحيفة بيلد الألمانية.

وتطالب أوكرانيا منذ فترة طويلة بأنظمة أسلحة طويلة المدى مثل صواريخ أتاكمز من الولايات المتحدة وصواريخ توروس من ألمانيا.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي أن أولى دبابات "أبرامز ام 1" الأمريكية ستصل أوكرانيا في "الأسبوع المقبل" لتعزيز قدرات كييف في التصدي للقوات الروسية في هجوم مضاد يسير ببطء.

وقال بايدن في البيت الأبيض وإلى جانبه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "الأسبوع المقبل تصل أولى دبابات أبرامز الأمريكية إلى أوكرانيا".

وقال بايدن إنه "وافق على الشريحة التالية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا" والتي قدّرها البنتاغون بـ325 مليون دولار.

وتشمل شريحة المساعدات صواريخ للدفاع الجوي وذخيرة لمنظومات هايمارس الصاروخية وأسلحة مضادة للدبابات وطلقات مدفعية.

وقال بايدن الخميس إنه "لا بديل" من إقرار الكونغرس المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، بعدما هدّد مشرّعون جمهوريون بعرقلة إقرار الحزمة الجديدة.

وردا على سؤال طرحه مراسل حول ما إذا كان الكونغرس سيصادق على حزمة المساعدات، قال بايدن لدى لقائه زيلينسكي "أعوّل على حكمة الكونغرس الأمريكي. لا بديل من ذلك".

ومن جهته شدّد زيلينسكي على وجوب "البقاء موحّدين" في مواجهة روسيا، ساعيا إلى إقناع الأميركيين بمواصلة دعمهم الكبير لبلاده وسط محاولة أعضاء يمينيين في الكونغرس قطع المساعدات عن كييف.

ص.ش/ف.ي (رويترز، أ ف ب)