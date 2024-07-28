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سياسةالشرق الأوسط

تفويض نتنياهو وغالانت بتحديد نوع وتوقيت الرد على حزب الله

٢٨ يوليو ٢٠٢٤

فوضت الحكومة الأمنية الإسرائيلية رئيس الحكومة نتنياهو ووزير دفاعه غالانت بتحديد "نوع" و"توقيت" الرد على حزب الله بعد الهجوم الدامي على مجدل شمس. وتتهم إسرائيل وأمريكا حزب الله بالمسؤولية عن الهجوم وهو ما ينفيه الحزب.

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صورة من الأرشيف يظهر فيها نتنياهو ووزير الدفاع غالانت بالإضافة إلى قادة عسكريين بينهم رئيس الأركان.
فوض المجلس الوزاري الأمني نتنياهو وغالانت بتحديد نوعية الرد الإسرائيلي على هجوم مجدل شمس وتوقيته.صورة من: Amos Ben-Gershom/GPO/picture alliance

 

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد (28 يوليو/ تموز 2024) إن اجتماع مجلس الوزراء الأمني ​​المصغر انتهى وإن أعضاءه فوضوا رئيس الحكومة (نتنياهو) ووزير الدفاع يوآف غالانت بتحديد "نوع" و"توقيت" الرد الإسرائيلي على حزب الله اللبناني بعد الهجوم الذي استهدف بلدة مجدل شمس بالجولان.

وكان مجلس الوزراء الأمني المصغر قد عقد اجتماعا اليوم الأحد  لبحث الرد على هجوم صاروخي على هضبة الجولان السورية المحتلة أدى إلى مقتل 12 فتى وطفلا، وهو الهجوم الذي حملت إسرائيل والولايات المتحدة حزب الله اللبناني الشيعي المسؤولية عنه رغم نفي الأخير.

وتوعدت إسرائيل على لسان أكثر من مسؤول برد قاس على حزب الله. كما حمّل البيت الأبيض الحزب الحليف لإيران مسؤولية الهجوم على مجدل شمس. وقال في بيان "هذا الهجوم نفذه حزب الله اللبناني. إنه صاروخ تابع لهم انطلق من منطقة يسيطرون عليها".

وأضاف البيان أن واشنطن تجري محادثات مع مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين منذ هجوم أمس السبت الذي ندد به ووصفه بأنه "مروع" وذكر أن الولايات المتحدة تعمل على إيجاد حل دبلوماسي.

بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن تؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لكنها لا تريد مزيدا من التصعيد الصراع الذي يشهد تبادلا يوميا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله على طول الحدود.

حزب الله يخلي مواقع في لبنان إثر تهديدات إسرائيلية

في غضون ذلك أخلى حزب الله مواقع له في جنوب وشرق لبنان بعد تهديدات إسرائيلية بـ"رد قوي" على هجوم السبت، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من الحزب الأحد وكالة فرانس برس. وقال المصدر: "أخلى الحزب مواقع له في الجنوب والبقاع يعتقد أنها قد تكون هدفاً طبيعياً لإسرائيل".

ويتركّز وجود حزب الله في منطقة البقاع على الحدود مع سوريا، وفي جنوب لبنان حيث يتبادل بشكل شبه يومي القصف مع إسرائيل منذ بدء الحرب في غزّة بين الجيش الاسرائيلي وحليفته حركة حماس، التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.

نساء في مجدل شمس يبكين على ضحايا الهجوم الصاروخي 28.70.2024
شارك الآلاف في تشييع ضحايا الهجوم الصاروخي على بلدة مجدل شمس في مرتفعات الجولانصورة من: picture alliance/dpa

تشييع ضحايا الهجوم

في غضون ذلك، تجمعت آلاف العائلات لحضور جنازات قتلى الهجوم في مجدل شمس الدرزية. وأحاط المشيعون، الذين كان العديد منهم يضع العمامة الدرزية التقليدية ذات اللونين الأبيض والأحمر على رأسه، بالنعوش في أثناء الجنازة.

وقال دولان أبو صالح رئيس المجلس المحلي لمجدل شمس في تصريحات بثها التلفزيون الإسرائيلي إنها "مأساة ثقيلة، يوم أسود وقع على مجدل شمس".

وكان حزب الله قد أعلن في البداية أنه أطلق صواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان، لكنه نفى تورطه في الهجوم على مجدل شمس.

وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالإضافة إلى دول عربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.

 

ع.ج/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)

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