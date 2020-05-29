تفش جديد لوباء إيبولا في شمال غرب الكونغو

أعلن وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديموقراطية إيتيني لونغوندو في مؤتمر صحافي اليوم (الاثنين الأول من يونيو/ حزيران 2020) عن وفاة أربعة أشخاص بمرض وباء إيبولا الفتاك. وسُجلت الوفيات الأربع في حيّ في مبانداكا، مركز مقاطعة إكواتور على بعد حوالى 600 كيلومتر شمال العاصمة كينشاسا. ويربط بين المدينتين نهر الكونغو ويستغرق الإبحار بينهما أسبوعاً.

وأضاف الوزير أن "المعهد الوطني لأبحاث الطب الحيوي أكد أن العينات التي أُخذت من مبانداكا إيجابية لجهة الإصابة بمرض فيروس إيبولا. وتابع "سنرسل إليهم بسرعة كبيرة اللقاح والأدوية أيضاً"، مشيراً إلى أنه يعتزم التوجه إلى المكان نهاية الأسبوع.

وسبق أن شهدت مقاطعة إكواتور انتشاراً لوباء إيبولا بين أيار/ مايو وتموز/ يوليو 2018 (54 إصابة توزعت بين 33 وفاة و21 ناجياً).

وأشار الوزير إلى "أنها مقاطعة عرفت المرض في السابق. (المسؤولون فيها) يعرفون ما يجب فعله. وقد باشروا التعامل مع الوضع على المستوى المحلي منذ أمس" الأحد.

مشاهدة الفيديو 01:53 شارك القارة الإفريقية وأزمة كورونا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3canc الإغلاق المبكر ساهم في بطء انتشار كورنا في القارة الإفريقية

ولا يزال وباء إيبولا منتشراً في شرق البلاد حيث أودى بـ2280 شخصاً منذ آب/ أغسطس 2018. ويُفترض إعلان انتهاء الوباء في 25 حزيران/يونيو بعد مرور 42 يوماً من دون تسجيل إصابات جديدة.

وهذا التفشي هو الحادي عشر لوباء إيبولا على أراضي الكونغو الديموقراطية منذ اكتشاف الفيروس في هذا البلد (زائير سابقا) في العام 1976. ويتفشى أيضاً في الكونغو الديموقراطية فيروس كورونا المستجدّ مع تسجيل 3195 إصابة بينها 2896 في كينشاسا و72 وفاة، وفق آخر حصيلة رسمية نُشرت الاثنين.

ح.ز/ أ.ح (أ.ف.ب)