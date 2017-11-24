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تفجيرات لندن 2015

تعد تفجيرات لندن الإرهابية الأولى من نوعها والتي نفذها إسلامويون متشددون في بريطانيا. بعد هذه التفجيرات احتدم النقاش حول التطرف الديني. وبالتزامن مع ذلك شددت أجهزة الأمن الأوروبية إجراءات المراقبة لمواجهة الإرهاب.

وقعت تفجيرات لندن في تموز/يوليو 2015 وراح ضحيتها 56 قتيلا وأكثر من 700 جريح. وقد أصابت التفجيرات الإرهابية ثلاثة قطارات للإنفاق وحافلة خلال فترة ذروة حركة السير. وهذا ما أثار الرعب في بريطانيا وأوروبا وأعاد إلى الأذهان صور الدمار والقتلى التي خلفتها هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001 وتفجيرات مدريد 2004.

24.11.2017 *** Armed police run along Oxford Street, London, Britain November 24, 2017. REUTERS/Peter Nicholls

الشرطة البريطانية تعلن انتهاء حادثة لندن دون العثور على مشتبهين 24.11.2017

أكدت الشرطة البريطانية إنهاء التعامل مع حادث إطلاق النارمزعوم في العاصمة البريطانية لندن دون العثور على أي أثر لمشتبه بهم أو أدلة. وأخلت الشرطة كل من محطة بوند سترين واكسفورد سيركس بعد سماع إطلاق أعيرة نارية.

ARCHIV - Die türkische Staatsflagge (l) weht neben der EU-Fahne in Istanbul (Archivfoto vom 07.10.2005). Die EU-Kommission veröffentlicht am 09.11.2016 Berichte zu Ländern, die auf die EU-Mitgliedschaft hinarbeiten. Foto: Matthias Schrader/dpa (zu dpa EU will Beitrittsverhandlungen mit der Türkei vorerst fortführen vom 08.11.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

الاتحاد الأوروبي يستدعي السفير التركي  بعد تصريحات أردوغان 23.03.2017

استدعى الاتحاد الأوروبي  السفير التركي لدى بروكسل لطلب "تفسير" حول تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان التي تضمنت تحذيرا بخصوص أمن المواطنين الأوروبيين. وجاءت تصريحات أردوغان قبيل تفجيرات لندن.
07.07.2015 London Mayor Boris Johnson (L) and Britain's Prime Minister David Cameron carry wreaths to lay at the memorial to victims of the July 7, 2005 London bombings, in Hyde Park, central London, Britain July 7, 2015. Britain fell silent on Tuesday to commemorate the 10th anniversary of attacks targeting London public transport which killed 56 people, the first suicide bombings by Islamist militants in western Europe. REUTERS/Peter Nicholls

بريطانيا تحيي الذكرى العاشرة لتفجيرات لندن 07.07.2015

شارك رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في حفل تأبين لإحياء الذكرى العاشرة للهجمات الإرهابية التي وقعت في وسط لندن وأسفرت عن مقتل 52 شخصا وإصابة 700 آخرين، في وقت مازالت تهيمن فيه صدمة مقتل 30 بريطانيا بسوسة التونسية.
A front view of the bus which was destroyed by a bomb in London on Thursday, is seen Friday July 8 2005. Commuters in London reluctantly descended into the Underground on Friday morning, attempting to return to routine in the aftermath of four rush-hour blasts that killed at least 50 people Thursday. Police said the attacks had the signatures of the al-Qaida terror network. (AP Photo / Dylan Martinez, Pool)

هل يستغل تنظيم القاعدة انعقاد قمة الثمان لتنفيذ عمليات إرهابية؟ 31.05.2007

لا تقتصر أخطار التهديدات الأمنية أثناء انعقاد قمة هايليجندام على عنف الحركات اليسارية واليمينية فحسب، بل قد تمتد أيضا إلى بعض الحركات الإسلاموية المتطرفة مثل تنظيم القاعدة الذي استغل من قبل توقيت عقد قمة غلينيغليس 2005.

صحيفة الجارديان: منفذو تفجيرات لندن فجروا القنابل باليد 24.08.2005
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تبعات الإرهاب على عملية اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية 15.07.2005

أثارت نتائج تحقيقات الشرطة حول التفجيرات الإرهابية في لندن كثيراً من الشكوك حول عملية اندماج الأقليات المسلمة في جسم المجتمعات الأوروبية. المعلق بيتر فيليب يرى أن مسؤولية إنجاح هذه العملية تقع على عاتق الجانبين.

المشتبه به الرابع في تفجيرات لندن مولود في جامايكا 14.07.2005
Waehrend des Fastenmonats Ramamdan beten tuerkische Muslime am 31.Oktober 2003 in der Merkez Camii, der tuerkisch-islamischen Union der Anstalt fuer Religion, in Berlin das Abendgebet. Um die Verse des Korans lesen zu koennen, lernen die Glauebigen das arabische Alphabet schon im fruehen Alter. In der Bundesrepublik gibt es rund 2,1 Millionen Tuerken, davon leben ungefaehr 126.000 in Berlin. Nach Einschaetzung des Essener Zentrums fuer Tuerkeistudien (ZfT) ist das die weltweit groesste Migranten-Gruppe ausserhalb der Tuerkei. (AP Photo/Franka Bruns) ** zu Korr APD0156

شجب لم يسبق له مثيل لتفجيرات لندن في أوساط مسلمي ألمانيا 14.07.2005

استنكار وشجب شديدا اللهجة لتفجيرات لندن في الأوساط الألمانية المسلمة. البعض أعرب عن امتعاضه من الأعمال الإرهابية والبعض الآخر نعت منفذيها بالجبن. موقعنا وقف على آثار الهجمات وتحدث مع ممثلي مراكز إسلامية وعربية
Police stand outside number 123 Statford Street in the Beeston district of Leeds, England, Wednesday July 13, 2005 after raids and controlled explosions were carried out in the area in connection with the recent terrorist bombings in London. New evidence suggests four suicide bombers, including at least three Britons of Pakistani descent, carried out the terror attacks in London, officials said. Surveillance cameras captured the men as they arrived in the capital 20 minutes before the explosions began. (AP Photo/Jon Super)

انتحاريون بريطانيون وراء تفجيرات لندن الإرهابية 13.07.2005

نتائج التحقيقات الأمنية أذهلت البريطانيين، فقد أتضح أن تفجيرات لندن هي عمليات انتحارية نفذها شباب بريطانيون من أصل باكستاني في ريعان الشباب، الا أن فرضية وجود عقل مدبر وراء كل ذلك ما زالت قيد التحري والتحقيق
A British Muslim boy pauses as he father reads from the Quran, Islam's holy book, during traditional Friday prayers in Regent's Park Mosque, in London, Friday July 8, 2005. Muslims make up nearly a 10th of London's some 8 million residents. Commuters in London reluctantly descended into the Underground on Friday, attempting to return to routine in the aftermath of four rush-hour blasts that killed at least 50 people Thursday. Police said the attacks had the signatures of the al-Qaida terror network. (AP Photo / Lefteris Pitarakis)

مخاوف تهدد التعايش السلمي بعد تفجيرات لندن الإرهابية 12.07.2005

مع بدء استعادة لندن لحياتها الطبيعية شيئا فشيئا، تثور أسئلة عديدة حول مستقبل التعدد الثقافي فيها لاسيما مع تنديد أوساط في الجالية الإسلامية بردود فعل سلبية إزاءهم بعد تفجيرات الخميس، رغم عدم حسم التحقيق في هوية المنفذين.
A handout photograph released by the London Metropolitan Police Saturday 09 July 2005 shows the London Underground train which was bombed at Aldgate tube station on Thursday July 7, 2005. Police revised the timing of the deadly blasts that tore through the London Underground, saying on Saturday the explosions were detonated just seconds apart. EPA/HO +++(c) dpa - Bildfunk+++

الغموض يخيم على تحريات الشرطة بشأن تفجيرات لندن 11.07.2005

هاجس وقوع اعتداءات إرهابية جديدة مازال يخيم على سماء بريطانيا والصحف المحلية تغذي مخاوف الشارع البريطاني من خلال نشر تقارير عن نشاط الإرهابيين في بريطانيا، في الوقت الذي تحيط الشرطة البريطانية تحرياتها بالسرية الكاملة.
Arrested Pakistanies suspected of being members of the Taliban are shown to U.S. Army in the Police headquarters of Shari Safa in Zabul province of southeastern Afghanistan, Tuesday June 28, 2005. The five detainees were thought to be fleeing the fighting last week in Miana Shien. Three months of unprecedented fighting in the country has reportedly killed about 465 suspected insurgents, 29 U.S. troops, 38 Afghan police and soldiers, and 125 civilians. (AP Photo/Tomas Munita)

أين يكمن هدف الإرهاب القادم؟ 10.07.2005

تثير تفجيرات لندن تساؤلات حول الهدف المقبل للإرهاب. القراءة المتأنية لبيانات تنظيم القاعدة ترشح العاصمة الإيطالية بسبب المشاركة في الحرب على العراق، غير أن المبررات التي ساقها مفكرو التنظيم لا تستبعد ألمانيا كهدف.
Titelseiten deutscher Tageszeitungen fotografiert in Berlin am Freitag 8. Juli 2005, dem Tag nach den Bombenanschlaegen in London. (AP Photo) ---German newspaper frontpages, photographed in Berlin on Friday, July 8, 2005, following the explosions which rocked London on Thursday. (AP Photo)

انعكاسات تفجيرات لندن الإرهابية على الوضع الأمني في ألمانيا 09.07.2005

عنونت جريدة "بيلد تسايتونج" الشعبية صفحتها الأولى أمس بعبارة "الإرهاب يقترب ببطء"، تحتها صور ضحايا التفجيرات في لندن. الخوف من الإرهاب يزداد في ألمانيا والخبراء لا يعتبرونها هدفا أوليا لكنهم لا يستبعدون وقوعها ضحية.
Flowers are left near the entrance of King's Cross Tube station, Friday, July 8, 2005. Commuters in London reluctantly descended into the Underground Friday morning, attempting to return to routine in the aftermath of four rush-hour blasts that killed at least 37 Thursday. Police promised to track down those behind the attacks, which officials said bore the hallmarks of al-Qaida. (AP Photo / Edmond Terakopian, PA) ** UNITED KINGDOM OUT NO SALES **

عرب ألمانيا يستنكرون بشدة تفجيرات لندن 08.07.2005

استنكار شديد اللهجة في أوساط عرب ألمانيا لتفجيرات لندن. البعض وصفها بالوحشية والبعض الآخر توقع أن تزيد حياتهم سوءا في بلد المهجر. موقعنا وقف على حجم المشكلة وتحدث مع مسؤولين ومثقفين عن تبعاتها على حياتهم في ألمانيا
Arabische Presseschau, Artikelbild deutsches Programm

تعليقات الصحف العربية على تفجيرات لندن 08.07.2005

أظهرت الصحف العربية تعاطفها مع ضحايا الهجمات الإرهابية في لندن، إلا أنها أشارت إلى أن هذه الحرب الجديدة تتطلب مقاربات سياسية مختلفة وحملت السياسة الأمريكية "المُعسكرة" مسؤولية ولادة جيل جديد من الإرهابيين.
Auf einem Fersehbildschirm sind am Donnerstag (07.07.2005) auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse vor der Anzeigentafel für den Deutschen Aktienindex (DAX) in einer Nachrichtensendung Bilder aus London zu sehen. Nachdem Nachrichtensender von Terroranschlägen in der Londoner Innenstadt berichtet hatten, war der DAX von 4595 auf 4444 Punkte gerutscht. Foto: Frank May dpa/lhe +++(c) dpa - Report+++

صدمة في الأسواق المالية الأوروبية اثر تفجيرات لندن 07.07.2005

تفجيرات لندن تعيد إلى أذهان المضاربين في الاسواق المالية "الذكريات الأليمة" لهجمات نيويورك ومدريد. مؤشرات الأسهم تشهد انخفاضا في لندن وفرانكفورت وباريس
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