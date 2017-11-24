تفجيرات لندن 2015

تعد تفجيرات لندن الإرهابية الأولى من نوعها والتي نفذها إسلامويون متشددون في بريطانيا. بعد هذه التفجيرات احتدم النقاش حول التطرف الديني. وبالتزامن مع ذلك شددت أجهزة الأمن الأوروبية إجراءات المراقبة لمواجهة الإرهاب.

وقعت تفجيرات لندن في تموز/يوليو 2015 وراح ضحيتها 56 قتيلا وأكثر من 700 جريح. وقد أصابت التفجيرات الإرهابية ثلاثة قطارات للإنفاق وحافلة خلال فترة ذروة حركة السير. وهذا ما أثار الرعب في بريطانيا وأوروبا وأعاد إلى الأذهان صور الدمار والقتلى التي خلفتها هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001 وتفجيرات مدريد 2004.