اهتزت العاصمة البلجيكية بروكسل على وقع ثلاث هجمات إرهابية طالت المطار وشبكة المترو. وقد خلفت هذه الهجمات التي وقعت في عاصمة القرار الأوروبي عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

وقعت تفجيرات بروكسل الإرهابية في مارس/ آذار 2016 بمطار زافينتم الدولي ومحطة للأنفاق بالحي الأوروبي حيث تقع مقرات المفوضية الأوروبية. وتأتي التفجيرات في وقت يضرب فيه الإرهاب أطنابه سوريا والعراق وليبيا ودول أخرى. الجدير ذكره أن الآلاف من الشباب الأوروبيين انضموا إلى تنظيمات إرهابية مثل داعش والنصرة وتدربوا لديها في الدول المذكورة. ويشكل هؤلاء خطرا كبيرا على بلدانهم، لاسيما بعد عودتهم إليها.