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تفجيرات بروكسل

اهتزت العاصمة البلجيكية بروكسل على وقع ثلاث هجمات إرهابية طالت المطار وشبكة المترو. وقد خلفت هذه الهجمات التي وقعت في عاصمة القرار الأوروبي عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

وقعت تفجيرات بروكسل الإرهابية في مارس/ آذار 2016 بمطار زافينتم الدولي ومحطة للأنفاق بالحي الأوروبي حيث تقع مقرات المفوضية الأوروبية. وتأتي التفجيرات في وقت يضرب فيه الإرهاب أطنابه سوريا والعراق وليبيا ودول أخرى. الجدير ذكره أن الآلاف من الشباب الأوروبيين انضموا إلى تنظيمات إرهابية مثل داعش والنصرة وتدربوا لديها في الدول المذكورة. ويشكل هؤلاء خطرا كبيرا على بلدانهم، لاسيما بعد عودتهم إليها.

ARCHIV 2013 *** epa03792467 Mongolian Tumenbayar Molom (L) competes with Belgium Mourad Laachraoui during their fight in the category of -54 kilograms for the World Championship of Taekwondo in Puebla, Mexico, 18 July 2013. EPA/Francisco Guasco +++(c) dpa - Bildfunk+++ | © picture-alliance/dpa/F. Guasco

شقيقان أحدهما أدمى بلجيكا والآخر أهداها فرحة الفوز بذهبية 20.05.2016

البلجيكي مراد العشراوي، شقيق أحد منفذي تفجيرات بروكسل وأحد مدبري هجمات باريس، يلقب بطلا لأوروبا في التايكواندو ويمنح بلجيكا أول ذهبية قارية. مراد كان أدان أعمال شقيقه نجيم وأكد انقطاع تواصله معه منذ سفره إلى سوريا.
09.04.2016 ++++ Belgium police officers secure the access during a police operation in Etterbeeck, near Brussels, Belgium, April 9, 2016. REUTERS/Yves Herman © Reuters/Y. Herman

الإدعاء البلجيكي يوجه تهمة الإرهاب لشخصين جديدين 12.04.2016

الإدعاء البلجيكي يوجه تهمة الإرهاب لشخصين آخرين من المشتبه بهما في الضلوع في تفجيرات بروكسل. وتقارير صحافية تكشف أن محمد عبريني، صاحب القبعة، كان يخطط لهجمات خلال البطولة الأوروبية لكرة القدم في فرنسا.
March 30, 2016 French army paratroopers patrol near the Eiffel tower in Paris, France, March 30, 2016 as France has decided to deploy 1,600 additional police officers to bolster security at its borders and on public transport following the deadly blasts in Brussels. REUTERS/Philippe Wojazer TPX IMAGES OF THE DAY (c) Reuters/P. Wojazer

بلجيكا: منفذو تفجيرات بروكسل خططوا لهجوم آخر في باريس 10.04.2016

كشف الادعاء البلجيكي أن المحققين حصلوا على معلومات توضح أن منفذي الهجمات، التي شهدتها العاصمة بروكسل الشهر الماضي، كانوا يخططون لتنفيذ هجوم جديد في باريس، ولكن الوقت لم يسمح لهم.
schlechte Qualität epa05226012 A handout photograph provided by Belgian Federal Police shows a CCTV grab of a suspect in the Zaventem airport attack in Brussels, Belgium, 22 March 2016. A surveillance camera at Zaventem airport in Brussels captured footage of the alleged perpetrators of the explosions that took place earlier the day. It reveals two men dressed in black and both wearing one glove on their left hand, which according to La Libre Belgique could have served to conceal the detonators. The third, dressed in a white jacket and wearing a black hat, is being 'actively pursued' in the meantime, according to Belgian newspapers. EPA/BELGIAN FEDERAL POLICE / HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLE HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES picture-alliance/dpa/Belgian Federal Police

بلجيكا: عبريني يعترف بأنه "صاحب القبعة" في مطار بروكسل 09.04.2016

بعد حالة من الغموض حول شخصية "الرجل ذو القبعة" الذي ظهر في لقطات كاميرات المراقبة بمطار بروكسل بجانب شخصين شاركا في التفجيرات التي وقعت الشهر الماضي، تم الكشف أخيرا عن هوية الرجل.
24.03.2016 Belgian troops control a road leading to Zaventem airport following Tuesday's airport bombings in Brussels, Belgium, March 24, 2016. REUTERS/Charles Platiau Copyright: Reuters/C. Platiau

متحدث: أحد منفذي تفجيرات بروكسل عمل في البرلمان الأوروبي 06.04.2016

أعلن البرلمان الأوروبي أن أحد منفذي هجمات بروكسل عمل كعامل نظافة في البرلمان خلال فصل الصيف مرتين منذ عدة سنوات. وأودت تفجيرات العاصمة البلجيكية بروكسل بحياة أكثر من 30 شخصا يوم الـ22 من آذار/مارس الماضي.
Belgian international airport of Zaventem airport, which is still not operating, is seen behind fences more than a week after the attacks in Brussels metro and the airport, in Zaventem, Belgium, April 1, 2016. REUTERS/Yves Herman Copyright: Reuters/Y. Herman

عودة العمل بشكل جزئي إلى مطار بروكسل وسط إجراءات مشددة 03.04.2016

وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير إضافية أعيد فتح المطار الدولي في بروكسل جزئيا كمقدمة لعودة الأوضاع إلى طبيعتها مع تسيير ثلاث رحلات "رمزية"، عقب التفجيرات، لكن الأمر سيتطلب شهورا قبل أن يصبح هذا المرفق عملانيا بشكل كامل.
ARCHIV - Ein Mitarbeiter kontrolliert am 30.12.2009 innerhalb einer Sicherheitsschleuse des Flughafens in Frankfurt am Main einen Fluggast. Bei verdeckten Kontrollen an Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt hat die EU-Kommission nach einem Medienbericht gravierende Sicherheitsrisiken entdeckt. Den Prüfern sei es bei jedem zweiten Versuch gelungen, Waffen oder gefährliche Gegenstände durch die Passagierkontrolle zu schmuggeln, berichtete die «Bild am Sonntag» (21.12.2014). Foto: Uwe Anspach dpa/lhe +++(c) dpa - Bildfunk+++

رغم تشديد الإجراءات..مهمة تأمين المطارات شبه المستحيلة 03.04.2016

رغم تشديد الإجراءات الأمنية في المطارات في السنوات الأخيرة إلا أن مفجري العبوات في صالة المغادرة بمطار بروكسل لم يحتاجوا إلى المرور عبر أي إجراءات فحص أمني، الأمر الذي يسلط الضوء على صعوبات تأمين مراكز النقل الحيوية.
29.3.2016 *** Police and military patrol the road approaching Brussels International Airport in Zavantem, Tuesday March 29, 2016. The airport began test-runs on the Tuesday, with a view to a partial reopening on Wednesday. Copyright: DW/M. Hallam

الترهل الأمني في بلجيكا يعرقل محاربة الإرهاب 02.04.2016

أوضحت التحقيقات التي تجريها السلطات بعد تفجيرات بروكسل مدى ضعف جاهزية الحكومة البلجيكية وضعف أجهزتها الأمنية في ما يخص مكافحة الإرهاب، وهو ما يقرع ناقوس الخطر.
HANDOUT - Fahndungsfoto der belgischen Polizei zeigt den Belgier Salah Abdeslam, Bruder eines Selbstmordattentäters von Paris (Handout vom 17.11.2015). Bei einer Serie von Terroranschlägen in Paris in der Nacht vom 13. auf den 14. November 2015 wurden mindestens 129 Menschen getötet. Foto: Police Federale Belgien *** (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: Foto: Police Federale Belgien, bestmögliche Qualität) ***

بلجيكا ستسلم باريس صلاح عبد السلام المشتبه به في التفجيرات 31.03.2016

بعد اسقاط اعتراض صلاح عبدالسلام على تسليمه لفرنسا، وافقت السلطات البلجيكية على تسليم المشتبه به الرئيسي في تفجيرات باريس إلى السلطات الفرنسية. ويقول محامي عبدالسلام إن موكله يريد أن يتعاون مع السلطات الفرنسية.
(c) picture-alliance/dpa/Interpol epa05227579 A composite picture made of handout pictures made available by Interpol on 23 March 2016 of Brahim El Bakraoui (L) Khalid El Bakraoui at an unspecified location. Belgian broadcaster RTBF reported on 23 March 2016 that two brothers Khalid and Brahim el-Bakraoui have been identified by Belgian police as the suspected suicide bombers of the Brussels attacks. One of them, Khalid had rented an apartment using a false name in the Brussels neighborhood of Forest, where police killed a gunman in a shootout last week. The attacks at the main airport and in the metro in Brussels killed 34 people and wounded nearly 200 on Tuesday. EPA/INTERPOL / HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLE HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES (zu dpa Bruderpaar steckt hinter Anschlägen - Auch Deutsche unter Opfern am 23.03.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++

واشنطن حذرت هولندا من البكراوي قبل اعتداءات بروكسل 30.03.2016

قالت هولندا إن واشنطن أبلغتها بأمر الشقيقين الانتحاريين قبل تفجيرات بروكسل، وأن أحدهما مطلوب لدى بلجيكا لـ"سجله الإجرامي" والآخر بتهمة "الإرهاب". وبعد أسبوع على الاعتداءات ما زال مطار بروكسل مغلقا والملاحقات متواصلة.
22.03.2016 *** This screengrab, released by the federal police on demand of the Federal prosecutor shows three suspects of this morning's attacks at Brussels Airport, in Zaventem, Tuesday 22 March 2016. Two explosions in the departure hall of Brussels Airport this morning took the lives of 14 people, 81 got injured. Government sources speak of a terrorist attack. The terrorist threat level has been heightened to four across the country. BELGA PHOTO FEDERAL POLICE Copyright: picture-alliance/dpa/Federal Police

بلجيكا تواصل مطاردة "الرجل الثالث صاحب القبعة" 29.03.2016

تواصل السلطات الأمنية البلجيكية بحثها عن "الرجل الثالث" أو "صاحب القبعة" الذي يشتبه في ضلوعه في تفجير مطار بروكسل. عملية البحث ترافقت مع انتقادات بعد إطلاق السلطات القضائية سراح شخص كان يعتقد أنه هو "صاحب القبعة".
27.3.2016 *** epa05232999 Police stand guard in Rotterdam-West, The Netherlands, 27 March 2016. Dutch police have arrested a 32-year-old Frenchman at the request of French authorities who suspect him of 'involvement in planning a terror attack'. EPA/MARTEN VAN DIJL picture alliance/dpa/M. Van Dijl

اعتقال فرنسي في هولندا يشتبه بتخطيطه لارتكاب اعتداء 27.03.2016

فيما تواصل الشرطة البلجيكية تحقيقاتها ومداهماتها للعديد من المناطق، لتفكيك الشبكة الإرهابية المسؤولة عن تفجيرات بروكسل، أعلنت النيابة العامة في هولندا اعتقال فرنسي يعتقد أنه كان يخطط لاعتداء بتكليف من تنظيم "داعش".
24.03.2016 *** Police officers take part in an operation in Schaerbeek - Schaarbeek, Brussels, late on March 24, 2016. Six people were arrested on March 24, 2016 in a series of police operations in the Belgian capital, the federal prosecutor's office said, two days after jihadist attacks in Brussels left 31 dead. Raids have also taken place in the Brussels district of Schaerbeek where the three airport attackers left from on March 22 morning carrying three explosive-packed suitcases. There have been no arrests in the neighbourhood. / AFP / Belga / NICOLAS MAETERLINCK / Belgium OUT (Photo credit should read NICOLAS MAETERLINCK/AFP/Getty Images) © Getty Images/AFP/N. Maeterlinck

بروكسل: توجيه تهم الإرهاب لرجلين يشتبه بأحدهما بتفجيرات المطار 26.03.2016

واصلت بلجيكا السبت حملتها "لتفكيك" الشبكة التي نفذت اعتداءات بروكسل وباريس الداميتين، حيث وجهت السلطات تهم الإرهاب لثلاثة أشخاص يعتقد أن أحدهم قد يكون هو الرجل الثالث المشارك في تنفيذ هجمات مطار بروكسل.
(c) picture-alliance/dpa/Interpol epa05227579 A composite picture made of handout pictures made available by Interpol on 23 March 2016 of Brahim El Bakraoui (L) Khalid El Bakraoui at an unspecified location. Belgian broadcaster RTBF reported on 23 March 2016 that two brothers Khalid and Brahim el-Bakraoui have been identified by Belgian police as the suspected suicide bombers of the Brussels attacks. One of them, Khalid had rented an apartment using a false name in the Brussels neighborhood of Forest, where police killed a gunman in a shootout last week. The attacks at the main airport and in the metro in Brussels killed 34 people and wounded nearly 200 on Tuesday. EPA/INTERPOL / HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLE HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES (zu dpa Bruderpaar steckt hinter Anschlägen - Auch Deutsche unter Opfern am 23.03.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++

بلجيكا ترفض اتهام تركيا لها حول أحد انتحاريي بروكسل 23.03.2016

بعد تصريحات أردوغان التي أكد فيها أن بلاده حذرت بلجيكا من خطورة أحد المتورطين في تفجيرات بروكسل، خرج مسؤول بلجيكي ليرفض هذه التصريحات التي تشير إلى عدم تعامل بلجيكا بجدية مع التحذيرات التركية.
Brüssel Tag 1. 23.03.2016 ****Belgian troops on patrol in cenral Brusselsl following Tuesday's bomb attacks in Brussels, Belgium, March 23, 2016. REUTERS/Vincent Kessler © Reuters/V. Kessler

بعد اعتداءات بروكسل ـ مسلمو ألمانيا ومكافحة الإرهاب 23.03.2016

الأصوات التي بدأت ترتفع بعد تفجيرات بروكسل، والتي تنادي بفرض إجراءات أمنية أكبر ضد المسلمين، يراها المجلس الإسلامي الأعلى في ألمانيا تمييزا ضد الجميع، ويؤكد تعاون المسلمين مع الأجهزة الأمنية من أجل سلامة المجتمع.
13.02.2016 *** © Reuters/M. Dalder French Prime Minister Manuel Valls delivers a speech at the Munich Security Conference in Munich, Germany, February 13, 2016. REUTERS/Michael Dalder © Reuters/M. Dalder

فرنسا: إلغاء كأس أوروبا سيكون بمثابة هزيمة لنا 23.03.2016

أثرت الهجمات، التي شهدتها بلجيكا بالأمس، على جدول مباريات كانت مقررة داخل بلجيكا أو بمشاركة فرق بلجيكية، إذ تقرر نقل أحد المباريات من بروكسل، في حين استبعدت فرنسا إلغاء كأس أوروبا 2016.
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