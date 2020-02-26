تفاقم عالمي لحصيلة ضحايا كورونا وانتشار متواصل في العالم العربي

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثاني من مارس/ آذار 2020) عن اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، فيما قالت وزارة الصحة المصرية إنها اكتشفت إصابة شخص أجنبي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) داخل البلاد. وخضع 1443 شخصاً آخرين لفحوصات للاشتباه في إصابتهم بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان يوم الأحد على صفحتها بموقع بموقع فيسبوك إن الحالة التي لم تكشف عن جنسيتها نقلت إلى مستشفى لعزلها وإنها تتلقى حاليا العلاج اللازم وتتعافى، فيما تتخذ إجراءات وقائية صارمة تجاه الأشخاص المخالطين للمريض.

وهذه ثاني حالة إصابة بالفيروس داخل مصر، وذكر البيان أن الحالة الأولى تلقت العلاج وتعافت.

حالتان بالجزائر

وفي الجزائر تم تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا، جرى وضعهما في الحجر الصحي.

وتعود الحالتان، حسب بيان لوزارة الصحة بثه التلفزيون العمومي الجزائري، لامرأة وابنتها تبلغان من العمر 53 و24 عاما على التوالي تم تسجيلهما بولاية البليدة 50 كلم غرب العاصمة، وتم رصد الإصابتين بفضل جهاز المراقبة والإنذار، حيث كانت المرأة وابنتها حاملتين للفيروس لكن لم تظهر عليهما أعراض الإصابة بالوباء.

ثلاث حالات بإسرائيل

أكدت إسرائيل رصد ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 10.

وقالت وزارة الصحة يوم الأحد إن اثنين من المصابين عادا بالعدوى من رحلة إلى إيطاليا بينما أصيب الثالث بالعدوى داخل إسرائيل مضيفة أن الثلاثة يعانون من أعراض طفيفة.

المانيا- أول حالة في برلين

أما في ألمانيا فقد أعلنت إدارة شؤون الصحة والمساواة في برلين في وقت متأخر من يوم الأحد عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيرس كورونا المستجد بالعاصمة الألمانية.

وتم عزل المريض ويتلقى العلاج الطبي، فيما بدأت السلطات في جهود تعقب اثر هؤلاء الذين كانوا على تواصل مع المريض.

إيطاليا .. 500 حالة جديدة و 5 وفيات

سجلت إيطاليا نحو 500 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، على ما أعلنت السلطات الصحية. ومنذ بدء الوباء، تم تشخيص إصابة نحو 1700 شخص في البلاد. وكان عدد المصابين بالفيروس 1128 السبت، بينما كان يبلغ 888 الجمعة.

كما شهدت إيطاليا الأحد وفاة خمسة أشخاص جراء الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 34 في ثلاث مناطق بشمال البلاد هي لومبارديا واميليا-رومانيا وفينيتو.

ومن بين 779 مريضاً كانوا لا يزالون الأحد في المستشفيات، يوجد 140 في العناية المركزة، بحسب ما أوضح المسؤول عن الحماية المدنية انجيلو بوريلي. وتظهر الإحصاءات الإيطالية أن 83 شخصاً تعافوا بالكامل منذ بدء وباء كوفيد 19.

إيران .. 54 وفاة

وفي إيران قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي إن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 54 كما قفز عدد المصابين إلى 978.

وتشهد إيران أعلى عدد وفيات بالفيروس خارج الصين التي نشأ فيها المرض. كما أعلنت عدة دول في المنطقة عن ظهور حالات إصابة لديها لأشخاص سافروا إلى إيران.

وأثار انتشار المرض في إيران، بؤرة تفشي المرض في الشرق الأوسط، قلقاً متزايداً بين الإيرانيين كما أثار مخاوف بعض الدول بخصوص قدرة السلطات في طهران على مواجهة المرض.

الولايات المتحدة .. حالتي وفاة

وفي الولايات المتحدة تأكدت حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا، في اليوم نفسه الذي تم الإعلان فيه عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في ولاية نيويورك يوم الأحد.

وأعلن مسؤولو الصحة العامة في مقاطعة كينج في بيان بأن رجلا في السبعينات من العمر كان يعاني من مشكلات صحية توفي في ولاية واشنطن. وكانت حالة الوفاة أيضاً تم تسجيلها في الولاية الواقعة غربي الولايات المتحدة.

وتم تسجيل ما لا يقل عن 60 إصابة بأنحاء الولايات المتحدة، بعضها لأشخاص تم إجلاؤهم من سفينة سياحية. وذكر الإعلام الوطني، بما فيه صحيفة نيويورك تايمز، أن حالات الإصابة في الولايات المتحدة تصل إلى 88 شخصا.

الصين..202 إصابة جديدة و42 حالة وفاة

أعلنت السلطات الصينية اليوم الاثنين تسجيل 202 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و42 حالة وفاة خلال اليوم الماضي، مما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البر الرئيسي للصين إلى 80 ألفا و 26 حالة.

وفي الوقت نفسه، شهدت كوريا الجنوبية قفزة أخرى في حالات الإصابة بالفيروس، حيث ثبت إصابة 476 حالة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 4 آلاف و 212 شخصا، وفقًا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن المرض في البر الرئيسي للصين إلى ألفين و 912 حالة، وفقا للمفوضية الوطنية للصحة، في حين ارتفع عدد الوفيات في كوريا الجنوبية إلى 22 شخصا.

وكشفت المعلومات الرسمية في الصين تعافى أكثر من نصف المرضى الذين اصيبوا بالفيروس حتى الأن منذ بداية تفشي المرض.

وتجاوز عدد الوفيات على مستوى العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد الثلاثة آلاف.

ع.ح./ح.ز. (ا ف ب ، د ب ا، رويترز)