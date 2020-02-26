 تفاقم عالمي لحصيلة ضحايا كورونا وانتشار متواصل في العالم العربي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.03.2020

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أخبار

تفاقم عالمي لحصيلة ضحايا كورونا وانتشار متواصل في العالم العربي

سجلت الكويت 10 حالات إصابة بالفيروس فيما سجلت كل من مصر والجزائر حالتان. وفيما تشير التقارير إلى تعافي عدد كبير من المصابين بالفيروس حول العالم، إلا أن الصين سجلت 42 حالة وفاة جديدة و202 حالة إصابة يوم أمس.

Coronavirus in Südkorea Daegu Desinfektion (picture-alliance/dpa/AP/Yonhap/Kim Hyun-Tai)

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثاني من مارس/ آذار 2020) عن اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، فيما قالت وزارة الصحة المصرية إنها اكتشفت إصابة شخص أجنبي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) داخل البلاد. وخضع 1443 شخصاً آخرين لفحوصات للاشتباه في إصابتهم بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان يوم الأحد على صفحتها بموقع بموقع فيسبوك إن الحالة التي لم تكشف عن جنسيتها نقلت إلى مستشفى لعزلها وإنها تتلقى حاليا العلاج اللازم وتتعافى، فيما تتخذ إجراءات وقائية صارمة تجاه الأشخاص المخالطين للمريض.

وهذه ثاني حالة إصابة بالفيروس داخل مصر، وذكر البيان أن الحالة الأولى تلقت العلاج وتعافت.

حالتان بالجزائر

وفي الجزائر تم تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا، جرى وضعهما في الحجر الصحي.

وتعود الحالتان، حسب بيان لوزارة الصحة بثه التلفزيون العمومي الجزائري، لامرأة وابنتها تبلغان من العمر 53 و24 عاما على التوالي تم تسجيلهما بولاية البليدة 50 كلم غرب العاصمة، وتم رصد الإصابتين بفضل جهاز المراقبة والإنذار، حيث كانت المرأة وابنتها حاملتين للفيروس لكن لم تظهر عليهما أعراض الإصابة بالوباء.

مختارات

فيما تزداد معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، صرح وزير الداخلية هورست زيهوفر أنه لا يستبعد إغلاق مدن بأكملها لمواجهة انتشار المرض. وثلث الألمان يستغنون عن إجازاتهم في الخارج بسببه. (01.03.2020)

أعلنت المجر تعليق الدخول إلى مخيمات طالبي اللجوء المقامة في "منطقة العبور" داخل أراضيها تخوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما رفعت تركيا القيود التي كانت تفرضها على توجّه المهاجرين إلى أوروبا. فكيف بررت ذلك؟ (01.03.2020)

ثلاث حالات بإسرائيل

أكدت إسرائيل رصد ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 10.

وقالت وزارة الصحة يوم الأحد إن اثنين من المصابين عادا بالعدوى من رحلة إلى إيطاليا بينما أصيب الثالث بالعدوى داخل إسرائيل مضيفة أن الثلاثة يعانون من أعراض طفيفة.

المانيا- أول حالة في برلين

أما في ألمانيا فقد أعلنت إدارة شؤون الصحة والمساواة في برلين في وقت متأخر من يوم الأحد عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيرس كورونا المستجد بالعاصمة الألمانية.

وتم عزل المريض ويتلقى العلاج الطبي، فيما بدأت السلطات في جهود تعقب اثر هؤلاء الذين كانوا على تواصل مع المريض.

إيطاليا .. 500 حالة جديدة و 5 وفيات

سجلت إيطاليا نحو 500 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، على ما أعلنت السلطات الصحية. ومنذ بدء الوباء، تم تشخيص إصابة نحو 1700 شخص في البلاد. وكان عدد المصابين بالفيروس 1128 السبت، بينما كان يبلغ 888 الجمعة.

كما شهدت إيطاليا الأحد وفاة خمسة أشخاص جراء الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 34 في ثلاث مناطق بشمال البلاد هي لومبارديا واميليا-رومانيا وفينيتو.

ومن بين 779 مريضاً كانوا لا يزالون الأحد في المستشفيات، يوجد 140 في العناية المركزة، بحسب ما أوضح المسؤول عن الحماية المدنية انجيلو بوريلي. وتظهر الإحصاءات الإيطالية أن 83 شخصاً تعافوا بالكامل منذ بدء وباء كوفيد 19.

إيران .. 54 وفاة

Iran Coronavirus (picture-alliance/AA/F. Bahrami )

وفي إيران قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي إن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 54 كما قفز عدد المصابين إلى 978.

وتشهد إيران أعلى عدد وفيات بالفيروس خارج الصين التي نشأ فيها المرض. كما أعلنت عدة دول في المنطقة عن ظهور حالات إصابة لديها لأشخاص سافروا إلى إيران.

وأثار انتشار المرض في إيران، بؤرة تفشي المرض في الشرق الأوسط، قلقاً متزايداً بين الإيرانيين كما أثار مخاوف بعض الدول بخصوص قدرة السلطات في طهران على مواجهة المرض.

الولايات المتحدة .. حالتي وفاة

وفي الولايات المتحدة تأكدت حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا، في اليوم نفسه الذي تم الإعلان فيه عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في ولاية نيويورك يوم الأحد.

وأعلن مسؤولو الصحة العامة في مقاطعة كينج في بيان بأن رجلا في السبعينات من العمر كان يعاني من مشكلات صحية توفي في ولاية واشنطن. وكانت حالة الوفاة أيضاً تم تسجيلها في الولاية الواقعة غربي الولايات المتحدة.

وتم تسجيل ما لا يقل عن 60 إصابة بأنحاء الولايات المتحدة، بعضها لأشخاص تم إجلاؤهم من سفينة سياحية. وذكر الإعلام الوطني، بما فيه صحيفة نيويورك تايمز، أن حالات الإصابة في الولايات المتحدة تصل إلى 88 شخصا.

الصين..202 إصابة جديدة و42 حالة وفاة

أعلنت السلطات الصينية اليوم الاثنين تسجيل 202 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و42 حالة وفاة خلال اليوم الماضي، مما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البر الرئيسي للصين إلى 80 ألفا و 26 حالة.

وفي الوقت نفسه، شهدت كوريا الجنوبية قفزة أخرى في حالات الإصابة بالفيروس، حيث ثبت إصابة 476 حالة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 4 آلاف و 212 شخصا، وفقًا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن المرض في البر الرئيسي للصين إلى ألفين و 912 حالة، وفقا للمفوضية الوطنية للصحة، في حين ارتفع عدد الوفيات في كوريا الجنوبية إلى 22 شخصا.

وكشفت المعلومات الرسمية في الصين تعافى أكثر من نصف المرضى الذين اصيبوا بالفيروس حتى الأن منذ بداية تفشي المرض.

وتجاوز عدد الوفيات على مستوى العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد الثلاثة آلاف.

ع.ح./ح.ز. (ا ف ب ، د ب ا، رويترز)

  • China, Wuhan: Notfall-Krankenhaus in zehn Tagen erbaut (picture-alliance/dpa)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    أكثر من 17 ألف إصابة

    وتم بناء مستشفى هوشنشان، الذي تمت تسميته على أسم معبود النار في الصين، في أقل من أسبوعين، في إطار الجهود السريعة للغاية التي بذلتها السلطات لاحتواء تفشي المرض الذي بلغ عدد حالات الإصابة به في الصين حتى الآن أكثر من 17 ألف حالة.

  • China, Wuhan: Notfall-Krankenhaus in zehn Tagen erbaut (Imago/C. Min)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    مستشفى عملاق بني بأقل من أسبوعين

    انتهت الصين من بناء مستشفى جديد لمرضى فيروس كورونا المتحور الجديد في مدينة ووهان وسط البلاد، وقد أنجز بوقت قياسي بلغ عشرة أيام، ومدينة ووهان هي حيث بدأ ظهور الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 361 شخصا في الصين بحسب ما أعلنت السلطات الثاني من فبراير/ شباط 2020.

  • China: Angst vor weiteren Fällen des Coronavirus (Imago/W. Quanchao)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    المستشفيات في انذار دائم

    ظهر فيروس كورونا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في سوق بولاية ووهان (وسط)، وانتشر الفيروس منذ ذلك الحين إلى أكثر من 24 دولة، على الرغم من أن العديد من الحكومات تفرض حظراً غير مسبوق على دخول القادمين من الصين. وتم الإبلاغ عن أول حالة وفاة بالفيروس خارج الصين في الفيليبين.

  • China Coronavirus Wuhan, die verlassene Stadt (Getty Images)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    طرق مهجورة ومدن أشباح

    ويتشابه فيروس كورونا في أعراضه مع مرض الالتهاب الرئوي المعروف بذات الرئة، وتشمل أعراضه الحمى ومشاكل التنفس، ويشبه نظيره الذي يتسبب بالمتلازمة التنفسية الحادة "سارس". وتسبب ظهور فيروس كورونا الجديد بالصين بحالة رعب سادت العالم أجمع، فيما خلت شوارع مدينة ووهان بسبب إجراءات الوقاية التي فرضتها السلطات.

  • Einwohner berichtet aus abgeschotteter Wuhan (DW/L. Yunzhong)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    أزمة في الكمامات الواقية

    وشارك متطوعون في الصين في عمل جماعي من أجل تصنيع أقنعة الشاش والإيثانول ومساحيق التعقيم، بعد نفاذها من الأسواق، وذلك للمساعدة في الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا الجديد. وقد احتشد المتطوعون لسد عجز العمالة خلال الفترة الماضية بسبب تعطيلات عيد الربيع.

  • Frankreich Prais | Boeing 737-800 der Royal Air Maroc auf dem Flughafen Paris Charles de Gaulle (picture-alliance/M. Mainka)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    المغرب تجلي مواطنيها

    عاد 167 مغربيا إلى المملكة في طائرة نقلتهم من مدينة ووهان الصينية وضمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية المغربية التي حطت في مطار بنسليمان (نحو 58 كيلومترا جنوب الرباط) 167 شخصا بينهم 52 امرأة بحسب وكالة الأنباء المغربية. فيما أعلنت الخطوط الملكية المغربية تعليق رحلاتها بين الدار البيضاء وبكين من نهاية كانون الثاني/ يناير حتى 29 شباط/ فبراير على خلفية فيروس كورونا المستجد.

  • Algerien Algier | Passagiere aus Algerien, Libyen und Mauretanien Flugzeug nachdem Sie aus China ausgeflogen wurden (picture-alliance/dpa/F. Hamdi)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    اجراءات مشددة في الجزائر

    كما وصلت طائرة جزائرية تقل رعايا من الجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا إلى مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائر الاثنين (الثالث من فبراير 2020) قادمة من الصين، وحطت الطائرة وسط إجراءات رقابية مشددة بالمطار، حيث تم تخصيص طاقم طبي خاص لاستقبال الوافدين.

  • Boeing 737-800 (picture-alliance/NurPhoto/N. Economou)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    عودة مئات المصريين من ووهان

    كما وصل الى مطار العلمين، شمال غرب مصر على البحر المتوسط، 301 مصريا تم اجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية حيث ظهر الشهر الماضي فيروس كورونا المستجد، بحسب مصادر ملاحية. وسيقيم العائدون في فندق تابع للقوات المسلحة في مدينة مرسى مطروح (440 كيلومتر شمال غرب القاهرة على المتوسط) لمدة اسبوعين للتأكد من عدم اصابة اي منهم بالفيروس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة المصرية

  • Royal Jordanian Airlines: Boeing 787 (picture-alliance/NurPhoto/N. Economou)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    الأردن تجلي طلاباً عرباً من ووهان

    وكانت الأردن قد أجلت71 طالبا أردنيا وعربيا من مدينة ووهان الصينية، كما قرر الأردن منع الصينيين الذين لم يمض على مغادرتهم بلادهم أسبوعين من دخول أراضي المملكة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. (إعداد: علاء جمعة )

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

مع ارتفاع ضحايا كورونا، تستمر رحلات إجلاء الأجانب من الصين. وفيما يسيطر على البلاد الخوف من الفيروس الذي أصاب أكثر من 17 ألف شخص، أقرت بكين بـقصور في الإجراءات معترفة خلافا للعادة، بأنها تعول على العالم لمواجهة الأزمة. (03.02.2020)  

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توسعت قائمة الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجدّ ورصدت أول اصابة في أفريقيا جنوب الصحراء وعاشت البورصات العالمية أسبوعا عصيبا شهد أيضا الغاء فعاليات وتنظيم مباريات رياضية دون جمهور.

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