 تفاقم حرائق الأمازون وارتفاع ″نداء الغابة″ في قمة مجموعة السبع | أخبار | DW | 25.08.2019

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أخبار

تفاقم حرائق الأمازون وارتفاع "نداء الغابة" في قمة مجموعة السبع

طالبت ست ولايات برازيلية دعم الجيش لمكافحة حرائق الأمازون التي باتت تتخذ أبعادا كارثية تزامنا مع انعقاد قمة الدول السبع التي سنطلق اليوم، حيث سيبحث قادة المجموعة إضافة إلى وضعية الاقتصاد العالمي، قضية التغيير المناخي.

Brasilien Waldbrände am Amazonas (Reuters/B. Kelly)

طلبت ست ولايات في منطقة الأمازون بالبرازيل مساعدة الجيش في مكافحة عدد قياسي من الحرائق التي تستعر في الغابات المطيرة وهو ما أثار مناشدات دولية بسبب دور الأمازون المحوري في التصدي لارتفاع درجة حرارة الأرض. وقالت متحدثة في مكتب الرئاسة إن ولايات بارا وروندونيا ورورايما وتوكانتينس وأكري وماتو جروسو، من أصل تسع ولايات في منطقة الأمازون، طلبت مساعدة الجيش بعد يوم من سماح الرئيس جايير بولسونارو للجيش بالتدخل.
وقال رئيس الأركان المشتركة في الجيش البرازيلي اليوم السبت إن بلاده لديها 44 ألف جندي في منطقة الأمازون شمال البلاد متاحون لمكافحة حرائق الغابات وإن هناك إمكانية لإرسال المزيد من الجنود من مناطق أخرى في البلاد. وخلال إفادة للصحفيين لم يفصح راؤول بوتيلو وكبار مسؤولي الحكومة عن عدد الجنود الذين سيشاركون في العملية ولم تتوفر تفاصيل عن كيفية وأماكن مشاركتهم.

ارتفاع"نداء الغابة" في قمة مجموعة السبع 

وتتزامن هذه الحرائق غير المسبوقة في ما يسمى بـ"رئة العالم" مع انطلاق جلسات العمل الرسمية بقمة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، حيث يركز قادة الاقتصاديات الديمقراطية الرائدة في العالم على الوظائف وعدم المساواة وتغير المناخ وتمكين المرأة.

G7-Gipfel in Frankreich| Symbolbild Streit unter Partner (picture-alliance/AP Photo/A. Harnik)

وسيناقش القادة موضوع حرائق غابات الأمازون، الذي فرض نفسه في اللحظة الأخيرة. وقال ايمانويل ماكرون الذي وضع أيضاً المناخ ضمن المسائل التي ستُطرح في القمة، "علينا أن نستجيب لنداء المحيط ونداء الغابة التي تحترق اليوم في الأمازون بشكل ملموس جداً هنا أيضاً".
ومن شبه المؤكد أن يتم التخلي خلال قمة هذا العام عن تقليد البيان الختامي المشترك، الذي يأمل مضيفها، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن يسمح ذلك لرؤساء الدول والحكومات بتجنب المعارك حول اللغة وتجنب نقاط الخلاف الواضحة. 

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حرائق واسعة في غابات حوض الأمازون


ومن الواضح أن الولايات المتحدة على خلاف مع ماكرون وآخرين بشأن تغير المناخ، في حين أن وجهات نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التجارة الدولية، بما في ذلك قراراته بفرض رسوم جمركية على الخصوم والحلفاء على حد سواء، قد عكرت الأجواء مع أقرب شركائه. ومن المرجح أن تكون الجلسات الثنائية بين قادة العالم هي الأبرز خلال قمة مجموعة السبع.

ومن المقرر أن يعقد ترامب جلسة ثنائية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وهي الأولى بينهما كقادة، قبيل الجلسة الافتتاحية اليوم (الأحد 25 أغسطس/ آب 2019)، مع التركيز على اتفاق تجاري بين الدولتين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 
وستبحث مجموعة العمل الأولى قضايا الاقتصاد والتجارة والأمن على المستوى الدولي. وخلال مأدبة غداء، من المتوقع أن يناقش رؤساء ورؤساء حكومات وقادة المنظمات الدولية المشاركون عدم المساواة على الصعيد العالمي. 

ح.ز/ م.س (رويترز، د.ب.أ)

  • DW Global Ideas Lernpaket #2 Wald 1 (Heiliger Baum, Äthiopien)

    بطاقات مصورة من مختلف الغابات في أنحاء العالم

    الشجرة المقدسة في غابة "شيكا" في إثيوبيا

    صور الغابات والأشجار كانت المقدمة لموضوع الحزمة التعليمية، التي تسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالغابات، والأخشاب. يمكنك الحصول على صور بدقة عالية عبر مراسلة الموقع الإلكتروني : globalideas@dw.com

  • DW Global Ideas Lernpaket #2 Wald 2 (Intakter Regenwald, Sumatra)

    بطاقات مصورة من مختلف الغابات في أنحاء العالم

    الغابات المطيرة

    في سومطرة، إندونيسيا.

  • DW Global Ideas Lernpaket #2 Wald 3 (Bauholz aus dem Regenwald, Kolumbien)

    بطاقات مصورة من مختلف الغابات في أنحاء العالم

    أخشاب

    تشحن أخشاب الغابات المطيرة من كولومبيا.

  • DW Global Ideas Lernpaket #2 Wald 4 (Toilettenpapier)

    بطاقات مصورة من مختلف الغابات في أنحاء العالم

    ورق تواليت مصنوع من اللب

    ..والتي تتكون من ألياف الخشب المغلي لكي تكون ناعمة.

  • DW Global Ideas Lernpaket #2 Wald 5 (Serengeti, Tansania)

    بطاقات مصورة من مختلف الغابات في أنحاء العالم

    غابة أكاسيا

    ..في حديقة سيرينغيتي الوطنية في تنزانيا

  • DW Global Ideas Lernpaket #2 Wald 6 (Mangrovensetzlinge, Thailand)

    بطاقات مصورة من مختلف الغابات في أنحاء العالم

    شتلات المانغروف

    ..زرعت في مشتل بتايلاند.

  • DW Global Ideas Lernpaket #2 Wald 7 (Laubwald, Deutschland)

    بطاقات مصورة من مختلف الغابات في أنحاء العالم

    غابة مختلطة

    نموذجي لألمانيا.

  • DW Global Ideas Lernpaket #2 Wald 8 (Bambusgefäße, Vietnam)

    بطاقات مصورة من مختلف الغابات في أنحاء العالم

    حاويات مصنوعة من الخيزران

    ... تستخدم لأغراض متنوعة في فيتنام.

  • DW Global Ideas Lernpaket #2 Wald 9 (Baobabs Madagaskar)

    بطاقات مصورة من مختلف الغابات في أنحاء العالم

    باوباب في مدغشقر

    "شجرة الحياة" الأفريقية قادرة على العيش لآلاف السنين.

  • DW Global Ideas Lernpaket #2 Wald 10 (Buntstifte und Papier)

    بطاقات مصورة من مختلف الغابات في أنحاء العالم

    ورق وأقلام تلوين

    ... تصنع أيضاً من الخشب.

  • DW Global Ideas Lernpaket #2 Wald 11 (Bergwälder, Ruanda)

    بطاقات مصورة من مختلف الغابات في أنحاء العالم

    في رواندا

    إزالة الغابات الجبلية لإنشاء مدرجات زراعية

  • DW Global Ideas Lernpaket #2 Wald 12 (Orangutan, Indonesien)

    بطاقات مصورة من مختلف الغابات في أنحاء العالم

    الغابات المطيرة كموطن

    ..لإنسان الغاب في إندونيسيا.

  • DW Global Ideas Lernpaket #2 Wald 13 (Ölpalmenplantage)

    بطاقات مصورة من مختلف الغابات في أنحاء العالم

    مزارع زيت النخيل في ماليزيا

    يشكل الطلب الكبير عليها أحد العوامل الرئيسية، التي تقود إلى إزالة الغابات العالمية.

  • DW Global Ideas Lernpaket #2 Wald 14 (Sumpfwald, Kongo)

    بطاقات مصورة من مختلف الغابات في أنحاء العالم

    غابة مارش في محمية نغيري

    في جمهورية الكونغو الديمقراطية

  • DW Global Ideas Lernpaket #2 Wald 15 (Brennholz, Kirgistan)

    بطاقات مصورة من مختلف الغابات في أنحاء العالم

    الحطب من غابات الجوز

    في قيرغيزستان.

  • DW Global Ideas Lernpaket #2 Wald 16 (Baumpflanzung, Kenia)

    بطاقات مصورة من مختلف الغابات في أنحاء العالم

    زراعة الأشجار

    في سياق مشروع إعادة التشجير في كينيا.

  • DW Global Ideas Lernpaket #2 Wald 17 (Siedlung am Amazonas, Peru)

    بطاقات مصورة من مختلف الغابات في أنحاء العالم

    مستوطنة للسكان الأصليين

    في غابات الأمازون المطيرة في بيرو.

  • DW Global Ideas Lernpaket #2 Wald 18 (Schokocreme mit Palmöl)

    بطاقات مصورة من مختلف الغابات في أنحاء العالم

    شوكولا

    صنع من زيت النخيل.

  • DW Global Ideas Lernpaket #2 Wald 19 (Frischfaserpapier)

    بطاقات مصورة من مختلف الغابات في أنحاء العالم

    ورق

    يصنع من اللب.


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فرنسا: افتتاح قمة مجموعة 7 وسط خلافات حول التجارة وإيران

افتتح في منتجع بياريتز بفرنسا قمة مجموعة الدول السبع بحضور زعمائها وسط خلافات عميقة بشأن التجارة الدولية وإيران وحماية المناخ على ضوء حرائق البرازيل، فيما استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين. (24.08.2019)  

ميركل: يتعين بذل كافة الجهود لوقف حرائق الأمازون

على خلفية حرائق الغابات في الأمازون، طلبت المستشارة الألمانية من قمة السبع إشارة لوقف الحرائق، وألمح وزير خارجيتها لعواقب محتملة بالنسبة لاتفاقية تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل دول أمريكا الجنوبية "ميركوسور". (24.08.2019)  

بولسونارو يشرك الجيش بإطفاء حرائق الأمازون بعد الضغط الدولي

قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو إن حكومته ستتبع سياسة عدم التسامح المطلق مع مشعلي الحرائق، فيما عبأ بولسونارو الجيش للمساعدة في إطفاء الحرائق، وشدد على أنه لا يجب فرض عقوبات على البرازيل بسبب حرائق غابات الأمازون. (24.08.2019)  

بطاقات مصورة من مختلف الغابات في أنحاء العالم

من الغابات المطيرة في إندونيسيا إلى غابات الأمازون، وغيرها من الغابات والأشجار ضمن مجموعة من الصور، التي تمثل جزءاً من الحزمة التعليمية "حماية غاباتنا - نظام بيئي حيوي تحت التهديد". بعض الصور في هذه الجولة المصورة: (16.10.2018)  

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حرائق واسعة في غابات حوض الأمازون  

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