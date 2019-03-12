 تفاصيل مروعة .. ألماني يقتل زوجته وابنه في جزر الكناري | عالم المنوعات | DW | 27.04.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

تفاصيل مروعة .. ألماني يقتل زوجته وابنه في جزر الكناري

نجا طفل ألماني يبلغ من العمر خمسة أعوام، في اللحظة الأخيرة، من وحشية والده الذي قتل والدته وشقيقه الأكبر. وقاد الشرطة إلى مكان الجريمة في كهف في جزيرة تينيريفي الإسبانية. جريمة مروعة هزت تفاصيلها ألمانيا.

Spanien Teneriffa | Mord eines Vaters an Familie (picture-alliance/AP Photo/A. Gutierrez)

تم العثور على جثة امرأة ألمانية مفقودة تبلغ من العمر (39) عاماً وابنها البالغ من العمر (10) أعوام في كهف على جزيرة تنيريفي بجزر الكناري الإسبانية. وتم اعتقال والد الصبي، حسبما ذكرت السلطات الإسبانية.

وقال متحدث باسم المحققين لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "كل شيء يشير إلى أن الأم وطفلها قد تعرضا للضرب المبرح حتى الموت في الكهف."

وذكرت الشرطة أنه قد تم إبلاغها، بعد أن شاهد أحد المتنزهين على جبل بالقرب من بلدة أديجي الابن الأصغر للزوجين، والذي يبلغ من العمر (5) سنوات، يبكي وحيداً هناك.

وأثناء الحديث معه بواسطة مترجم، إذ أن الطفل لا يتحدث اللغة الإسبانية، أخبر الطفل الشرطة أن والده قد استدرج العائلة إلى كهف، حيث هاجمهم. غير أن الصبي قد تمكن من الفرار والنجاة بحياته في اللحظة الأخيرة بعد أن شاهد ما شاهد من الدم والوحشية.

وقد شارك أكثر من مئة من عمال الطوارئ والشرطة في عملية البحث، إلى أن تم العثور على الجثث يوم الأربعاء (24 نيسان/ أبريل).

 

Spanien Teneriffa | Mord eines Vaters an Familie (picture-alliance/AP Photo/A. Gutierrez)

وألقي القبض على الأب البالغ من العمر (43) عاماً، وهو ألماني أيضاً، في شقة في أديجي. ووفقاً للسلطات الإسبانية، لم يتعاون الرجل مع الشرطة وقاوم الاعتقال. فيما لم تعرف دوافع الجريمة بعد.

ويبدو أن الزوجين اللذين ينحدران من ولاية سكسونيا أنهالت بشرق ألمانيا كانا منفصلين منذ بعض الوقت. ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام فقد سافرت الأم بصحبة الطفلين إلى تينيريفي يوم الاثنين (22 نيسان/ أبريل) لزيارة الأب.

ويتولى قس ألماني رعاية الطفل الناجي من الجريمة، إلى جانب رعاية الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بانتظار وصول أحد أقاربه.

وتعتبر تينيريفي أكبر جزر الكناري في إسبانيا، وتقع في المحيط الأطلسي قبالة ساحل المغرب. كما أن الجزيرة وجهة سياحية شهيرة للسياح الألمان والبريطانيين.

ر.ض

  • Kolumbien Festnahmen Drogenhandel

    أخطر المدن في العالم

    مدينة بالميرا الكولومبية

    احتلت مدينة بالميرا الكولومبية المركز الثاني والثلاثين في قائمة المدن الأخطر في العالم، حسب تصنيف موقع "وورلد أتلاس" الإلكتروني لعام 2015. ويبلغ معدل الجريمة في المدينة 37.66 حالة قتل لكل 100 ألف من السكان. وتشتهر المدينة بارتفاع نسبة الجريمة المنظمة وتجار المخدرات الذين دخلوا حرباً مفتوحة مع القوات الكولومبية.

  • Guatemala Gefängnisrevolte

    أخطر المدن في العالم

    غواتيمالا دي لا أسونسيون

    مدينة غواتيمالا دي لا أسونسيون هي عاصمة غواتيملا وكانت في المركز الخامس والعشرين في قائمة المدن الأخطر في العالم بنسبة 41.90 حالة لكل 100 ألف شخص. وغواتيملا هي من الدول الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أمريكا الوسطى وشهدت حروباً أهلية دامية وتعد من أفقر عشرة بلدان في أمريكا اللاتينية.

  • Detroit Skyline Archiv 2013

    أخطر المدن في العالم

    ديترويت الأمريكية

    تشتهر مدينة ديترويت الأمريكية بأنها مركز صناعة السيارات في الولايات المتحدة. لكن انسحاب الكثير من الشركات الكبرى فيها وإفلاس المدينة قادها إلى تبوؤ المركز الثاني والعشرين في قائمة المدن الخطرة في العالم بسبب الارتفاع الكبير لمعدلات القتل والجريمة المنظمة فيها.

  • USA Polizei erschiesst Mann in Missouri Plünderungen

    أخطر المدن في العالم

    سانت لويس الأمريكية

    تشهد مدينة سانت لويس الأمريكية من حين إلى آخر تظاهرات واحتجاجات ضد قمع الشرطة للمواطنين، لكن الشرطة تبدو عاجزة عن حماية المواطنين، خاصة مع ارتفاع معدلات القتل في المدينة، والتي جعلتها تقفز إلى المركز التاسع عشر عالمياً بنسبة 49.93، وإلى المركز الأول على صعيد الولايات المتحدة.

  • Afrika Öl Woche Cape Town Südafrika Kapstadt Übersicht

    أخطر المدن في العالم

    كيب تاون بجنوب أفريقيا

    كيب تاون في جنوب أفريقيا هي المدينة الأخطر في العالم خارج أمريكا اللاتينية. يبلغ عدد سكان المدينة نحو ثلاثة ملايين نسمة ويبلغ معدل جرائم القتل فيها 60 جريمة لكل 100 ألف شخص، وهي تحتل بذلك المركز الرابع عشر عالمياً.

  • Gefängnis von San Pedro Sula, Honduras

    أخطر المدن في العالم

    ديستريتو سنترال في هندوراس

    مدينة ديستريتو سنترال في هندوراس حصلت على المركز الخامس بمعدل جرائم قتل يصل إلى 77.65. ويقطن هذه المدينة 850 ألف شخص وتعد مركزاً للعصابات المنظمة.

  • Brasilien Ausschreitungen Protest gegen Preise für öffentliche Verkehrsmittel

    أخطر المدن في العالم

    مدينة جواو بيسوا البرازيلية

    احتلت مدينة جواو بيسوا البرازيلية المركز الأول على صعيد البرازيل والمركز الرابع في قائمة أخطر المدن في العالم، إذ وصلت فيها معدلات القتل إلى 79.41 لكل 100 ألف شخص. وتقع المدينة على الساحل ويسكنها نحو 770 ألف شخص وكانت تعرف بالمدينة التي "تشرق فيها الشمس أولاً" لوقوعها في أقصى القارة.

  • Mexiko Mord in Acapulco

    أخطر المدن في العالم

    أكابولكو المكسيكية

    أكابولكو المكسيكية هي مدينة وميناء بحري تقع على ساحل المحيط الهادي ويسكنها أكثر من 670 ألف شخص وتشتهر بمنتجعاتها السياحية والحياة الليلية فيها. لكنها تعد في الوقت نفسه واحدة من أخطر المدن في العالم وأخطر مدينة في المكسيك، إذ يبلغ معدل القتل فيها 104.16 لكل مائة ألف شخص.

  • Venezuela Caracas Cota 905

    أخطر المدن في العالم

    كاراكاس الفنزويلية

    أما العاصمة الفنزويلية كاراكاس، فحلت في المركز الثاني في قائمة المدن الأخطر في العالم وفقاً لتصنيف موقع "وورلد أتلاس" الإلكتروني لعام 2015. ويسكن المدينة أكثر من 3.3 مليون شخص ويبلغ معدل القتل في المدينة 115.98 لكل 100 ألف شخص.

  • Honduras/ Straßengangs/ Bandenkrieg

    أخطر المدن في العالم

    سان بيدرو سولا في هندوراس

    تقع سان بيدرو سولا في شمال غرب هندوراس ويبلغ تعداد سكان المدينة أكثر 800 ألف شخص، وتحتل المركز الأول عالمياً في قائمة المدن الخطرة بسبب الجريمة المنظمة وارتفاع نسبة جرائم القتل، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفساد في هندوراس وفي سان بيدرو سولا بالتحديد. وصل معدل القتل فيها إلى 171.20 لكل مائة ألف شخص.

    الكاتب: زمن البدري


 

مختارات

شخصان مشتبه بهما في قتل شابة ألمانية يحضران جنازتها

بعد جريمة قتل راحت ضحيتها شابة لم يتجاوز عمرها الـ 18، ألقت الشرطة الألمانية القبض على اثنين من المشتبهم بهم. وكان المشتبه بهما قد حضرا مراسيم جنازة الضحية وتبادلا الضحك، فيما تأمل الشرطة معرفة كل ملابسات هذه الجريمة. (17.04.2019)  

جديد قضية السائحتين: توقيف سويسري مقيم بالمغرب

اعتقلت السلطات المغربية سويسريا للاشتباه بتورطه في جريمة قتل سائحتين اسكندينافيتين. ووصفته السلطات بـ"المتشبع بالفكر المتطرف والعنيف" وبأنه كان منخرطا في عمليات استقطاب مغاربة وأفارقة بغرض "تجنيدهم في مخططات إرهابية". (29.12.2018)  

اغتصاب وقتل سائحة ألمانية شابة في تايلاند والجاني يعترف

تعرضت سائحة ألمانية شابة للاغتصاب والقتل من قبل جامع قمامة في تايلاند، الذي اعترف بجريمته، حسب الشرطة. ووقعت الجريمة في جزيرة بخليج تايلاند حيث اكتشف سائح آخر بالصدفة جثتها مغطاة بالحجارة. (08.04.2019)  

أخطر المدن في العالم

احتلت مدن واقعة في أمريكا اللاتينية صدارة قائمة المدن الأخطر في العالم حسب معدلات القتل والجريمة فيها. وخلت المدن الخمسين الأولى في القائمة من المدن الأوروبية والآسيوية. (11.02.2016)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland, Wiesbaden: Todesfall Susanna - Tatverdächtiger kommt in U-Haft

ألمانيا.. بدء محاكمة طالب لجوء عراقي متهم بقتل مراهقة 12.03.2019

يمثل طالب لجوء قدم مع موجة اللاجئين من إقليم كردستان العراق اليوم أمام محكمة في ألمانيا بتهمة اغتصاب وقتل القاصر سوزانا، في قضية أثارت استياءً كبيراً في البلاد حتى أن الشرطة الاتحادية جلبته من العراق بعد أن هرب إليه.

Demonstration von Flüchtlingen zum Gedenken an die tote Freiburger Studentin Maria L.

رغم مقتل ابنتها على يد لاجئ...عائلة ألمانية تفتتح مؤسسة لمساعدة اللاجئين 26.11.2018

بعد مرور عامين على قتل لاجئ أفغاني للشابة الألمانية ماريا لادنبورغر، لأول مرة تكسر عائلتها الصمت وتتحدث عن رسائل كراهية تلقتها، إثر افتتاح مؤسسة باسم ماريا. المؤسسة تهدف إلى مساعدة اللاجئين على دخول الجامعة والدراسة.

Deutschland Ermittlungen gegen Omaima A.

أرملة إرهابي بارز في "داعش" تعيش في سلام بعد عودتها لألمانيا 19.04.2019

"أميمة أ" مواطنة ألمانية رحلت إلى سوريا، حيث انضمت لصفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، وتزوجت لاحقاً بإرهابي ألماني بارز. غير أن المرأة نفسها يبدو أنها تعيش الآن حياة هادئة في ألمانيا، حسبما كشفت مراسلة حرب لبنانية.

إعلان
Themenbild Facebook

 