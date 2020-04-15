 تفاصيل عقار تروج له اليابان لعلاج فيروس كورونا المستجد | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 20.04.2020

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صحة

تفاصيل عقار تروج له اليابان لعلاج فيروس كورونا المستجد

بالرغم من مضي اليابان قدماً في استخدام عقار "أفيغان" المضاد للأنفلونزا لعلاج فيروس كورونا، إلا أن خبراء يحذرون من آثاره الجانبية وعدم وجود بيانات سريرية كافية تدل على فعاليته. فلماذا تروج الحكومة اليابانية لاعتماده إذن؟

تروج اليابان لعقار أفيغان كعلاج لكورونا، فهل أثبت فعاليته؟

تروج اليابان لعقار "أفيغان" كعلاج لكورونا، فهل أثبت فعاليته؟

تروج الحكومة اليابانية بقوة لعقار "أفيغان" لاستخدامه في علاج فيروس كورونا المستجدبالرغم من تحذير بعض من مستشاريها أن العقار يحتاج لاختبارات سريرية إضافية لضمان سلامته لللاستخدام البشري.

مختارات

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في الأسابيع الأولى التي تلت إعلان انتشار فيروس كورونا خارج الحدود الصينية في نهاية 2019، اتجهت العديد من الدول لخبرائها الطبيين للسؤال عن أسرع موعد يمكنهم فيه تطوير دواء أو لقاح للفيروس. عندما تأكد أن تطوير أي لقاح سيحتاج لعام أو أكثر، بدأ الخبراء في إعادة فحص الأدوية الموجودة من قبل لاختبار ما إذا كان بالإمكان استخدامها ضد كورونا.

كان عقار "فافيبيرافير Favipiravir" من أوئل العقارات التي درستها اليابان، وهو عقار بدأ إنتاجه في 2014 من قبل شركة  Fujifilm Toyama Chemical اليابانية ويعرض في السوق بإسمه التجاري "أفيغان". إلا أن الاختبارات الأولية آنذاك أثبتت أن العقار يرفع مادة "اليوريا" في الدم وهو ما يؤثر بالسلب على عمل الكليتين، بالإضافة إلى تسببه في تشوهات لأجنة الحيوانات. أدت تلك النتائج لعدم اختبار العقار على النساء الحوامل، ولذلك فإن تأثيره على الأجنة البشرية غير معروف بعد.

نتائج إيجابية عند الحيوانات

قبل ظهور فيروس كورونا أثبتت أبحاث فاعلية "أفيغان" إلى حد كبير ضد فيروس إيبولا في الجرذان، ولكن لم يتم التأكد من فاعليته لدى البشر. كما أظهر العقار نجاحاً في إختبارات أجريت على حيوانات مصابة بفيروسات أخرى مثل فيروس غرب النيل والحمى الصفراء والحمى القلاعية بالإضافة لفيروس زيكا والسعار.

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ورد إسم "أفيغان" كعلاج محتمل في اليابان خلال عدة اجتماعات حكومية رفيعة المستوى في شهر مارس/آذار، ونقلت وسائل إعلامية محلية رغبة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في استخدام المخزون الاحتياطي للدواء في أسرع وقت ممكن. إلا أن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية أبدت اعتراضها على ذلك، حيث أشار خبراؤها إلى الآثار الجانبية للعقار وعدم وجود اختبارات سريرية تثبت بشكل حاسم فعاليته ضد فيروس كورونا.

يقول كازوهيرو تاتيدا، وهو رئيس المجلس الياباني للأمراض المعدية وعضو لجنة خاصة شكلتها الحكومة اليابانية لمواجهة انتشار فيروس كورونا في حواره مع DW: "تقول الحكومة إنه دواء جيد لأنه توجد بعض التقارير التي تفيد بإنه فعال، لكننا أيضاً نعلم أنه أتى بنتائج عكسية في الماضي، فيما يتعلق، بإجهاض الأجنة والتسبب بالضرر لها. من ناحية أخرى، فإن أكثر المعرضين للخطر من كورونا هم كبار السن، وبالتالي لا نقلق من مشكلة تشوه المواليد لدى هذه الفئة العمرية."

وبسبب عدم التأكد من سلامة العقار للاستخدام البشري بعد، يرفض المستشارين الطبيين للحكومة اليابانية التوصية باستعمال "أفيغان" على نطاق واسع لحين توفر المزيد من بيانات الاختبارات السريرية.

منافسة مع الصين

يرى تاتيدا أن هناك دافعا آخر لدعم الحكومة اليابانية لهذا الدواء، ويشير إلى أن عدة دول أخرى - من ضمنها المنافس الصيني- تقترب من تطوير واستخدام عقارات ضد كورونا، ويقول:"هذا عقار تنتجه شركة أدوية يابانية، وبالتالي هناك اعتبارات سياسية وراء قرار الدعم". وكانت الحكومة اليابانية أكدت حصولها على طلبات من نحو "30 دولة" لتزويدها بالعقار، وأعلنت أن الدول التي تريد  "أفيغان" ستحصل عليه مجاناً. 

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وفي السياق ذاته أعلنت الشركة المنتجة للعقار "فوجي فيلم Fujifilm" في بيان أنها زادت من قدراتها التصنيعية من أجل "زيادة الإنتاج بشكل ملحوظ"، وتتوقع تصنيع حوالي مئة ألف كورس علاجي بنهاية شهر يوليو/تموز من هذا العام وثلاثمائة ألف بحلول شهر سبتمبر/أيلول. كما أفصحت الشركة عن مفاوضات للشراكة تجريها مع شركات في اليابان وخارجها لإنتاج العقار وتصنيع المواد الخام اللازمة له. وأضافت الشركة أنه تُجرى حالياً تجارب سريرية على مصابين بفيروس كورونا في اليابان والصين والولايات المتحدة الأمريكية.

 

العقار قد يكون متاحاً في الصيف

تقول يوكو تسوكاموتو، وهي أستاذة علوم الصحة بجامعة "هوكايدو" ومتخصصة في بروتوكولات مكافحة العدوى للممرضين: "الوضع في اليابان يزداد خطورة، لذلك من الجيد رؤية تطورات إيجابية مثل "أفيغان". وتضيف: "رأيت أن الاختبارات السريرية في الصين أظهرت أن العقار فعال في 70 بالمئة من الحالات. من المنطقي إذاً أنه إذا كان هناك عقار متوفر بالفعل وأظهر نتائج جيدة أن تتم إتاحته لمن يحتاجونه. ولذلك أرى أن ترويج الحكومة لـ"أفيغان" مناسب."

ولا ترى تسوكاموتو داع للقلق من الأعراض الجانبية المحتملة للدواء، حيث أن الفئة الأكثر احتياجاً له، وهم كبار السن، من المستبعد حملهم.

تنتظر الحكومة اليابانية نتائج الاختبارات الحالية على العقار، ومن المتوقع أن تصدق على استخدام "أفيغان" في صيف العام الجاري.

يوليان ريال (طوكيو)/ سلمى حامد

  • Katze Autodach Lissabon Portugal (picture-alliance/dpa/K-W. Friedrich)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    هل بإمكاني مداعبة القطة؟

    وجد باحثون بمعهد أبحاث الطب البيطري في مدينة هاربين الصينية أن فيروس كورونا المستجد يتكاثر بنجاح في القطط التي تنقله بدورها إلى قطط أخرى. لكن الفريق الذي يرأسه الطبيب البيطري "هوالان تشين" خلص إلى أن العدوى بين القطط لا تنتقل بسهولة، وهو ما نشروه في دراستهم التي ظهرت في مجلة بيو رفيكس العلمية مؤخراً.

  • Junge graugetigerte Katze genießt Streicheleinheiten durch Menschen (picture-alliance/imageBroker)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    لا داعي للقلق!

    لكن لا ينبغي على أصحاب القطط القلق الآن: تطور القطط أجساد مضادة للفيروس بشكل سريع، مما لا يجعلها معدية لفترة طويلة. أما من لديهم أمراض مسبقة أو المسنين فمن الأفضل أن يتفادوا القطط في هذه الفترة. وعلى الأصحاء ممن لديهم قطط غسل يديهم جيداً بعد ملامستهم لها.

  • Deutschland Scottie bei Hasenhatz (DW/F. Schmidt)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    إعادة اعتبار للكلاب

    وعلى عكس القطط أظهرت الدراسة أن الفيروس لم ينجح في التكاثر في الكلاب، لذلك لا ضرورة للخوف عند مداعبة الكلب أو التنزه معه.

  • BdTD Italien Rom Frau mit Corona-Mundschutz führt Hausschwein Dior aus (Reuters/A. Lingria)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    من يخاف من الأخر؟

    لا يحتاج هذا الخنزير الأليف في العاصمة الإيطالية روما للقلق من هذا الكلب اللطيف، لكن أيضاً الكلب لا يحتاج للخوف من الخنزير. فبحسب ما اكتشف الأطباء البيطريين، فإن الخنازير غير ناقلة لفيروس كورونا.

  • Frettchen im Käfig (picture-alliance/Mary Evans Picture Library/J.-M. Labat)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    حجر صحي لابن مقرض

    يختلف الأمر عند حيوان ابن مقرض، فقد خلص الطبيب هوالان تشين لنتيجة غير مطمئنة: يتكاثر فيروس كورونا المستجد فيه مثلما يتكاثر في القطط. ينتقل كورونا بين الحيوانات عن طريق الرذاذ، ووجد العلماء الفيروس في عينات من جهاز التنفس العلوي للقطط وابن مقرض، لكنهم لم يجدوا له أثراً في الرئتين.

  • China Wuhan City mit Marktplatz (Getty Images/China Photos)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    هل الدجاج خطر على الإنسان؟

    يجب ألا يخاف أحد من الدجاج، مثل هذا التاجر في مدينة ووهان الصينية. فقد خلص فريق العلماء إلى أن الدجاج والبط بالإضافة إلى طيور أخرى لديها مناعة ضد فيروس كورونا المستجد.

  • New York Bronx Zoo Tiger Nadia Coronavirus (Reuters/WCS)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    عندما يصبح البشر خطراً

    لا ينتقل الفيروس من الحيوان للإنسان فقط، بل العكس أيضاً صحيح: فقد انتشر خبر إصابة النمرة الماليزية "ناديا" ذات الأربع سنوات في حديقة حيوانات نيويورك إثر نقل العدوى إليها من المسؤول عن رعايتها. وقال كبير الأطباء البيطريين بحديقة الحيوانات تعليقاً على الأمر: "على حد علمنا هذه أول مرة ينتقل فيها فيروس كورونا من إنسان إلى حيوان بري".

  • Wasserfledermaus Myotis daubentonii (picture-alliance/blickwinkel/AGAMI/T. Douma)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    هل ظلمنا الخفافيش؟

    يعتبر الجميع الخفافيش المتهم الرئيسي في جائحة كورونا، فأغلب العلماء يرجحون أن الفيروس بدأ من عندها. لكن الاطباء البيطريين يعتقدون أن هناك حيوان أخر كان وسيطاً في نقل الفيروس بين الخفاش والإنسان. فهل كانت القطط؟ أم حيوان إبن مقرض؟

  • Smbolfoto Gürteltier in Vietnam (Reuters/Kham)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    المتهم الحقيقي؟

    يقع حيوان "آكل النمل الحرشفي" تحت إشتباه أن يكون هو الوسيط في نقل كورونا من الخفاش للإنسان. فقد وجد باحثون من الصين و هونغ كونغ وأستراليا في حيوان آكل النمل الحرشفي الماليزي فيروساً يشبه تماماً فيروس كورونا المستجد، ونُشرت هذه الدراسة في 26 مارس/ آذار بمجلة "ناتشور". ويذكر أن آكل النمل الحرشفي يُباع بطريقة غير مشروعة بأسواق الحيوانات البرية في الصين.


 

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