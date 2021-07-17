تفاصيل صادمة.. حزن إثر غرق 12 من ذوي الإعاقة في فيضانات ألمانيا

تتكشف تدريجياً تفاصيل كارثة الفيضانات والسيول وحجمها التي ضربت عدة مدن وقرى بغرب ألمانيا، حيث تستمر عملية البحث عن المفقودين الذين فاق عددهم الألف. وبعض هذه التفاصيل كانت مأساوية إلى حد كبير، فقد أعلنت السلطات أن 12 شخصاً يقطنون في نزل لذوي الإعاقة الذهنية بمدينة زينتسيش بولاية راينلاند بفالس راحوا ضحية الكارثة بعد أن فاجأتهم المياه ليلاً.
فبعد الكارثة ليلة الخميس على الجمعة أعلنت السلطات عن فقدان 13 شخصاً من النزل. وراحت فرق الإنقاذ تبحث عن مصيرهم لتؤكد بعد ساعات من البحث أن تسعة منهم لاقوا حتفهم غرقاً لتجد بعد ذلك جثث الآخرين. ومع استمرار عملية البحث تمكن رجال الإنقاذ من انتشال أحد سكان النزل الذي بقي على قيد الحياة بأعجوبة ونقله إلى المستشفى، كما أعلنت متحدثة باسم وزارة الداخلية في ولاية راينلاند بفالس بغرب ألمانيا الجمعة.
++ تغطية متواصلة: فيضانات ألمانيا وأوروبا ـ حصيلة القتلى والمفقودين في ارتفاع++
في هذا السياق قال ماتياس ماندوس، رئيس جمعية "إنقاذ الحياة" المسؤولة عن النزل: "دخلت المياه إلى النزل ليرتفع مستواها إلى سقف الطابق الأرضي في غضون دقيقة واحدة". وأضاف ماندوس أن أحد الحراس المناوبين في النزل بتلك الليلة قام بنقل عدة أشخاص إلى الطابق العلوي من النزل الواقع على ضفة نهر الآر. "وحين عاد لأخذ الآخرين، كانت المياه قد غمرت كل شيء". وأوضح المتحدث أن مستوى المياه داخل المبنى كان يرتفع بسرعة مذهلة. وحاول بعضهم التشبث بأي شي أمام السيل الجارف لكنهم لم ينجحوا في مقاومته.
ويسكن 34 شخصاً من ذوي الإعاقة في النزل الواقع بمنطقة منخفضة نسبياً من المدينة الواقعة على مصب نهر الآر في الراين. وبحسب المتحدث فقد أُصيب العاملون في النزل بصدمة نفسية استدعت تدخل المساعدين النفسيين، الذين تولوا إخبار الناجين بمصير رفاقهم الآخرين.
في هذا السياق تنقل صحيفة "بيلد" الألمانية عن شتيفان مولر، وهو أحد المسؤولين في الجمعية، قوله: "الأمر فضيع للغاية. موظفونا مصابون بصدمة نفسية، لكنهم يواصلون مساعدة الناجين قدر الإمكان ويعلون على دعمهم بعد نقلهم إلى مدينة نويفيد".
ع.غ/ ع.ج.م
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قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا
هيجان الأنهار
يعتبر "كيل" (Kyll) رافدا صغيرا من نهر موزيل الشهير الذي تتدفق مياهه من منطقة والونيا البلجيكية إلى ولايات شمال الراين وستفاليا وراينلاند بفالتس الألمانية. سقوط الأمطار بغزارة جعل الرافد "كيل" اللذي يمر عبر مركز "بيتبورغ بروم" بمنطقة "أيفل" التي تأثرت بشكل خاص بالعاصفة، يفيض ويغرق أجزاء من قرية "إيردورف".
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قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا
فيضان القرن في "آهر" (Ahr)
تسببت الأمطار الغزيرة الأربعاء (14 يوليو/ تموز 2021) في فيضان وادي "آهر" (Ahrthal)، حيث تجاوز منسوب المياه في النهر مترين مقارنة بأعلى معدل سجله مؤشر النهر، الذي حول شوارع بلدة "إش" (Esch) بمنطقة آرفايلر (Ahrweiler) إلى سيول، فيما غمرت المياه العديد من القرى والبلدات في المنطقة.
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قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا
تدخل الجيش الألماني
تم إطلاق نظام إنذار الكوارث في العديد من المناطق في غرب ألمانيا بهدف تسهيل التنسيق بين السلطات في المناطق المنكوبة وكذلك لفتح مجال التعاون مع قوات الجيش. في الصورة يظهر جنديين ألمانيين في مركبة إنقاذ مدرعة ووراءهما معدات تطهير ثقيلة لإزالة الأضرار التي لحقت بمدينة هاغن بسبب فيضان نهر "ناهمة" (Nahma).
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قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا
إجلاء السكان من بعض الأحياء السكنية
في مدينة لايشلينغن الصغيرة، لجأ السكان على مساعدة بعضهم البعض لتجاوز الفيضانات التي تسبب فيها نهر "فوبر" الذي ارتفع منسوب مياهه جراء هطول الأمطار الغزيرة. وقد استدعى ذلك إخلاء أجزاء من المدينة، خاصة في ظل المخاوف من انهيار أحد السدود.
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قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا
خسائر مادية جسيمة
خلفت الأمطار الغزيرة الني شهدتها ألمانيا وبعض الدول المجاورة لها خسائر مادية جسيمة تقدر بملايين اليوروهات. وفي الصورة تظهر سيارة مغطاة بالركام بعد فيضان نهر "ناهمة" في مدينة هاغن.
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قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا
حواجز خشبية لم تجد نفعا
حاول رجال الإطفاء في العديد من المناطق بتقليل الخسائر، كما هز الشأن هنا من خلال بناء جدار خشبي في منطقة "ميشوس" (Mayschoss) لحمايتها الفيضانات. لكن هذه المحاولات لم تجد نفعا أمام قوة المياه.
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قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا
أكثر من 20 قتيل وفقد العشرات
لقى ما لا يقل عن 19 شخصا حتفهم وفقد العشرات اليوم الخميس في ألمانيا بعدما تسببت الأمطار القياسية في غرب أوروبا في فيضان الأنهار على ضفافها لتجتاح المنازل وتغمر الأقبية. وقالت الشرطة إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم فيما اعتبر 70 آخرون في عداد المفقودين في منطقة آرفيلر، التي تشتهر بزراعة العنب بولاية راينلاند بالاتينات بعد أن فاض نهر آر الذي يصب في نهر الراين على ضفتيه ودمر ستة منازل.
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قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا
اضطراب النقل العام
تسببت الأمطار في اضطراب النقل العام بشدة، إذ توقفت خدمة القطارات السريعة في ألمانيا، كما تعطلت حركة المرور المحلية والبعيدة المدى في أجزاء كبيرة من غرب ألمانيا. في الصورة يظهر قطار متوقف في محطة كورديل في منطقة ترير زاربورغ بولاية راينلاند بفالتس.
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قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا
قتلى في بلجيكا أيضا
في بلجيكا قُتل شخصان بسبب الأمطار الغزيرة وفُقدت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما بعدما جرفها فيضان أحد الأنهار. وانهارت نحو عشرة منازل في بيبنستر بعدما فاض نهر فاسدري وأغرق البلدة الواقعة في شرق البلاد. وتم إجلاء السكان من أكثر من ألف منزل.
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قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا
أضرار في البنية التحتية
تسببت الأمطار في اضطرابات شديدة في وسائل النقل العام، كما تم تعليق حركة المرور على نهر الميز الممر المائي البلجيكي الرئيسي المهدد بخطر الفيضان. وستستغرق أعمال التهيئة في بلجيكا وقتًا طويلاً بعدما أدى هطول الأمطار الغزيرة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية في المناطق المتضررة. وتظهر في الصورة سيارة جرفتها المياه لتصطدم بسياج خشبي في شارع غمرته المياه.
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قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا
الخوف من "فيضانات القرن" في سويسرا
هطلت كميات هائلة من الأمطار في الأيام الأخيرة في سويسرا ما أدى إلى ارتفاع مستويات المياه بشكل خطير ودفع العاصمة برن إلى نشر سدود عائمة لمواجهة احتمال حدوث فيضانات غير مسبوقة. وتحت تأثير الأمطار الغزيرة، يستمر مستوى المياه في البحيرات في الارتفاع. وتوقف حركة الملاحة وتواصل الإبلاغ عن حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدة مناطق. وتظهر هذه الصورة الجوية نهر ألين الذي فاضت ضفافه بسبب هطول الأمطار الغزيرة.