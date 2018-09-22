تفاصيل جديدة حول استقالة زيدان من تدريب ريال مدريد

كشفت صحيفة "الباييس" الإسبانية قصة جديدة حول استقالة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من تدريب النادي الملكي بعدما حقق معه الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية. وبحسب ما نقل موقع "شبورت 1" الألماني اليوم الأربعاء (10 أكتوبر/ تشرين الأول) فإن كلمة السر في رحيل زيدان عن الملكي هو اللاعب غاريث بيل.

وأكدت الباييس في تقريرها أن زيدان كان يرغب في رحيل غاريث بيل عن الفريق بسبب كثرة تعرضه للإصابات، كما يعتبر زيدان اللاعب "مشتت من الناحية التكتيكية ويلعب بشكل فردي إلى أبعد الحدود".

ولأن زيدان كان صاحب كلمة مسموعة لدى رئيس النادي "فلورنتينو بيريز" فقد استجاب الرئيس في البداية لطلب زيدان ببيع بيل والتعاقد مع نيمار بدلا منه. لكن بيريز كانت له خطط أخرى وخصوصا بعد تألق غاريث بيل في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، فهو يُعتبر مكتشف النجم الويلزي، فهو الذي صمم على التعاقد معه، بحسب تقرير الصحيفة الإسبانية

علم بيريز في نهاية الموسم أن بيل يريد الرحيل وعدم البقاء حبيسا لظل رونالدو، وحدث العكس فقد وافق بيريز على رحيل رونالدو، وهو ما جعل زيدان يشعر بالإهانة بسبب خلف رئيس النادي لوعده له. ولذلك قرر زيدان في 30 مايو/ أيار الاستقالة بدون رجعة، حسبما نقل موقع "شبورت 1".

يذكر أن الريال بقيادة الإسباني يولن لوبتيغي، خليفة زيدان، لم يحقق الفوز في أربع مباريات متتالية وبذلك يكون الريال قد أسوأ بداية له في موسم كروي منذ 33 عاما.

ص.ش/ع.ج.م