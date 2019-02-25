 تغير لون الأظافر.. مؤشر على عدد من الأمراض بعضها خطير | علوم وتكنولوجيا | DW | 25.02.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

علوم وتكنولوجيا

تغير لون الأظافر.. مؤشر على عدد من الأمراض بعضها خطير

يقول المختصون إن تغير لون أظافر اليدين والقدمين وشكلهما يعد من عوارض الإصابة بأمراض معينة، بعضها بسيط لا يُذكر وبعضها خطر يستوجب زيارة الطبيب. فما هي؟

Fingernägel sich abhebende Fingernägel Onycholysis (picture-alliance/OKAPIA)

لكل شيء علاماته وعوارضه في أجسامنا، ومن العلامات التي لا يتنبه لها كثيرون البقع البيضاء على الأظافر. وحين يسأل المرء عن سبب ذلك في محيطه الاجتماعي، غالباً ما يكون الجواب هو نقص الكالسيوم أو مواد غذائية أساسية. فيسارع المرء إلى تناول المكملات الغذائية والفيتامينات دون حاجة فعلية إلى ذلك في بعض الحالات. لكن المختصون يرون أن هذا من الأخطاء الشائعة، كما يورد "فيلت دير فوندر" الألماني.

وتتكون أظافرنا بشكل رئيسي من خلاليا الجلد الميتة ومقدار جداً من الكالسيوم، لا يتجاوز نسبة الواحد بالمائة. ويوضح الموقع أن البقع البيضاء عادة ما تتسبب من خلال الإصابات التي نتعرض لها. فمن خلال تجميل الأظافر الخاطئ أو آثار الصدمات تحدث شقوق صغيرة في لوح الأظفر.

وحين لا تلتأم هذه التشققات بشكل تام، تنحبس فقاعات هوائية صغيرة، فتبدو كبقع فاتحة اللون، وهي بالتالي غير ضارة وتختفي بالتئام الشقوق بمرور الوقت.

مختارات

في إطار سعى العلماء إلى تطبيق فكرة زرع أجهزة داخل جسم الإنسان لتسجيل معلومات عن المتغيرات الصحية، توصل العلماء إلى فكرة تقوم على زرع أجهزة استشعار على الأظافر لتفادي مخاطر التصاق مواد غريبة بالجسم، فكيف يعمل هذا الجهاز؟ (30.12.2018)

ماذا يعني تلون الأظافر بلون أبيض شاحب أو بلون أزرق؟ وماذا يعني جفاف الأظافر؟ هناك أعراض كثيرة إذا ظهرت على الأظافر، فهذا يعني أن الشخص يعاني من مرض معين، قد يكون خطيرا في بعض الأحيان. (20.02.2015)

لكن على الرغم من ذلك يمكن أن يشير تغير ألوان أظافر اليدين والقدمين إلى بعض الأمراض. فأولئك الذين يعانون من نقص الحديد والزنك وفيتامين بي، تصبح أظافرهم هشة وسريعة الكسر.

أما حين تظهر بقع صفراء اللون على الأظافر فإن ذلك علامة على إصابتها بالفطريات. بينما تنتج البقع الداكنة عن الكدمات العنيفة. لكن إذ ما بقت هذه البقع في مكانها لفترة طويلة دون يتغير مكانها على الأظفر، فإن الأمر يصبح خطيراً. إذ يمكن أن يشير ذلك في أسوأ الحالات على الإصابة بسرطان الجلد، كما ينقل موقع "فيلت دير فوندر".

ولا تقتصر عوارض الأمراض الظاهرة على الأظافر على اللون فقط، بل وتمتد إلى الشكل أيضاً، فعلى سبيل المثال تقوس الأظافر يعد من العلامات على الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية أو الكبد.

وبعد هذا كله تبقى النصيحة بأن تزور الطبيب في حال ملاحظتك لبقع غير غريبة على الأظفار ولا تختفي رغم مرور فترة طويلة.

ع.غ/ ع.ج.م

  • default

    خطوات بسيطة لأظافر جذابة

    الأعمال المنزلية واستخدام منظفات الزجاج والأرضيات تؤثر سلباً على صحة اليدين والأظافر، وهو أمر يحتاج لرعاية يومية باليدين والأظافر وتدليكها بالزيوت يومياً.

  • default

    خطوات بسيطة لأظافر جذابة

    التغذية السليمة هي أساس الأظافر الصحية القوية، فنقص الزنك والحديد يؤديان إلى ضعف الأظافر وهنا لن تجدي العلاجات الخارجية نفعاً.

  • default

    خطوات بسيطة لأظافر جذابة

    قص الأظافر يجب أن يتم بحرص وبشكل دائري، لأن القص الخاطئ قد يؤدي إلى تقصف الأظافر.

  • default

    خطوات بسيطة لأظافر جذابة

    الحرص مطلوب أثناء التعامل مع الجلد المحيط بالأظافر، إذ لا يجب قصه أبداً بالمقص بل دهنه بزيت الزيتون وتحريكه بحرص في الاتجاه المعاكس حتى ينفصل الجلد الزائد عن الأظافر.

  • default

    خطوات بسيطة لأظافر جذابة

    يجب الحرص على وضع طبقة حماية عازلة على الأظافر قبل استخدام الطلاء.

  • default

    خطوات بسيطة لأظافر جذابة

    اصفرار الأظافر بسبب التدخين يمكن علاجه ببضع قطرات من الليمون على الأظافر.

  • default

    خطوات بسيطة لأظافر جذابة

    ينصح الخبراء بالابتعاد عن مبرد الأظافر المعدني واستخدام المبرد الخشبي بدله.

  • default

    خطوات بسيطة لأظافر جذابة

    ألوان الطلاء المختلفة والأشكال المتنوعة على الأظافر موضة تجذب الكثير من النساء. لكن ينصح بإعطاء الأظافر فترة راحة بين كل طلاء وآخر. الكاتب: ابتسام فوزي


مختارات

خطوات بسيطة لأظافر جذابة

الأظافر النظيفة الجميلة تقول الكثير عن شخصية المرأة واهتمامها بنفسها، واتباع بعض الخطوات البسيطة تعطي أظافرك اللمعان والمظهر الجذاب رغم أعمال المنزل التي تضر برونقها. نقدم بعض النصائح من موقع "هاوسهالتس تيبس" الألماني. (27.01.2015)  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

الديدان قد تكون مقززة لكن لها فوائد كثيرة!  

أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات  

أولى صور كواكب المجموعة الشمسية  

الروبوت البشري خلال خمسة قرون  