تغير المناخ يجعل أطعمة في متناول الأغنياء فقط!

بسبب تغير المناخ قد تدخل العديد من الأطعمة المتوفرة بكثرة مثل البرتقال والكاكاو وزيت الزيتون، والتي أسعارها في متناول الجميع تقريباً، ضمن قائمة الأطعمة الفاخرة في المستقبل غير البعيد. فما علاقة تغير المناخ بذلك؟

جراد البحر، الكافيار وشرائح اللحم المغطاة بالذهب، أطعمة تجسد الفخامة وحياة الأثرياء والمشاهير. لكن في المستقبل قد تنضم أطعمة في متناول الجميع تقريبا إلى قائمة الأطعمة الفاخرة، وفق مجلة "شتيرن" الألمانية. عصير البرتقال هو جزء من وجبة إفطار كثيرين. لكن في الآونة الأخيرة، ارتفع سعر عصير البرتقال بشكل ملحوظ بسبب ضعف المحصول وارتفاع أسعار المواد الخام وكذلك الظروف المناخية القاسية مثل الجفاف والأعاصير والأمراض التي تصيب الأشجار.

الزيادات الأولى في الأسعار أصبحت ملحوظة مؤخراً بالنسبة لأطعمة مثل الكاكاو وزيت الزيتون أيضاً. وفي المستقبل يمكن توقع أسعار أعلى بكثير، وفق نتائج دراسة نشرها فريق من الباحثين من معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ والبنك المركزي الأوروبي في مجلة "نيتشر". ويتوقع الباحثون أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية بحلول عام 2035بنسبة 0.92إلى 3.23 في المائة سنويا.

الظروف المناخية وسلوك المستهلك

الوفرة والسعر عاملان مهمان في تحديد ما إن كان المنتج يعد سلعة فاخرة أم لا. في المستقبل قد تعود الأطعمة التي أصبحت الآن أغذية أساسية مثل القهوة والكاكاو إلى قائمة الأطعمة الفاخرة. لأن تغير المناخ يتسبب في تدمير المناطق الزراعية. وفي تصريح نقلاً عن قناة "بي بي سي"، ذكرت مونيك راتس، مديرة مركز الغذاء وسلوك المستهلك والصحة في جامعة سري البريطانية: "العديد من الأطعمة قد لا تصبح في متناول الكثير من الناس".

وقال الخبير في علم الزراعة، مايكل بيرغر، من الصندوق العالمي للطبيعة (WWF ):"ستكون هناك تقلبات أكبر في الأسعار وتوافر بعض الأطعمة وهناك سنوات قد تصبح فيها بعض المنتجات مثل الأفوكادو والكاكاو والقهوة والمانغو وجوز الهند والبابايا والموز أكثر ندرة". أحد أسباب ذلك هو الظروف المناخية القاسية.

إلى جانب ذلك يمكن أن يساهم سلوك المستهلك في زيادة أسعار الأطعمة الرخيصة وزيادة شعبيتها. وتقول راتس: يمكن أيضاً تصنيف الأطعمة الفاخرة على أنها منتجات لا يتم تناولها بكثرة. وتعتقد أن اللحوم ستصبح سلعة فاخرة في العقود القليلة المقبلة.

إ.م