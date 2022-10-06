تغيرات متسارعة.. هذا ما يحدث لجسمك بعد تدخين آخر سيجارة

يتسبب التدخين في الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الرئة وغيرها من الآثار السلبية على الجسم، لكن الإقلاع عنه سيعطي فرصة لجسمك ليجدد نفسه، فما هي الفترة الزمنية التي يستغرقها ليتخلص من كل آثار التدخين ؟

إطفاء السيجارة والإقلاع عن التدخين اليوم قبل الغد، هذا هو الشعار الذي نسمعه في كل مكان، لكن كم يستغرق الجسم من وقت ليتخلص من آثار التدخين والمخاطر التي يسببها له؟ جمعية السرطان الأمريكية وضحت المراحل التي يمر به الجسم بعد الإقلاع عن التدخين للأبد، بحسب ما نقل عنها موقع "فيتبوك" ومجلة "فوكوس".

اليوم الأول بعد آخر سيجارة

بعد عشرين دقيقة من آخر سيجارة، ينخفض ​​معدل ضربات القلب ومستوى ضغط الدم، فيما ينخفض ​​مستوى أول أكسيد الكربون في الدم الذي يأتي من النيكوتين بعد ثماني ساعات. وبمجرد مرور 24 ساعة، ينخفض خطر الإصابة بنوبة قلبية بشكل كبير.

بعد أيام قليلة

تتدهور حاستا التذوق والشم بسبب التدخين، لكن هاتين الحاستين تعودان لطبيعتهما خلال يومين من الإقلاع عن السجائر.

بعد ثلاثة أشهر

بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر، تتعافى الرئتان إلى حد ما. وهنا تلاحظ فرقا في عملية التنفس خاصة اثناء الرياضة.

بعد تسعة أشهر

تقل نوبات السعال وضيق التنفس بعد أن أصبحت الجيوب الأنفية أكثر وضوحا مما كانت عليه في كثير من الأحيان خلال فترة التدخين.

بعد خمس سنوات

في هذه الفترة يتراجع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بمقدار النصف.

بعد 10سنوات

بعد عشر سنوات من الإقلاع عن التدخين ينخفض خطر إصابتك بسرطان الرئة المميت بمقدار النصف. الأمر نفسه ينطبق على خطر الإصابة بالسرطان في القصبة الهوائية والمريء والكلى والبنكرياس والفم.

بعد 15سنة

بعد 15 عاما من الإقلاع عن التدخين، يكون جسمك في نفس الوضع الذي كان عليه قبل سيجارتك الأولى.

ر.ض/ع.ج.م

نصيحة من المحرر: إذا كنت ترغب في الإقلاع عن التدخين ولا تعرف كيف تبدأ وتحتاج لمساعدة، فيمكنك استشارة الطبيب المختص.