 تغلب على ارتفاع ضغط الدم بلا أدوية! | عالم المنوعات | DW | 09.07.2018

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منوعات

تغلب على ارتفاع ضغط الدم بلا أدوية!

الأدوية ليست الحل الوحيد لقهر "القاتل الصامت": ارتفاع ضغط الدم؛ إذ أن بعض الحلول الطبيعية، الخالية من التأثيرات الجانبية للأدوية الكيماوية، تعمل على المحافظة على المستويات الطبيعية للضغط. هلموا معنا نتعرف على أبرزها!

04.09.2013 DW Fit und gesund Bluthochdruck

ارتفاع ضغط الدم مرض مزمن وواسع الانتشار في عالم اليوم. ومن أهم أسباب المرض: التهاب الغدة الكظرية، والزيادة في الوزن، والإفراط في تناول الكحول، والتوتر والإجهاد، والتدخين، ومرض السكري. يؤدي المرض إلى الإصابة بعلل وأمراض أخرى من أبرزها، الجلطة القلبية وتصلب الشرايين والسكتات الدماغية.

ويلجأ معظم المصابين بارتفاع ضغط الدم إلى الأدوية لإعادة الضغط لمستوياته الطبيعية. غير أن الأدوية ليست الحل الوحيد؛ إذ يمكن تحقيق ذلك من خلال:

 

أولاً، الابتعاد عن تناول ملح الطعام. اكتشف بعض الباحثين أن الملح يسبب تشكل بعض المواد في الأوعية الدموية والتي تقوم بجعل تلك الأوعية تنقبض إلى بعضها البعض مما يؤدي إلى نشوء مقاومة لتدفق الدم. كبديل عن ملح الطعام، يمكنك اللجوء إلى بعض الأعشاب؛ إذ أن طعمها لذيذ، مثل الملح وربما أكثر لذة منه.

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التوقف عن استخدام الملح.. مُفيد للصحة؟

ثانياً، ممارسة الرياضة 3 أو 4 مرات في الأسبوع ولمدة تتراوح بين 30 و45 دقيقة في كل مرة قد يكون سلاحك السحري في وجه ارتفاع ضغط الدم. غير أن النتيجة لن تراها بين ليلة وضحاها وتتطلب منك الصبر والمثابرة. دع عنك الكسل والاستلقاء على الأريكة ومارس المشي أو السباحة أو ركوب الدراجة أو أي رياضة أخرى. أهم ما في الأمر هو أن تمارسها بانتظام.

ثالثاً، الإكثار من تناول الخضار والفواكه وخاصة السبانخ والبطاطا والموز وأيضا سمك السلمون ذو مفعول جيد. أما الثوم فله مفعول سحري في تحسين تدفق الدم وتوسيع وتقوية الأوعية. ولكن ماذا عن الرائحة الكريهة التي يحدثها وتنفر الآخرين منك؟ الجواب بسيط: الصحة أولاً وقبل كل شيء.

رابعاً، التقليل من تناول الكحول والسكريات والكوفيين والنيكوتين. أما أطعمة الوجبات السريعة كالبطاطا المقلية والكاتشب والموينيز واللحوم المطهوة معها فهي من المحرمات هنا. حاول أن تستعيض عن الشكوكولا بالجزر، وعن الكاتو بالتفاح والكمثرى!

خامساً، اقتناء جهاز قياس ضغط الدم وقياس مستوياته وتدوينها. وينصح بقياس الضغط مرة في اليوم وفي نفس الموعد. وإذا رغبت بأن تقوم بالتدوين على أكمل وجه، سجل أيضاً ماذا شربت أو أكلت وفيما إذا مارست الرياضة أو لا. ولكن لماذا كل ذلك؟ عندما تعود لمدونتك وترى ما سجلته ربما يعتريك تأنيب ضمير ويدفعك للالتزام بعادات غذائية وحياتية تسيطر بها على "القاتل الصامت": ارتفاع ضغط الدم.

غودرون هايزه/ خ.س/ط.أ

 

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    كيف ينشأ ضغط الدم؟

    يضخ القلب الدم عبر الجسم، وبذلك ينشأ الضغط على جدران الأوعية والمعروف بضغط الدم. عند انقباض القلب يرتفع الضغط وهنا يكون ما يسمى بالضغط العالي للدم. وعند انبساطه يكون الضغط المنخفض للدم.

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    ملليمتر زئبقي هي وحدة قياس الضغط

    يتم قياس ضغط الدم على الذارع غالبا. وحدة القياس هي "ملليمتر زئبقي"، لأن أول أجهزة لقياس ضغط الدم كانت عبارة عن أنابيب زجاجية مملوءة بالزئبق. يتم نفخ الحزام ليضغط على الأوعية الدموية حتى يتوقف تدفق الدم.

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    كيف نحدد القيم العليا والمنخفضة؟

    عند تفريغ الهواء برفق يبدأ الدم في التدفق مجددا، وعلامته الأصوات المألوفة الناتجة عن فوران الدم، هنا تكون القيمة العالية للضغط. وعندما يعود الدم للتدفق دون عائق تتوقف هذه الأصوات، فنحصل على القيمة المنخفضة لضغط الدم.

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    الضغط المرتفع في حالة الاسترخاء خطير

    المجهود الكبير والإجهاد يرفعان ضغط الدم لفترة قصيرة. ويضر ضغط الدم بالصحة عندما يكون مرتفعا في أوقات الاسترخاء أيضا. وعموما يكون الضغط مرتفعا عندما يزيد عن 140 على 90 ، لكن الأمر يختلف من حالة لأخرى ويرتبط بالعمر ونمط الحياة.

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    أول قياس للضغط قبل 300 سنة

    أول عملية قياس للضغط تمت قبل300 سنة تقريبا وأجريت على الحصان وبطريقة عنيفة عندما وضع البريطاني ستيفان هيلز أنبوبا زجاجيا في الشريان السباتي للحصان لقياس ضغطه أما الطريقة الحالية فتعود للروسي سيرغييف الذي طور هذه العملية لتصبح عملية بسيطة واعتيادية.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


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المغنيزيوم قد يساعد في التخلص من"القاتل الصامت"

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حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

يضخ القلب الدم لكافة أعضاء الجسم، ما يخلق ضغطا على جدران الأوعية وهو ما يسمى بضغط الدم. عندما ينقبض القلب يصل الضغط إلى أقصى حد وعندما يسترخي القلب يكون الحد الأدنى للضغط. ويتم في الغالب قياس ضغط الدم على الذراع. (19.07.2014)  

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