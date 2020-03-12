+++ تغطية متواصلة لأهم الأخبار المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في ألمانيا والعالم+++

12:01 ولاية بريمن الألمانية تنضم إلى أربع ولايات في قرار إغلاق المدارس ودور الحضانة اعتبارا من الاثنين المقبل. وأعلنت الحكومة المحلية للولاية اليوم الجمعة عقب اجتماع طارئ أن الحكومة ترى هذا الإجراء ضروريا لإبطاء انتشار الفيروس. وتصبح بريمن بذلك خامس ولاية ألمانية تقرر اتخاذ هذه الخطوة عقب زارلاند وبافاريا وسكسونيا السفلى وبرلين.

11:20 "اليويفا" يقرر تأجيل جميع مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي المقررة الأسبوع المقبل بسبب كورونا. وقرر "اليويفا" تأجيل سحب قرعة الجولة المقبلة من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي المقررة في 20 مارس بسيب كورونا. واصدر الاتحاد القاري بيانا جاء فيه "عطفا على القرارات التي اتخذتها حكومات عدة، تم تأجيل جميع مباريات مسابقات الاندية في الاتحاد الاوروبي لكرة القدم المقررة الاسبوع المقبل".



10.50 لجأ عدد من البنوك في ولاية زار لاند الألمانية إلى إغلاق عدد من فروعها كاحتياطات للحد من انتشار فيروس كورونا.

10.44 أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة أنها دعت لعقد اجتماع يوم الاثنين المقبل للإعلان عن تعليق منافسات الدوري حتى الثاني من نيسان/أبريل المقبل، بسبب المخاوف من تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد. وأضافت أن مباريات المرحلة السادسة عشر من البوندسليغا التي تنطلق اليوم الجمعة وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل ستقام بدون جمهور.

أقيمت بعض مباريات الدوري الألماني هذه الأسبوع في ما أطلق عليها "ملاعب أشباح" وهو ما يعني بدون جمهور في المدرجات

10:36 ولاية بافاريا تُحد بشدة من الزيارات في المستشفيات بسبب كورونا في دور رعاية المسنين والمستشفيات. وقالت وزيرة الصحة المحلية في الولاية، ميلاني هومل، إنه سيُسمح لكل مريض باستقبال زائر يوميا لمدة ساعة واحدة. وذكرت الوزيرة أن الزيارات في حالات محددة تظل ضرورية "لأسباب إنسانية"، مثل حالات علاج أطفال في المستشفيات أو احتضار أحد المرضى.

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10.10 ناشد المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا المساجد تعليق صلوات الجمعة بسبب انتشار فيروس كورونا، وقال إن الهدف من ذلك هو المساهمة في إبطاء الانتشار السريع للفيروس وعدم مواصلة الضغط على النظام الصحي للبلاد. وأوضح المجلس أنه ينبغي تعليق صلوات الجمعة وأية فعاليات أو أنشطة في المساجد حتى نهاية هذا الشهر على الأقل.

وأشار المجلس إلى أن مجلس إدارته اتخذ هذا القرار بالتنسيق مع سلطات الصحة والحكومة الألمانية.

ـ أعلنت ولايات ألمانية عديدة إغلاق المدارس ورياض الأطفال للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث أعلنت ولاية زار لاند إغلاق كافة المدارس ورياض الأطفال اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، لتلحقها بذلك ولاية بافاريا الألمانية التي أعلنت عن إغلاق المدارس أيضا ابتداء من الأسبوع المقبل. وسيستمر قرار الإغلاق للمدارس ورياض الأطفال في الولايتين لغاية نهاية عطلة عيد الفصح التي توافق 19 أبريل/ نيسان.

كما قررت ولاية سكسونيا السفلى الألمانية إغلاق كافة مدارسها لمدة أسبوعين حتى 30 آذار/مارس الجاري، لتبدأ بعد ذلك عطلة عيد الفصح التي ستستمر لمدة أسبوعين أيضا.

وفي وقت لاحق لاحق أعلنت العاصمة الألمانية برلين عن إغلاق مدارسها ورياض الأطفال بسبب كورونا ابتداء من يوم الإثنين المقبل، في حين أعلنت هامبورغ وولاية شمال الراين أنها تدرس القرار.

وكانت مدينة "هاله" الألمانية قد أعلنت أمس الخميس إغلاق جميع المدارس ورياض الأطفال اعتباراً من اليوم الجمعة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)