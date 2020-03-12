 +++ تغطية متواصلة لأهم الأخبار المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في ألمانيا والعالم+++ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.03.2020

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أخبار

+++ تغطية متواصلة لأهم الأخبار المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في ألمانيا والعالم+++

يواصل فيروس كورنا انتشاره بشكل سريع وينعكس على كل مجالات الحياة، فيما تسابق الحكومات الزمن للسيطرة على الفيروس. DW عربية تتابع عن كثب آخر وأهم التطورات المتعلقة بهذا الوباء العالمي. (الزمن بتوقيت وسط أوروبا)

الطبيبة الألمانية روكسانا ساور تأخذ عينات عشوائية من الناس لفحص مدى انتشار فيروس كورونا

سجلت ألمانيا حتى الأن ست وفيات بفيروس كوفيد 19، والإجراءت تتواصل للسيرطة على المرض

 

12:01 ولاية بريمن الألمانية تنضم إلى أربع ولايات في قرار إغلاق المدارس ودور الحضانة اعتبارا من الاثنين المقبل. وأعلنت الحكومة المحلية للولاية اليوم الجمعة عقب اجتماع طارئ أن الحكومة ترى هذا الإجراء ضروريا لإبطاء انتشار الفيروس. وتصبح بريمن بذلك خامس ولاية ألمانية تقرر اتخاذ هذه الخطوة عقب زارلاند وبافاريا وسكسونيا السفلى وبرلين. 

11:20 "اليويفا" يقرر تأجيل جميع مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي المقررة الأسبوع المقبل بسبب كورونا. وقرر "اليويفا" تأجيل سحب قرعة الجولة المقبلة من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي المقررة في 20 مارس بسيب كورونا. واصدر الاتحاد القاري بيانا جاء فيه "عطفا على القرارات التي اتخذتها حكومات عدة، تم تأجيل جميع مباريات مسابقات الاندية في الاتحاد الاوروبي لكرة القدم المقررة الاسبوع المقبل". 
 

10.50 لجأ عدد من البنوك في ولاية زار لاند الألمانية إلى إغلاق عدد من فروعها كاحتياطات للحد من انتشار فيروس كورونا.

10.44 أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة أنها دعت لعقد اجتماع يوم الاثنين المقبل للإعلان عن تعليق منافسات الدوري حتى الثاني من نيسان/أبريل المقبل، بسبب المخاوف من تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد. وأضافت أن مباريات المرحلة السادسة عشر من البوندسليغا التي تنطلق اليوم الجمعة وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل ستقام بدون جمهور. 

مبارة مونشنغلادباخ اقيمت هذا الأسبوع بدو جمهور

أقيمت بعض مباريات الدوري الألماني هذه الأسبوع في ما أطلق عليها "ملاعب أشباح" وهو ما يعني بدون جمهور في المدرجات

 

مختارات

قائمة الأخبار الكاذبة حول كورونا تمتد من هزلية إلى نظريات مؤامرة مروعة. والتحذيرات من الأخبار الزائفة تحتل مكانة كبيرة في الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك في وسائل الإعلام التقليدية. (11.03.2020)

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المواطنين في ألمانيا إلى التضامن في مواجهة أزمة فيروس كورونا. وتعهدت المستشارة بحزمة معونات اقتصادية لتخطي ما أسمته بزمن "غير عادي". (11.03.2020)

10:36 ولاية بافاريا تُحد بشدة من الزيارات في المستشفيات بسبب كورونا في دور رعاية المسنين والمستشفيات. وقالت وزيرة الصحة المحلية في الولاية، ميلاني هومل، إنه سيُسمح لكل مريض باستقبال زائر يوميا لمدة ساعة واحدة. وذكرت الوزيرة أن الزيارات في حالات محددة تظل ضرورية "لأسباب إنسانية"، مثل حالات علاج أطفال في المستشفيات أو احتضار أحد المرضى.

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فيروس كورونا في ألمانيا

10.10 ناشد المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا المساجد تعليق صلوات الجمعة بسبب انتشار فيروس كورونا، وقال إن الهدف من ذلك هو المساهمة في إبطاء الانتشار السريع للفيروس وعدم مواصلة الضغط على النظام الصحي للبلاد. وأوضح المجلس أنه ينبغي تعليق صلوات الجمعة وأية فعاليات أو أنشطة في المساجد حتى نهاية هذا الشهر على الأقل.
وأشار المجلس إلى أن مجلس إدارته اتخذ هذا القرار بالتنسيق مع سلطات الصحة والحكومة الألمانية. 

ـ أعلنت ولايات ألمانية عديدة إغلاق المدارس ورياض الأطفال للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث أعلنت ولاية زار لاند إغلاق كافة المدارس ورياض الأطفال اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، لتلحقها بذلك ولاية بافاريا الألمانية التي أعلنت عن إغلاق المدارس أيضا ابتداء من الأسبوع المقبل. وسيستمر قرار الإغلاق للمدارس ورياض الأطفال في الولايتين  لغاية نهاية عطلة عيد الفصح التي توافق 19 أبريل/ نيسان.

كما قررت ولاية سكسونيا السفلى الألمانية إغلاق كافة مدارسها  لمدة أسبوعين حتى 30 آذار/مارس الجاري، لتبدأ بعد ذلك عطلة عيد الفصح التي ستستمر لمدة أسبوعين أيضا. 

وفي وقت لاحق لاحق أعلنت العاصمة الألمانية برلين عن إغلاق مدارسها ورياض الأطفال بسبب كورونا ابتداء من يوم الإثنين المقبل، في حين أعلنت هامبورغ وولاية شمال الراين أنها تدرس القرار.
وكانت  مدينة "هاله" الألمانية  قد أعلنت أمس الخميس إغلاق جميع المدارس ورياض الأطفال اعتباراً من اليوم الجمعة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Deutschland Reichstag Kuppel in Berlin (picture-alliance/Bildagentur-online/De Simone-AGF)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    مبنى البرلمان الألماني مغلق أمام الزوار

    القبة والمصطبة السطحية لمبنى البرلمان الألماني (بوندستاغ) مغلقتان منذ الثلاثاء (10 مارس/ آذار 2020) إلى إشعار آخر أمام حركة الزوار للوقاية من انتشار محتمل لفيروس كورونا. وحسب معطيات البرلمان الألماني يقوم أكثر من مليوني شخص بزيارة القبة والمصطبة.

  • Skipiste Piz Boe Sellagruppe Dolomiten Italien (picture-alliance/Bildagentur-online/Schoening)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    نهاية مبكرة لموسم الرياضة الشتوية في ايطاليا

    جميع منشآت التزحلق على الجليد في ايطاليا مغلقة بسبب أزمة كورونا. والتزم أصحاب الفنادق والقطارات المعلقة في منطقة جنوب تيرول بإغلاق منشآتهم. وجنوب تيرول محببة بالأخص لدى سياح الرياضات الشتوية من ألمانيا وأوروبا الشرقية. والإغلاق يبقى قائما حتى الثالث من أبريل/ نيسان على أقرب تقدير.

  • Coronavirus - Tschechien (picture-alliance/dpa/S. Kube)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    تحذيرات سفر ومراقبة على الحدود

    بسبب وباء كورونا تكثف تشيكيا (الصورة) وبولندا إجراءات المراقبة على الحدود مع ألمانيا. ووزارة الخارجية الألمانية نفسها تحذر من السفر إلى مناطق الخطر. وفي المقابل يجب على المسافرين عبر الجو العائدين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا توقع الخضوع للمراقبة عند دخول ألمانيا.

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/C. Furlan)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    إيطاليا في أزمة!

    أصدرت الحكومة الإيطالية قرارا يقضي بحظر السفر ذهابا وإيابا على أكثر من 15 مليون نسمة في مناطق الشمال التي تشمل العاصمة الاقتصادية ميلانو ومغناطيس السياحة البندقية (الصورة). كما تم حظر الفعاليات الثقافية والرياضية والدينية، وتبقى المتاحف ودور السينما والمسارح مغلقة في عموم البلاد.

  • Virus Outbreak Thailand (picture-alliance/AP Photo)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    الأسفار السياحية كعامل خطر

    باستمرار يتم وضع سفن سياحية تحت الحجر الصحي أو تُمنع من الرسو. فبعد رفض في تايلاند وماليزيا صار بإمكان سفينة كوستا فورتونا (الصورة) بألفي مسافر، بينهم 64 إيطالي، الرسو في ميناء سنغافورة. وفي أوكلاند، كاليفورنيا، بات على 2000 مسافر وأعضاء طاقم سفينة غران برينسيس الخضوع للحجر الصحي، لأن 19 منهم مصابون بفيروس كوفيد 19.

  • Japan Tourism Coronavirus (picture-alliance/dpa/M. Taga)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    آسيا تخشى خسائر كبيرة

    الآثار في آسيا تعاني بالأخص من قيود السفر على الصينيين. فبعض المواقع الأثرية مثل معبد سينسوجي (الصورة) في طوكيو ومعابد أنغكور وات في كامبوديا تسجل تراجعا قويا في الزوار. كما أعلنت وزارة السياحة في تايلاند تراجعا كبيرا في عدد السياح. وتحتل السياحة 11 في المائة من الناتج القومي.


مختارات

في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

فيروس كورونا المستجد يهدد الحياة اليومية للبشر. والمسافرون هم الأكثر تأثرا مثل الناس الذين يعملون في قطاع السياحة. ويعيش 10 في المائة من العاملين في العالم من عائدات قطاع السياحة. فما مصير هذا القطاع في زمن الكورونا؟ (10.03.2020)  

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