++تغطية مباشرة++ للهجوم الإيراني على إسرائيل وتداعياته

تتواصل ردود الفعل الدولية على الهجوم غير المسبوق الذي شنته إيران على إسرائيل، عبر طائرات مسيرة وصواريخ. بينما أعلنت أمريكا ودول غربية دعمها لإسرائيل وحذرت من أن الهجوم يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

متابعة عن كثب للهجوم الإيراني على إسرائيل وتداعياته:

- إيران تشن هجوما غير مسبوق على إسرائيل بالمسيرات وصواريخ باليستية.

- إسرائيل تعلن أنها صدت الهجمات الإسرائيلية بمساعدة أمريكة وبريطانية.

- عدد من دول الشرق الأوسط تعلن اضطرابا في حركة النقل الجوي.

- ردود الفعل الدولية متواصلة ودعوات لضبط النفس وإحتواء التوتر المتصاعد منذ استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق في بداية أبريل نيسان الحالي.

10:00

اجتماع فريق الحكومة الألمانية لإدارة الأزمات

أُعلن في برلين أنه في أعقاب الهجوم الجوي واسع النطاق الذي شنته إيران على إسرائيل، قرر فريق إدارة الأزمات التابع للحكومة الألمانية الاجتماع في برلين صباح اليوم الأحد.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن اللجنة ستجتمع في وزارة الخارجية بقيادة وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك بسبب الهجوم الإيراني.

وقد حذر نائب المستشار الألماني روبرت هابيك من توسع الصراع بعد الهجوم الجوي الإيراني على إسرائيل.

وقال هابيك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد، في منشور شاركته وزارته على حسابها على "إنستغرام": "ندين هذا الهجوم على إسرائيل بشكل واضح ولا لبس فيه... تضامننا مع إسرائيل. يجب ألا يكون هناك حريق شامل في

المنطقة".

وفي وقت سابق من ليل السبت الأحد، أدان المستشار أولاف شولتس الضربات الجوية الإيرانية على إسرائيل "بأشد العبارات الممكنة". وكتبت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك في منشور على موقع "إكس"، تويتر سابقا: "ندين بأشد العبارات الممكنة الهجوم المستمر، الذي يمكن أن يغرق المنطقة بأكملها في الفوضى". وطالبت بيربوك إيران وحلفائها بوقف الهجوم "على الفور". وأضافت: "كل تضامننا مع إسرائيل في هذه الساعات".

ردود فعل دولية متواصلة

09:00

تواصلت ردود الفعل الدولية على الهجوم الإيراني على إسرائيل. وقد أدانت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية "بشدة الهجوم الإيراني الصارخ وغير المبرر على إسرائيل". ودعت إيران ووكلائها إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات. وفي تغريدة على حسابها بموقع إكس قالت غون دير لاين: "يجب على جميع الجهات الفاعلة الآن الامتناع عن المزيد من التصعيد والعمل على استعادة الاستقرار في المنطقة".

وفي طوكيو قال بيان أصدرته وزيرة الخارجية اليابانية اليوم الأحد أن اليابان تندد بقوة بهجوم إيران على إسرائيل، ووصفته بأنه تصعيد للأحداث، وعبرت عن قلقها العميق إزاء الوضع. وقال البيان "هذا الهجوم يفاقم تدهور الوضع الراهن في الشرق الأوسط. نشعر بقلق عميق ونندد بقوة بهذا النوع من التصعيد".

ومن جهتها أعربت قطر عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة، ودعت جميع الأطراف إلى وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن وزارة الخارجية حثت، في بيان اليوم الأحد، المجتمع الدولي على التحرك العاجل لنزع فتيل التوتر وخفض التصعيد في المنطقة. وجددت الوزارة التزام الدوحة بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.



ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت نيويورك (2000 بتوقيت غرينتش)، حسبما أعلنت إدارة الاتصالات العالمية بالأمم

المتحدة في وقت متأخر من ليل السبت. وكانت إسرائيل دعت مجلس الأمن إلى إدانة الهجوم الإيراني الذي تعرضت له يوم السبت وطالبت بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

ومن جهة أخرى أفاد بيان صادر عن الحكومة االإيطالية في روما بأن "الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع دعت قادة دول السبع إلى اجتماع عبر الفيديو في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم" الأحد، للبحث في الهجوم بالمسيّرات والصواريخ الذي شنّته إيران على إسرائيل ليل السبت الأحد. وتضم المجموعة الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا.

08:00

إسرائيل ودول عربية تعلن إعادة فتح أجوائها لرحلات الطيران

بعد إغلاق مجالها الجوي لساعات، أكدت إسرائيل ودول عربية منها العراق والأردن ولبنان استئناف حركة الملاحة الجوية.

وقد أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق صباح اليوم الأحد عن فتح الأجواء العراقية أمام حركة جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد.

وأوضح البيان "أن فتح الأجواء العراقية جاء بعد تخطي جميع المخاطر التي تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق".

وفي لبنان، قال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لوكالة فرانس برس "نحن استأنفنا الرحلات منذ الساعة السابعة صباحاً (الرابعة ت غ) ونترقب الأمور". وأصدرت المديرية العامة للطيران المدني بيانا بهذا الخصوص.

وفي أبوظبي قال متحدث باسم طيران الإمارات أن الشركة ألغت بعض الرحلات وأعادت توجيه أخرى بعد إغلاق المجالات الجوية في الآونة الأخيرة. وقالت الشركة "نراقب الوضع عن كثب ونبذل كل الجهود لضمان أقل قدر ممكن من الإزعاج للعملاء بعد إغلاق المجال الجوي في الآونة الأخيرة". بينما أعلن بيان لشركة الاتحاد للطيران الإماراتية إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب وعمان اليوم بعد إغلاق المجال الجوي في المنطقة.

من جهته قال التلفزيون الرسمي اليوم الأحد نقلا عن سلطات الطيران الأردنية إن الأردن أعاد فتح مجاله الجوي بعد إغلاقه في وقت متأخر أمس السبت في أعقاب إطلاق إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

وأعيد فتح المجال الجوي الإسرائيلي اعتبارا من الرابعة والنصف حسب توقيت غرينتش، كما أكدت ذلك السلطات المختصة. وقالت إن من المتوقع أن يتأثر جدول رحلات الطيران من تل أبيب، مضيفة أنه يتعين على المسافرين التحقق من مواعيد الرحلات.

كما أفادت تقارير سعودية بأن الخطوط السعودية علقت رحلاتها إلى المطارات الداخلية التي تقع في شمال المملكة،

بالقرب من منطقة التوترات الحالية. وكان عدد من الرحلات جرى تأجيلها، وأخرى كانت أقلعت من الرياض متجهة

إلى المناطق المحاذية للأردن قبل أن تعود أدراجها إثر قرار التعليق، وفقا لـموقع "العربية نت" اليوم الأحد.

الجيش الإسرائيلي يعلن "إحباط" الهجوم ونتانياهو يتعهد بـ"النصر"

07:15

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان "إحباط" الهجوم الذي شنّته إيران ضد الدولة العبرية، مؤكدا اعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيّرة والصواريخ التي تمّ إطلاقها. ويقول الجيش إن "الهجوم الإيراني كما تمّ التخطيط له من قبل إيران أحبِط"، مضيفا "اعترضنا 99 بالمئة من التهديدات نحو الأراضي الإسرائيلية. هذا انجاز استراتيجي مهم". وأضاف البيان بأن بعض عمليات الإطلاق التي تمت ليلا كانت من العراق واليمن إلى جانب إيران.

فيما أعيد فتح المجال الجوي الإسرائيلي اعتبارا من الرابعة والنصف حسب توقيت غرينتش، كما أكدت ذلك السلطات المختصة. وقالت إن من المتوقع أن يتأثر جدول رحلات الطيران من تل أبيب، مضيفة أنه يتعين على المسافرين التحقق من مواعيد الرحلات.

من جانبه تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ "تحقيق النصر"، وكتب نتنياهو في منشور موجز على موقع إكس "اعترضنا وتصدينا، معا سننتصر".

وفي تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي إثر اجتماع لهيئة الدفاع الإسرئيلية خصصن لتقييم الوضع، قال غالنت"علينا أن نكون على اهبة الاستعداد لكل سيناريو. ومع ذلك، نجحنا في صد اكبر موجة واولها وفعلنا ذلك بنجاح كبير".

تقرير: بايدن "يعارض" أي هجوم إسرائيلي مضاد

07:00

نقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مسؤول بارز في البيت الأبيض لم يسمه، قوله، إنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن عبّر في اتصاله الهاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "معارضته" لأي هجوم مضاد إسرائيلي على إيران.

وأضاف التقرير أن بايدن وكبار مستشاريه "يشعرون بقلق بالغ" من أن يؤدي الردّ الإسرائيلي على الهجوم الإيراني إلى حرب إقليمية ذات عواقب كارثية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد غرد على حسابه في موقع إكس بأنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أعقاب مداولات مجلس الوزراء الأمني ​​ومجلس وزراء الحرب.



حزب الله ينفذ هجوما ثانيا في هضبة الجولان

06:45

أعلن حزب الله اللبناني في بيان استهدافه مجددا للجولان بعد مضي ساعات من عملية أولى نفذها فجر الأحد. واستهدف الهجوم "المواقع الإسرائيلية نفح ويردن وكيلع في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا"، كما أورد بيان الحزب.

ووضع الحزب هذه الهجمات في سياق الدعم "لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردّاً على الغارات الإسرائيلية الليلية التي استهدفت عدداً من القرى والبلدات الآمنة" في جنوب لبنان مثل الخيام وكفركلا. وفق بيان الحزب الذي تصنفه الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

وفي هجومه الأول استهدف حزب الله ثكنة كيلع الواقعة في هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل، وفق تصريحات سابقة. وأتى القصف الصاروخي ليل السبت الأحد تزامنا مع إطلاق إيران عشرات المسيّرات والصواريخ على إسرائيل، في أول هجوم مباشر من هذا النوع تشنّه إيران ضدّ إسرائيل، وجاء ردّاً على قصف مبنى القنصليّة الإيرانيّة في دمشق.



"أمريكا لا تسعى إلى حرب مع طهران"

06:15

دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الأحد، إيران إلى نزع فتيل تصعيد الوضع وقال إن أمريكا لا تسعى إلى حرب مع طهران. وقال "نندد بالهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها وندعو طهران إلى الامتناع فورا عن المزيد من الهجمات". وأضاف أوستن قائلا: "لا نسعى لصراع مع إيران، لكننا لن نتردد في التحرك لحماية قواتنا ودعم الدفاع عن إسرائيل".

وكان مسؤولون أمريكيون قد أكدوا في وقت متأخر أمس السبت بأن الجيش الأمريكي إلى جانب إسقاط طائرات مسيرة، أسقط أيضا عشرات الصواريخ الإيرانية التي كانت موجهة إلى إسرائيل في إطار مساعدته في الدفاع عن إسرائيل في مواجهة هجوم إيراني. وأضاف مصدر أمريكي أن البحرية الأمريكية أسقطت بعض الصواريخ.

وقال أوستن على حسابه في موقع إكس(تويتر سابقا) إنه أجرى اتصالا للمرة الثانية مع نظيره الإسرائيلي يوآف لتأكيد دعم الولايات المتحدة الثابتا الدفاع عن إسرائيل، وبأن الولايات المتحدة تقف إلى جانبها في مواجهة تهديدات إيران ووكلائها الإقليميين.



الصين: إخماد الصراع أولوية قصوى

05:45

أعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن بكين تشعر "بقلق بالغ بشأن التصعيد الراهن للوضع في الشرق الأوسط" وتدعو كافة الأطراف المعنية للتحلي بالهدوء وممارسة ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد في التوترات.

واعتبرت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن هذه الجولة من التوترات هي من تداعيات الحرب في غزة وأن "إخماد الصراع أولوية قصوى".

إيران: الهجوم على إسرائيل "يمكن اعتباره منتهيا"

05:15

قالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة ليل السبت الأحد إن الهجوم على إسرائيل "يمكن اعتباره منتهيا". وجاء في منشور للبعثة عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، "تم تنفيذ العمل العسكري الإيراني استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالدفاع المشروع، ردا على عدوان النظام الصهيوني على مبانينا الدبلوماسية في دمشق. ويمكن اعتبار الأمر منتهيا".

وتابع المنشور بأن رد إيران سيكون "أشد قسوة" إذا ارتكبت إسرائيل "خطأ آخر"، داعيا الولايات المتحدة أن "تظل بعيدة عنه".

أول بيان للرئيس بايدن بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

05:00

في أول بيان له عقب الهجوم، أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن "بأشد العبارات" و"بأقوى العبارات الممكنة" تلك الهجمات. وأضاف بأنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو للتأكيد على دعم الولايات المتحدة الذي لا يتزعزع لأمن إسرائيل. وتابع أن بلاده ساعدت إسرائيل في إسقاط كل المسيّرات الإيرانية "تقريبا". كما قال بايدن إنه "على الرغم من أننا لم نشهد هجمات على قواتنا أو منشآتنا أمس فإننا سنظل متأهبين لكافة التهديدات".

وأكد بايدن بأنه سيجتمع اليوم الأحد مع قادة مجموعة السبع وسيدعوهم إلى رد دبلوماسي "موحد" على هجوم إيران.

04:45

أفادت تقارير في إسرائيل أن طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني والطائرات الحربية الأمريكية أسقطت بعض المسيرات الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل فوق المنطقة الحدودية العراقية السورية. وأكد مسؤولون أمريكيون لوكالة رويترز أن الجيش الأمريكي أسقط عشرات الصواريخ الإيرانية الموجهة إلى إسرائيل.

من جهتها قالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان صدر في وقت متأخر من ليل السبت: "ردا على التهديدات الإيرانية المتزايدة وتزايد خطر التصعيد في الشرق الأوسط، تعمل حكومة المملكة المتحدة مع الشركاء في جميع أنحاء المنطقة لتشجيع وقف التصعيد ومنع المزيد من الهجمات".

وتابع البيان "لقد قمنا بنقل العديد من طائرات سلاح الجو الملكي الإضافية وناقلات التزود بالوقود في الجو إلى المنطقة. وهذا سيعزز (عملية شادر)، وهي عملية المملكة المتحدة الحالية لمكافحة داعش في العراق وسوريا".

الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة أولى للهجوم الإيراني

04:10

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري إن إيران أطلقت نحو 200 مسيرة وصاروخ خلال هجومها غير

المسبوق على إسرائيل ليل السبت الأحد. وتابع أن ذلك يشمل إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية على إسرائيل.

وأضاف أن قاعدة عسكرية تعرضت لأضرار طفيفة فقط. وأوضح أن نظام الدفاع الجوي بعيد المدى من طراز "أرو" اعترض معظم الصواريخ، وتم إسقاط معظمها خارج المجال الجوي الإسرائيلي.

وأضاف أن عددا قليلا فقط من الصواريخ سقط على الأراضي الإسرائيلية. وقال هاجاري إن طفلة أصيبت جراء سقوط أحد الأجسام في النقب ونتج عن سقوط أجسام أخرى حدوث "أضرار طفيفة في البنية التحتية" في قاعدة عسكرية.

كما تم إعتراض عشرات المسيرات خارج المجال الجوي الإسرائيلي. وحذر من أن الهجوم لم ينته بعد.

03:39

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وذلك بعد اجتماعات لحكومة الحرب والمجلس الوزاري الأمني المصغر لبحث الهجوم الإيراني.

إسرائيل ترفع حالة التأهب

03:21

ألغت السلطات الأمنية الإسرائيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد حالة التأهب. ويعني رفع حالة التأهب أن السكان لم يعودوا بحاجة إلى البقاء بالقرب من الملاجئ المحصنة.

مجلس الأمن سيعقد جلسة طارئة

03:20

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة الأحد (14 نيسان/أبريل 2024) بناءً على طلب إسرائيل، حسبما أعلنت الرئاسة المالطيّة للمجلس. وقال متحدّث باسم البعثة الدبلوماسيّة المالطيّة التي تتولّى رئاسة المجلس في نيسان/أبريل "نعتزم عقد الاجتماع غدا (الأحد) الساعة 16,00" (20,00 بتوقيت غرينتش).

صورة من: Atef Safadi/EPA



المستشار الألماني يدين الهجوم الإيراني "بأشد العبارات الممكنة"

03:10

أدان المستشار الألماني أولاف شولتس الضربات الجوية الإيرانية على إسرائيل "بأشد العبارات الممكنة". وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفن هيبشترايت يوم الأحد بعد وصول المستشار الألماني إلى مدينة تشونجتشينج الاقتصادية الصينية: "إن إيران تخاطر بإشعال حرب إقليمية بهذا الهجوم غير المسؤول وغير المبرر". وأضاف: "في هذه الأوقات العصيبة، تقف ألمانيا إلى جانب إسرائيل. وسنبحث عن كثب ردود الفعل المستقبلية مع شركائنا وحلفائنا في مجموعة السبع".

02:54

طلبت إسرائيل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد اجتماع طارئ لإدانة الهجوم الإيراني عليها وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. وكتب جلعاد إردان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة في منشور على منصة إكس "يمثل الهجوم الإيراني تهديدا خطيرا للسلم والأمن العالميين وأتوقع أن يستخدم المجلس كل الوسائل لاتخاذ إجراء ملموس ضد إيران".

.

02:54

قال الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد إنه لا ينصح السكان في أي منطقة بإسرائيل بالاستعداد للاحتماء، في مراجعة لتحذير سابق تشير على ما يبدو إلى نهاية التهديد الذي تشكله الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

رد فعل سعودي

02:42

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ قلق المملكة جرّاء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته، وتدعو كافّة الأطراف للتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الوزارة أكدت على موقف المملكة الداعي إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسّلم الدوليّين، لاسيّما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسّع رقعتها.

ترامب يلقي باللوم على بايدن

02:24

أعلن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب مساء السبت أنّ الهجوم الإيراني على إسرائيل يظهر "الضعف الكبير" للولايات المتحدة في عهد الرئيس الديموقراطي جو بايدن. وقال الرئيس الأمريكي السابق خلال تجمّع في ولاية بنسلفانيا في بداية خطابه أمام أنصاره "فليبارك الله شعب إسرائيل، إنهم يتعرضون لهجوم الآن، لأننا نظهر ضعفًا كبيرًا".

صورة من: Yuki Iwamura/AP Photo/picture alliance

الجيش الإسرائيلي: المواجهة لم تنته

02:14

الجيش الإسرائيلي: حتى الآن إيران أطلقت أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل منذ يوم السبت والمواجهة لم تنته والقوات الإسرائيلية ما زالت تتصدى للتهديدات.

الجيش الإسرائيلي: الطائرات الحربية الإسرائيلية اعترضت أكثر من 10 صواريخ كروز خارج حدود إسرائيل.

الجيش الإسرائيلي: عدد من الصواريخ الإيرانية سقطت في الأراضي الإسرائيلية، ما أدى إلى حدوث أضرار طفيفة في قاعدة عسكرية، لكن من دون وقوع ضحايا.

أمين عام الأمم المتحدة يدين "بشدة التصعيد الخطير"

02:13

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بشدة التصعيد الخطير" المتمثل في الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعياً إلى "وقف فوري لهذه الأعمال العدائية". وقال الأمين العام في بيان "إنني أشعر بقلق بالغ إزاء الخطر الحقيقي للغاية المتمثل في تصعيد مدمر على مستوى المنطقة"، مضيفاً "أحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحؤول دون أي عمل قد يؤدي إلى مواجهات عسكرية كبرى على جبهات متعددة في الشرق الأوسط".





متابعة إخبارية عن كثب للهجوم الإيراني على إسرائيل

02:10

الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت عشرات الصواريخ أرض-أرض باتجاه إسرائيل، معظمها اعترضتها إسرائيل خارج الحدود الإسرائيلية.

02:03

قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داوود الحمراء) إن طفلا (10 أعوام) أصيب بجروح خطيرة في الهجوم الإيراني المستمر بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل. وذكرت الخدمة أن الطفل البدوي المصاب من المنطقة المحيطة بمدينة عراد في صحراء النقب.

01:50

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن توفير دعم "ثابت" لإسرائيل في مواجهة الهجوم الإيراني، وذلك بعدما عقد اجتماعا طارئا مع كبار المسؤولين الأمنيين لبحث التصعيد المتنامي في الشرق الأوسط. وقال بايدن عبر منصة اكس ناشرا صورة للاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض "التقيت للتو فريقي للأمن القومي لمناقشة هجمات إيران ضد إسرائيل. إن التزامنا ثابت (دفاعا عن) أمن اسرائيل في وجه تهديدات إيران ووكلائها".



01:27

أدانت الحكومة الألمانية الهجوم الإيراني بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل ودعت طهران إلى وقف الهجوم الانتقامي. وكتبت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك في منشور على موقع "إكس"، تويتر سابقا: "ندين بأشد العبارات الممكنة الهجوم المستمر، الذي يمكن أن يغرق المنطقة بأكملها في الفوضى". وطالبت بيربوك إيران وحلفائها بوقف الهجوم "على الفور". وأضافت: "كل تضامننا مع إسرائيل في هذه الساعات".

01:22

ذكر مصدران أمنيان إقليميان أن مقاتلات أردنية أسقطت عشرات الطائرات المسيرة الإيرانية فوق شمال ووسط الأردن في أثناء توجهها صوب إسرائيل. وقال المصدران إن الطائرات المسيرة أُسقطت في الجو على الجانب الأردني من غور الأردن وكانت متجهة نحو القدس. وتسنى اعتراض أخرى بالقرب من الحدود العراقية السورية. ولم يقدم المصدران مزيدا من التفاصيل.

من جهة أخرى ذكر مصدر عسكري لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن إيران تراقب الأردن تحسبا لقيامه بأي تحركات لدعم إسرائيل خلال هجمات طهران الانتقامية، محذرا من أن المملكة قد تصبح "الهدف التالي".

01:18

أفاد مراسلو وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات قوية في دمشق. وقال المراسلون إن انفجارات عدة سمعت في العاصمة السورية قرابة الساعة 1,45 (22,45 ت غ) من دون تفاصيل اضافية. ولم تشر وسائل الإعلام الرسمية الى هذه الانفجارات حتى الآن.

وأفادت مصادر أمنية أن مقاتلات أمريكية أسقطت عددا من الطائرات المسيرة في محافظتي السويداء ودرعا جنوب سوريا قرب الحدود الأردنية.

01:18

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين لم تكشف هوياتهم أن الولايات المتحدة أسقطت مسيّرات أطلقت من إيران واستهدفت إسرائيل.

وذكرت شبكتا "سي ان ان" و"ايه بي سي" أن الدفاع الجوي الأمريكي اعترض العديد من المسيرات التي أطلقتها إيران، من دون أن تحددا عدد الطائرات التي تم إسقاطها ولا هوية الأراضي التي تمت هذه العملية في أجوائها.

01:12

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني في الشرق الأوسط "ستعترض أي هجمات جوية ضمن نطاق مهامنا الحالية، إذا اقتضت الضرورة" بعدما شنت إيران هجوما على إسرائيل بطائرات مسيرة وصواريخ.

وأضاف البيان "ردا على التهديدات الإيرانية المتزايدة وتنامي خطر التصعيد في الشرق الأوسط، تعمل حكومة المملكة المتحدة مع الشركاء في أنحاء المنطقة للحث على وقف التصعيد ومنع المزيد من الهجمات".

01:10

القناة 12 الإسرائيلية: مسؤول إسرائيلي كبير يقول إن إسرائيل سترد بقوة على الهجوم الإيراني غير المسبوق.

01:05

قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صفارات الإنذار في مواقع في أنحاء إسرائيل في وقت مبكر اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي).

وسمع شاهد من رويترز في القدس دوي انفجارات ناجمة عن عمليات اعتراض جوي لطائرات مسيرة أطلقتها إيران عرضتها محطة تلفزيونية محلية.

00:51

وكالة الأنباء الفرنسية: سماع دوي انفجارات في أجواء القدس وإطلاق صفارات الإنذار.

00:42

وضع الجيش الإسرائيلي الجزء الشمالي من هضبة الجولان وكذلك نفاطيم وديمونة وإيلات في حالة تأهب تحسبا لاحتمال تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية، وأمر السكان بالبقاء بالقرب من الملاجئ. ونفاطيم هي موقع قاعدة جوية إسرائيلية. وتملك إسرائيل مفاعلا نوويا في ضواحي ديمونة. وإيلات هي ميناء جنوب إسرائيل على البحر الأحمر، وقد تعرضت لهجمات متكررة شنتها جماعة الحوثي اليمنية.

00:40

قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تظل بعيدة عن الصراع بين إيران وإسرائيل، محذرة من أن رد طهران سيكون أشد إذا انتقمت إسرائيل. وذكرت البعثة على إكس "...يمكن اعتبار الأمر منتهيا"، مهددة بأن إيران سترد في حال ردت إسرائيل على هجوم الليلة.

00:16

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر منصة اكس أن الاتحاد "يدين بشدة" هجوم ايران بمسيرات وصواريخ مساء السبت على اسرائيل، منددا بـ"تصعيد غير مسبوق" و"تهديد خطير للأمن الإقليمي". وقال بوريل إن "الاتحاد الاوروبي يدين الهجوم الايراني غير المقبول على إسرائيل. إنه يشكل تصعيدا غير مسبوق وتهديدا خطيرا للأمن الإقليمي".

00.13

ذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية أن طائرات حربية أمريكية وبريطانية أسقطت بعض الطائرات المسيرة الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل فوق منطقة الحدود بين العراق وسوريا.

00:10

ندد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالهجوم "المتهور" الذي شنته إيران على إسرائيل، والذي قال إنه يظهر "عزمها على بث الفوضى بالقرب منها". وقال سوناك في بيان "تهدد هذه الضربات بتأجيج التوتر وزعزعة استقرار المنطقة. لقد أظهرت إيران مجددا عزمها على بث الفوضى بالقرب منها". وتابع "ستواصل المملكة المتحدة الدفاع عن أمن إسرائيل وأمن جميع شركائنا في المنطقة، ومن بينهم الأردن والعراق".

00:07

أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه عبر منصة اكس أن بلاده تدين الهجوم الذي شنته إيران على اسرائيل. وكتب الوزير إن "إيران عبر قرارها تنفيذ هذا العمل غير المسبوق، إنما تتجاوز عتبة جديدة في أفعالها الهادفة إلى زعزعة الاستقرار وتجازف بحصول تصعيد عسكري"، مضيفا أن "فرنسا تكرر تمسكها بأمن إسرائيل وتؤكد تضامنها" مع إسرائيل.

كما أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده تتابع الوضع "باهتمام وقلق" بعد إطلاق ايران مسيرات وصواريخ باتجاه إسرائيل.

وكتب تاياني على منصة "اكس"، "نتابع باهتمام وقلق ما يحدث في الشرق الأوسط" مضيفا "تحدثت مع رئيسة الوزراء (جيورجيا ميلوني) ووزير الدفاع (غيدو كروسيتو)، الحكومة مستعدة للتعامل مع أي نوع من السيناريوهات".

00:06

أعلن حزب الله أنه قصف موقعا عسكريا إسرائيليا في هضبة الجولان المحتلة. وقال الحزب المدعوم من إيران والذي يخوض مواجهات يومية مع إسرائيل منذ أكثر من ستة أشهر، في بيان أنه أطلق "عشرات من صواريخ الكاتيوشا" على ثكنة إسرائيلية تقع في الجولان.

00:04

دعا السفير الألماني لدى إسرائيل، شتيفن زايبرت، جميع الألمان على الأرض في إسرائيل إلى اتباع تعليمات سلطات الأمن للحفاظ على سلامتهم. وكتب عبر منصة "إكس" مساء اليوم السبت: "هجوم مباشر غير مسبوق: الطائرات المسيرة الإيرانية تقترب من إسرائيل وربما هناك المزيد مما سيأتى".

صورة من: Efrem Lukatsky/dpa/AP/picture alliance

23:52

أكدت قناة القاهرة الاخبارية القريبة من الحكومة نقلا عن مصدر أمني رفيع أن "الدفاعات الجوية في حالة تأهب قصوى". وذكرت القناة نقلا عن مسؤول مصري أمني كبير ان "خلية أزمة (...) تتابع من كثب تطور الوضع وترفع تقاريرها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ساعة بساعة".

23:46

وكالة أمن بحري: الحوثيون يطلقون مسيّرات من اليمن باتجاه إسرائيل تزامناً مع الهجوم الإيراني.

23:45

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق صفارات الإنذار في كيبوتس بالقرب من الحدود اللبنانية فجر الأحد، بعدما شنت إيران هجوما بمسيّرات على إسرائيل. وقال الجيش في بيان "دوت صفارات الإنذار في كيبوتس سنير في شمال إسرائيل".

23:44

أعلن لبنان ليل إغلاق مجاله الجوي وتعليق الحركة الجوية، وقال المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والنقل في بيان "الأجواء اللبنانية قد أغلقت أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء اللبنانية، وذلك بشكل موقت واحترازي، اعتباراً من الساعة الواحدة من فجر اليوم الأحد الواقع في 14/4/2024 لغاية الساعة السابعة من صباح هذا اليوم" بالتوقيت المحلي، أي من الساعة 22,00 إلى 04,00 فجر الأحد بتوقيت غرينيتش.

23:41

ذكرت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني حذر من أن طهران سترد بحزم على أي دولة "تفتح مجالها الجوي أو أراضيها لهجمات إسرائيلية على إيران".

23:36

قالت شركة أمبري للملاحة البحرية: خطر وقوع أضرار جانبية قائم وينبغي تقليص الحركة على ظهر السفن. وقالت أمبري إن الحوثيين أطلقوا على الأرجح مسيرات باتجاه إسرائيل، وإنه تم تحذير حركة الشحن التجاري بتوخي الحذر نظرا لاحتمال اعتراض أو سقوط مقذوفات إيرانية.

23:31

الجيش الإسرائيلي: أكثر من مئة مسيرة متفجرة أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل حتى الآن.

23:25

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هغاري أن الهجوم بمسيرات وصواريخ الذي شنته ايران مساء السبت يشكل "تصعيدا خطيرا".

وقال هغاري في بيان إن "ايران شنت هجوم مباشرا على دولة اسرائيل انطلاقا من الاراضي الايرانية. نراقب من كثب المسيرات الفتاكة التي أرسلتها ايران وهي في طريقها الى اسرائيل. إنه تصعيد خطير".

صورة من: Israeli Prime Minister Office/AFP

23:18

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رئيس الوزراء عقد اجتماعا لحكومة الحرب في مقر الجيش بتل أبيب بعد تصاعد الأعمال القتالية مع إيران.

23:05

قال مصدران أمنيان بالمنطقة إن الدفاعات الجوية الأردنية مستعدة لاعتراض وإسقاط أي طائرات مسيرة أو طائرات إيرانية تنتهك المجال الجوي الأردني. وأضافوا أن الجيش أيضا في حالة تأهب قصوى وأن أنظمة الرادار تراقب نشاط الطائرات المسيرة.

كما أعلن العراق المحاذي لإيران في وقت متأخر ليل السبت أنه سيُغلق مجاله الجوّي ويعلّق حركة الملاحة الجوّية، في وقت أكّدت إيران أنّها بدأت شنّ هجوم بمسيّرات ضدّ إسرائيل. وقال وزير النقل رزاق السعداوي لوكالة الأنباء العراقية الرسميّة "تمّ إغلاق المجال الجوّي العراقي وتوقّفت الحركة الجوّية".

23:03

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن بيان للحرس الثوري الإيراني قوله إن الحرس الثوري أطلق اليوم السبت عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ صوب أهداف محددة في إسرائيل.

صورة من: israelisches Verteidigungsministerium/dpa/picture alliance

22:58

قالت شركة طيران العال الإسرائيلية اليوم السبت إنها ألغت 15 رحلة كانت مقررة اليوم السبت وغدا الأحد، مع تصاعد الأعمال القتالية مع إيران وإغلاق إسرائيل مجالها الجوي كإجراء احترازي. وأضافت الشركة في بيان أن الوجهات الخارجية المتأثرة بالقرار تشمل باريس وروما وبرشلونة وميلانو وبوخارست وصوفيا وأثينا ودبي وموسكو.

22:51

أفاد البيت الأبيض أن هجوم إيران بمسيرات على إسرائيل سيستغرق على الأرجح ساعات عدة، مؤكدا وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل. وقالت المتحدثة باسم مجلس الامن القومي ادريان واتسون "الأرجح أن يستغرق هذا الهجوم بضع ساعات"، مضيفة أن "الولايات المتحدة ستقف إلى جانب شعب إسرائيل وستدعم دفاعه في وجه هذه التهديدات الإيرانية".

صورة من: Firas Makdesi/REUTERS

22:44

القناة 12 الإسرائيلية: إيران أطلقت أيضا صواريخ كروز باتجاه إٍسرائيل وستصل قبل المسيرات.

22:35

قال الجيش الإسرائيلي إن إٍيران أطلقت طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل والدفاعات جاهزة للتعامل، وأضاف أن المسيرات الإيرانية ستحتاج ساعات للوصول لإسرائيل وصفارات الإنذار ستدوي في أي منطقة تهددها المسيرات.

وذكرت القناة 12 الإخبارية التلفزيونية الإسرائيلية مساء اليوم السبت (13 نيسان/ أبريل 2024) أن إيران أطلقت عشرات الطائرات المسيرة على أهداف في إسرائيل وأن من المتوقع أن يستغرق زمن طيرانها ساعات.

وقال الجنرال المتقاعد عاموس يادلين في مقابلة مع القناة إن الطائرات المسيرة مجهزة بعشرين كيلوغراما من المتفجرات لكل منها، وأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية مستعدة لإسقاطها.

خ.س/ ع.ج/ زأ.ب (أ ف ب، رويترز، د ب أ)