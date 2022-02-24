+++ تغطية مباشرة للحرب في أوكرانيا +++ "هذا يوم قاتم على أوروبا" جمعاء!

15:07 السلطات الروسية تتوعد بقمع كل تظاهرة "غير مرخّص لها" تُنظّم في البلاد ضد الحرب في أوكرانيا. وحذّرت الخارجية الروسية والنيابة العامة ولجنة التحقيق الروسية من المشاركة في أي حركة احتجاجية. وأشارت لجنة التحقيق إلى أن المشاركين في تجمّعات بشأن "الوضع المتوتر في السياسة الخارجية" أو في صدامات، سيتعرّضون لملاحقات.

يأتي ذلك فبعد أن دعت أصوات معارضة للخروج في مظاهرات رافضة للتحرك العسكري. فقد كتبت الناشطة مارينا ليتفينوفيتش التي تعيش في العاصمة موسكو على صفحتها بموقع فايسبوك: "اليوم على الساعة السابعة مساء وفي وسط المدن الروسية: الروس ضد الحرب". وتابعت "سنعمل في السنوات القادمة على إزاحة هذه الفوضى"، لتستدرك قائلة: "لسن نحن بمفردنا، وإنما أيضا أطفالنا وأحفادنا".

الناشطة مارينا ليتفينوفيتش

14:41 وفق لوكالة رويترز للأنباء، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سحب حق تنظيم المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا من روسيا، والتي كانت مقررة في الـ 28 من مايو/ أيار على ملعب مدينة سان بيترسبورغ، مسقط رأس الرئيس فلاديمير بوتين. وحسب مصدر الوكالة الذي لم تسميه فإن مجلس إدارة اليويفا سيقوم باعتماد القرار في اجتماعه المزمع عقده غداً الجمعة.

14.24 رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال يدعو بيلاروسيا إلى "عدم المشاركة" في الهجوم الروسي على أوكرانيا. وقال "أطلق دعوة إلى بيلاروسيا وشعبها. لديكم الخيار بعدم اتّباع خطوة روسيا المدمّرة. لديكم الخيار بعدم المشاركة في هذه المأساة غير المجدية ضد جيرانكم في أوكرانيا". وسبق أن فُرضت عقوبات غربية على مينسك حليفة موسكو. وقد أكد الرئيس البيلاروسي في وقت سابق الخميس أن جيشه لا يشارك في الهجوم على أوكرانيا.

تشن روسيا منذ فجر الخميس (24 فبراير/ شباط 2022) هجوما على أوكرانياونفّذت ضربات جوية في مختلف أنحاء البلاد خصوصا العاصمة كييف، بينما دخلت قوات برية من شمال وشرق وجنوب البلاد، بحسب السلطات الأوكرانية التي أشارت الى مقتل أربعين جنديا أوكرانيا وعشرة مدنيين. وأعلنت القوات الإنفصالية في منطقتي لوهانسك ودونيتسك سقوط أزيد من 10 قتلى وجرحى على الأقل في صفوفها. ولم يتسن لجهة ثالثة التحقق من هذه الأرقام.

في المقابل يؤكد الكرملين أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر طالما هي ضرورية، وهي تهدف إلى "تطهير أوكرانيا من النازيين".

وأثار الهجوم الروسي موجة تنديد دولية بينما دعت الصين إلى "ضبط النفس"، وقرر حلف شمال الأطلسي عقد قمة طارئة الجمعة.



14.11 أبدت دولة قطر استعدادها المبدئي لزيادة توريداتها من الغاز إلى ألمانيا. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال السفير القطري عبد الله بن محمد آل ثاني لدى ألمانيا، اليوم:" قطر يمكنها أن تساعد ألمانيا في تنويع مصادرها للطاقة". وأضاف:" ما نحتاجه الآن هو الاتصال المباشر بين صناع القرار في قطر وألمانيا لإيجاد مخرج من الأزمة".

وتعتزم استيراد الغاز والفحم من دول أخرى بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا لتفادي الاعتماد بشكل زائد عن الحد على الغاز الروسي.

14.04 وزير الدفاع الأوكراني يقول إن القوات الروسية هاجمت مطارا بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، كما تم إسقاط ما لا يقل عن ثلاث مروحيات روسية. ويقع مطار هوستوميل على بعد 30 كيلومترا شمال غرب وسط العاصمة الأوكرانية. ولم يرد تأكيد مستقل للتقارير التي تفيد بسيطرة القوات الروسية على المطار. ونشر مستشار لوزير الداخلية الأوكراني أنطون غيراتشينكو مقاطع فيديو على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي لما يقول إنه سقوط لمروحيات روسية.

13.38 نادي شالكه الألماني لكرة القدم، في تغريدة عبر "تويتر"، يقول إن ماتياس فارنيغ "استقال بشكل فوري" من المجلس الإشرافي للنادي وذلك على هامش الأزمة الأوكرانية الروسية. وجاء ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء عقوبات ضد فارنيغ و"نورد ستريم" للغاز الروسي، الذي يترأس فارنيغ مجلس إدارته.





13:45 جهاز حرس الحدود الأوكراني يصدر بيانا يؤكد فيه "دخول" قوات روسية منطقة كييف من بيلاروسيا لتنفيذ هجوم بصواريخ غراد على أهداف عسكرية.

من جهته، أعلن مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية إن بلاده تخوض قتالا ضد القوات الروسية على امتداد الحدود بين البلدين كلها تقريبا وإن قتالا عنيفا يجري في مناطق سومي وخاركيف وخيرسون وأوديسا وفي مطار عسكري بالقرب من كييف.

في المقابل، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها بأن ضرباتها الجوية "لا تستهدف" المدن و"لا تمثل خطرا على المدنيين". وفي وقت سابق، نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن قائد للانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا أن الهدف الرئيسي هو استعادة السيطرة على كامل منطقتي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين. بينما أكد حلف الناتو هجوما رسويا على أوكرانيا من عدة محاور.



13.42 انغيلا ميركل ترفض التعليق بشكل علني على الهجوم الروسي على أوكرانيا، وفق ما ذكره مقربون من المستشارة الألمانية السابقة، والذين أكدوا أن ميركل لا تعتزم إبداء موقف علني من الهجوم، لكنهم أشاروا أن الأخيرة تتابع التطورات باهتمام بالغ بطبيعة الحال.



13:29 الكرملين يرفض فترة زمنية محددة للعملية العسكرية في أوكرانيا ويقول إنها ستستمر طالما أنها ضرورية بناء على "نتائجها" و"جدواها". وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين أن موسكو تهدف إلى فرض "وضع محايد" في أوكرانيا ونزع سلاحها والقضاء على "النازيين" الذين قال إنهم موجودون في البلاد.

13:05 وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد يعتبر الهجوم الروسي على أوكرانيا "انتهاكا خطيرا للنظام الدولي" مؤكدا "إدانة" الدولة العبرية له. وأكد أن "إسرائيل تتمتع بعلاقة عميقة وطويلة الأمد وجيدة مع روسيا وأوكرانيا" مشيرا إلى "مئات آلاف اليهود" الذين يعيشون في كلا البلدين، مشددا على أن "الحفاظ على أمنهم وسلامتهم على رأس أولويات" الدولة العبرية.





12.35 الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يندد في كلمة بثتها قنوات التلفزة بالغزو الروسي لأوكرانيا معتبرًا أنه "ضربة قاسية للسلام والاستقرار الإقليمي". وقال إردوغان في مقر الرئاسة التركية "نرفض هذه العملية غير المقبولة" مجدّدًا دعواته إلى حلّ المشاكل "من خلال الحوار".

ولأنقرة العضو في حلف الناتو، علاقات جيدة مع كل من موسكو وكييف على حد سواء. كما لديها حدود بحرية مع كل من روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود.

وفي وقت سابق قال سفير أوكرانيا لدى أنقرة إن بلاده طلبت من أنقرة إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الروسية.



12.28 وزيرة الدفاع الألمانية السابقة أنيغريت كرامب-كارنباور تعرب عن غضبها الشديد من "فشلنا التاريخي" في ردع بوتين.

وقالت السياسية الألمانية والرئيسة السابقة للحزب المسيحي الديمقراطي "بعد جورجيا وشبه جزيرة القرم ودونباس، لم نجهز أي شيء من شأنه أن يردع بوتين حقًا".

12.8 بيان صادر عن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يكشف عن نية الحلف نشر قوات إضافية في أوروبا الشرقية و"اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز الردع والدفاع في أنحاء الحلف"، وذلك "تماشيًا مع خططنا الدفاعية لحماية جميع الحلفاء"، وأوضح البيان أن "إجراءاتنا وقائية ومتناسبة وغير تصعيدية ولا تزال كذلك".





12:00 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يعكف على وضع خطط طوارئ بشأن المدينة التي ستستضيف المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم. ومن المقرر أن يستضيف ملعب غازبروم أرينا في سان بطرسبورغ الذي يتسع لـ68 آلف مشجع، المباراة النهائية للمسابقة، غير أنه بات مرجحاً بقوة نقل البطولة من روسيا.

11.56 المستشار الألماني وفي كلمة مقتضبة يقول إن بوتين "يعرض السلام في أوروبا للخطر"، ويجلب المعاناة والدمار لجيرانه المباشرين وينتهك سيادة وحدود أوكرانيا، متوعدا روسيا بدفع ثمن باهظ لـ "حرب بوتين". كما دعا أولاف شولتس البرلمان (بوندستاغ) لعقد جلسة استثنائية يوم الأحد.

وأوضح شولتس أنه في خطوة قادمة سيتم التباحث مع "حلفاءنا ومع الناتو وداخل الاتحاد الأوروبي". وطالب المستشار الألماني بوتين بوقف فوري للهجوم العسكري حقنا للدماء، وبانسحاب جميع القوات من الأراضي الأوكرانية.

وكان مستشار ألمانيا قد وصف في وقت سابق العملية العسكرية الروسية بأنها "انتهاك فاضخ" للقانون الدولي.

11.29 رويترز تنقل عن مسؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية لم تسميه، يقول إن ضربات صاروخية استهدفت مراكز القيادة العسكرية في عدة مدن منها كييف. وأكد مراسل الوكالة سماع دوي انفجار في العاصمة الأوكرانية كييف ظهر اليوم، ضمن سلسلة انفجارات بدأت بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

11.23 الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا يدعو المجلس الأعلى للدفاع للاجتماع بعد ظهر اليوم، وفق تغريدة لماتاريلا على تويتر

11:15 رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، رولف موتسينيش يصف بوتين بـ "مجرم حرب". والحزب الاشتراكي يقود التحالف الحكومي الحاكم في ألمانيا إلى جانب حزب الخضر والليبرالي الحر.



10.44 الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب للأمة، يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، في اليوم الأول من غزو القوات المسلحة الروسية لبلاده. وظلت هذه العلاقات قائمة بعد ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014.

10:42 الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي "لاحظت" عمليات تلاعب روسية بالتقارير الإخبارية متزامنة مع الهجوم الروسي في أوكرانيا. وحذر رئيس قسم الاتصالات الاستراتيجية لوتس غولنر الخميس لـ "دويتشلاند فونك" من روايات معينة وتفسيرات محددة بهدف التأثير والتلاعب.

10:00 وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (حزب الخضر) تعلن عن "حزمة تضم أشد العقوبات على روسيا". وقالت بيربوك إن المجتمع الغربي أعد بالفعل هذه الحزمة وسيبدأ الآن "تنفيذها" بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا. وقالت إن المناقشات ستجرى خلال يوم الخميس في إطار الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع.





وكانت بيربوك قد قالت في وقت سابق"من خلال الهجوم على أوكرانيا، تخرق روسيا القواعد الرئيسية للنظام العالمي. المجتمع الدولي "لن ينسى لروسيا هذا اليوم من العار".

9:24 إسرائيل تعلن استعدادها لاستقبال آلاف من أعضاء الجالية اليهودية في أوكرانيا، وفق متحدث باسم وزير الهجرة الإسرائيلية بنينا تامانوـ شاتا. وحسب تقارير إخبارية كانت أوكرانيا في السنوات الأخيرة واحدة من البلدان التي جاء منها معظم المهاجرين إلى إسرائيل - في بعض الأحيان أكثر من 7000 شخص في السنة.

9:48 الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو يؤكد أن جيشه لن يشارك في الغزو الروسي لأوكرانيا، على ما أفادت وكالة "بلتا" الحكومية. وأوضح لوكاشنكو حليف الرئيس بوتين "قواتنا المسلحة لا تشارك في هذه العملية".

9:25 رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين تؤكد أن العقوبات الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا تتضمن منع وصول البنوك الروسية لأسواق المال الأوروبية. وتشمل الإجراءات تجميد الاصول الروسية في الاتحاد الأوروبي وحظر دخول القطاعات الاقتصادية الروسية المهمة لمجالات التكنولوجيا الرئيسية والأسواق.





8:43 الصين تناشد مجددا جميع الأطراف المعنية بالتحلي بضبط النفس ورفضت مصطلح "الغزو" الذي أوردته بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن تحركات روسيا ضد أوكرانيا. جاءت التصريحات على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية. وقالت وزارة الخارجية الصينية إنها تراقب الوضع في أوكرانيا عن كثب.

8.43 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو إلى اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي في قصر الإليزيه للبحث في الوضع في أوكرانيا، كما أعلنت الرئاسة الفرنسية. كذلك، تحدث ماكرون عبر الهاتف إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي "طلب تدخلات عدة لدعم أوكرانيا" و"وحدة بين الأوروبيين"، بحسب الإليزيه. وأكد ماكرون لزيلينسكي "الدعم التام والتضامن من فرنسا". كما تحدث ماكرون مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال وفق المصدر نفسه.



8.53 وزير الاقتصاد والمناخ الألماني روبرت هابيك يعلن فرض مزيد من العقوبات على روسيا. وقال هابيك لمجلة "مورغنماغاتزين" على القناة الألمانية الثانية (ZDF) إنها ستكون هناك إجراءات منسقة من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وأضاف "سنرى بسرعة كبيرة أننا سنفرض عقوبات اقتصادية معا". وأقر الوزير الألماني بأن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن لم تنجح في منع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خوض الحرب. والعقوبات الجديدة "تسعى" إلى تقليل دعم الشعب الروسي لبوتين. وقال هابيك إن الهدف هو فرض "العودة إلى المائدة الدبلوماسية".



8:49 شبكة "سي ان ان" تنشر صورا لدبابات يعتقد أنها روسية تخترق الحدود الأوكرانية شرقا من الحدود االبيلاروسية. والبنتاغو يحقق بهذا الشأن وما إذا كانت تتجه نحو العاصمة كييف، وسط شكوك في أن القوات البيلاروسية قد تكون بدورها ضمن هذه القوات.

8:45 شهود عيان يتحدثون عن هروب الآلاف من سكان كييف خوفا من هجوم عسكري جوي وبري على العاصمة كييف.

سكان كييف يحاولون الخروج من المدينة خوفاً من الحرب.

8:40 أوكرانيا تعلن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة تسعة جراء القصف الروسي، وأنباء عن دخول قوات برية إلى الاراضي الأوكرانية خارج منطقتين دوهانسك ودونيتسك التي أعلنتها الكرملين جمهوريتين مستقلتين. وحرس الحدود يقول إن أرتالا من الجيش الروسي عبرت الحدود الأوكرانية إلى مناطق تشيرنيهيف وخاركيف ولوهانسك.



8:30 أوكرانيا تطلب تركيا رسميا إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام روسيا. ووكالة إنترفاس تفيد بوقف روسيا لحركة الملاحة في بحر آزوف بين أوكرانيا وروسيا

8:29 الاتحاد الأوروبي، وفقاً لتصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، يستعد

لفرض عقوبات جديدة "موجعة وواسعة النطاق" على روسيا. ولقاء اوروبي مزمع عقده في بروكسل على الساعة الثامنة مساء (1900 بتوقيت غرينتش) في قمة طارئة.

يذكر أن أوروبا والولايات المتحدة إلى جانب بريطانيا توعدوا بعقوبات "وخيمة العواقب" على روسيا في حال غزت روسيا أوكرانيا.

حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي المدنيون يتوجهون إلى المخابئ أُطلقت صفارات الانذار صباح الخميس 24 فبراير شباط 2022، في وسط العاصمة الأوكرانية كييف التي تعرضت لغارات روسية على مستوى مواقع عسكرية قريبة منها وعدة مدن أخرى. المدنيون في كييف هرعوا إلى المخابئ ومحطات الميترو، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية ودولية.

حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي العاصمة كييف تحت القصف ألسنة اللهب تشتعل في سماء كييف نتيجة فصف بالصواريخ لمواقع عسكرية ومطارات قرب العاصمة الأوكرانية ومدينتي كارخيف ودنيبرو. الغارات الروسية شملت عدة مدن جيث سُمع دوي انفجارات في كييف وماريوبول وكراماتورسك وخاركيف وأوديسا، ومناطق أخرى.

حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي بداية الهجوم الروسي فجر الخميس 24 فبراير شباط 2022، دخلت القوات البرية الروسية أوكرانيا من اتجاهات عدة، بعد قليل من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين شن هجوم على البلاد دعما للإنفصاليين في شرق أوكرانيا. الهجوم الروسي استهدف إقليم الدونباس، وبدأ باقتحام دبابات ومعدات ثقيلة أخرى عبرت الحدود في مناطق شمالية عدة، وكذلك من شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين في جنوب أوكرانيا.

حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي الرئيس الأوكراني يناشد العالم "لإجبار روسيا على السلام" في خطاب للأمة أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية في كل أنحاء البلاد. وقال للأوكرانيين "لا داعي للهلع" مؤكدا "سننتصر". وبعد خطابه الذي ألقاه مباشرة بعد بدء الهجوم الروسي على بلاده، دعا زيلينسكي العالم لإنشاء "تحالف مناهض لبوتين" من أجل "إجبار روسيا على السلام".

حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي عقوبات غربية جديدة أدان أمين عام حلف الناتو بشدة الهجوم الروسي ووصفه بأنه "تهديد خطير للأمن الأورو- أطلسي"، مؤكدا مواصلة دعمه لأوكرانيا والدول الأعضاء في شرق أوروبا وفي البلطيق. الإتحاد الأوروبي أعلن أن العقوبات الجديدة التي يعتزم فرضها على روسيا تتضمن منع وصول البنوك الروسية لأسواق المال الأوروبية. وتجميد الاصول الروسية في الاتحاد وحظر دخول القطاعات الاقتصادية الروسية المهمة لمجالات التكنولوجيا الرئيسية والأسواق.

حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي الرئيس بايدن يوقع على عقوبات أمريكية الرئيس الأمريكى جو بايدن يوقع أول مجموعة من العقوبات على روسيا وذلك ردا على "بدء فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا المجاورة". الولايات المتحدة تفرض "دفعة أولى" من العقوبات على روسيا وتستهدف مؤسستين ماليتين ووصول موسكو إلى مصادر التمويل الغربية فضلا عن "النخب الروسية"، بالاضافة إلى عقوبات على الدين السيادي الروسي. بايدن أعلن أنه سيتم تغيير أماكن انتشار قوات أمريكية متمركزة في أوروبا.

حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي حقبة جديدة بعد اعتراف روسيا بسيادة الانفصاليين على إقليمي دونيتسك ولوهانسك، يرى الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ الدولي للأمن فولفغانغ إشينغر، أن حقبة جديدة وخطيرة قادمة. وقال إشينغر على تويتر: "سيبقى هذا اليوم (الثلاثاء 22 فبراير/ شباط 2022) طويلا في الذاكرة، ففيه انتهى الأمل في أوروبا بهيكل أوروبي موحد". في الصورة جنود أوكرانيون يحرسون حاجزا بالقرب من الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا.

حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي إدانة أممية للقرار الروسي أعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وحفظ السلام روزماري ديكارلو عن "أسفها" للقرار الروسي. وقالت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي "الساعات والأيام القادمة ستكون حرجة". واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنّ قرار موسكو يشكّل "انتهاكاً لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها". وشدّد على أنّ الاعتراف الروسي "يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة".

حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي بوتين يتحدى الغرب وكان بوتين قد أعلن اعتراف روسيا باستقلال إقليمي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليين في شرق أوكرانيا، وذلك في خطاب عبر التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب بأن ذلك سيعرض روسيا لعقوبات شديدة. وبث التلفزيون الرسمي لقطات تظهره يوقع في الكرملين اتفاقيات تعاون مع زعيمي الإقليمين، كما أمر بوتين جيشه بدخول الإقليمين الانفصاليين.

حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي التحذير من عقوبات على روسيا قاد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجهود الغربية لردع الجانب الروسي، وأعلن في 13 شباط/فبراير، اتفاقه مع نظيره الأوكراني على مواصلة "الدبلوماسية" و"الردع" في مواجهة موسكو. كما حذّر المستشار الألماني أولاف شولتس من أن العقوبات الغربية ستكون "فورية" في حال غزت روسيا أوكرانيا. وأرسلت العديد من الدول الأوروبية وبريطانيا أسلحة أو مساعدات إلى كييف. وقدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية.

حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي تعليق المصادقة على تشغيل "نورد ستريم 2" وبالفعل أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه قرر تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" مع روسيا ردا على اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا. وأضاف "هناك عقوبات أخرى أيضا يمكن أن نعتمدها في حال اتُّخذت إجراءات إضافية. لكن في الوقت الحاضر، يتعلق الأمر باتّخاذ خطوة ملموسة للغاية".

حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي ماكرون يقوم بمسعى دبلوماسي مع بوتين تكثفت الجهود الدبلوماسية لمحاولة تجنب اندلاع حرب. في 7 شباط/فبراير زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موسكو وكييف. بعد لقاء طويل في الكرملين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قال فلاديمير بوتين إنه مستعد "لتسويات".

حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي بعد تردد.. ألمانيا تشدد لهجتها مع روسيا بعد أسبوع من زيارة ماكرون، توجه المستشار الألماني إلى كييف وموسكو. وقبيل سفره أنذر شولتس روسيا بعقوبات: "سينتج عن أي عدوان عسكري على أوكرانيا يهدد وحدة أراضيها وسيادتها ردود فعل قاسية وعقوبات جهزناها بعناية ويمكن أن نضعها قيد التنفيذ على الفور مع حلفائنا في أوروبا وحلف شمال الأطلسي". وشددت ألمانيا التي تُتهم بالتساهل كثيرا حيال روسيا وبأن موقفها "ملتبس" لهجتها في الأيام الأخيرة.

حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي الأوكرانيون يستعدون للأسوأ بحسب استفتاء نُشر أواخر يناير/كانون الثاني، اعتبر 48 بالمئة من الأوكرانيين أن الغزو الروسي ممكن، ويحضّر عدد متزايد منهم تدريبات احتمالا للأسوأ. ويتدرب البعض على حفر ملاجئ في الثلوج في غابة قرب كييف، في حين يتدرب آخرون على حمل السلاح. ويتعلم هؤلاء تقنيات الدفاع عن النفس. ويقول أحدهم: "هذا بلدي، كيف يمكن ألا أشعر بالقلق؟". ويقول إنه غير متأكد من حصول الغزو، "لكن، يجب أن نكون مستعدين."

حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي عدة دول تطلب من مواطنيها مغادرة أوكرانيا وكانت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وإسرائيل قد طلبت من مواطنيها مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت. كما سحبت بعض الدول موظفيها غير الأساسيين من كييف، وأغلقت بعض الدول سفاراتها في العاصمة الأوكرانية، ونقلت دول أخرى عملياتها من كييف إلى مدينة لافيف في غرب أوكرانيا ليس ببعيد عن الحدود مع بولندا.

حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي البنتاغون ينقل مقاتلات إف 16 إلى رومانيا أعلنت واشنطن نقل مقاتلات إف-16 من ألمانيا إلى قاعدة برومانيا تبعد نحو 100 كيلومتر من البحر الأسود. كما أعلن عن وصول قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز بي-52 إلى بريطانيا للمشاركة في مناورات "مقررة منذ فترة طويلة"، فيما أعلنت البحرية الأمريكية وجود أربع مدمرات في المجال الأوروبي لتعزيز الأسطول السادس. وأرسل البنتاغون ثلاثة آلاف عسكري إلى ألمانيا وبولندا ورومانيا لطمأنة أعضاء الناتو بشرق أوروبا.

حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي جونسون يتوعد بعقوبات غير مسبوقة توعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون روسيا بعقوبات غربية "أشد من أي أمر قمنا به من قبل" إذا غزت أوكرانيا. ويؤكد الأوروبيون أنهم جاهزون لفرض عقوبات اقتصادية ومالية قاسية على موسكو. وسوف تقرر الدول الأعضاء ماهية العقوبات وستُعقد قمة لفرضها بالتشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي.

حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي أصل التوتر يعود للحشود العسكرية الروسية وبدأ التوتر السياسي عقب حشد روسيا نحو 130 ألف جندي على حدود جارتها الغربية، وتفاقم الوضع مع إجراء الكرملين أكبر مناورات عسكرية روسية منذ سنوات في البحر الأسود وبحر أزوف قبالة الساحل الجنوبي لأوكرانيا. وتقول روسيا إنها مهددة بتوسع حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية وتطالب بـ"ضمانات أمنية" لاسيما تأكيد بأن كييف لن تنضم يوماً إلى الحلف.

حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي روسيا ترفع درجة التنسيق العسكري مع بيلاروسيا ففي 18 كانون الثاني/يناير، بدأت موسكو بنشر جنود في بيلاروسيا. وفي 10 شباط/فبراير وبالتزامن مع المناورات في البحر الأسود، بدأت القوات الروسية والبيلاروسية مناورات كبرى بالذخيرة الحية في بيلاروسيا على مدار عشرة أيام. وتشترك بيلاروسيا الحليف المقرب لروسيا في الحدود مع أوكرانيا، مما يعني أن الحشد يجري على ثلاثة جوانب لأوكرانيا.

حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي جذور الأزمة تعود لضم شبه جزيرة القرم عام 2014 وتعود الجذور القريبة للأزمة الأوكرانية إلى عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بعد وصول موالين للغرب إلى السلطة في كييف مطلع ذلك العام. وكذلك دعمت موسكو انفصاليين موالين لها في نزاع مستمر في شرق أوكرانيا منذ ثماني سنوات، أدى إلى سقوط حوالي 13 ألف قتيل، ورغم توقيع اتفاقات سلام لم يتوقف العنف تماماً على الجبهة. (اعداد: خالد سلامة/ علاء جمعة).



8:26 سفير روسيا لدى الامم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يقول إن بلاده تستهدف "الطغمة الحاكمة في كييف". وجاء في خطابه أمام مجلس الأمن الدولي "لسنا عدوانيين تجاه الشعب الأوكراني بل حيال الطغمة الحاكمة في كييف". وياتي ذلك بعد أن توجّه وزير الخارجية الأوكراني سيرغي كيسليتسيا إلى نظيره الروسي قائلا "لا يوجد مطهر لمجرمي الحرب. إنهم يذهبون مباشرة إلى الجحيم، أيها السفير".



7:10 رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال يدينان بشدة الهجوم الروسي "غير المبرر" على أوكرانيا، وتعهدا بـ "محاسبة" الكرملين. وكتبا على موقع تويتر: "ندين بشدة الهجوم الروسي غير المبرر على أوكرانيا".

وأضاف أنه "في هذه الساعات العصيبة، قلوبنا مع أوكرانيا ومع النساء والرجال والأطفال الأبرياء وهم يواجهون هذا الهجوم غير المبرر ويخشون

على حياتهم". وتعهد الجانبان بـ "محاسبة الكرملين".





7:12 رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يقول إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختار "طريق الدم والدمار" بإعلانه شنّ هجوم على أوكرانيا. وكتب جونسون على موقع تويتر: "لقد أفزعتني الأحداث المروعة في أوكرانيا، وقد تحدثت إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث الخطوات التالية". وأضاف: "لقد اختار الرئيس بوتين طريق إراقة الدم والدمار بشنه هذا الهجوم غير المبرر على أوكرانيا. وسترد المملكة المتحدة وحلفاؤها بشكل حاسم".

7:10 وزارة الداخلية الأوكرانية تعلن سقوط قذائف روسية تستهدف مقرات عسكرية ومطارات بالقرب من العاصمة كييف ومدينتي كارخيف ودنيبرو، مضيفة أن دوي إطلاق النار يسمع على الحدود.

7:00 صافرات الإنذار تدوي في مدينة لفيف (غرب)، بعد إعلان حرس الحدود الأوكراني أن أوكرانيا تتعرض لهجوم مدفعي على طول حدودها الشمالية مع روسيا وبيلاروسيا، والقوات الأوكرانية ترد بإطلاق النار. بينما أفادت خدمة حرس الحدود أن الهجمات على وحدات ودوريات الحدود ونقاط التفتيش نفذت باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة.



6:58 بيان عن صادر عن وزارة الداخلية الأوكرانية يعلن سقوط بلدة شاستيا التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية في أيدي الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق البلاد.

مشاهدة الفيديو 03:41 مركبات عسكرية لا تحمل علامات شوهدت تتحرك من روسيا نحو منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا

6:25 الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي يقول إن روسيا نفذت ضربات صاروخية على البنية الأساسية لأوكرانيا وعلى حرس الحدود هناك وإن دوي الانفجارات سمع في مدن عديدة، والأحكام العرفية "فرضت" على جميع أراضي الدولة.

زيلينسكي تحدث تليفونيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بينما الخارجية الأوكرانية تصف في بيان منفصل هدف العملية العسكرية الروسية بأنه "تدمير للدولة الأوكرانية".





مشاهدة الفيديو 02:31 انقسام رأي شباب أوكرانيا حول موقفهم من الحرب

5:55 سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومدن أوكرانية عدة قرب خط الجبهة وعلى امتداد سواحل البلاد. بينما فقل صحافيو وكالة فرانس برس وقوع انفجارات أيضا في خاركيف ثاني مدن أوكرانيا التي تبعد 35 كيلومترا عن الحدود مع روسيا.

كما سمع دوي أربعة انفجارات قوية في كراماتورسك الحدودية، وفي مدينة اوديسا على البحر الأسود وصفارات سيارات اسعاف في شوارع العاصمة الأوكرانية.

وسمعت انفجارات كذلك في ماريبول الساحلية فيما أفاد سكان في المدينة القريبة من الحدود مع روسيا أنهم سمعوا دوي قصف مدفعي في ضواحي المدينة الشرقية. وأغلقت كييف مجالها الجوي امام الطائرات المدنية، فيما غرّد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قائلا إن بلاده تواجه "غزوا شاملا".

6:15 المستشار الألماني أولاف شولتس يطالب روسيا بوقف "فوري" لعملها العسكري، واصفاً العملية "انتهاكا فاضحا" للقانون الدولي. وتحدث شولتس عن دعم بلاده للشعب الأوكراني وعن "يوم قاتم بالنسبة لأوروبا" جمعاء.





5:37 السفير الصيني في الأمم المتحدة "يعتقد" بأن الباب أمام حل دبلوماسي للأزمة "لم يغلق تماماً".

5:20 وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يعلن عن عملية روسية لـ "شاملة لغزو أوكرانيا"، مطالباً العالم بإيقاف الرئيس فلاديمير بوتين.



5:00 تنديد دولي من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا واليابان، وكذلك من الأمم المتحدة وحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي بالهجوم الروسي على أوكرانيا. وأعضاء حلف الناتو يجتمعون الخميس لبحث التطورات.

4:23 الرئيس الأمريكي يدين في بيان "الهجوم الروسي غير المبرر" ، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن "عمل عسكري خاص" في منطقة دونباس شرق أوكرانيا. وتابع بايدن أن "العالم سيحاسب روسيا" بسبب هجومها ضد أوكرانيا، محمّلا موسكو وحدها المسؤولة عن الخسائر الكارثية للأرواح والمعاناة الإنسانية التي ستحدث. كما تعهد بادين بردٍّ قوي وموحد على التحركات الروسية بعد التنسيق مع الحلف الأطلسي وباقي الحلفاء.

4:25 شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية تنشر تقاريرا حول سماع دوي انفجارات في مدينتي كييف وخاركيف عقب إطلاق بوتين عملية عسكرية روسية في شرق أوكرانيا.

3:54 بعد خطاب مفاجئ، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن "عملية عسكرية" و"عمل عسكري خاص" في منطقة دونباس شرق أوكرانيا. وقال إنها تستهدف حماية الشعب الروسي، مشدداً في الوقت ذاته على أنه "لا يخطط" لاحتلال أوكرانيا. وطالب بوتين الجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم على الفور والذهاب إلى ديارهم.

3:50 الأمين العام للأمم المتحدة يحض بوتين على عدم مهاجمة أوكرانيا وإعطاء السلام فرصة.

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2:55 تعطل مواقع رئيسية للحكومة الأوكرانية، وحسب شبكة "سي إن إن"، فإن المواقع الإلكترونية لمجلس الوزراء الأوكراني، ومواقع

وزارات الخارجية والبنية التحتية والتعليم وغيرها، واجهت أعطالا. وفي عملية قرصنة منفصلة وربما أكثر خطورة قبل ساعات، تم العثور على أداة

لمسح البيانات على مئات أجهزة الكمبيوتر في أوكرانيا، وفقا لباحثي الأمن السيبراني.

2:33 وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، "يعتقد" بأن روسيا قد تغزو أوكرانيا بحلول صباح اليوم الخميس. وفي برنامج "إن بي سي نايتلي نيوز" ليستر هولت أشار بلينكن إلى أن روسيا تضع "اللمسات الأخيرة" على تسكين القوات في أماكنها تمهيداً "لغزو كامل" على أوكرانيا، وقال إن الولايات المتحدة "شهدت بالتأكيد وجود قوات روسية داخل أوكرانيا".

وأضاف أنه لا يستطيع إعطاء "أرقاما محددة"، لكن "كل ما رأيناه خلال الـ 24 إلى 48 ساعة الماضية جعل روسيا تضع اللمسات الأخيرة على وجود قواتها في أماكنها عبر جميع حدود أوكرانيا، إلى الشمال والشرق والجنوب، لتكون مستعدة لغزو كامل".

2:09 روسيا تغلق جزئيا مجالها الجوي في منطقة معلومات الطيران في روستوف إلى الشرق من حدودها مع أوكرانيا "من اجل توفير الأمان" لرحلات الطيران المدني، كما أورد دفاعها. بعد ذلك تصدر إشعارا يحظر على الطائرات المدنية المرور بخطوط الطيران المتاخمة لشمال شرق أوكرانيا. وذكرت شبكة (سي إن إن) أن روسيا أصدرت إشعارا إلى الطيارين يغطي ممرا للأراضي تجمعت فيه القوات الروسية خلال الأسابيع الماضية. وسيظل الإشعار ساريا حتى 18 أيار/مايو.

ع.ج.م/ و.ب (أ ف ب، رويترز، ك ن أ، د ب أ، توتير)



