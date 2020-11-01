 +++ تغطية مباشرة للانتخابات الأمريكية: ساعة الحسم بين ترامب وبايدن +++ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.11.2020

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+++ تغطية مباشرة للانتخابات الأمريكية: ساعة الحسم بين ترامب وبايدن +++

صناديق الاقتراع مفتوحة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يختار الناخبون ما إذا كان دونالد ترامب أو جو بايدن سيكون الرئيس القادم للبلاد. تابع تغطيتنا المباشرة من DW عربية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن

- 100 مليون ناخب صوتوا مبكراً عن طريق البريد أو شخصياً
-  يصوت ملايين الناخبين اليوم شخصياً، وينتظرون في طوابير طويلة
- ينصب التركيز على "الولايات المتأرجحة" المتنازع عليها بشدة مثل بنسلفانيا وفلوريدا وأوهايو
- ستغلق صناديق الاقتراع بين الساعة 7 و8 مساء بالتوقيت المحلي.

جميع الأوقات المذكورة هنا بتوقيت وسط أوروبا
 

21:44  دعا المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن أنصاره إلى "اختيار الأمل بدلاً من الخوف"، خلال جولة انتخابية أخيرة في بنسلفانيا التي تعد من الولايات المتأرجحة الرئيسية في السباق الانتخابي. وقال بايدن: "نحن نختار الأمل بدلا من الخوف.. نختار الحقيقة بدلاً من الأكاذيب.. نختار العلم بدلا من الخيال".

20:43  اعتبر دونالد ترامب أن "من حق الأمريكيين أن يعرفوا اسم الفائز" يوم الانتخابات، وذلك خلال زيارة أحد مراكز حملة الحزب الجمهوري في ضاحية واشنطن. وصرح الرئيس الجمهوري في أرلينغتون بولاية فرجينيا: "يتعين أن يكون هناك موعد، والموعد هو الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر". وأضاف "من حقنا أن نعرف الفائز في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر".

20:00  قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "لم يفكر بعد في خطاب الاعتراف بالهزيمة أو خطاب القبول"، وذلك خلال كلمة للعاملين في مقر حملته في أرلينغتون بولاية فيرجينيا اليوم. وقال: "كما تعلمون الفوز سهل. الخسارة ليست سهلة أبداً، ليست كذلك بالنسبة لي". وقال الرئيس الجمهوري الحالي "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية"، معترفاً بأن صوته كان خشناً بعد عقد العديد من التجمعات الانتخابية. وأضاف "كان هناك حب في تلك التجمعات".

19:17 كشفت رويترز أن الناخبين في ولايات أمريكية تلقوا عدة مكالمات آلية غامضة تحثهم على البقاء في منازلهم يوم الانتخابات، وفقاً لمسؤولي الولايات ومسؤولين حزبيين. لكن في منتصف النهار بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ومع الإدلاء بالفعل بأكثر من نصف العدد المتوقع من الأصوات الأمريكية، لم تكن هناك مؤشرات تذكر على التدخل الإلكتروني الذي كان يخشاه المكلفون بالحفاظ على سلامة التصويت منذ فترة طويلة.

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