+++ تغطية مباشرة: الأزمة الحكومية في ألمانيا بشأن اللاجئين +++

01.38 هورست زيهوفر يواصل مهامه السياسية كرئيس للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري وكوزير للداخلية حتى إشعار آخر. يوم الإثنين سيكون هناك لقاء "حاسم" بين زيهوفر والمستشارة ميركل، وبعدها سيعلن زيهوفر موقفه النهائي.

01:15 الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ينهي اجتماعه، وقيادات الحزب يغادرون موقع الاجتماع في ميونيخ.

01:07 هورست زيهوفر يربط مستقبله السياسي بتغيير موقف ميركل وحزبها فيما يتعلق بسياسة اللجوء، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بعض المشاركين في اجتماع قيادة الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في ميونيخ. يوم الاثنين سيكون هناك اجتماع لقيادة الحزبين المسيحيين، وبعدها سيعلن زيهوفر موقفه النهائي.

01.01 قيادة الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري تستأنف اجتماعها، بعد قطعه لحوالي ساعتين، بسبب عرض وزير الداخلية ورئيس الحزب زيهوفر تقديم استقالته.

00:55 هورست زيهوفر ينهي مشاوراته مع الحلقة الضيقة في قيادة حزبه المسيحي الاجتماعي البافاري. قيادة الحزب تحاول ثني زيهوفر عن الاستقالة من رئاسة الحزب ومن منصب وزير الداخلية في الحكومة الاتحادية.

00:44 قيادة الحزب المسيحي الديمقراطي، بقيادة ميركل، تقرر إنهاء اجتماعها حول الأزمة بشأن سياسة اللجوء، واستئنافه الساعة الثامنة والنصف صباح الاثنين.

23:43 رئيس فرع الحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية تورنغين، مايك موهرينغ، امتنع عن التصويت على قرار قيادة الحزب بشأن الخلاف مع الحزب البافاري الشريك في الائتلاف الحاكم. السكرتيرة العامة للحزب، أنغريت كرامب - كارينباور، كانت قد أعلنت أن كل الأعضاء في قيادة الحزب قد صوتوا بالموافقة على القرار، باستثناء عضو واحد امتنع عن التصويت.

23:23 قيادة الحزب المسيحي الاجتماعي المجتمعة في ميونيخ تقطع جلستها وتنسحب لإجراء حوارات جانبية، بعد عرض زيهوفر المفاجئ تقديم استقالته من جميع المناصب التي يشغلها.

23:20 قيادة الحزب المسيحي الديمقراطي تجدد دعمها لموقف رئيسة الحزب المستشارة ميركل بعد الأنباء القادمة من ميونيخ حول عزم زيهوفر الاستقالة من منصبه. وأشارت إلى أن إعادة اللاجئين من على الحدود سيكون إشارة خاطئة للشركاء الأوروبيين.

مشاهدة الفيديو 01:44 بث مباشر الآن 01:44 دقيقة شارك سياسة اللجوء تهز عرش ميركل. ردود أفعال من اللاجئبن والألمان. إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/30ZZ3 سياسة اللجوء تهز عرش ميركل. ردود أفعال من اللاجئبن والألمان.

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قال توماس أوبرمان، نائب رئيس البرلمان الألماني (بوندستاغ) والقيادي في الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك في الائتلاف الحكومي بقيادة ميركل، تعليقا على عرض هورست زيهوفر استقالته.

"في استقالة زيهوفر تتويج لكارثة كاملة مستمرة منذ 13 عاما للسياسة الداخلية للاتحاد (المسيحي). الديمقراطية تحتاج إلى نظام، وكذلك الحدود الألمانية. لكنها تعيش أيضاً عندما تقوم الحكومات / الوزراء بعملهم، بدلاً من الدخول فقط في نزاعات جديدة".





23:00 القيادي في الحزب المسيحي الاجتماعي، أليكساندر دوبرنت، يرفض عرض الاستقالة الذي قدمه هورست زيهوفر من منصبه وزيراً للداخلية وزعيماً للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

22:50 قالت مصادر في الحزب المسيحي الاجتماعي الألماني إن هورست زيهوفر عرض استقالته من منصبه وزيراً للداخلية وزعيماً للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، بعد خلاف كبير مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بشأن اللجوء والهجرة. وذلك في اجتماع مغلق لزعامة الحزب مستمر منذ أكثر من سبع ساعات لقيادة حزبه، وبعد تقديمهم الدعم لموقف زيهوفر في نزاعه مع ميركل.