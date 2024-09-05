++تغطية مباشرة: إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية بميونيخ++

أردت الشرطة الألمانية رجلا بعدما أطلق النار قرب القنصلية العامة الإسرائيلية ومركز توثيق عن النازية في مدينة ميونيخ، وقال وزير داخلية ولاية بافاريا يوأخيم هيرمان إن تحقق لكشف هوية المشتبه به. فيما يلي نرصد آخر التطورات..

12:20 قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إنه "رُوِّع" بما وصفه بـ"الهجوم الإرهابي" في ميونيخ عندما أطلق مسلح النار على الشرطة قرب القنصلية الإسرائيلية ومركز توثيق للحقبة النازية في المدينة. وقال هرتسوغ في منشور على منصة "إكس"، "تحدثت الآن مع الرئيس الألماني، صديقي العزيز فرانك-فالتر شتاينماير. أعربنا معا عن إدانتنا المشتركة وروعتنا من الهجوم الإرهابي هذا الصباح قرب القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ".

12.01 في تغريدة لها على منصة "أكس" (تويتر سابقاً) قالت القنصلة الإسرائيلية لمنطقة جنوب ألمانيا تاليا لادور- فريشر إنها تشكر "قوات الشرطة في ميونيخ على تحركها وتعاونها". وحذرت لادور- فريشر من تصاعد معاداة السامية قائلة: "يظهر هذا الحدث مدى خطورة تصاعد معاداة السامية. ومن المهم أن يرفع الرأي العام صوته برفضها. كانت قنصليتنا العامة مغلقة اليوم لإحياء ذكرى مرور 52 عامًا على الهجوم الإرهابي على الألعاب الأولمبية".

11.45 قال متحدث باسم شرطة ميونيخ إن المشتبه به كان يحمل سلاحاً طويلًا من طراز قديم وإن الشرطة لا تزال تحقق حاليًا في سيارة المشتبه به للتأكد من عدم وجود مواد متفجرة.

11.40 أعلن وزير الداخلية البافاري يواخيم هيرمان أنه "تم السيطرة على الوضع ولا دليل على وجود المزيد من الجناة"، مضيفاً أن المهمة الآن هي كشف هوية "مرتكب الجريمة" وخلفيته.

صورة من: Matthias Schrader/AP Photo/picture alliance

11.36 قال وزير داخلية ولاية بافاريا يواخيم هيرمان إنّ المشتبه به "أطلق النار مرّات عدة" على رجال الشرطة قبل أن تطلق الشرطة النار عليه، مشيرا إلى أنّ هذا العمل "قد يكون" مرتبطا بمكان القنصلية ومركز التوثيق عن النازية وبوقوعه يوم إحياء ذكرى الاحتجاز الدامي للرهائن الإسرائيليين خلال دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ في الخامس من أيلول/ سبتمبر 1972.

11.03 أعلن وزير داخلية ولاية بافاريا يوأخيم هيرمان مقتل مسلح، بعدما أطلقت الشرطة النار عليه بالقرب من القنصلية الإسرائيلية العامة في مدينة ميونخ الألمانية.

10:50 قال متحدث باسم الشرطة إن المشتبه به أصيب بجروح خطيرة في تبادل إطلاق النار. وكان الرجل يحمل مسدسا طويلا. ولا توجد معلومات عن إصابة أشخاص آخرين. وشارك خمسة ضباط في إطلاق النار. ولا تزال مركبة المشتبه به قيد الفحص.

10.45 قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن حماية المنشآت الإسرائيلية تشكل أولوية قصوى بعد إطلاق نار في ميونيخ اليوم الخميس بالقرب من مركز توثيق جرائم النازية والقنصلية الإسرائيلية. ووصفت إطلاق النار بأنه "حادث خطير" وقالت إنها تتواصل مع خدمات الطوارئ لكنها لا تريد التكهن بمزيد من التفاصيل.

10.36 قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه لم يصب أي من موظفيها، بعد إطلاق طلقات نارية بالقرب من القنصلية الإسرائيلية العامة في مدينة ميونخ بجنوب ألمانيا. وقالت وزارة الخارجية إن القنصلية كانت تشهد حفل تأبين لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 11 إسرائيليا خلال دورة الألعاب الأولمبية 1972.

نصب تذكاري متأخر لهجوم ميونيخ 1972 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

10:13 قالت الشرطة الألمانية إن أعيرة نارية أطلقت في ساحة في مدينة ميونيخ الألمانية بالقرب من مركز توثيق جرائم النازية في المدينة اليوم الخميس (الخامس من أيلول/ سبتمبر 2024)، مضيفة أنها أطلقت النار على المشتبه به وأصابته. وذكرت على منصة إكس (تويتر سابقاً) للتواصل الاجتماعي أنه لا مؤشرات حتى الآن على وجود مشتبه بهم آخرين أو وقائع أخرى في المدينة. ويقع المركز، الذي يوثق تاريخ الدكتاتورية النازية، قرب القنصلية العامة الإسرائيلية في حي ماكسفورشتات بميونيخ.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة إن عملية كبيرة جارية استجابة لواقعة وطلبت من العامة تجنب المنطقة في منشور على إكس. وجرى نشر طائرة هليكوبتر لمتابعة الوضع بشكل أفضل.

خ.س/ ع.غ (د ب أ، رويترز)