+++ تغطية مباشرة.. إسرائيل تؤكد رسميا مقتل السنوار +++

أكد الجيش الإسرائيلي رسميا مقتل يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. في المقابل نقلت رويترز عن مصادر في حماس ترجيحهم لمقتله. في هذه التغطية المباشرة نوافيكم بكل جديد.

نتنياهو: إسرائيل ستواصل حربها في غزة حتى إعادة الرهائن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مقتل يحيى السنوار يقدم فرصة لإحلال السلام في الشرق الأوسط، لكنه حذر من أن الحرب في قطاع غزة لم تنته بعد وأن إسرائيل ستواصل الحرب حتى إعادة الرهائن.

وقال نتنياهو في بيان مصور مسجل: "اليوم قمنا بتسوية الحساب. اليوم تعرض الشر لضربة لكن مهمتنا لم تكتمل بعد. إلى عائلات الرهائن الأعزاء أقول: هذه لحظة مهمة في الحرب. سنواصل بكل قوتنا حتى يعود جميع أحبائكم، أحبائنا، إلى ديارهم".

الرئيس الإسرائيلي يدعو للتحرك سريعا لإعادة الرهائن

دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى التحرك سريعا لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة، مشيدا بمقتل زعيم حماس يحيى السنوار. وقال هرتسوغ إن السنوار كان العقل المدبر لهجوم السابع من أكتوبر 2023 و"كان لسنوات مسؤولا عن أعمال إرهابية شنيعة ضد المدنيين الإسرائيليين".

ودعا عبر منصة إكس إلى التحرك "بكل طريقة ممكنة لإعادة الرهائن الـ101 الذين لا يزالون محتجزين في ظروف مروعة من قبل إرهابيي حماس في غزة".

بعد مقتل السنوار: بيربوك تطالب حماس بإطلاق سراح جميع الرهائن

بعد تأكيد مقتل السنوار، طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من حركة حماس بـ"الإفراج فورا عن جميع الرهائن وإلقاء أسلحتها".

وقالت السياسية المنتمية لحزب الخضر في بيان إنّ "السنوار كان قاتلا وحشيا وإرهابيا أراد تدمير إسرائيل وشعبها. بصفته المحرض على إرهاب السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تسبّب بمقتل الآلاف وبمعاناة لا توصف للمنطقة بأكملها".

في المقابل شددت الوزيرة الألمانية على أنّ "معاناة سكّان غزة يجب أن تنتهي أخيرا".

الأمين العام لحلف الأطلسي عن مقتل السنوار: لن أفتقده

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته تعليقا على أنباء مقتل يحيي السنوار زعيم حركة حماس "إذا كان قد مات فأنا شخصيا لن أفتقده". وأدلى روته بتعليقه في مؤتمر صحفي في بروكسل قبل دقائق قليلة من تأكيد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس مقتل السنوار.

قال الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) معلقا على مقتل السنوار: لن أفتقده. صورة من: SIMON WOHLFAHRT/AFP

أول بيان رسمي: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل السنوار

أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا في بيان مقتل يحيى السنوار في عملية في جنوب غزة أمس الأربعاء (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2024)، وهو ما أكده وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أيضا. وأضاف البيان أنه "بعد استكمال عملية التعرف على الجثة، يمكن التأكيد على أنه تم تصفية يحيى السنوار".

في المقابل قالت الشرطة والجيش الإسرائيليان في بيان مشترك إن الشرطة تفحص صور أسنان وأدلة للحامض النووي لتحديد ما إذا كان يحيى السنوار قتلته قوات إسرائيلية في غزة.

وجاء في البيان المشترك "حتى الآن، تم الانتهاء من أحد التقييمات المتعددة اللازمة للتأكد التام. قُدمت صور للأسنان إلى مختبر الطب الشرعي التابع للشرطة، ويجري حاليا اختبار الحامض النووي".

مصادر بحركة حماس تقول المؤشرات ترجح مقتل السنوار

فيما لم يصدر أي بيان رسمي من حماس، نقلت وكالة رويترز عن مصادر في الحركة قولها إنّ المؤشرات ترجح أن السنوار قتل في عملية إسرائيلية في غزة.

مسؤول: إسرائيل تخطر البنتاغون باحتمال مقتل السنوار

قال مسؤول أمني طالبا عدم ذكر اسمه إن إسرائيل أخطرت مسؤولين عسكريين أمريكيين باحتمال مقتل السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وأرسلت صورا لما قد تكون جثته. وأضاف المسؤول "ننتظر مستجدات من الإسرائيليين".

وأُخطر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي يزور مقر حلف شمال الأطلسي بالمعلومة وأُرسلت له أيضا مذكرة عن المسألة خلال اجتماعات جارية مع حلفائه الدفاعيين في بروكسل.

بايدن يتلقى إحاطة بشأن السنوار وهو في طريقه إلى ألمانيا

تلقى الرئيس الأميركي جو بايدن إحاطة على متن الطائرة الرئاسية التي تنقله الى ألمانيا، بشأن إعلان إسرائيل أنها تتحقق من احتمال مقتل يحيى السنوار خلال عملية عسكرية في قطاع غزة، وفق مسؤول أميركي.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إنه تمّ إطلاع بايدن على هذه التطورات وهو في طريقه الى برلين لإجراء محادثات مع زعماء أوروبيين بشأن الحرب في أوكرانيا والأزمة في الشرق الأوسط.

تلقى الرئيس الأميركي جو بايدن إحاطة على متن الطائرة الرئاسية التي تنقله الى ألمانيا حول السنوار. صورة من: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

مسؤولان: حكومة إسرائيل الأمنية ترجح مقتل السنوار

قال مسؤولان مطلعان، الخميس (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2024)، إن أعضاء الحكومة الأمنية الإسرائيلية تم إبلاغهم بأن من المرجح بشدة أن يكون يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد قتل.

ونقلت هيئتا بث إسرائيليتان أيضا، هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) والقناة 12 الإسرائيلية، عن مسؤولين قولهم إن السنوار قد قُتل.

غالانت لأعداء إسرائيل: "سنطاردكم ونقضي عليكم"

شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على أن الدولة العبرية "ستطارد" أعداءها "وتقضي عليهم"، بعد إعلان الجيش أنه يتحقق من مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار في عملية بقطاع غزة.

وكتب غالانت عبر منصة إكس "لا يمكن لأعدائنا أن يختبئوا. سنطاردهم ونقضي عليهم".

الجيش الإسرائيلي يحقق

وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان إنه يتحقق من احتمال مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بعد عملية في قطاع غزة استهدفت ثلاثة مسلحين. في المقابل لم يصدر شيء من الحركة.

اختبارات الحمض النووي

في غضون ذلك قال مصدر أمني إسرائيلي لوكالة فرانس برس الخميس إن الجيش يجري اختبارات الحمض النووي على جثة أحد المسلحين للتأكد إن كانت عائدة لزعيم حركة حماس يحيى السنوار.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام بشأن هذه القضية "يجري الجيش الإسرائيلي اختبارات الحمض النووي على جثة أحد المسلحين للتأكد إن كانت جثة السنوار".

حماس لم تعلق رسميا بعد

لم تعلق حماس على مصير السنوار الذي شغل مؤخرا منصب رئيس المكتب السياسي للحركة. وإذا تأكد موته، فسيؤدي ذلك إلى تصعيد التوتر في الشرق الأوسط حيث تتزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع الإقليمي مع عزم إسرائيل الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني عليها في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

وتم تعيين السنوار، العقل المدبر الرئيسي لهجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل الذي أشعل فتيل حرب غزة، رئيسا للمكتب السياسي لحماس خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران في أغسطس/ آب.

ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

ف.ي/ أ.ح/ ع.خ (أ ف ب، رويترز، د ب أ)