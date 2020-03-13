++ تغطية خاصة حول كورونا.. ميركل تعلن إجراءات جديدة++

19.45 كشف الممثل البريطاني إدريس إلبا إن فحصا طبيا أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال إلبا، نجم فيلم "أفنجرز: إنفينيتي وور" (المنتقمون: الحرب اللانهائية)، على تويتر: إنه لا يعاني أي أعراض حتى الآن لكنه سيعزل نفسه عن الآخرين.



18.26 أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حظر رحلات العطلات الخارجية والداخلية للألمان بغرض الحد من انتشار فيروس كورونا. وأضافت أن معظم المتاجر التي لا تبيع المواد الغذائية ستغلق أبوابها وسيكون على المطاعم أن تعمل لعدد محدد من الساعات. وتابعت قائلة إن زيارات المرضى بالمستشفيات ستقتصر على زيارة واحدة يوميا، مع قيود إضافية للحد من خطر انتشار العدوى. وستغلق المؤسسات الثقافية والترفيهية أبوابها أيضا، خلال فترة إجراءات الطوارئ.

18.20 دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير السكان إلى "البقاء في المنازل" وتفادي التواصل من قرب، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال في رسالة مسجلة نشرت على صفحته الالكترونية "ابقوا في منازلكم! تفادوا التواصل المباشر!"، مضيفاً أن هذه الإجراءات "ضرورية، أرجوكم احترموها!". وتابع الرئيس "إنها لحظات استثنائية"، مضيفاً "كثر منكم قلقون...ولذلك أولاً سوف نهزم الفيروس. ولذلك أطلب منكم: كونوا عاقلين! كونوا متضامنين!".



18.15 طالبت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان التونسي بتفعيل قانون الطوارئ تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد. وطرحت اللجنة مقترحات من بينها الاغلاق الفوري والكامل للحدود البحرية والبحرية والبرية، والتطبيق الصارم لإجراءات الحجر الصحي الذاتي في المنازل.

18.05 اشترت الحكومة الألمانية سلعا طبية بقيمة 205 ملايين يورو لتقديمه لقطاع الصحة في البلاد لمواجهة وباء فيروس كورونا. وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية إن الجزء الأكبر من هذه السلع ومن بينها معدات حماية ومطهرات. وأوضحت المتحدثة أن عملية الشراء تمت تحت إشراف مكتب المشتريات التابع

للجيش الألماني.

17.44 تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا 6600 حالة. جاء ذلك وفقا لتحليل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) للأرقام الصادرة عن الولايات الألمانية. وأوضح هذا التحليل أن أكثر الولايات تضررا هي ولاية شمال الراين فيستفاليا بحالات إصابة تجاوزت 2400 حالة تلتها بافاريا بأكثر من 1000 حالة ثم بادن-فورتمبرج بأكثر من 900 حالة. وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 16 حالة على مستوى ألمانيا.

16.45 قررت الحكومة الألمانية الاتحادية وحكومات الولايات منع إقامة الصلوات الجماعية لكل الأديان واللقاءات في الأندية ورحلات الحافلات. ونص القرار في فقرته الثالثة على منع "التجمعات في الكنائس والمساجد والمعابد وتجمعات الطوائف الدينية الأخرى".

16.24 اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين فرض قيود على حركة السفر داخل الاتحاد الأوروبي لمدة شهر، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد19-).

16.01 قررت ألمانيا قف عروض المبيت الفندقي في البلاد للأغراض السياحية. ونص القرار على سن قواعد لا يمكن من خلالها الاستفادة من عروض المبيت الفندقي في البلاد إلا للأغراض الضرورية فقط وليس للأغراض السياحية.

15.54 قررت الحكومة الألمانية الاتحادية وحكومات الولايات إلزام المطاعم في البلاد بالإغلاق في موعد أقصاه الساعة السادسة مساء كل يوم وعدم الفتح قبل الساعة السادسة صباحا. وجاء هذا القرار الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، في إطار جهود الحكومة الألمانية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-).



إلزام المطاعم في ألمانيا بالإغلاق في موعد أقصاه السادسة مساء

15.05 تعليق التداول في بورصة وول ستريت لفترة وجيزة بعد تسجيل خسائر كبرى، قبل أن يعاود التداول مجددا.

14.52 أعلنت وزارة الصحة الإسبانية ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة لتصل إلى 297 حالة، وكانت حالات الوفاة قد بلغت أمس 288 حالة. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إن حالات الإصابة ارتفعت بنسبة 13% لتبلغ 8744 حالة. وقالت الوزارة إن مدريد كانت المنطقة الأكثر تضررا بواقع 4665 حالة.

14.27 المفوضية الأوروبية تبحث منح مساعدة لشركة "كيور فاك" التي تطور لقاحا ضد فيروس كورونا عقب تقارير بأن واشنطن سعت للحصول على الحق الحصري للقاح.

14:26 المفوضية الأوروبية تتوقع حدوث ركود يصل إلى واحد بالمئة في 2020 جراء الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، لكن لم يتم تحديث التوقعات الرسمية بعد، حيث أنه لا يزال هناك "الكثير من الغموض" بشأن تداعيات تفشي الفيروس.

15.14 رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يعلن تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارا من الخميس القادم وحتى نهاية شهر آذار/مارس الجاري، وذلك ضمن الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.

تفشي فيروس كورونا يشكل ضربة لقطاع السياحة المصري الذي يرتكز بشكل كبير على هذا المورد الحيوي (أرشيف)

14.11 السعودية توجه القطاع الخاص بإعطاء الحوامل ومن يعانون من أمراض تنفسية ونقص المناعة وأمراض مزمنة (وليس كل الموظفين) إجازة مرضية إجبارية 14 يوما لمكافحة كورونا، وحثت السلطات المواطنين البقاء في بيوتهم وعدم الخروج إلا للضرورة.

14.05 تركيا تعلق صلاة الجماعة في جميع المساجد، حسب رئيس إدارة الشؤون الدينية التركية علي إرباس. وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه اليوم إن تركيا رصدت 18 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.



14.02 وسّعت الحكومة الجزائرية، تعليق كل الرحلات الجوية والبحرية من وإلى فرنسا، الى كامل أوروبا، بحسب بيان لرئاسة الوزراء. وسيرافق هذا "التعليق الاستثنائي" أيضا ترتيبات لإعادة المواطنين الذي يقومون حالياً بزيارات للجزائر وفرنسا. وسجلت وزارة الصحة مساء الأحد 6 حالات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك مجموع الإصابات المؤكدة بالجزائر إلى 54 حالة من بينها أربع وفيات.

14.01 انضمت النرويج والسويد إلى عدد متزايد من الحكومات، في تقديم حزم من المساعدات، لمعاونة الشركات والعاملين المتضررين من وباء فيروس كورونا المستجد. ومن المتوقع أن تبلغ حزمة المساعدات في السويد 31 مليار دولار، أما في النرويج حوالي 9.8 مليار دولار

13:55 رجحت الحكومة الألمانية وجود آلاف الألمان العالقين في الخارج بسبب تقييد السفر في أنحاء متفرقة من العالم على خلفية تفشي وباء كورونا المستجد.

13.40 أعلنت السلطات المغربية إغلاق جميع مساجد البلاد اعتبارا من اليوم

مشاهدة الفيديو 01:36 شارك إغلاق المسجد الأقصى بسبب كورونا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3ZTMS إغلاق المعابد والتجمعات الدينية شمل العديد من مناطق العالم

12.08 أعلنت إسبانيا عن حوالى ألف إصابة إضافية بكورونا المستجد في خلال 24 ساعة الأخيرة.

11.51 إيران تسجل 129 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

مسؤولي صحي: إيران تسجل 129 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا والإجمالي 853 وتعلن رصد 1053 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

11.50 تركيا تغلق الحانات والمراقص لاحتواء تفشي الكورونا

أمرت وزارة الداخلية التركية بإغلاق الحانات والمراقص والنوادي الليلية في جميع المحافظات الـ81 في البلاد بداية من اليوم الاثنين، وذلك من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا (كوفيد19-). ولم تذكر الوزارة المدة التي يستمر فيها الحظر، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة العاشرة صباح اليوم.

11.45 المغرب يغلق المطاعم ودور السينما..

قرر المغرب إغلاق المطاعم ودور السينما والأماكن الرياضية والترفيهية اعتبارا من اليوم.

11.23 الجزائر ستعلن تعليق كل حركة النقل الجوي والبحري مع أوروبا

11.15 ولاية بافاريا الألمانية تخصص 10 مليارات يورو لمواجهة أزمة كورونا

قررت ولاية بافاريا الألمانية تخصيص 10 مليارات يورو لحماية اقتصاد الولاية من تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال رئيس حكومة الولاية، ماركوس زودر: "لن نتخلى عن أحد". وقد أعلن زودر التطبيق الفوري لحالة الطوارئ الكارثية لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وقال: "الوضع خطير للغاية ويتغير يوميا، للأسف ليس إلى الأفضل".

11.00 الأردن يقرر فرض حجر صحي لجميع القادمين للبلاد لمدة 14 يوما

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الاردني أمجد عودة العضايلة اليوم الاثنين فرض حجر صحي إجباري على جميع القادمين إلى المملكة بداية من اليوم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) . ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم عن العضايلة قوله إن جميع القادمين إلى الأردن عبر المطارات والمعابر الحدودية، سيخضعون اعتبارا من اليوم فصاعداً لحجر صحي إجباري لمدة 14 يوما في مرافق فندقية مخصصة، حددتها الحكومة في منطقة البحر الميت والعاصمة عمان، يخضعون خلالها للإجراءات الصحية التي تعتمدها وزارة الصحة.

9.11 وزير الاقتصاد الألماني لأمريكا: ألمانيا ليست للبيع

وجه وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير رسالة للولايات المتحدة الأمريكية على خلفية الخلاف الذي نشأ بينهما بشأن حقوق ملكية عقار للعلاج من فيروس كورونا. وقال ألتماير، الحليف المقرب للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في رسالة باللغة الانجليزية اليوم الاثنين أثناء حلقة نقاشية استضافها الصحفي الألماني البارز غابور شتاينغارت "ألمانيا ليست للبيع".

وكانت صحيفة "فيلت أ زونتاغ" الألمانية قد أفادت أمس الأحد نقلا عن مصادر حكومية في برلين بأن أمريكا عرضت على شركة كيور فاك الخاصة، الواقعة في مدينة توبينغن، على بعد 30 كيلومترا جنوب شتوتغارت، مليار دولار للحصول على الحقوق الحصرية لعقار يتم تطويره حاليا. وقال ألتماير "نحن نعرف هذه الشركة ونتواصل معها". وسارع عدد من الوزراء الألمان للتعليق على هذا التقرير. وقال وزير الخارجية هايكو ماس "الباحثون الألمان رائدون في مجال تطوير الأدوية والعقاقير. لا نستطيع أن نسمح للآخرين بالحصول على نتائج أبحاثهم حصريا". وأضاف" سوف نستطيع هزيمة هذا الفيروس معا وليس ضد بعضنا البعض". وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إنه سوف يتم مناقشة هذه المسألة خلال اجتماع بشأن أزمة فيروس كورونا في برلين اليوم.

مختبر لشركة كيور فاك الألمانية، الواقعة في مدينة توبينغن التي سعى الأمريكيون للاستحواذ عليها

10.09 معهد ألماني يجري أبحاثا عن كورونا المستجد مستعينا بالحيوانات

بدأ معهد الأبحاث الاتحادي لصحة الحيوان "فريدريش لوفلر" الألماني أبحاثا عن فيروس كورونا المستجد عبر تجارب على الحيوانات. وقال رئيس المعهد، توماس ميتنلايتر إن التجارب تُجرى على خنازير ودجاج وابن مقرض وأنواع من الخفافيش. وأوضح ميتنلايتر أن هذه التجارب هي أهم مشروع بحثي في المعهد حاليا، وقال: "من المهم أن نعلم ما إذا كنا سنواجه صعوبات في تربية الحيوانات بسبب الفيروس". وذكر ميتنلايتر أنه من المتوقع أن تظهر تنتائج هذه التجارب بحلول نهاية نيسان / أبريل المقبل. تجدر الإشارة إلى أن المعهد معني برعاية صحة حيوانات الماشية وحماية الأفراد من الأمراض المعدية التي تنجم عن مخالطة الحيوانات.