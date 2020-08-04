 +++ تغطية خاصة: بيروت مدينة منكوبة +++ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.08.2020

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أخبار

+++ تغطية خاصة: بيروت مدينة منكوبة +++

تغطية خاصة لآخر الأنباء والمستجدات حول الانفجار المروع في مرفأ بيروت. الانفجار الأعنف من نوعه في بيروت منذ سنوات. حسب رئيس الوزراء اللبناني فإن 2750 طناً من نيترات الأمونيوم في مستودع بمرفأ بيروت وراء الانفجار. 

 وزارة الصحة اللبنانية: 73 قتيلاً و3700 جريح حصيلة جديدة لانفجار بيروت.

انفجار هائل حطم مرفأ بيروت مخلفا وراءه عشرات القتلى وآلاف الضحايا.

01:20 دمار ما بعد الانفجار 

هكذا بدت بيروت بعد الانفجار الذي حطم مرفأ المدينة 

00:59 ترامب يتحدث عن "قنبلة"

ترامب يقول إنّ خبراء عسكريين أبلغوه بأنّ انفجار بيروت ناتج عن "قنبلة ما". وأضاف ترامب خلال  مؤتمر صحفي: "التقيت ببعض جنرالاتنا العظماء وبدا أنهم يشعرون أنه كان كذلك. لم يكن هذا نوعا من أنواع الانفجار التصنيعي"... بدا أنهم يعتقدون أنه كان هجوما. كانت قنبلة من نوع ما". وقال ترامب إن بلاده ستساعد المتضررين من الانفجار، وقال: "يبدو أنه هجوم فظيع"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء. ترامب هو الرئيس الوحيد في العالم حتى الآن الذي رجح أن يكون الانفجار ناتجا عن عمل متعمد، وقال مسؤولون في لبنان إنهم سيجرون تحقيقا لتحديد سببه. 

 

Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (AFP via Getty Images)

 

00:43 بايدن يحث ترامب على تقديم المساعدة 

المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن كتب على تويتر : "قلوبنا وصلواتنا مع الشعب اللبناني وضحايا الانفجار الرهيب في بيروت. أحث إدارة ترامب والمجتمع الدولي على تقديم المساعدة لآلاف المصابين في الانفجار".

00:36 ترامب يتحدث عن "اعتداء"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أنّ الانفجارين القويين اللذين هزّا العاصمة اللبنانية بيروت يبدو كأنهما "اعتداء رهيب"، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل. وفي بداية مؤتمره الصحافي اليومي حول فيروس كورونا المستجد، أكد ترامب تعاطف الولايات المتحدة مع لبنان، مكررا "استعداد" بلاده لمساعدته. وقال للصحافيين في البيت الأبيض "لدينا علاقة جيدة جدا مع شعب لبنان، وسنكون هنا للمساعدة. يبدو كأنه اعتداء رهيب". 
 

 

00:21 دعم ألماني إلى لبنان 

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تعرب عن دعمها للبنان "قلوبنا مع أولئك الذين فقدوا أقاربهم. وأمنياتنا للمصابين بالصحة سريعا".، حسبما نشرت نائبة المتحدث باسم الحكومة أولريكه ديمر ما قالته المستشارة ميركل: "سوف نقدم الدعم إلى لبنان".

 

00:11 تضرر القمح في الصوامع

وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة قال لوسائل إعلام محلية إنه لا يمكن استخدام القمح في الصوامع بميناء بيروت، وإن هناك "سبعة موظفين مفقودون". وقال الوزير للإعلام المحلي أيضا إن لبنان سيستورد قمحا. وأضاف أن البلاد لديها حاليا ما يكفي من القمح لحين بدء استيراده.
 

00:04 نترات الأمونيوم

رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب يعلن أن 2750 طناً من نيترات الأمونيوم موجودة في مستودع في مرفأ بيروت تسببت بالانفجار الضخم. ونقل متحدث باسم المجلس الأعلى للدفاع عن دياب قوله خلال جلسة طارئة للمجلس "من غير المقبول أن تكون هناك شحنة من نيترات الأمونيوم تقدر بـ2750 طناً موجودة منذ ست سنوات في مستودع من دون اتخاذ إجراءات وقائية"، مضيفا "لن نرتاح حتى نجد المسؤول عما حصل ومحاسبته".

Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut


 

23:45 مجلس الدفاع الأعلى اللبناني يعلن أن الرئيس عون قرر تحرير الاعتماد الاستثنائي الذي يبلغ 100 مليار ليرة في موازنة 2020 ويخصص لظروف استثنائية وطارئة.

23:34 الدول العربية تعرب عن تضامنها مع لبنان وتعازيها في ضحايا الانفجار. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعرب عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب لبنان. وخارجية الكويت تؤكد وقوفها وتضامنها التامين مع لبنان. ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يعرب عن تضامن العراق حكومة وشعبا مع شعب وحكومة لبنان. والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تعرب في بيان عن قلقها البالغ جراء تداعيات الانفجار.
 
23:13 وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعرض تقديم مساعدة أمريكية للبنان بعد "المأساة المروعة" في بيروت


23:10 الحكومة الفنلندية تقول إن مبنى السفارة الفنلندية في بيروت أصيب "بأضرار بالغة" في الانفجار، لكنها تشير إلى أن موظفي السفارة بخير ولم يصب أحد منهم بجروح، وفقاً لتقارير أولية.

23:00 الرئاسة اللبنانية: رئيس الحكومة أكّد على ضرورة إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين

23:00 الرئاسة اللبنانية: عون يدعو إلى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء غداً الأربعاء.

22:53 الحساب الرسمي للرئاسة اللبنانية ينقل عن رئيس الحكومة أنه كانت هناك شحنة ضخمة جدا من الأمونيوم في مستودع منذ ست سنوات بدون إجراءات وقائية. 

22:52 وزارة الصحة اللبنانية: 73 قتيلاً و3700 جريح حصيلة جديدة لانفجار بيروت.

22:49 وسائل إعلام محلية: مسؤول أمني لبناني كبير يقول إن حوالي 2700 طن من نترات الأمونيا تسببت في الانفجار.

22:46 مجلس الدفاع الأعلى اللبناني يعلن بيروت مدينة منكوبة ويوصي مجلس الوزراء بإعلان الطوارئ في العاصمة.

22:46 إصابة سفينة تابعة لقوة يونيفيل بأضرار وإصابة بعض أفراد حفظ السلام بعضهم في حالة خطيرة جراء انفجار بيروت.

22:33 برلين تعلن إصابة أفراد من طاقم السفارة الألمانية في انفجار مرفأ بيروت. وزارة الخارجية الألمانية قالت إن "هناك جرحى من أفراد طاقم السفارة"، وأضافت: "نظراً للأضرار البالغة في المناطق السكنية في بيروت، لا يمكننا في الوقت الراهن استبعاد وجود رعايا ألمان بين القتلى والجرحى".

22:24 تركيا تقول إن الرئيس أردوغان تحدث مع نظيره اللبناني وأبلغه باستعداده لتقديم مساعدة إنسانية.

22:20 حزب الله اللبناني يقول إنه يجب على جميع القوى الوطنية التضامن "لتجاوز آثار المحنة القاسية".

22:14 دول خليجية تقدم التعازي. قطر تعلن أنها سترسل مستشفيات ميدانية لمساعدة القطاع الصحي اللبناني في التعامل مع الكارثة. وحضّت وزارة الخارجية البحرينية رعاياها في لبنان على الاتصال بمركز عمليات الوزارة أو بعثتها الدبلوماسية في بيروت، فيما طلبت الكويت من رعاياها أخذ الحيطة والحذر وملازمة منازلهم. أما أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات فغرد على تويتر "قلوبنا مع بيروت وأهلها..". وأرفق قرقاش التغريدة بصورة لبرج خلفية مضاء بألوان العلم اللبناني.

21:56 السعودية تقول إنها تتابع ببالغ القلق تداعيات انفجار بيروت. والخارجية السعودية تؤكد "وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق". 

21:38 رضا موسوي المتحدث باسم وزارة الصحة اللبنانية يقول لوكالة فرانس برس إن 50 قتيلاً و2750 جريحاً هي حصيلة جديدة للانفجار. ولا تزال تلك الإحصاءات أولية.  

21:37 فرنسا ترسلة مساعدات إلى لبنان. وكتب الرئيس الفرنسي ماكرون على تويتر يقول إن "فرنسا تقف إلى جانب لبنان... مساعدات 
وموارد فرنسية في طريقها حاليا".

21:35 إسرائيل تعرض مساعدة إنسانية وطبية. وجاء في بيان مكتوب من وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكينازي "تواصلت إسرائيل مع لبنان عبر قنوات أمنية ودبلوماسية دولية وعرضت على الحكومة اللبنانية تقديم مساعدة طبية وإنسانية".

21:29 رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يقول إن بلاده مستعدة لتقديم كل ما بوسعها من دعم لبيروت في أعقاب الانفجار. وكتب جونسون على تويتر "قلوبنا وصلواتنا مع الذين طالهم هذا الحادث المروع".

21:13 رئيس الوزراء اللبناني يتعهد بمحاسبة "المسؤولين عن كارثة" انفجار "مستودع خطير" في مرفأ بيروت ويقول: "سنكشف الحقائق بخصوص هذا المستودع الخطر الموجود هناك منذ 2014".

21:09 وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي يقول إن الإنفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت "كان على الأرجح حادثاً نتج عن حريق، واقترح توخي الحذر مع التكهنات".



21:08 رئيس الوزراء اللبناني: أتوجه بنداء عاجل إلى كل الدول الصديقة والشقيقة أن تقف إلى جانب لبنان.

21:04 وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يعلن أن فرنسا تقف "الى جانب لبنان" ومستعدة لتقديم المساعدة اليه بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت واسفر عن قتلى ومئات الجرحى.

20:50 وزير الصحة اللبناني يقول إن أكثر من 30 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 3000 في انفجار بيروت.

20:50 وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يقول إن بلاده مستعدة لمساعدة لبنان بأي طريقة ضرورية.


20:22 مقتل الأمين العام لحزب الكتائب نزار نجاريان داخل البيت المركزي للكتائب، بعد إصابته جراء الانفجار في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وفقا للوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية. 

20:20 مكتب وزير الداخلية اللبناني: مواد مصادرة شديدة الانفجار انفجرت في مرفأ بيروت.

20:09 المدير العام للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم يرجح أن يكون الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت ناجماً عن مواد "مصادرة وشديدة الانفجار".


20:20 احتراق باخرة قبالة مرفأ بيروت بعد الانفجار الضخم.

19:49 متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال إن الوزارة تتابع عن كثب التقارير عن انفجار في بيروت ومستعدة لتقديم "كل المساعدة الممكنة".

19:43 رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب يعلن يوم غد الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت.

19:29 مسؤول إسرائيلي: إسرائيل ليس لها علاقة بانفجار بيروت.

19:16 البيت الأبيض: أمريكا تتابع انفجار بيروت عن كثب.

نقل أحد المصابين جراء الانفجار في مرفأ بيروت (4/8/2020)

رجال الإنقاذ ينقلون أحد المصابين جراء الانفجار في مرفأ بيروت (4/8/2020)

18:47 مصادر أمنية وطبية لبنانية: وفاة 10 على الأقل في انفجار بيروت.

18:00  وزير الصحة اللبناني يقول إن انفجار بيروت أسفر عن عدد كبير جدا من الإصابات وأضرار كبيرة.

17:14 (بتوقيت وسط أوروبا الصيفي) وكالات الأنباء تتحدث عن دوي انفجار كبير يهز بيروت. وتقول الأنباء إنه وقع في الساعة 18:08 بالتوقيت المحلي للبنان (17:08 بتوقيت وسط أوروبا). 

سقط قتلى ومئات الجرحى الثلاثاء (الرابع من آب/ أغسطس 2020) في انفجار ضخم في مرفأ بيروت تسبّب أيضا بموجة ذعر بين السكان، وبدمار في كل أنحاء العاصمة. وهزّ الانفجار كل أنحاء العاصمة وطالت أضراره كل الأحياء وصولا الى الضواحي، وتساقط زجاج عدد كبير من المباني والمحال والسيارات. وأفاد أشخاص في جزيرة قبرص المواجهة للبنان عن سماع صوت الانفجار أيضا.
ولم يتوقف صوت سيارات الإسعاف منذ وقوع الانفجار بعيد الساعة السادسة مساء بتوقيت بيروت، وهي تجوب كل أنحاء العاصمة ناقلة المصابين إلى المستشفيات، بينما انتشرت صور مرعبة لدمار في كل مكان، وساد هلع بين المارة.
ورجّح مدير عام الأمن العام عباس ابراهيم أن يكون الانفجار نجم عن "مواد مصادرة منذ سنوات ويبدو أنها شديدة الانفجار"، من دون تفاصيل إضافية. وتحدثت الوكالة الوطنية للإعلام عن سقوط "شهداء وجرحى" جراء الانفجار. وقال طبيب في مستشفى أوتيل ديو في شرق بيروت لتلفزيون "ال بي سي آي" إن عدد الجرحى في المستشفى وصل إلى 500، طالبا عدم إحضار مزيد من المصابين إلى المستشفى.

م.ع.ح./ص.ش (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)

  • Libanon Proteste (picture-alliance/AP Photo/H. Malla)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2019: أسوأ اضطرابات منذ انتهاء الحرب الأهلية

    أدخلت المظاهرات ضد النخبة الحاكمة في لبنان البلاد في اضطرابات سياسية تزامنا مع أزمة اقتصادية حادة وأثارها الغضب المتصاعد من "ساسة طائفيين" يهيمنون على الحكومة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. والاضطرابات الحالية التي تمثل إحدى أسوأ فترات القلاقل منذ انتهاء الحرب.

  • Rafiq Hariri Plakat Libanon (picture-alliance/dpa)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2005: مقتل رفيق الحريري ودخول حزب الله الحكومة

    قُتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير/ شباط 2005 إثر انفجار قنبلة ضخمة لدى مرور موكبه في بيروت، وهو ما أدى لمقتل 21 آخرين. وتلى ذلك سلسلة من المظاهرات الحاشدة وضغوط دولية أجبرت سوريا على سحب قواتها من لبنان. ونظم حلفاء دمشق الشيعة في لبنان سلسلة من التجمعات الحاشدة دعما لسوريا. وحصل حزب الله على تمثيل في الحكومة لأول مرة.

  • AP Images Best of the Decade Krieg Israel Libanon (AP)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2006: حزب الله يتسبب في حرب مع إسرائيل

    في يوليو/ تموز خطف حزب الله جنديين إسرائيليين وقتل آخرين وهو ما أدى لنشوب حرب استمرت خمسة أسابيع وقُتل فيها ما لا يقل عن 1200 شخص في لبنان و158 إسرائيليا. وتصاعد التوتر إزاء ترسانة حزب الله القوية بعد الحرب. وفي نوفمبر تشرين الثاني، انسحب حزب الله وحلفاؤه من الحكومة المدعومة من الغرب والتي كان يقودها رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة.

  • Libanesische Armee überfordert (AP)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2007: حكومة السنيورة تحت الضغوط

    واصل حزب الله وحلفاؤه اعتصاما ضد حكومة السنيورة استمر لنحو عام كامل. وكانت مطالبهم المعلنة هي الحصول على الحق في نقض قرارات الحكومة. وفي مايو بدأت اشتباكات بين الجيش اللبناني ومتشددين من السنة ينتمون لجماعة فتح الإسلام داخل مخيم نهر البارد الفلسطيني في شمال لبنان، مما أرغم آلافا من اللاجئين الفلسطينيين على الفرار منه. وسيطرت قوات لبنانية سيطرة كاملة على المخيم في سبتمبر.

  • Hassan Nasrallah und Saad Hariri (AP)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2011: سقوط حكومة سعد الحريري

    أُطيح بحكومة سعد الحريري الأولى في يناير إثر انسحاب حزب الله وحلفائه منها بسبب خلاف بشأن المحكمة الخاصة بلبنان والتي تدعمها الأمم المتحدة. وجهت المحكمة لاحقا اتهامات إلى أربعة من قياديي حزب الله فيما يتعلق بمقتل رفيق الحريري. ونفى حزب الله أي دور له في اغتيال رفيق الحريري. (الصورة تعود لعام 2009)

  • IS Abzug aus dem Libanon Vormarsch der Hisbollah Kämpfer aus Syrien (picture-alliance/AP Photo/Syrian Central Military Media)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2012: تدخل حزب الله لدعم بشار الأسد في إخماد الثورة

    انتشر مقاتلو حزب الله داخل سوريا سرا في بادئ الأمر لدعم القوات الحكومية السورية في مواجهة انتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد. ولعب الحزب ولايزال يلعب دورا كبيرا في قمع هذه الانتفاضة.

  • Libanon Müllwirtschaft in Beirut (Alice Kohn)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2015 "طلعت ريحتكم"

    اندلعت أزمة بسبب القمامة حينما أغلقت السلطات المكب الرئيسي للنفايات قرب بيروت دون توفير بديل له، مما دفع الناس للخروج في احتجاجات حاشدة بعد تكدس تلال القمامة في الشوارع رافعين شعار "طلعت ريحتكم". وبدت هذه الأزمة إشارة جلية على عجز نظام المحاصصة الطائفي في تلبية احتياجات أساسية مثل الكهرباء والمياه.

  • König Salmans Treffen mit Saad al-Hariri (Reuters)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2017: سعد الحريري في قبضة العربية السعودية

    في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017 تدهورت بشدة علاقة سعد الحريري مع السعودية التي أغضبها اتساع نفوذ حزب الله في لبنان. وصار معلوما على نطاق واسع أن الرياض أجبرت الحريري حينئذ على الاستقالة واحتجزته داخل المملكة. ونفت السعودية كما نفى الحريري حدوث ذلك، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد احتجاز الحريري في السعودية.

  • Libanon PK Premierminister Saad al-Hariri in Beirut (picture-alliance/dpa)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2019: الاحتجاجات تدفع الحريري إلى الاستقالة

    ومع ركود النمو الاقتصادي وتدفقات رؤوس الأموال واجهت الحكومة ضغوطا للحد من العجز الهائل في الميزانية. وخرج الآلاف في احتجاجات متهمين الزعماء بالفساد وسوء إدارة الاقتصاد بعد فشلهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية. وفي 18 أكتوبر تراجعت الحكومة عن بعض مقترحاتها لحل الأزمة، لكن الاحتجاجات استمرت. وفي 29 أكتوبر قدم الحريري استقالته رغم معارضة حزب الله.


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