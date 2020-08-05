+++ تغطية خاصة: انفجار بيروت ـ الصدمة وردود الفعل +++

14.24 مصدر: التحقيقات الأولية تشير إلى أن "الإهمال" هو سبب الانفجار

نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سنوات من التراخي و"الإهمال" هي السبب في تخزين مادة شديدة الانفجار في ميناء بيروت مما أدى إلى الانفجار، مضيفا أن مسألة سلامة التخزين عُرضت على عدة لجان وقضاة و"ما انعمل شيء" لإصدار أمر بنقل هذه المادة شديدة القابلية للاشتعال أو التخلص منها.

14.22 الاتحاد الأوروبي يرسل نحو 100إطفائي إلى بيروت

أعلن المفوض الأوروبي المكلف بإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش في بيان بأنه "جرى تحريك آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي بطلب من السلطات اللبنانية وننسق حالياً عملية نشر طارئة لأكثر من مئة إطفائي ذي كفاءة عالية، مع آليات وكلاب ومعدات، خاصة بعمليات البحث والإنقاذ في المدن".



13:57 المواد المتفجرة كانت في المستودع بموجب أمر محكمة

نقل تلفزيون أو.تي.في المحلي عن حسن قريطم المدير العام لميناء بيروت اليوم الأربعاء قوله إن الميناء خزن قبل ستة أعوام بموجب أمر من المحكمة مواد شديدة الانفجار يعتقد أنها كانت سبب الانفجار القوي الذي هز العاصمة اللبنانية. ونسبت القناة إلى قريطم قوله لها إن الجمارك وأمن الدولة طلبا من السلطات تصدير هذه المواد أو إزالتها لكن "لم يحدث شيء".

13:24 ماكرون يزور لبنان

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس لبنان للقاء "كافة الأفرقاء السياسيين"، في وقت أعربت فيه فرنسا عن تضامنها مع لبنان وأرسلت معدات وأفرادا لمساعدة السلطات اللبنانية، وفق ما أكد قصر الإليزيه.



13:21شتاينماير يعزي نظيره اللبناني

كتب شتاينماير اليوم الأربعاء في خطاب تعزية للرئيس اللبناني ميشال عون: "لقد تلقيت نبأ الانفجار الضخم في مرفأ بيروت بصدمة وتأثر. صور الدمار الرهيب وسط المدينة هزتني

بشدة". وأعرب شتاينماير عن "بالغ تعازيه" باسم جمهورية ألمانيا الاتحادية للرئيس اللبناني ولبنان، وكتب: "أتمنى لكم ولمواطنيكم التحلي بالقوة والأمل في هذه الأوقات العصيبة. هذه الكارثة خطيرة بشكل خاص في زمن جائحة كورونا". وأكد شتاينماير أن بلاده ستبذل ما في وسعها لدعم لبنان.

13.19 الرئيس اللبناني: مصممون على كشف الملابسات

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنهم "مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن". وشدد عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم، على "ضرورة محاسبة

المسؤولين والمقصِّرين وإنزال أشد العقوبات بهم"، لافتا إلى انهم سيعلنون بشفافية نتائح التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق.



12:41 الرئيس اللبناني يحث دول العالم على الإسراع في تقديم المساعدة لتتمكن بلاده من مواجهة الأزمة الإنسانية.

12:21 ألمانيا ترسل فريق إنقاذ إلى بيروت

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية عقب اجتماع لوحدة إدارة الأزمات التابعة للحكومة إن فريق إنقاذ سيتوجه إلى بيروت للمساعدة في جهود البحث عن الأفراد وانتشالهم من بين حطام المباني المنهارة جراء الانفجار. وأضاف أن الفريق الذي يتكون من 47 شخصا، سيغادر "إن أمكن اليوم"، مضيفا أن الفريق سيتولى أيضا "دعم إدارة الأزمات في السفارة" من خلال عمليات التسليم والخدمات.

11.51 محافظ بيروت: نحو 300 ألف شخص باتوا مشردين

قال محافظ بيروت مروان عبود الأربعاء لوكالة فرانس برس "أعتقد أن هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن"، مشيراً إلى أنه يقدر كلفة الأضرار بما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، بانتظار أن يصدر عن المهندسين والخبراء التقارير النهائية. وقال "نحو نصف بيروت تضرر أو تدمر. إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها".

10:57 حجم الأضرار يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار

نقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن محافظ بيروت مروان عبود القول إن حجم الأضرار الناجمة عن الانفجارات تتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار.





10.27: صومعة الحبوب الرئيسية تدمرت

مسؤول بوزارة الاقتصاد اللبنانية: على الرغم من أن صومعة الحبوب الرئيسية في ميناء بيروت تضررت بسبب انفجار، إلا أن لبنان لا يواجه أزمة طحين فورية ولديه 35 ألف طن في المطاحن. وأكد المسؤول لتلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال أن لبنان يسعى على الفور إلى نقل أربع سفن تحمل 25 ألف طن من الطحين إلى ميناء آخر.

من جانبه أكد وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة لرويترز إن البلاد لديها احتياطيات من الحبوب تكفي لأقل قليلا من شهر. وتابع قائلا إن لبنان يحتاج إلى مخزونات تكفي لثلاثة أشهر على الأقل لضمان أمنه الغذائي.

8:55 لندن: من السابق لأوانه التكهن بسبب الانفجار

قال زير الدولة البريطاني للتعليم نيك عند سؤاله عن الأسباب المحتملة لانفجار بيروت: "تحقق السلطات اللبنانية بالقطع في سبب تلك المأساة، ومن السابق التكهن بالأسباب قبل أن ترد نتائج ذلك التحقيق". وقال جيب أيضا لقناة سكاي إن بريطانيا تبحث المساعدات الفنية والمالية التي يمكن تقديمها للبنان.

7:29 ارتفاع حصيلة القتلى

أعلن الصليب الأحمر اللبناني ارتفاع عدد القتلى إلى مئة قتيل، مؤكدا أن حصيلة الإصاباب بلغت نحو أربعة آلاف شخص، جراح كثيرين منهم متوسطة إلى خطيرة. وقال مسؤول في الدفاع المدني، لـ(د.ب.أ)، إنهم ما زالوا يبحثون عن نحو مئة شخص مفقودين تحت الأنقاض، خاصة في محيط مرفأ بيروت.



6:56 بيروت في حداد تحت وقع الصدمة

استيقظت بيروت الأربعاء تحت وطأة الصدمة غداة انفجار ضخم أسفر عن مقتل 78 شخصا وإصابة حوالي 4000 آلاف آخرين، فيما يواصل رجال الإنقاذ محاولات العثور على ضحايا وسط الركام في مرفأ بيروت والمباني المدمرة.

مدبرة منزل تنقذ طفلة في لحظة انفجار مرفأ بيروت.

03:20 ارتفاع عدد الضحايا

ارتفاع عدد ضحايا الانفجار إلى 78 قتيلا وإصابة قرابة أربعة آلاف شخص.

المزيد في الفيديو الذي يظهر أوضاع بعض المستشفيات في بيروت:

03:00 فرنسا ترسل مساعدات

الرئيس الفرنسي ماكرون يعلن عن أرسال بلاده أطناناً من المعدّات الطبية إلى لبنان بعد انفجار بيروت، مضيفا أن "أطباء طوارئ سيصلون ايضا الى بيروت في أسرع وقت ممكن لدعم المستشفيات" هناك.

02:34 حتى قبرص !

في جزيرة قبرص، التي تبعد 180 كيلومترا عن بيروت، قال سكان إنهم سمعوا دوي الانفجار. وقال أحد سكان العاصمة نيقوسيا إن منزله

اهتز.

02:25 واشنطن تراقب الوضع عن كثب

الولايات المتحدة تعلن عن جاهزيتها لمساعدة الشعب اللبناني للتعافي من آثار الانفجار الذي خلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى، وقالت إنها تراقب الوضع عن كثب. وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن "خالص التعازي لكافة المتضررين من الانفجار الهائل في مرفأ بيروت". وأضافت: "نراقب الوضع عن كثب ونعرب عن جاهزيتنا لمساعدة الشعب اللبناني فيما يتعلق بهذه المأساة". وارتفع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 72 قتيلا و 4000 جريح بينهم أفراد من قوات حفظ السلام الدولية.

ترامب يفجر قنبلة ... "جنرالاتنا العظماء أبلغوني بأن انفجار بيروت هجوم وأنها قنبلة"

المزيد في الفيديو:

01:20 دمار ما بعد الانفجار

هكذا بدت بيروت بعد الانفجار الذي حطم مرفأ المدينة

00:59 ترامب يتحدث عن "قنبلة"

ترامب يقول إنّ خبراء عسكريين أبلغوه بأنّ انفجار بيروت ناتج عن "قنبلة ما". وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي: "التقيت ببعض جنرالاتنا العظماء وبدا أنهم يشعرون أنه كان كذلك. لم يكن هذا نوعا من أنواع الانفجار التصنيعي"... بدا أنهم يعتقدون أنه كان هجوما. كانت قنبلة من نوع ما". وقال ترامب إن بلاده ستساعد المتضررين من الانفجار، وقال: "يبدو أنه هجوم فظيع"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء. ترامب هو الرئيس الوحيد في العالم حتى الآن الذي رجح أن يكون الانفجار ناتجا عن عمل متعمد، وقال مسؤولون في لبنان إنهم سيجرون تحقيقا لتحديد سببه.

00:43 بايدن يحث ترامب على تقديم المساعدة

المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن كتب على تويتر : "قلوبنا وصلواتنا مع الشعب اللبناني وضحايا الانفجار الرهيب في بيروت. أحث إدارة ترامب والمجتمع الدولي على تقديم المساعدة لآلاف المصابين في الانفجار".

00:36 ترامب يتحدث عن "اعتداء"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أنّ الانفجارين القويين اللذين هزّا العاصمة اللبنانية بيروت يبدو كأنهما "اعتداء رهيب"، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل. وفي بداية مؤتمره الصحافي اليومي حول فيروس كورونا المستجد، أكد ترامب تعاطف الولايات المتحدة مع لبنان، مكررا "استعداد" بلاده لمساعدته. وقال للصحافيين في البيت الأبيض "لدينا علاقة جيدة جدا مع شعب لبنان، وسنكون هنا للمساعدة. يبدو كأنه اعتداء رهيب".



00:21 دعم ألماني إلى لبنان

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تعرب عن دعمها للبنان "قلوبنا مع أولئك الذين فقدوا أقاربهم. وأمنياتنا للمصابين بالصحة سريعا".، حسبما نشرت نائبة المتحدث باسم الحكومة أولريكه ديمر ما قالته المستشارة ميركل: "سوف نقدم الدعم إلى لبنان".

00:11 تضرر القمح في الصوامع

وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة قال لوسائل إعلام محلية إنه لا يمكن استخدام القمح في الصوامع بميناء بيروت، وإن هناك "سبعة موظفين مفقودون". وقال الوزير للإعلام المحلي أيضا إن لبنان سيستورد قمحا. وأضاف أن البلاد لديها حاليا ما يكفي من القمح لحين بدء استيراده.



00:04 نترات الأمونيوم

رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب يعلن أن 2750 طناً من نيترات الأمونيوم موجودة في مستودع في مرفأ بيروت تسببت بالانفجار الضخم. ونقل متحدث باسم المجلس الأعلى للدفاع عن دياب قوله خلال جلسة طارئة للمجلس "من غير المقبول أن تكون هناك شحنة من نيترات الأمونيوم تقدر بـ2750 طناً موجودة منذ ست سنوات في مستودع من دون اتخاذ إجراءات وقائية"، مضيفا "لن نرتاح حتى نجد المسؤول عما حصل ومحاسبته".





23:45 مجلس الدفاع الأعلى اللبناني يعلن أن الرئيس عون قرر تحرير الاعتماد الاستثنائي الذي يبلغ 100 مليار ليرة في موازنة 2020 ويخصص لظروف استثنائية وطارئة.

23:34 الدول العربية تعرب عن تضامنها مع لبنان وتعازيها في ضحايا الانفجار. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعرب عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب لبنان. وخارجية الكويت تؤكد وقوفها وتضامنها التامين مع لبنان. ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يعرب عن تضامن العراق حكومة وشعبا مع شعب وحكومة لبنان. والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تعرب في بيان عن قلقها البالغ جراء تداعيات الانفجار.



23:13 وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعرض تقديم مساعدة أمريكية للبنان بعد "المأساة المروعة" في بيروت





23:10 الحكومة الفنلندية تقول إن مبنى السفارة الفنلندية في بيروت أصيب "بأضرار بالغة" في الانفجار، لكنها تشير إلى أن موظفي السفارة بخير ولم يصب أحد منهم بجروح، وفقاً لتقارير أولية.



23:00 الرئاسة اللبنانية: رئيس الحكومة أكّد على ضرورة إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين



23:00 الرئاسة اللبنانية: عون يدعو إلى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء غداً الأربعاء.



22:53 الحساب الرسمي للرئاسة اللبنانية ينقل عن رئيس الحكومة أنه كانت هناك شحنة ضخمة جدا من الأمونيوم في مستودع منذ ست سنوات بدون إجراءات وقائية.

22:52 وزارة الصحة اللبنانية: 73 قتيلاً و3700 جريح حصيلة جديدة لانفجار بيروت.



22:49 وسائل إعلام محلية: مسؤول أمني لبناني كبير يقول إن حوالي 2700 طن من نترات الأمونيا تسببت في الانفجار.



22:46 مجلس الدفاع الأعلى اللبناني يعلن بيروت مدينة منكوبة ويوصي مجلس الوزراء بإعلان الطوارئ في العاصمة.



22:46 إصابة سفينة تابعة لقوة يونيفيل بأضرار وإصابة بعض أفراد حفظ السلام بعضهم في حالة خطيرة جراء انفجار بيروت.



22:33 برلين تعلن إصابة أفراد من طاقم السفارة الألمانية في انفجار مرفأ بيروت. وزارة الخارجية الألمانية قالت إن "هناك جرحى من أفراد طاقم السفارة"، وأضافت: "نظراً للأضرار البالغة في المناطق السكنية في بيروت، لا يمكننا في الوقت الراهن استبعاد وجود رعايا ألمان بين القتلى والجرحى".

22:24 تركيا تقول إن الرئيس أردوغان تحدث مع نظيره اللبناني وأبلغه باستعداده لتقديم مساعدة إنسانية.

22:20 حزب الله اللبناني يقول إنه يجب على جميع القوى الوطنية التضامن "لتجاوز آثار المحنة القاسية".

22:14 دول خليجية تقدم التعازي. قطر تعلن أنها سترسل مستشفيات ميدانية لمساعدة القطاع الصحي اللبناني في التعامل مع الكارثة. وحضّت وزارة الخارجية البحرينية رعاياها في لبنان على الاتصال بمركز عمليات الوزارة أو بعثتها الدبلوماسية في بيروت، فيما طلبت الكويت من رعاياها أخذ الحيطة والحذر وملازمة منازلهم. أما أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات فغرد على تويتر "قلوبنا مع بيروت وأهلها..". وأرفق قرقاش التغريدة بصورة لبرج خلفية مضاء بألوان العلم اللبناني.

21:56 السعودية تقول إنها تتابع ببالغ القلق تداعيات انفجار بيروت. والخارجية السعودية تؤكد "وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق".

21:38 رضا موسوي المتحدث باسم وزارة الصحة اللبنانية يقول لوكالة فرانس برس إن 50 قتيلاً و2750 جريحاً هي حصيلة جديدة للانفجار. ولا تزال تلك الإحصاءات أولية.

21:37 فرنسا ترسلة مساعدات إلى لبنان. وكتب الرئيس الفرنسي ماكرون على تويتر يقول إن "فرنسا تقف إلى جانب لبنان... مساعدات

وموارد فرنسية في طريقها حاليا".

21:35 إسرائيل تعرض مساعدة إنسانية وطبية. وجاء في بيان مكتوب من وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكينازي "تواصلت إسرائيل مع لبنان عبر قنوات أمنية ودبلوماسية دولية وعرضت على الحكومة اللبنانية تقديم مساعدة طبية وإنسانية".

21:29 رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يقول إن بلاده مستعدة لتقديم كل ما بوسعها من دعم لبيروت في أعقاب الانفجار. وكتب جونسون على تويتر "قلوبنا وصلواتنا مع الذين طالهم هذا الحادث المروع".

21:13 رئيس الوزراء اللبناني يتعهد بمحاسبة "المسؤولين عن كارثة" انفجار "مستودع خطير" في مرفأ بيروت ويقول: "سنكشف الحقائق بخصوص هذا المستودع الخطر الموجود هناك منذ 2014".



21:09 وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي يقول إن الإنفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت "كان على الأرجح حادثاً نتج عن حريق، واقترح توخي الحذر مع التكهنات".





21:08 رئيس الوزراء اللبناني: أتوجه بنداء عاجل إلى كل الدول الصديقة والشقيقة أن تقف إلى جانب لبنان.

21:04 وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يعلن أن فرنسا تقف "الى جانب لبنان" ومستعدة لتقديم المساعدة اليه بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت واسفر عن قتلى ومئات الجرحى.

20:50 وزير الصحة اللبناني يقول إن أكثر من 30 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 3000 في انفجار بيروت.



20:50 وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يقول إن بلاده مستعدة لمساعدة لبنان بأي طريقة ضرورية.





20:22 مقتل الأمين العام لحزب الكتائب نزار نجاريان داخل البيت المركزي للكتائب، بعد إصابته جراء الانفجار في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وفقا للوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية.



20:20 مكتب وزير الداخلية اللبناني: مواد مصادرة شديدة الانفجار انفجرت في مرفأ بيروت.



20:09 المدير العام للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم يرجح أن يكون الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت ناجماً عن مواد "مصادرة وشديدة الانفجار".





20:20 احتراق باخرة قبالة مرفأ بيروت بعد الانفجار الضخم.



19:49 متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال إن الوزارة تتابع عن كثب التقارير عن انفجار في بيروت ومستعدة لتقديم "كل المساعدة الممكنة".



19:43 رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب يعلن يوم غد الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت.



19:29 مسؤول إسرائيلي: إسرائيل ليس لها علاقة بانفجار بيروت.

19:16 البيت الأبيض: أمريكا تتابع انفجار بيروت عن كثب.

رجال الإنقاذ ينقلون أحد المصابين جراء الانفجار في مرفأ بيروت (4/8/2020)

18:47 مصادر أمنية وطبية لبنانية: وفاة 10 على الأقل في انفجار بيروت.

18:00 وزير الصحة اللبناني يقول إن انفجار بيروت أسفر عن عدد كبير جدا من الإصابات وأضرار كبيرة.

17:14 (بتوقيت وسط أوروبا الصيفي) وكالات الأنباء تتحدث عن دوي انفجار كبير يهز بيروت. وتقول الأنباء إنه وقع في الساعة 18:08 بالتوقيت المحلي للبنان (17:08 بتوقيت وسط أوروبا).

سقط قتلى ومئات الجرحى الثلاثاء (الرابع من آب/ أغسطس 2020) في انفجار ضخم في مرفأ بيروت تسبّب أيضا بموجة ذعر بين السكان، وبدمار في كل أنحاء العاصمة. وهزّ الانفجار كل أنحاء العاصمة وطالت أضراره كل الأحياء وصولا الى الضواحي، وتساقط زجاج عدد كبير من المباني والمحال والسيارات. وأفاد أشخاص في جزيرة قبرص المواجهة للبنان عن سماع صوت الانفجار أيضا.

ولم يتوقف صوت سيارات الإسعاف منذ وقوع الانفجار بعيد الساعة السادسة مساء بتوقيت بيروت، وهي تجوب كل أنحاء العاصمة ناقلة المصابين إلى المستشفيات، بينما انتشرت صور مرعبة لدمار في كل مكان، وساد هلع بين المارة.

ورجّح مدير عام الأمن العام عباس ابراهيم أن يكون الانفجار نجم عن "مواد مصادرة منذ سنوات ويبدو أنها شديدة الانفجار"، من دون تفاصيل إضافية. وتحدثت الوكالة الوطنية للإعلام عن سقوط "شهداء وجرحى" جراء الانفجار. وقال طبيب في مستشفى أوتيل ديو في شرق بيروت لتلفزيون "ال بي سي آي" إن عدد الجرحى في المستشفى وصل إلى 500، طالبا عدم إحضار مزيد من المصابين إلى المستشفى.

م.ع.ح./ص.ش (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)