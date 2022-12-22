تغريد خارج السرب.. عَُماني يعرض مليون دولار مقابل بشت ميسي!

أثارت لقطة تسلّم ميسي كأس العالم، من أمير قطر ورئيس الفيفا، الكثير من الجدل، لأنها ترافقت بإلباس الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قائد فريق الأرجنتين العباءة الرجالية القطرية (البشت).وحظيت صور ميسي وهو يرفع الكأس الذهبية ويمشي وسط زملائه في المنتخب و (البشت) الأسود على كتفيه بالثناء على وسائل التواصل الإجتماعي.

واحتفى القطريون وكثير من المغردين والمتابعين العرب بهذه الصورة مع البشت القطري، باعتباره رمزاً للثقافة القطرية والعربية. كما ظهرت صور أنصار الأرجنتين وهم يرتدون البشت على وسائل التواصل الاجتماعي. وكذلك مشجعون أرجنتينيون معبرين عن إعجابهم بهذا اللباس العربي تحت هاشتاغ #bisht الذي لاقي انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي وأبرزها "فيسبوك" و"تويتر".

ولكن هناك من انتقد هذه اللقطة بشدة ووصفها بأنها "انتهازية" من قبل قطر. واعتبر أن الدولة الخليجية تقحم نفسها وثقافتها حتى في لقطة، كان يجب أن تكون مخصصة للبطل فقط، معتبرين ذلك "أشبه بسرقة" لهذه اللحظة التاريخية.

تغريد خارج السرب!

اختار مسؤول عماني التغريد خارج هذا السرب. وقدم عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" عرضاً مغرياً للنجم الأرجنتيني مقابل هذا (البشت) الذي ارتداه لحظة مراسيم التتويج بلقب بطل العالم. أحمد البرواني هو عضو مجلس الشورى، ونائب رئيس جمعية المحامين(سابقا)، افتتح تغريدته بتهنئة ميسي على الفوز بكأس العالم وكذلك اعجابه باللفتة التي قام بها أمير قطر وهو يلبس بطل العالم العباءة الرجالية القطرية (البشت)، في لقطة خطفت الأنظار في مراسم التتويج بلقب كأس العالم.

لاقت تغريدة المسؤول العماني، أحمد البرواني الكثير من التعليقات من متابعيه على "تويتر"، منها من ذكر أن "ميسي ليس بحاجة إلى مليون دولار وأن الفقراء وأبناء جلدته من الفقراء أولى منه بهذا المال". فيما علق متابعون آخرون على العرض بسخرية. وذلك من خلال نشر صور للبشت الخاص بهم أو صور تظهر قطع ملابس أخرى، ووضعوا أثمنة "زهيدة" مقابل الحصول عليها.

يذكر أن هذا الزي المعروف بـ (البشت) معروف أيضًا باسم العباءة في بلدان عربية أخرى. وهو لباس يرمز إلى المكانة والشرف. يتم ارتداؤه في المناسبات الخاصة من قبل كبار الشخصيات الدينية أو الزعماء السياسيين أو القبليين. وقد يستغرق صنعه أسبوعاً كاملاً مروراً بعدة مراحل من التفصيل إلى إضافة خطوطً جديلة ذهبية في الأمام وعلى الذراعين.

إ.م/ ع.أ.ج