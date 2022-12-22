 تغريد خارج السرب.. عَُماني يعرض مليون دولار مقابل بشت ميسي! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 22.12.2022

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منوعات

تغريد خارج السرب.. عَُماني يعرض مليون دولار مقابل بشت ميسي!

خطفت لقطة إلباس ميسي العباءة الرجالية القطرية (البشت) الأنظار في مراسم التتويج بلقب كأس العالم. احتفى كثير من المتابعين والمغردين بهذه اللقطة، وانتقدها آخرون، فيما اختار مسؤول عماني التغريد خارج هذا السرب. فماذا فعل؟

ميسي يتسلم كأس العالم مرتديا البشت القطري

ميسي يتسلم كأس العالم مرتديا البشت القطري

أثارت لقطة تسلّم ميسي كأس العالم، من أمير قطر ورئيس الفيفا، الكثير من الجدل، لأنها ترافقت بإلباس الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قائد فريق الأرجنتين العباءة الرجالية القطرية (البشت).وحظيت صور ميسي وهو يرفع الكأس الذهبية ويمشي وسط زملائه في المنتخب و (البشت) الأسود على كتفيه بالثناء على وسائل التواصل الإجتماعي.

واحتفى القطريون وكثير من المغردين والمتابعين العرب بهذه الصورة مع البشت القطري، باعتباره رمزاً للثقافة القطرية والعربية. كما ظهرت صور أنصار الأرجنتين وهم يرتدون البشت على وسائل التواصل الاجتماعي. وكذلك مشجعون أرجنتينيون معبرين عن إعجابهم بهذا اللباس العربي تحت هاشتاغ #bisht  الذي لاقي انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي وأبرزها "فيسبوك" و"تويتر".

ولكن هناك من انتقد هذه اللقطة بشدة ووصفها بأنها "انتهازية" من قبل قطر. واعتبر أن الدولة الخليجية تقحم نفسها وثقافتها حتى في لقطة، كان يجب أن تكون مخصصة للبطل فقط، معتبرين ذلك "أشبه بسرقة" لهذه اللحظة التاريخية.

تغريد خارج السرب!

اختار مسؤول عماني التغريد خارج هذا السرب. وقدم عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" عرضاً مغرياً للنجم الأرجنتيني مقابل هذا (البشت) الذي ارتداه لحظة مراسيم التتويج بلقب بطل العالم. أحمد البرواني هو عضو مجلس الشورى، ونائب رئيس جمعية المحامين(سابقا)، افتتح تغريدته بتهنئة ميسي على الفوز بكأس العالم وكذلك اعجابه باللفتة التي قام بها أمير قطر وهو يلبس بطل العالم العباءة الرجالية القطرية  (البشت)، في لقطة خطفت الأنظار في مراسم التتويج بلقب كأس العالم.

لاقت تغريدة المسؤول العماني، أحمد البرواني الكثير من التعليقات من متابعيه على "تويتر"، منها من ذكر أن "ميسي ليس بحاجة إلى مليون دولار وأن الفقراء وأبناء جلدته من الفقراء أولى منه بهذا المال". فيما علق متابعون آخرون على العرض بسخرية. وذلك من خلال نشر صور للبشت الخاص بهم أو صور تظهر قطع ملابس أخرى، ووضعوا أثمنة "زهيدة" مقابل الحصول عليها.

يذكر أن هذا الزي المعروف بـ (البشت) معروف أيضًا باسم العباءة  في بلدان عربية أخرى. وهو لباس يرمز إلى المكانة والشرف. يتم ارتداؤه في المناسبات الخاصة من قبل كبار الشخصيات الدينية أو الزعماء السياسيين أو القبليين. وقد يستغرق صنعه أسبوعاً كاملاً مروراً بعدة مراحل من التفصيل إلى إضافة خطوطً جديلة ذهبية في الأمام وعلى الذراعين.

إ.م/ ع.أ.ج

  • Arabische traditionelle Bekleidung Abaya

    العباءة الخليجية: من المحلية إلى العالمية

    هوية المرأة الخليجية

    لم تعد العباءة و"الشيلة" مجرد لباس تقليدي ترتديه المرأة الخليجية، فقد استحوذت على اهتمام المصممين العرب والعالميين الذين طوروا وأبدعوا بتصاميم العباءات وألوانها. اعتمدوا المزج بين خطوط الموضة العالمية والذوق الشرقي الأصيل.

  • Arabische Frauenmode, modern und traditionell

    العباءة الخليجية: من المحلية إلى العالمية

    إقبال خاص في شهر رمضان

    تتباهى المرأة الخليجية بأنواع العباءات وألوانها، وتقبل على شرائها لجمالها ولأنها تظهر مرتديتها بأجمل وأرقى حلة. وفي شهر رمضان تقبل معظم النساء على العباءة، حتى اللواتي لا يرتدينها عادة.

  • Arabische Frauenmode, modern und traditionell

    العباءة الخليجية: من المحلية إلى العالمية

    "لكل مقام عباءة"

    تتعدد أنواع العباءات بحسب حاجات المرأة؛ فهناك العباءة العملية، وعباءة الاستقبال، وعباءة المناسبات المرصعة بالكريستال والمطرزة، والتي جعلت من الصعب على المرأة الخليجية أن تعدل عن العباءة وتتجه إلى الأزياء الحديثة.

  • Arabische Frauenmode, modern und traditionell

    العباءة الخليجية: من المحلية إلى العالمية

    تصاميم تلبي جميع الأذواق والأعمار

    وباختلاف الأذواق والأعمار، تختلف أيضا نوعية القماش المستخدمة، فهناك الحرير، والشيفون، والدانتيل، واللينين. كما أدخلت الأحجار الكريمة والتطريز. وهذا ما جعل العباءة تحافظ على مكانتها في الأسواق رغم المنافسة من الأزياء الحديثة.

  • Arabische Frauenmode, modern und traditionell

    العباءة الخليجية: من المحلية إلى العالمية

    مصممون عالميون

    عباءات ملونة بتصاميم مصميين عالميين لتفسح المجال أمام الشابات والسيدات للتعبيرعن شخصيتهن بعباءاتهن. وهكذا تخطت العباءة حدودها الجغرافية وانتقلت إلى عواصم الموضة العالمية، مثل باريس ولندن.

  • Arabische traditionelle Bekleidung Abaya

    العباءة الخليجية: من المحلية إلى العالمية

    جمالها ببساطتها

    ورغم التصاميم الحديثة، حافظت العباءة على مظهر الحشمة والوقار مع مراعاة الموضة وأن تكون ملائمة للحرارة في معظم شهور السنة، وخاصة في فصل الصيف.

  • Arabische Frauenmode, modern und traditionell

    العباءة الخليجية: من المحلية إلى العالمية

    مناسبة للمرأة العصرية

    رافقت العباءة المرأة الخليجية وعاشت مراحل تطور على مر الزمن، وهذا التجدد الحديث في تصميم العباءات نلمسه من المصممين العرب والعالمين الذين استطاعوا تقديم تصاميم جديدة تتلاءم مع إيقاع المرأة العصرية وتراعي عادات المجتمع.

  • Arabische Frauenmode, modern und traditionell

    العباءة الخليجية: من المحلية إلى العالمية

    لوحة فنية

    يرى البعض في العباءة الخليجية لوحة متحركة تعبرعن شخصية مرتديتها ورغبتها في التميز أو لفت الانتباه إلى أناقتها. حتى بات البعض يشبهها أحيانا بلوحة فنية لما تحتويه من زخرفات وألوان ونقوش كقطعة فسيفساء.

  • Arabische Frauenmode, modern und traditionell

    العباءة الخليجية: من المحلية إلى العالمية

    الأسود سيد الألوان

    رغم تنوع التصاميم ودخول الألوان الزاهية في التصاميم مؤخرا، يبقى اللون الأسود اللون الأكثر حضورا والذي يستهوي السيدة الخليجية. فالمناسبة الرسمية لا يمكن أن تكون إلا بعباءة سوداء اللون.

    الكاتب: ناتالي مرجانة