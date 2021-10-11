التغريدة هي رسالة تويتر، وهي رسالة قصيرة بحد أقصى يصل إلى 140 حرفا فقط، ويمكن للمتابعين قراءتها مباشرة من صفحتهم الرئيسية أو من خلال زيارة ملف المستخدم الشخصي، كما يمكن إعادة نشرها.

عندما بدأ تويتر العمل عام 2006 كانت التغريدات، أو تلك التدوينات المصغرة مجرد تجربة فقط داخل شركة صغيرة في سان فرانسيكسو، لكنها حققت نجاحاً واسعاً وأصبحت منتشرة على النطاق الشخصي والإعلامي. ويصل عدد التغريدات اليومية التي تحظى باهتمام أعداد كبيرة من متابعي شبكات التواصل الاجتماعي إلى عشرات الملايين يوميا. ومن أبرزها على الصعيد السياسي تغريدات الرئيس الأمريكي ترامب.