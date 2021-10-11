نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

تغريدة

التغريدة هي رسالة تويتر، وهي رسالة قصيرة بحد أقصى يصل إلى 140 حرفا فقط، ويمكن للمتابعين قراءتها مباشرة من صفحتهم الرئيسية أو من خلال زيارة ملف المستخدم الشخصي، كما يمكن إعادة نشرها.

عندما بدأ تويتر العمل عام 2006 كانت التغريدات، أو تلك التدوينات المصغرة مجرد تجربة فقط داخل شركة صغيرة في سان فرانسيكسو، لكنها حققت نجاحاً واسعاً وأصبحت منتشرة على النطاق الشخصي والإعلامي. ويصل عدد التغريدات اليومية التي تحظى باهتمام أعداد كبيرة من متابعي شبكات التواصل الاجتماعي إلى عشرات الملايين يوميا. ومن أبرزها على الصعيد السياسي تغريدات الرئيس الأمريكي ترامب.

ARCHIV - HANDOUT - Das undatierte Videostil zeigt den Anführer der IS-Terrormiliz Abu Bakr al-Bagdadi. Der Screenshot stammt von einem Video das am 05.07.2014 auf der Homepage einer militanten Organisation hochgeladen wurde. (zu Neue Spekulationen über Tod von IS-Anführer Al-Bagdadi vom 12.07.2017; ACHTUNG: Verwendung nur zu redaktionellen Zwecken. Bestmögliche Qualität. Foto: -/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

رئيس الوزراء العراقي: قبضنا على نائب سابق للبغدادي 11.10.2021

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تغريدة أن قوات الأمن العراقية ألقت القبض على سامي جاسم محمد الجبوري نائب زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" السابق أبو بكر البغدادي والمقرب من زعيم التنظيم الحالي عبدالله قرداش.
20.4.2016 *** Renowned human rights activist Hossam Bahgat looks on as an Egyptian court examines a request to issue a travel ban and freeze the assets of him and a fellow rights activist in Cairo on April 20, 2016. / AFP / MOHAMED EL-SHAHED (Photo credit should read MOHAMED EL-SHAHED/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/M. El-Shahed

مصر- تأجيل محاكمة الصحفي والحقوقي حسام بهجت 07.09.2021

مثل الصحفي والحقوقي المصري البارز حسام بهجت أمام المحكمة بسبب تغريدة ادعى فيها وقوع تزوير في الانتخابات البرلمانية التي جرت بمصر العام الماضي، ما اعتبرته الدولة المصرية "إهانة لهيئة الانتخابات".

Stipendiaten des Avicenna-Studienwerks c)Avicenna-Studienwerk

بعد لقاء مع سياسي ألماني.. طلبة مسلمون ضحايا "الإسلاموفوبيا" 16.02.2021

تغريدة وصورة جعلتا قطار الكراهية و"الإسلاموفوبيا" ينطلق. هذا ما حصل لطلبة مسلمين حاصلين على منح من "مؤسسة ابن سينا الدراسية" بعد اجتماع رقمي مع السياسي المحافظ نوبرت روتغن، المرشح الخاسر لرئاسة حزب المستشارة ميركل.

11.12.2020 *** Turkey's President Recep Tayyip Erdogan speaks to his ruling party members during a video conference, in Istanbul, Friday, Dec.11, 2020. Following the approval of European leaders Friday Dec. 11, 2020 of expanding sanctions against Ankara, Turkey called on the European Union to act as an ' honest mediator ' in its dispute with EU members Greece and Cyprus over the exploration of gas reserves in the Mediterranean. (Turkish Presidency via AP, Pool)

فيلدرز ينعت أردوغان مجدداً بـ "الإرهابي" ويثير غضب أنقرة 16.02.2021

أعلن الادعاء في أنقرة أنه فتح تحقيقاً بشأن تغريدة نشرها زعيم اليمين الشعبوي في هولندا غيرت فيلدرز كتب فيها كلمة "إرهابي" مرفقة بصورة للرئيس التركي أردوغان. وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها النائب الهولندي غضب أنقرة.
TOPSHOT - A woman passes a huge art installation called 'Sea of Hands' which consists of thousands of hands in the colours of the Aboriginal flag red, yellow, black. - Part of National Reconciliation Week 2016, the installation is for Australians to reflect on Australias national identity and the place of Aboriginal and Torres Strait Islander histories and cultures in the nations story. (Photo by William WEST / AFP) (Photo by WILLIAM WEST/AFP via Getty Images)

أستراليا تغير كلمة في نشيدها الوطني لهذا السبب 01.01.2021

أنجزت الحكومة الأسترالية أول "أهداف العام الجديد" إذ تم تعديل النشيد الوطني الأسترالي في أول أيام 2021 كنوع من التقدير للسكان الأصليين. رئيس الوزراء سكوت موريسون استخدم النص المعدل في تغريدة العام الجديد.

epa03821723 (FILE) The file picture dated 19 dECEMBER 2012 shows US singer Madonna performing during her MDNA world tour concert at the National Stadium in Santiago, Chile. Madonna will turn 55 on 16 August 2013. EPA/FELIPE TRUEBA *** Local Caption *** 50640810

بعد موت "مارادونا".. أستراليون ينعون "مادونا" وهي على قيد الحياة! 27.11.2020

أكثر من 100 ألف تغريدة تنعي نجمة موسيقى البوب مادونا في أستراليا، ليتحول الخبر إلى تريند في وسائل التواصل الاجتماعي هناك! فما سبب نعي أستراليين لمادونا التي ماتزال على قيد الحياة؟ وكيف ردت النجمة الأمريكية ذلك؟
14.11.2020 *** WASHINGTON, USA - NOVEMBER 14: Pro-Trump protesters gathered during the Million MAGA March from Freedom Plaza to the US Capitol in Washington, DC, United States on November 14, 2020. Rally held to back President Donald Trump's unsubstantiated claims of voter fraud in the US election. Tayfun Coskun / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ترامب يقر بـ"فوز" بايدن ويكرر ادعاءات تزوير الانتخابات 15.11.2020

بعد إنكار استمر عدة أيام يبدو أن دونالد ترامب اعترف في الأخير بفوز منافسه جو بادين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اعتراف لم يكن حاسما، إذ جدد مرة أخرى ادعاءاته بشأن ما أسماه تزوير نتيجة الانتخابات.
07.11.2020 WILMINGTON, DELAWARE - NOVEMBER 07: Vice President-elect Kamala Harris takes the stage at the Chase Center before President-elect Joe Biden's address to the nation November 07, 2020 in Wilmington, Delaware. After four days of counting the high volume of mail-in ballots in key battleground states due to the coronavirus pandemic, the race was called for Biden after a contentious election battle against incumbent Republican President Donald Trump. (Photo by Tasos Katopodis/Getty Images)

هاريس "نائبة الرئيس".. تشعل مواقع التواصل واحتفالات في قرية هندية 08.11.2020

من الولايات المتحدة الأمريكية حتى قرية ثولاسيندرابورام الهندية، احتفالات مثيرة بفوز كامالا هاريس بتولي منصب نائب الرئيس الأمريكي. مواقع التواصل أشعلتها تغريدة كامالا العفوية وهي تهنئ جو بايدن.
***Archivbild*** FILE - This April 3, 2017, file photo shows U.S. President Donald Trump's Twitter feed on a computer screen in Washington. President Donald Trump violates the U.S. Constitution's First Amendment when he blocks critics on Twitter for political speech, a judge ruled Wednesday, May 23, 2018. (AP Photo/J. David Ake, File) |

تويتر وفيسبوك في حالة تأهب لمواجهة منشورات "مضللة" من ترامب 04.11.2020

صنف موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنها مثيرة للجدل ومضللة. وقد نشر ترامب أكثر من تغريدة شكك من خلالها في سلامة عملية الانتخابات وفرز الأصوات واتهم الديمقراطيين بسرقة الأصوات.
Malaysia Kuala Lumpur-24/2/2020 Prime Minister of Malaysia Tun Mahathir Mohammed gave his resignation to the king of Malaysia.Upon the dscretion of the King of Malaysia to dissolve the Parliament.file photos.H.BERBAR

تويتر يحذف تغريدة لمهاتير محمد تحدث فيها عن فرنسا والحق في "القتل" 29.10.2020

تسبّبت تغريدة لمهاتير محمد بضجة واسعة على تويتر، بعدما تحدث فيها عن الحق في قتل ملايين الفرنسيين، ما دفع تويتر إلى حذفها. وجاءت التغريدة في سياق سلسلة تغريدات، تضمنها كذلك مقال من 13 نقطة نشره مهاتير على مدونته الشخصية.
29.05.2019, Aserbaidschan, Baku: Fußball: Europa League Finale FC Chelsea - FC Arsenal im Olympiastadion. Mesut Özil von Arsenal sitzt enttäuscht nach der Niederlage auf der Bank. Foto: Arne Dedert/dpa | Verwendung weltweit

جدل في ألمانيا.. أوزيل يصطف خلف أردوغان في دعمه لأذربيجان 15.10.2020

هذه ليست المرة الأولى التي يطبق فيها لاعب المنتخب الألماني السابق تصريحات سياسية، حيث نشر تغريدة يصطف فيها إلى جانب أذربيجان المدعومة من أنقرة في صراعها مع أرمينيا، ما أثار جدلاً في ألمانيا.
***PRESSEBILDER Rettungsschiff MV Louise Michel | Banksy*** via Alina Krobok Rechte: Louise Michel

سفينة إنقاذ المهاجرين لويزميشيل تستنجد لحراجة وضع مسافريها 29.08.2020

ناشد طاقم سفينة إنقاذ المهاجرين "لويز ميشيل" سلطات خفر السواحل الإيطالية والجيش المالطي المساعدة في تغريدة نشرها على موقع تويتر. وأعلن الطاقم المؤلف من عشرة أشخاص والذي يرعى 219 شخصاً "ونحن بحاجة إلى مساعدة فورية".
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump reacts during a campaign rally in Charlotte, North Carolina, U.S., March 2, 2020. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

حتى لو أراد ترامب ـ استحالة تأجيل الانتخابات الأمريكية 31.07.2020

تغريدة للرئيس الأمريكي تشير إلى إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بعد أربعة أشهر. لكن هل يملك ترامب صلاحية دستورية لاتخاذ هكذا قرار؟ كلارا بلايكر مراسلة DW بواشنطن تجيب على أهم الأسئلة بهذا الخصوص.

ARCHIV 2015 - US musician Kanye West and his wife Kim Kardashian arrive for the Time 100 Gala at Frederick P. Rose Hall in New York, New York, USA, 21 April 2015. Photo: EPA/JUSTIN LANE (zu dpa Kanye West und Kim Kardashian nennen ihren Sohn Saint vom 08.12.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/epa/J. Lane

كاني ويست يترشح للرئاسة.. فما موقف زوجته كيم كارداشيان؟ 06.07.2020

بعد إعلان المغني كاني ويست عن ترشحه للرئاسة الأمريكية، اكتفت زوجته نجمة برنامج تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بإعادة نشر تغريدة إعلان زوجها. فما الموقف الحقيقي لكارداشيان من ترشح زوجها للرئاسة؟
President Donald Trump speaks before signing an executive order aimed at curbing protections for social media giants, in the Oval Office of the White House, Thursday, May 28, 2020, in Washington. Attorney General William Barr watches. (AP Photo/Evan Vucci) |

ترامب ينفذ تهديداته ويوقع أمرا تنفيذيا حول مواقع التواصل 28.05.2020

بعد أن وسم موقع تويتر تغريدتين له، نفذ الرئيس الأمريكي ترامب تهديداته ووقع أمرا تنفيذيا يهدف إلى الحدّ من الحماية التي تتمتّع بها منصّات التواصل الاجتماعي الكُبرى. فهل ينجح ترامب في معركته الجديدة أم أنها سترتد عليه؟
US President Donald Trump speaks to the media prior to departing on Marine One from the South Lawn of the White House in Washington, DC, March 13, 2018, as he travels to California for the first time as President. Donald Trump wanted to change up his cabinet team before launching high-stakes negotiations with North Korea, a senior US official said Tuesday, after the president announced Mike Pompeo would succeed Rex Tillerson as his top diplomat. / AFP PHOTO / SAUL LOEB (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images)

بعد التشكيك بتغريداته.. ترامب يهدد بـ "إغلاق" مواقع التواصل الاجتماعي 27.05.2020

بعد أن حذّر موقع تويتر رواده من أن اثنتين من تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتضمن معلومات "قد تكون مضللة" في سابقة من نوعها، هدد ترامب بـ "إغلاق" أو "تنظيم" مواقع التواصل الاجتماعي.
مزيد من المقالات