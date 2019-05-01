تغريدة لبنزيمة تفتح باب التكهنات حول إمكانية لعبه مع"محاربي الصحراء"؟

فتحت تغريدة لنجم ريال مدريد كريمة بنزيمة الباب للتكهنات حول مستقبل اللاعب الفرنسي من أصل جزائري وإمكانية إلتحاقه بالمنتخب الجزائري.

فقد رد النجم الفرنسي هداف ريال مدريد الإسباني على انتقادات نويل لوغراي رئيس اتحاد الكرة الفرنسي بشأن نهاية مسيرته مع منتخب الديوك. وقال بنزيمة عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي "نويل أعتقد أنك لا تتدخل في قرارات المدربين". وأضاف "فقط أنا من يضع نهاية لمسيرتي الدولية".

وأوضح "إذا كنت تعتقد أنني انتهيت دعني ألعب مع إحدى الدول المخول لي اللعب معها وسترى". وأكد لوغراي أمس أنه لن يشارك مرة أخرى مع منتخب الديوك.

وقال لوغراي في مقابلة مع محطة "ار ام سي سبورت" اليوم السبت "إنه لاعب جيد للغاية، لا يوجد شك في إمكانياته، في ريال مدريد أظهر أنه واحد من أفضل اللاعبين في مركزه لكن مغامرته مع منتخب فرنسا انتهت".

يذكر أن ينزيمة تورط منذ بضع سنوات في قضية ابتزاز ضد زميله في المنتخب الفرنسي "الديوك" ماثيو فالبوينا، مما أبعده عن صفوف المنتخب الفرنسي الذي خاض أخر مبارياته معه في الثامن من تشرين أول/ أكتوبر 2015 أمام أرمينيا حيث سجل هدفين وكان المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديدييه ديشان قد سبق لو غريه في وضع نهاية لمشوار بنزيمة مع الديوك، عندما أكد قائلا: "لقد قمت بتحليل الأمور ولكن ليس من منظور فردي ولكن من منظور جماعي، الفريق دائما كان هو المقدم على ما عداه، وبعد ذلك اخترت من أعتقد أنه سيكون مفيدا بالنسبة للمنتخب الفرنسي، تصرفت بهذا الشكل دائما، لقد قررت وأتحمل مسؤولية قراري".

هل يحق لبنزيمة اللعب مع "محاربي الصحراء"؟

ليست فقط تغريدة بنزيمة ما أثار التساؤلات والتكهنات حول إمكانية إلتحاق بنزيمة بالمنتخب الجزائري، بل أيضا ظهوره قبل أيام قليلة بإشارة التأييد لـ"محاربي الصحراء".

لكن رغبة اللاعب الجزائري الأصل تواجهها موانع قانونية في نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يمنع على لاعب انضم إلى منتخب بلد ما أن يغير قميصه الوطني، ووضع فيفا استثناء لهذه القاعدة. ويتمثل الاستثناء في حالة فقدان اللاعب لجنسيته الأولى بدون رضائه ونتيجة قرار حكومي، وفي هذه الحالة يمكنه أن يطلب اللعب مع منتخب بلد آخر. و"هذه الحالة غير قائمة" كما يشير موقع "كل شيء عن الجزائر" TSA، ولذلك فان بنزيمة لا يمكنه اللعب للمنتخب الجزائري حتى لو باشر رئيس اتحاد كرة القدم الفرنسي دراسة طلب اللاعب.

م.س/ ح.ز (أ ف ب، موقع TSAالجزائري)