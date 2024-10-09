تعيين يورغن كلوب كرئيس لكرة القدم في شركة "ريد بول"

بعد مسيرة حافلة بالانتصارات في تدريب ماينز وبوروسيا دورتموند وليفربول يتولى المدرب الألماني يورغن كلوب ملف كرة القدم في شركة "ريد بول"، التي تملك أندية لايبزيغ الألماني وسالزبورغ النمساوي ونيويورك الأمريكي.



أعلنت شركة ريد بول اليوم الأربعاء (التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2024)، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي (إكس) تعيين يورغن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، كرئيس لكرة القدم العالمية في ريد بول.

وذكرت شركة "ريد بول" في البان :" لن يشارك في العمليات اليومية للأندية، ولكنه سيقدم رؤية استراتيجية، ودعما للمديرين الرياضيين الفرديين في تطوير فلسفة ريد بول". بالإضافة إلى ذلك، سيدعم كلوب، عمليات "ريد بول" لاكتشاف المواهب العالمية، وسيساهم في تدريب وتطوير المدربين.

من جانبه قال كلوب :"أريد تطوير، وتحسين ودعم مواهب كرة القدم المذهلة التي نمتلكها". وتابع: "بعد قرابة 25 عاما على دكة المدربين، لا يمكنني أن أكون أكثر حماساً للمشاركة في مشروع مثل هذا". وأردف مدرب بوروسيا دورتموند السابق الذي سيتولى مهامه الإدارية الجديدة في الأول من كانون الثاني/يناير 2025 "أرى دوري في المقام الأول كمستشار للمدربين وإدارة أندية ريد بول".

واستبعد الألماني هذا الصيف التدريب مرة أخرى في المستقبل القريب. وحسب شبكة "سكاي" الألمانية، فإن عقد كلوب مع ريد بول يحتوي على شرط رحيل إذا أتيحت له الفرصة ليصبح مدربا لمنتخب بلاده.

وكان كلوب (57 عاماً) ترك تدريب ليفربول بنهاية الموسم الماضي بعدما قاده لمدة تسع سنوات، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الإنجليزي.

وكان كلوب سبق له تدريب ماينز وبوروسيا دورتموند.

وذكرت تقارير أن منصبه الجديد سيتضمن مسؤوليته عن العديد من فرق كرة القدم التي تمتلكها شركة ريد بول عبر العالم، بما في ذلك لايبزيغ، نيويورك ريد بول، وريد بول سالزبورغ.

وتنشط ريد بول في العديد من المسابقات الرياضية إلى جانب كرة القدم، أبرزها بطولة العالم للفورمولا واحد مع فريق ريد بول رايسينغ المتوّج بلقبي السائقين في الأعوام الثلاثة الماضية مع الهولندي ماكس فيرستابن، والصانعين في العامين الماضيين.

خ.س/ ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)