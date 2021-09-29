 تعيين بودن.. سعيّد يدافع وميركل تطالب بالحفاظ على المكتسبات | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 29.09.2021

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سياسة واقتصاد

تعيين بودن.. سعيّد يدافع وميركل تطالب بالحفاظ على المكتسبات

دافع الرئيس التونسي عن قراره بتعيين امرأة غير معروفة في منصب رئيسة الوزراء، بينما أكدت ميركل على ضرورة الحفاظ على "المكتسبات الديمقراطية في تونس لاستقرار البلاد".

قيس سعيد خلال استقباله نجلاء بودن

قيس سعيد خلال استقباله نجلاء بودن

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة على موقعها على فيسبوك على البعد "التاريخي" لخياره وقال "لأول مرة في تاريخ تونس امرأة تتولى الرئاسة حتى نهاية التدابير الاستثنائية، وسنعمل معا على القضاء على الفساد والفوضى التي عمّت الدولة".

وتابع "هذا شرف لتونس وتكريم للمرأة وهذه مسؤولية تاريخية والمرأة قادرة على القيادة...مثل الرجل". وستتولى نجلاء بودن تشكيل حكومة في "الساعات والأيام القليلة القادمة"، وفقا لسعيّد.

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كانت تونس وعلى مدار عشر سنوات البلد الأنموذج للثورة والدولة الوحيدة التي شهدت ديمقراطية فاعلة، لكن ذلك على المحك اليوم، كما يرى راينر هيرمان، خبير الشؤون السياسية في صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" في تعليقه التالي.

حمل المستقيلون "المسؤولية إلى الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة وتعطل الإصلاحات الداخلية، ما أدى إلى عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط في أي جبهة مشتركة لمواجهة قرارات" الرئيس التونسي قيس سعيد.

أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد كلف نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة جديدة، "في أقرب الآجال". يأتي ذلك بعد أكثر من شهرين من إعلان التدابير الاستثنائية. وستكون رمضان أول سيدة تتولى رئاسة الحكومة في تونس.

وكلّف سعيّد الأربعاء (29 سبتمبر/أيلول) امرأة غير معروفة في المشهد السياسي هي نجلاء بودن، بتشكيل حكومة جديدة بعد أكثر من شهرين من توليه السلطات وإقالة رئيس الوزراء وتعليق أعمال البرلمان.

وكتبت الناشطة الحقوقية بشرى بالحاج حميدة في صفحتها على موقع فيسبوك "رمزيا امرأة رئيسة حكومة قرار مهمّ خاصة وأن سعيّد تميّز بالمواقف السلبية تجاه قضية المساواة (بين الجنسين)".

وأبدت الطالبة في الوسائط المتعددة (ملتميديا) ياسمين بلحسن (21 عاما) ترحيبا بالقرار وقالت "علمت للتو وأنا سعيدة بتعيين رئيسة للحكومة لأول مرة... لكن هذا لا يعني أن نفرح كثيرا لأننا لا ندرك ماذا باستطاعتها أن تفعل".

وقالت رئيسة "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" نائلة الزغلامي في تصريح لإذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة، "طالبنا بهذا منذ اوّل جلسة مع الرئيس، ولكن لا يكفي ان تكون رئيسة الحكومة امرأة، هل سيتم تخفيف السلطات من رئيس الجمهورية وإسنادها لبودن؟ وهل سيكون لها مطلق الصلاحيات؟".

كانت بودن مديرة عامة مشرفة على برنامج في وزارة التعليم العالي وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في علوم الجيولوجيا

كانت بودن مديرة عامة مشرفة على برنامج في وزارة التعليم العالي وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في علوم الجيولوجيا.

وأضاف سعيّد في مقطع الفيديو "سنعمل على مقاومة الفساد ثم الاستجابة لمطالب التونسيين والتونسيات في التعليم والصحة والنقل والحياة الكريمة".

وكانت بودن مديرة عامة مشرفة على برنامج في وزارة التعليم العالي وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في علوم الجيولوجيا.

ملفات ضخمة في الانتظار

وستعمل بودن وفقا للتغييرات التي أقرّها سعيّد على السلطة التشريعية والتنفيذية وسيكون نشاطها مراقبا وتحت اشراف الرئيس.

ويقول المحللّ السياسي صلاح الدين الجورشي لفرانس برس إن تعيين بودن "اعتراف بدور النساء في تونس وقدرتهن على الادارة والنجاح".

ويتابع الجورشي "ليس لها تجارب واسهامات في المواقع الحسّاسة... لا ندري هل ستكون قادرة على مواجهة هذه الملفات الضخمة والمعقدة".

ومقاومة الفساد من أهم الملفات التي تنتظر بودن. فقد اتهم الرئيس سعيّد نوابا في البرلمان المجمّد بالمصادقة على قوانين "مقابل الأموال" كما تم اخضاع العديد من رجال الأعمال وسياسيين للإقامة الجبرية وحظر السفر وذلك في إطار حملة "تطهير" ضد الفساد.

إلى ذلك تواجه البلاد وضعا اقتصاديا واجتماعيا مترديا زادت في تعميقه تداعيات وباء كوفيد-19 في ظل نسبة بطالة تناهز 18% ونسبة تضخم من 6,2%.

تأكيد على المكتسبات الديمقراطية

وعلى صعيد ردود الفعل الدولية على تطور الأحداث في تونس قال شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنها أكدت في اتصال مع الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء على أهمية المكتسبات الديمقراطية في تونس لاستقرار البلاد.

وأضاف في بيان "ركزت المحادثات على الموقف السياسي الداخلي في تونس والعلاقات الثنائية. أشادت المستشارة بالمكتسبات الديمقراطية التي حققتها تونس من قبل".

وتابع قائلا "شددت على أهمية المكتسبات الديمقراطية لاستقرار البلاد وسلامتها. من الضروري العودة للديمقراطية البرلمانية في ظل حوار مع كل اللاعبين السياسيين".

ع.ا/ه.د ( أف ب، رويترز)

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