 تعويض مالي كبير لزوجين كنديين من شركة طيران .. والسبب اللغة! | عالم المنوعات | DW | 31.08.2019

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منوعات

تعويض مالي كبير لزوجين كنديين من شركة طيران .. والسبب اللغة!

أمرت محكمة كندية شركة الخطوط الجوية الكندية بدفع تعويض مالي وكتابة رسالة اعتذار رسمية لزوجين، فيما عبر الزوجان عن سعادتهما الشديدة بقرار المحكمة. فما الخطأ الذي اقترفته شركة الطيران؟ وكيف بررت المحكمة قرارها؟

Kanada Flugzeuge der Air Canada am Flughafen Vancouver (picture-alliance/ZumaPress/B. Stanley)

صورة من الأرشيف.

ذكر موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الكندية "سي بي سي" أن محكمة فدرالية أمرت هذا الأسبوع شركة الخطوط الجوية الكندية "إير كندا" بدفع 21 ألف دولار كندي (حوالي 14.300 يورو) لزوجين يعيشان في العاصمة أوتاوا، بسبب "الانتهاكات المتكررة" لحقوقهما في اللغة الفرنسية.

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أما عن هذه الانتهاكات، فقد رفع كل من ليندا ومايكل ثيبودو دعوى سنة 2016 ضد خطوط الطيران الكندية يشتكيان فيها من أن بعض الكلمات مكتوبة باللغة الإنجليزية فقط أو بكلمات فرنسية أقل حجماً من تلك المكتوبة باللغة الإنجليزية على الطائرة، مثل "خروج"، فيما كتبت كلمة "ارفع" الموجودة على حزام الأمان بالإنجليزية فقط وغابت الفرنسية.

وأوضح موقع قناة "إل سي جيه" الفرنسية أن المحكمة ألزمت كذلك الخطوط الجوية الكندية بكتابة رسالة اعتذار رسمية إلى الزوجين، مضيفة أن الدستور الكندي يفرض معاملة متساوية بين الأشخاص الناطقين بالفرنسية والإنجليزية.

وفي نفس السياق، عبر الزوجان عن سعادتها بقرار المحكمة. وقال الزوج مايكل ثيبودو إن "القانون واضح جداً في كندا بالنسبة للأشخاص الناطقين بالفرنسية والإنجليزية"، وأضاف: "أتوقع أنه في غضون الشهور القادمة، سنكون قادرين على الطيران في أي طائرة تابعة لشركة "إير كندا"، وستكون العلامات باللغتين الرسميتين (الفرنسية والإنجليزية)".

من جهة أخرى، قالت الشركة إن كلمة "خروج" المكتوبة فقط باللغة الإنجليزية مقبولة أيضاً في اللغة الفرنسية، وأردفت أنها تقدم كذلك خدمة سمعية وبصرية باللغتين الفرنسية والإنجليزية فيما يخص استخدام أحزمة الأمان، وفق ما أورد موقع "ديلي هايف".

ر.م/ ي.أ

  • Airport airlines Qantas (S. Barbour/Getty Images)

    شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة

    الخطوط الجوية الاسترالية

    يزيَن رسم حيوان الكنغر ذيل طائرات الخطوط الجوية الأسترالية "كانتاس" التي اتخذت من صورة هذا الحيوان شعارا لها. وهو الأمر الذي يسّهل على المتابع تحديد بلد هذه الشركة، لأن الكنغر موجود فقط في أستراليا. الجدير ذكره أن الكنغر أصبح ايضا رمزا وطنيا في هذا البلد وتظهر صورته أيضا على وجه عملتها.

  • KLM airplane (AFP/Getty Images/R. de Waal)

    شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة

    الخطوط الجوية الهولندية

    على العكس من نظيرتها شركة الخطوط الأسترالية، فإن شعار الخطوط الجوية للمملكة الهولندية أكثر واقعيىة وضوحا. يظم الشعار الى جانب صورة التاج الملكي الأحرف الثلاثة ك ل م/ KLM . وبهذا لايترك أي مجال للشك بشأن بلد الطائرة. وهذا ما تريد إظهاره كافة الشعارات.

  • a Germania A320 plane from Gambia bird takes off (flickr/Transport Pixels)

    شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة

    الطائرالغامبي

    تعد دولة غامبيا الواقعة في غرب إفريقيا جنة حقيقية لمحبي الطيور، إذ يعيش فيها أكثر من 500 نوع منها. أما السياح فلا يحتاجون حتى إلى القيام برحلات للتمتع بالطيور التي تجتذبها حدائق النزل السياحية ايضا. ولهذا ليس بالأمر الغريب أن شركة الطيران الغامبية اتخذت الطائر الغامبي كشعار لها عندما تأسست في عام 2012. غير أنها وللأسف توقفت عن العمل في عام 2014.

  • Airlines logo showing a smiling Eskimo face on the tails of Alaska Airline airplanes (Reuters)

    شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة

    الخطوط الجوية آلاسكا

    أثبتت شركة طيران ألاسكا التي مقرها في سياتل بالولايات المتحدة إبداعها في عدة مناسبات تخللت مشوارها منذ تأسيسها قبل 90 سنة. كانت هذه الخطوط في مقدمة الشركات التي تداولت عملية بيع التذاكر عبر الإنترنيت والقيام بعمليات الحجز بشكل سلس. وكما هو اسمها، يشير شعار الشركة إلى ألاسكا وسكانها الأصليين الأسكيمو.

  • A Boeing 747-286BM belonging to Iran Air in flight (Konstantin von Wedelstaedt)

    شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة

    إيران للطيران

    أدى الحظر التجاري والتوترات السياسية بين عامي 1980 و 2016 إلى صعوبة تحديث طائرات الخطوط الجوية الإيرانية التي تتخذ من مطار مهرأباد بطهران مقرا لها. لكن، وربما كان لطائر "الحوما"، الأسطوري المعتمد كشعار للشركة الفضل في بقائها على قيد الحياة، فهو حسب الأساطير الفارسية طير جالب للحظ والسعادة.

  • An Air Tanzania plane on the runway (flickr/stevesaviation)

    شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة

    الخطوط الجوية التنزانية

    على مر سنوات واجهت الخطوط الجوية التنزانية العديد من التحديات. في بعض الأحيان حلق أسطولها في السماء، وأحيانا أخرى توقف عن التحليق. كما تعاقب على ملكيتها جهات عديدة. وهذا بالطبع ليس بسبب شعار الزرافة، الحيوان الجذاب والودود. وعلى ضوء ذلك لا يعقل رد دعوة على متن إحدى طائراتها في رحلة فوق جبل كليمنجارو.

  • Lufthansa presents its new design (picture-alliance/dpa/Lufthansa)

    شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة

    الإقلاع نحو المستقبل

    اعتمدت شركة الطيران الألمانية/ لوفتهانزا طائر الكركي شعارا لها. الشركة الألمانية العريقة تنطلق الآن بتصميم جديد نحو المستقبل. بهذا التصميم استبدلت الشركة اللونين الأصفر والرمادي بالأبيض والأزرق. الجدير ذكره أن لوفتهانزا ليست الوحيدة التي تعتمد طائر كبير مثل الكركي شعارا لها. كوني باول/ فريدة تشامقجي


مختارات

شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة

إنها العلامة التجارية لشركات الطيران، أما مهمتها فتظهر لنا من هي الشركة وإلى أي بلد تنتمي. في هذا السياق تعتمد الكثير من الشركات الحيونات كشعار لها. في جولتنا هذه نلقي الضوء على بعضها. (15.02.2018)  

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