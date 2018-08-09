تعويض مالي كبير لزوجين كنديين من شركة طيران .. والسبب اللغة!

ذكر موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الكندية "سي بي سي" أن محكمة فدرالية أمرت هذا الأسبوع شركة الخطوط الجوية الكندية "إير كندا" بدفع 21 ألف دولار كندي (حوالي 14.300 يورو) لزوجين يعيشان في العاصمة أوتاوا، بسبب "الانتهاكات المتكررة" لحقوقهما في اللغة الفرنسية.

أما عن هذه الانتهاكات، فقد رفع كل من ليندا ومايكل ثيبودو دعوى سنة 2016 ضد خطوط الطيران الكندية يشتكيان فيها من أن بعض الكلمات مكتوبة باللغة الإنجليزية فقط أو بكلمات فرنسية أقل حجماً من تلك المكتوبة باللغة الإنجليزية على الطائرة، مثل "خروج"، فيما كتبت كلمة "ارفع" الموجودة على حزام الأمان بالإنجليزية فقط وغابت الفرنسية.

وأوضح موقع قناة "إل سي جيه" الفرنسية أن المحكمة ألزمت كذلك الخطوط الجوية الكندية بكتابة رسالة اعتذار رسمية إلى الزوجين، مضيفة أن الدستور الكندي يفرض معاملة متساوية بين الأشخاص الناطقين بالفرنسية والإنجليزية.

وفي نفس السياق، عبر الزوجان عن سعادتها بقرار المحكمة. وقال الزوج مايكل ثيبودو إن "القانون واضح جداً في كندا بالنسبة للأشخاص الناطقين بالفرنسية والإنجليزية"، وأضاف: "أتوقع أنه في غضون الشهور القادمة، سنكون قادرين على الطيران في أي طائرة تابعة لشركة "إير كندا"، وستكون العلامات باللغتين الرسميتين (الفرنسية والإنجليزية)".

من جهة أخرى، قالت الشركة إن كلمة "خروج" المكتوبة فقط باللغة الإنجليزية مقبولة أيضاً في اللغة الفرنسية، وأردفت أنها تقدم كذلك خدمة سمعية وبصرية باللغتين الفرنسية والإنجليزية فيما يخص استخدام أحزمة الأمان، وفق ما أورد موقع "ديلي هايف".

ر.م/ ي.أ