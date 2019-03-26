 تعويض امرأة مسلمة بـ500 يورو بسبب البوركيني | أخبار | DW | 26.03.2019

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أخبار

تعويض امرأة مسلمة بـ500 يورو بسبب البوركيني

طالبت بتعويض في حدود 2000 يورو، لكن المحكمة قضت بتعويضها بـ500 يورو فقط. الأمر يتعلق هنا بامرأة مسلمة منعت من نزول حمام سباحة بسبب ارتدائها البوركيني. تعرف على تفاصيل هذا الحكم الصادر عن محكمة فيزمار؟

Musliminnen in einem Schwimmbad Burkini Deutschland (picture alliance/dpa/Rolf Haid)

قضت محكمة ألمانية الثلاثاء (26 آذار/ سناء 2019) بصرف تعويض قيمته 500 يورو لامرأة جرى منعها من نزول حمام سباحة ترفيهي بسبب ارتدائها لباس استحمام إسلامي (البوركيني).

وكانت مريم داود، التي تعمل في مجال الشؤون الاجتماعية، قد جرى منعها في نيسان/أبريل 2017 من نزول حمام السباحة في مدينة فيزمار شمالي ألمانيا، وكان بصحبتها مجموعة من الأطفال والشباب صغار السن، وكان سبب المنع هو ارتداء مريم وفتاتين أخريين من المجموعة للبوركيني.

وحسب قاضي المحكمة فإن مريم كانت ترتدي سروالا يصل إلى ما فوق الركبة بقليل وأكماما تغطي كتفيها بينما لم تكن تغطي رأسها. ورأت مريم في تصرف صاحب الحمام انتهاكا لقانون عدم التمييز، ورفعت دعوى تطالب بتعويض قيمته 2000 يورو، لكن المحكمة قضت بتعويض بقيمة 500 يورو وألزمتها بدفع 60 في المائة من مصاريف الدعوى. ولم تتطرق جلسة اليوم إلى حالة الفتاتين الأخريين اللتين كانتا مع مريم.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)

  • Australien Sydney Burkini Erfinderin Aheda Zanetti (picture-alliance/dpa/S. Bhandari)

    البوركيني.. رمز سياسي أم مزيد من الحرية للمرأة المسلمة؟

    البداية من أستراليا

    في عام 2004 صممت اللبنانية الأصل عايدة مسعود زناتي، المقيمة في أستراليا، لباسا للمرأة المحجبة، التي تمارس الرياضة عموما، أطلقت عليه اسم "بوركيني" والجمع "بوركينات"، حسب عايدة (49 عاما)، التي كانت تعمل سابقا مصففة للشعر. والاسم مشتق من "برقع" و "بيكيني" وسجلته باسمها تجاريا عام 2006.

  • Australien Frau mit Burkini am Strand von Sydney (Getty Images/M. King)

    البوركيني.. رمز سياسي أم مزيد من الحرية للمرأة المسلمة؟

    "ثقافة أسترالية حرمت منها"

    وقالت مصممة البوركيني لقناة العربية في دبي إنها جربته بنفسها وارتدته لأول مرة وذهبت فيه إلى البحر، "ولأول مرة اختبرت هذا الشعور الرائع بالسباحة وبالحرية." وتابعت الأم لثلاثة أولاد، "ركوب الأمواج والشمس تمثل جزءاً من الثقافة الأسترالية، ولدي إحساس بأنني حرمت من هذه الأنشطة خلال فترة شبابي."

  • Interview mit einer Burkini Designer (Privat)

    البوركيني.. رمز سياسي أم مزيد من الحرية للمرأة المسلمة؟

    تسبب في مشاكل منذ بدايته

    انتشر البوركيني بسرعة بين المسلمات في سيدني ثم بقية مدن أستراليا، ووقعت في البداية أعمال شغب بسببه على شاطئ كرونولا بسيدني بين شبان من أصول شرق أوسطية وأستراليين، وقد تسبب ذلك في صدمة في أستراليا. غير أنه منذ عام 2007 أصبح الزي الرسمي للمسلمات اللاتي يعملن في مجال الإنقاذ بالشواطئ والمسابح.

  • Australien Sydney Frau mit Burkini vor Spiegel (picture-alliance/dpa/S. Bhandari)

    البوركيني.. رمز سياسي أم مزيد من الحرية للمرأة المسلمة؟

    مكاسب مادية وانتشار في العالم

    يتكون البوركيني من ثلاث قطع غالبا: غطاء للرأس وفستان قصير وسروال، ويصنع من الألياف الصناعية التي تتسم بالمرونة. وتختلف الألوان والرسومات عليه لتناسب الموضة. وانتشر من أستراليا إلى أوروبا والشرق ليكون مصدر دخل كبير فثمنه أغلى بكثير من ملابس السباحة العادية، لكنه أثار الجدال حتى في الدول الإسلامية نفسها.

  • Ägypten Strand in Hurghada (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    البوركيني.. رمز سياسي أم مزيد من الحرية للمرأة المسلمة؟

    مشاكل في بلاد مسلمة

    في مصر مثلا ، مُنعت سيدات من نزول حمامات السباحة بالبوركيني في منتجعات بالبحر الأحمر والمتوسط. وأرسلت "الغرفة الفندقية" خطابا في أول أغسطس/ آب 2017 يحظر على جميع المنشآت الفندقية منع المحجبات من نزول حمام السباحة بالمايوه المغطي للجسم بالكامل "الشرعي"، وفي حالة وجود أكثر من حمام سباحة بالفندق يتم تخصيص أحدها للسيدات المحجبات، حسب موقع مصراوي

  • Frankreich Frau im Burkini am Strand (Reuters)

    البوركيني.. رمز سياسي أم مزيد من الحرية للمرأة المسلمة؟

    المشكلة الكبرى في فرنسا

    انتشر البوركيني في فرنسا بسرعة، وفي يوليو/ تموز 2016 بدأت بلدات هناك في حظره في الأماكن العامة، وتغريم من تخالف، حيث اعتبروه رمزا دينيا يخالف علمانية فرنسا. وجاء هذا المنع في ظل ظروف الخوف من الإرهاب "الإسلاموي" بعد تعرض البلاد لاعتداءات جبانة، ومنها قيام شخص من أصول تونسية في نفس الشهر بدهس محتفلين بالعيد الوطني في نيس فقتل 86 شخصا وجرح 400 تقريبا. لكن القضاء أوقف حظر نيس للبوركيني من بعد.

  • Brasilien Rio de Janeiro Beach Volleyball (picture-alliance/ZUMA Wire/L. Oleniuk)

    البوركيني.. رمز سياسي أم مزيد من الحرية للمرأة المسلمة؟

    مصريتان بالبوركيني في الأولمبياد

    وبينما كان هناك حظر في فرنسا، شاهد العالم كله في أولمبياد ريو دي جانيرو أغسطس/ آب، المصرية دعاء الغباشي وزميلتها ندى معوض في مباراة لكرة الطائرة الشاطئية أمام لاعبتين ألمانيتين بالبوركيني ما أثار انتباه العالم. وعلقت اللجنة الأولمبية الدولية على السماح لهما بارتداء البوركيني بأن الرياضة للجميع أيضا حتى المسلمات، ولا يجب حرمانهن منها بسبب اللبس.

  • Deutschland Frau trägt Burkini in einem Freibad in Berlin (picture-alliance/dpa/S. Pilick)

    البوركيني.. رمز سياسي أم مزيد من الحرية للمرأة المسلمة؟

    مع البوركيني – ضد البوركيني

    مصممة البوركيني نفسها قالت إنها صممته "لإعطاء الحرية للمرأة المسلمة المحجبة وليس لأخذها منها." لكن حينما منعت بلدات فرنسية البوركيني كان بعض السياسيين هناك يعتبرونه لباسا "يخالف النظام العام، وزيا للمتطرفين المسلمين." واعتبره البعض ليس جيدا من الناحية الصحية. رغم ذلك هناك من يفضل ارتدائه لأسباب غير دينية، منها الحماية مثلا من أشعة الشمس الضارة أو خوفا من لسعات قنديل البحر.

    الكاتب: صلاح شرارة


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