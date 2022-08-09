تعهد غربي بتقديم دعم عسكري بأكثر من 1.5 مليار يورو لأوكرانيا

قال وزير الدفاع الدنماركي مورتن بودسكوف في مؤتمر صحفي إن دولا غربية تعهدت، اليوم الخميس (11 أغسطس/آب 2022)، بتقديم مساعدات بأكثر من 1.5 مليار يورو لأوكرانيا لتعزيز قدراتها العسكرية في حربها مع روسيا.

وستُستخدم الأموال، التي تعهدت بتقديمها 26 دولة في مؤتمر في كوبنهاغن، لتوفير إمدادات الأسلحة والصواريخ والذخيرة الحالية، وزيادة إنتاج الأسلحة لأوكرانيا، وتدريب الجنود الأوكرانيين، وإزالة الألغام من المناطق التي مزقتها الحرب.

وقال بودسكوف للصحفيين في ختام المؤتمر الذي جمع وزراء الدفاع الأوروبيين لمناقشة تقديم الدعم على الأمد الطويل للدفاعات الأوكرانية في مواجهة الغزو الروسي "سنواصل مساعدة أوكرانيا في تلبية احتياجاتها العسكرية".

وأضاف بودسكوف أن وزراء دفاع بولندا وسلوفاكيا والتشيك أبدوا استعدادهم للتوسع في إنتاج أنظمة المدفعية والذخائر والمعدات العسكرية الأخرى لأوكرانيا.

بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء! لم تنس غيتارها رغم الحرب! الحرب في أوكرانيا دفعت أكثر من 1,5 مليون شخص للجوء إلى البلدان المجاورة، ومنهم الطفلة الأوكرانية ليليا التي لم تنس غيتارها رغم الحرب، وجلبته معها في رحلة لجوئها إلى الحدود البولندية. تجلس ليليا مع شقيقتها وقريبات لهما على جذع شجرة مقطوع ومغطى بالبطاطين. تعزف أغنية حزينة والجميع ينصت إليها، تبتسم، لكن يلوح من عينيها خوف كبير.

بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء! نساء وأطفال تشكل النساء والأطفال الغالبية العظمى من لاجئي أوكرانيا إلى البلدان المجاورة، لأن كييف منعت خروج الذكور من سن 18 إلى 60 عاماً بسبب حالة الطوارئ، ليبقوا في البلاد ويدافعوا عنها. في الصورة عشرات اللاجئات الأوكرانيات يأخذن قسطاً من الراحة في معبر ميديكا الحدودي بعد دخولهن إلى بولندا.

بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء! إنقاذ ما يمكن إنقاذه! ورغم اضطرار اللاجئات الأوكرانيات إلى الهرب دون أزواجهن أو إخوتهن، فقد جلبن معهن ما استطعن إنقاذه. مثل هذه الفتاة التي استطاعت إنقاذ قطتها من براثن الحرب. في الصورة التي التقطت بعد ثلاثة أيام من بدء الحرب، كانت الفتاة في طريقها إلى معبر ميديكا الحدودي مع بولندا.

بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء! وداع وقلق! حزن على فراق الأهل وقلق عليهم وخوف من المستقبل: قد تكون هذه بعض المشاعر التي تعكسها نظرة هذه السيدة الأوكرانية في الصورة، التي تظهر فيها وهي تلوح لأهلها، بينما يتم إجلاؤها بقطار مع أطفالها من مدينة بالقرب من كييف.

بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء! نساء في الملاجئ ومحطات المترو! أما النساء اللواتي لم يستطعن الخروج بسبب الحرب، فيضطررن إلى التوجه إلى الملاجئ ومحطات المترو لحماية أنفسهن وعائلاتهن من القصف الروسي. في الصورة نساء وفتيات أوكرانيات يحتمين في محطة مترو بالعاصمة كييف.

بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء! أمهات ومواليدهن في قبو المستشفى بالنسبة للنساء المرضى واللواتي أنجبن حديثاً، يتم نقلهن إلى أقبية المستشفيات. في الصورة أطفال مرضى وحديثو الولادة بجانب أمهاتهم، تم نقلهم إلى قبو بمستشفى الأطفال في كييف لحمايتهم من عمليات القصف. فحتى المستشفيات لم تسلم، إذ تعرض المستشفى المركزي في قلب المدينة للقصف، كما تم استهداف محطات للطاقة والكهرباء في ضواحي المدينة.

بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء! حرب في أوروبا بعد عقود من السلام! وتعاني النساء المسنات من الحرب بشكل خاص، مثل هذه السيدة التي تحمل عكازها في الصورة، والتي يتم إنقاذها من قبل فرق الطوارئ من على جسر في كييف استهدفه القصف الروسي. ولعل هذه السيدة لم تكن تتوقع مثل كثيرين أن تشهد أوروبا حرباً كهذه بعد عقود من السلام.

بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء! مدافعات عن البلد مهما كان السن لكن التقدم في السن لم يمنع بعض النساء الأوكرانيات من تعلم كيفية الدفاع عن بلدهن. في الصورة تتعلم فالنتينا (79 عاماً) كيفية استخدام السلاح في دورة نظمها الحرس الوطني الأوكراني، لتساهم في الدفاع عن بلدها ضد الغزو الروسي.

بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء! مدافعات عن حقوق الإنسان كانت تاتيانا، التي تنتمي إلى أقلية الروما الغجربة، تجهز لعرسها وتستعد لتسلم وظيفة جديدة عندما بدأت الحرب. لكنها قررت البقاء في مدينتها الواقعة بين العاصمة كييف ومدينة خاركيف، وذلك لنقل الصورة الصحيحة وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان. تقول تاتيانا التي تعمل مدافعة عن حقوق الأقليات: "ما تقوم به روسيا جريمة حرب".

بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء! زواج رغم الحرب! ظروف الحرب لم تمنع أوكرانيات من التطلع إلى المستقبل، مثل ليزا الجندية في الجيش الأوكراني، والتي لم تمنعها ظروف الحرب ومعاناتها عن الاحتفال بزواجها من حبيبها فاليري، الجندي الأوكراني. احتفل الزوجان بزواجهما في السادس من آذار/مارس 2022 وهما في جبهة الدفاع عن العاصمة كييف. في الصورة يقدم فاليري باقة ورد لزوجته.

بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء! صحفيات يغطين الحرب! تفرض الحرب تحديات كبيرة على الصحفيات أيضاً. مراسلة DW فاني فاكسار تغطي الأحداث في أوكرانيا. وفي الصورة تتحدث عن الأوضاع في مدينة تشيرنيفتسي الأوكرانية بالقرب من الحدود مع رومانيا. تقول فاني: "يسأل الناس في تشيرنيفتسي: متى ستعود حياتهم إلى ما كانت عليه قبل 24 شباط/ فبراير؟".

بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء! متى تنتهي الحرب؟ حتى الآن لا يعرف أحدٌ متى ستنتهي الحرب في أوكرانيا، لكن تبقى الآمال بأن تنتهي قريباً ليلتئم شمل العائلات الأوكرانية من جديد، كما تأمل هذه الفتاة الأوكرانية التي لجأت إلى الحدود البولندية. إعداد: محيي الدين حسين/عباس الخشالي



وتعهدت بريطانيا، التي قدمت بالفعل أنظمة أسلحة متطورة لأوكرانيا وتدريبات عسكرية لآلاف الجنود، بتوفير 300 مليون يورو إضافية، لإمدادات منها أنظمة الصواريخ المتعددة وصواريخ (إم31إيه1) الدقيقة التوجيه والتي يمكنها ضرب أهداف على مسافة تصل إلى 80 كيلومترا.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس "الرئيس (فلاديمير) بوتين كان يراهن على أننا إذا جاء أغسطس... سنكون قد مللنا جميعا من الصراع ويكون المجتمع الدولي قد غير اتجاهاته. حسنا.. (ما يحدث) اليوم هو دليل على عكس ذلك".

وتأتي هذه التعهدات بعد أن وجهت الحكومة في كييف نداءات متكررة للغرب طالبة مزيدا من الأسلحة، ومنها المدفعية البعيدة المدى، في الوقت الذي تحاول فيه تغيير مسار الحرب الدائرة منذ أن بدأت روسيا غزوها في 24 فبراير/شباط.

وقالت أوكرانيا هذا الشهر إنهاتلقت شحنة أخرى من الأسلحة الثقيلة عالية الدقة من ألمانياوالولايات المتحدة.

وتقول موسكو، التي اتهمت الغرب بإطالة أمد الصراع من خلال منح أوكرانيا المزيد من الأسلحة، إنها تنفذ "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا بهدف حماية أمن روسيا من توسع حلف الأطلسي.

انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا قابض الأرواح يدلل "ربيبه" "قابض الأرواح" أو "الموت" (حسب حدوتة الأخوين غريم "موت العرّاب") يحمل بوتين بين ذراعيه ويقوم بتغنيجه وإرضاعه. بالنسبة لرسام الكاريكاتير الإيطالي باولو لومباردي، وجدت الحرب ربيبها النموذجي في الرئيس الروسي. ويحوم الذباب الأزرق حول قابض الأرواح وبوتين انتظارا للضحايا القادمين.

انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا جهاز الملاحة في يد الشيطان الموت قابع خلف عجلة القيادة، والشيطان يقرأ خارطة الطريق. وكفريق لا يهزم يوجهان الرئيس الروسي مباشرة إلى الحرب العالمية الثالثة. لقد اشتعلت النار بالفعل في عيني بوتين. إنه وضع ميئوس منه حاليا لهذه الدرجة، وفق تفسير الرسام الهولندي تجيرد روياردس. لكن هل يمكن إعادة برمجة نظام الملاحة؟

انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا تطور الأسلحة كان هناك اعتقاد أن البشرية ربما تعلمت شيئًا جديدًا عبر آلاف السنين وأنها ستعيش معًا بسلام. لكن على العكس، لم يكن الفكر هو من تطور، وإنما جودة الأسلحة فقط، بحسب وجهة نظر الفنان الأوزبيكي محمود إشونكولوف. وبينما كان إنسان "النياندرتال" يلوح في المعركة بسلاحه الذي هو عبارة عن عظمة فخذ حيوان، فإن جندي اليوم مجهز بأسلحة دقيقة ذات تقنية فائقة.

انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا حرب الأخبار المزيفة أيضا لكن الحروب لم تعد تدار بالأسلحة التقليدية فقط، فالدعاية المغرضة "البروباغاندا" على جميع الجبهات هي أيضًا جزء منها. وسواء كان ذلك عبر تويتر أو فيسبوك أو إنستغرام، فإن شبكات التواصل الاجتماعي هي وسيلة مذهلة لنشر الأخبار المزيفة بين الناس، بحسب ما يعتقد الكوبي ميغيل موراليس. وأسوأ ما في الأمر هو أنه عادة لا يجري التحقق من صحة الحقائق المزعومة التي تنتشر في وسائل التواصل.

انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا "روسيا الجائعة" مثل أوكرانيا، كانت ليتوانيا ذات يوم جزءا من الاتحاد السوفيتي القوي حتى أعلنت استقلالها في عام 1990. لكن "الدول الشقيقة" السابقة تعرف المزاج الذي يحرك روسيا. ورسام الكاريكاتير كازيس كِستوتيس شياوليتيس ليس هو فقط من يخشى من أن يتمدد جوع بوتين ونهمه للسلطة إلى دول أخرى.

انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا "الصرخة" .. لا للحرب من خلال تجربة مؤلمة، يعرف الأفغان بأنفسهم ما تعنيه الحرب في بلد الإنسان ذاته. وفي رسمه الكاريكاتوري، استعار شهيد عتيق الله من الفنان النرويجي إدوارد مونش لوحته الشهيرة "الصرخة" التي تعود لعام 1893. هنا يُفهم الوجه المرعوب على أنه رد فعل على مشاهد المدن التي تعرضت للقصف في أوكرانيا.

انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا آفاق المستقبل للوهلة الأولى، هذا الكاريكاتير للرسام الروماني ماريان أفراميسكو يذكرنا أيضا بفنان مشهور، هو الهولندي إم. سي. إيشر، الذي كان يرسم أشياء تتعارض مع أي منطق ولا تحمل أي أفق. ويبدو أيضًا أن أوكرانيا ليس لديها أي آفاق في ضوء التفوق الروسي، لكن أوكرانيا أعطت العالم درسا أفضل.

انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا الحب بدلا من الحرب منذ أن غزا الجيش الروسي أوكرانيا، والناس في جميع أنحاء العالم تقوم بمظاهرات ضد الحرب العدوانية الوحشية، لكن بلا فائدة، بحسب الرسامة التركية منكشي جام. فلا الطغاة ولا الموت يسمحون لنشطاء السلام بالتأثير عليهم؛ وهذا ما أظهره التاريخ بما يكفي في كثير من الأحيان.

انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا أوكرانيا تفضل الناتو لفترة طويلة، كانت أوكرانيا قريبة من "الشعب الشقيق" في روسيا. لكن استقلال البلاد لم يعد يتناسب مع نظرة بوتين للعالم، فهو يعتبر أوكرانيا جزءً من إمبراطورية روسية كبرى. وبالنسبة إلى الرسام عامر من دولة الإمارات، فلا عجب أن أوكرانيا الصغيرة تتطلع بشغف إلى الناتو. لكن روسيا لا تريد أن تسمح لها بالسير وراء هذه الرغبة.

انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا تهديد عالمي من وجهة نظر الرسام التنزاني "بوبا"، هذه الحرب لا تتعلق فقط بأوكرانيا، وإنما تتعلق بالسلطة والقوة في العالم. فروسيا تهدد العالم الغربي بشن حرب نووية إذا استمر في التدخل. وهذا لا يحظى بالرضا من جانب الولايات المتحدة، التي يمكنها على الفور توجيه ضربة انتقامية. وهناك خوف في جميع أنحاء العالم من قيام شخص ما بالضغط على الزر الأحمر، الزر النووي.

انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا التفاوض على طريقة بوتين على المسرح الدبلوماسي، يحاول سياسيون غربيون عمل كل شيء من أجل إحضار الرئيس الروسي إلى طاولة المفاوضات. طاولة بوتين الطويلة، التي يجلس إليها على مسافة بعيدة من زواره الدوليين تسببت في إثارة الاستغراب في جميع أنحاء العالم. ومن وجهة نظر رسام الكاريكاتير الألماني أغوستينو تاله، فإن ما يهم بوتين النرجسي هو اعتقاده بأنه: يجب ألا تكون أوكرانيا موجودة.

انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا الدكتور "أوكتوبوتين" يتحكم في الطاقة في مفاوضاته مع الغرب، لدى الرئيس الروسي حجة قوية: العديد من الدول الأوروبية تعتمد على الغاز والنفط الروسيين. "دكتور أوكتوبوتين"، كما يراه رودريغو من ماكاو / الصين، له اليد العليا. فعلى الرغم من كل العقوبات، لا تزال ألمانيا ودول أخرى تحصل على الطاقة من روسيا، وبذلك تقوم بتمويل صندوق حرب بوتين.

انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا لاجئون من الدرجة الأولى؟ بأعداد هائلة، فر الأوكرانيون من الحرب، وأوروبا ترحب بهم بأذرع مفتوحة، حيث يجدون ببساطة من يلوح لهم مرحبا عند الحدود. وعلى الرغم من كل التعاطف مع اللاجئين، يتساءل رسام الكاريكاتير الفلبيني "زاك" عما إذا كانت هناك معايير مزدوجة؟ وأنه يُسمح لهم بدخول البلاد بسبب لون بشرتهم الفاتح؟ لأن الاتحاد الأوروبي عادة ما يغلق حدوده بإحكام.

انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا حسابات صينية منذ سنوات وأستراليا تشعر بالتهديد من الصين، التي تسعى جاهدة للسيادة في جنوب المحيط الهادئ، وقد ألمحت مرارًا إلى نيتها في ضم تايوان. وفقًا لرسام الكاريكاتير الأسترالي "برولمان"، يراقب الباندا عن كثب ما إذا كان الدب الروسي سيبلع العسل الأوكراني، أم أن مستعمرة النحل ستقوم بطرده. وإذا لم ينجح الدب، فإن الباندا بإمكانه أن يجرب حظه في وعاء آخر. إعداد: سوزانه كوردس/ صلاح شرارة



ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)