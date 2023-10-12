تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الروسية "بمفعول فوري"
بسبب وضعها خمس منظمات لمناطق أوكرانية محتلة تحت سلطتها، قررت اللجنة الأولمبية الدولية تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الروسية "بمفعول فوري". الأولمبية الروسية ردت على الفور ووصفت القرار بالسياسي. فماذا يعني للرياضيين الروس؟
باستثناء التمويل الدولي ليس للقرار أي عواقب على المشاركة المحتملة للرياضيين الروس تحت علم محايد في أولمبياد باريس 2024
قررت اللجنة الأولمبية الدولية، الخميس (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الروسية "بمفعول رسمي) بسبب اعترافها بمنظمات إقليمية من أربع مناطق ضمتها من أوكرانيا.
وعلى الفور رفضت اللجنة الأولمبية الروسية القرار ووصفته بأنه سيأتي بنتائج عكسية وله دوافع سياسية. وقالت في بيان "اليوم اتخذت اللجنة الأولمبية الدولية قرارا آخر سيأتي بنتائج عكسية وله دوافع سياسية واضحة".
وأضافت "يأتي هذا بعد أحداث فبراير 2022" في إشارة إلى الحظر المفروض على الرياضيين الروس الذي أصدرته معظم الاتحادات الرياضية الدولية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.
ولم تفرض اللجنة الأولمبية الدولية عقوبات على اللجنة الأولمبية الروسية أو نظيرتها في بيلاروسيا أو الأعضاء الروس في اللجنة الأولمبية الدولية لكنها حظرت الرياضيين بعد غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022 والذي تصفه روسيا بأنه "عملية عسكرية خاصة".
لكنها أصدرت في مارس/ آذار مجموعة أولى من التوصيات للاتحادات الرياضية الدولية للسماح لرياضيي روسيا وروسيا البيضاء بالعودة.
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إنه لا ينبغي معاقبة الرياضيين بسبب تصرفات الحكومات.
ف.ي/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)
في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية
كرة القدم الدولية
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) إيقاف منتخبات وأندية روسيا عن المشاركة في كل البطولات حتى إشعار آخر. وسعت اللجنة الأولمبية الأمريكية واللجنة البارالمبية الأمريكية والمجلس الاستشاري للرياضيين هناك إلى فرض حظر شامل على الرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء بشكل فوري ويشمل ذلك ألعاب بكين لذوي الاحتياجات الخاصة.
في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية
تدابير صارمة
اتخذ العديد من الاتحادات الرياضية الدولية تدابير صارمة بحق روسيا وأحياناً بيلاروسيا في الكرة الطائرة، التزلج، البياتلون، هوكي الجليد، الرغبي، الملاكمة والسباحة. وفي الكرة الطائرة، أعلن الاتحاد الدولي سحب بطولة العالم المقررة في نهاية آب/أغسطس من روسيا. وكانت بولندا بطلة العالم وفرنسا بطلة الأولمبياد قد حذرت من الانسحاب بحال الابقاء على الاستضافة الروسية.
في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية
عدم التأهل لمونديال فرنسا
فرض حظر على المنتخبات الروسية والبيلاروسية من قبل الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، يعني غياب روسيا عن مونديال 2022 في فنلندا، بالإضافة إلى الاتحاد العالمي للرغبي، ليضع حداً للآمال الروسية الضئيلة بالتأهل إلى مونديال فرنسا 2023.
في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية
نقل نهائي أبطال أوروبا
وبعد تجريد ويفا بطرسبورغ الروسية من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا ومنحها لاستاد دو فرانس في باريس، تم أيضاً استبعاد نادي سبارتاك موسكو، الممثل الوحيد لروسيا في المسابقات الأوروبية، وتحديداً من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، حيث كان من المتوقع مواجهة لايبزيغ الالماني في الدور ثمن النهائي.
في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية
تجريد بوتين من الحزام الأسود
وفي التايكوندو، جرّد الاتحاد الدولي بوتين من الحزام الأسوَد الفخري، الممنوح له منذ 2013، معتبراً أن تصرفات موسكو تتعارض مع رؤية رياضة التايكوندو: "السلام أغلى من الانتصار".
في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية
رفض اللعب مع روسيا
أعلن فيفا في بيان مشترك مع نظيره الأوروبي تعليق مشاركات الأندية والمنتخبات الكروية في كل المسابقات "حتى إشعار آخر". بولندا التي كانت ستحلّ ضيفة على روسيا في الملحق الأوروبي كانت قد أعلنت رفضها مواجهة روسيا، وسارت على خطاها السويد وتشيكيا، الخصمان المحتملان لروسيا في الملحق المقرر في آذار/مارس الجاري.
في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية
مونديال قطر 2022
بعد استضافتها المونديال الأخير عام 2018، ستغيب روسيا عن نسخة قطر 2022، المقررة بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر، نتيجة قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية
شالكه وغاز بروم
أعلن نادي شالكه الألماني العريق فسخ شراكته مع غازبروم. كما فسخ مانشستر يونايتد الإنكليزي عقده مع شركة الطيران الروسية أيروفلوت.
في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية
حرمان روسيا من المشاركة الأولمبية
قالت اللجنة الأولمبية الدولية إن مجلسها التنفيذي أوصى الاتحادات الرياضية الدولية بمنع مشاركة الرياضيين والمسؤولين من روسيا وروسيا البيضاء في المنافسات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وعارضت اللجنة الأولمبية الروسية بشكل قاطع قرار اللجنة الدولية وقالت إنه "يتعارض مع الوثائق التنظيمية للجنة الأولمبية الدولية والميثاق الأولمبي". ( إعداد: علاء جمعة )