 تعليق المصادقة على ″نورد ستريم2″ يصعد أسعار الغاز في أوروبا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.11.2021

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تعليق المصادقة على "نورد ستريم2" يصعد أسعار الغاز في أوروبا

علًقت هيئة تنظيم الطاقة في ألمانيا إجراءات الموافقة على خط أنابيب "نورد ستريم 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، ما يمثل عقبة جديدة أمام المشروع المثير للخلاف. تعليق الموافقة دفع لارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى نحو 12 %.

مشروع نورد ستريم 2

من المفترض أن يسمح خط الأنابيب بمضاعفة إمدادات الغاز الروسي لألمانيا بدون المرور عبر أوكرانيا

يشهد انطلاق عمل خط أنابيب الغاز المثير للجدل  بين روسيا وألمانيا "نورد ستريم 2" عرقلة جديدة، إذ قررت الوكالة الفدرالية الألمانية لتنظيم قطاع الطاقة اليوم الثلاثاء (16 نوفمبر/تشرين ثان 2021) تعليق آلية الترخيص له بسبب مشكلة قانونية.

مختارات

وقالت الوكالة إنها أوقفت مؤقتا عملية المصادقة لأن الكونسرتيوم الذي يقف وراء المشروع يحتاج أولا إلى إنشاء شركة تابعة له في ألمانيا بموجب القانون الألماني للحصول على رخصة تشغيل. وأكدت أن الموافقة "ليست ممكنة إلا إذا كان المشغّل مسجلا بصورة قانونية بموجب القانون الألماني".

ويعد ترخيص الوكالة الألمانية من المراحل الأخيرة قبل وضع خط الأنابيب في قعر البحر قيد الخدمة، ما سيسمح بإمداد الشبكة الأوروبية بالغاز الروسي في ظل ارتفاع أسعار الغاز في دول الاتحاد الأوروبي.

وعمدت الشركة المشغلة لخط الأنابيب ومقرها في سويسرا، إلى إنشاء فرع لهذه الغاية تابع للقانون الألماني سيصبح المالك للجزء الألماني من الخط وسيتولى تشغيله. وأعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي"، فرع شركة غازبروم الروسية العملاقة في سويسرا، أنها تعمل على الامتثال للتشريعات الألمانية من خلال إنشاء فرعها، وقالت متحدثة باسمها في رسالة لوكالة فرانس برس إن "شركتنا تقوم بهذه المرحلة لضمان احترام القوانين والتنظيمات السارية". وأوضحت الشركة أنه لا يسعها "التعليق على انعكاس (الوضع) على تاريخ انطلاق تشغيل خط الأنابيب" الذي قد يتأخر.

وذكرت الوكالة الفدرالية الألمانية أن عملية التصديق ستبقى معلقة حتى تنجز الشركة في سويسرا نقل "أصول أساسية وموارد بشرية" إلى فرعها الألماني.

ومن شأن هذا القرار أن يعلق آلية المصادقة التي يفترض أن تتم في غضون أربعة أشهر، في حين أنجز المشروع بالكامل وبدأ ضخ الغاز فيه من الجانب الروسي.

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ميركل تحذر موسكو من استخدام نورد ستريم 2 كسلاح سياسي

وأكدت الحكومة الألمانية التي دافعت بشدة عن مد الخط، الثلاثاء أن قرار هيئتها الفدرالية على ارتباط بـ"مسائل محض تنظيمية" تتعلق بنقطة تمتّ إلى "قانون الشركات"، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الاقتصاد ورد وكالة فرانس برس. وأكد البيان أن التعليق "لا يؤثر على تقييم" ألمانيا لنورد ستريم 2.

وفي أعقاب الإعلان، ارتفع سعر الغاز في السوق الأوروبية  بنسبة تصل ما بين 10إلى 12 في المائة، في وقت تعاني القارة من ارتفاع حاد في أسعار مصدر الطاقة هذا.

ونفت روسيا أن تكون تتسبب بهذا الارتفاع لانتزاع عقود أو تسريع وضع خط نورد ستريم 2 قيد الخدمة.

وكان الكرملين دعا منذ أيلول/سبتمبر إلى بدء تشغيل نورد ستريم 2 "في أسرع وقت ممكن" مبديا أمله في بدء تصدير الغاز خلال السنة الجارية.

وكان "نورد ستريم 2" على مدى سنوات  موضع خلاف بين واشنطن وبرلين ، المستفيد الرئيسي من المشروع، كما بين الأوروبيين أنفسهم، وبين روسيا وأوكرانيا.

ع.ج.م/ع.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/Construction Photography/Photoshot)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم (نحو14 بالمئة من الاحتياطي العالمي) وتعتزم قطر نقل الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب يمر عبر السعودية وسوريا ومنها إلى تركيا التي ستتولى توزيعه إلى أوروبا.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/V. Salemi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    وترجع أهمية هذا الخط إلى أن روسيا لن تصبح مصدر الغاز الوحيد لأوروبا. ويربط كثير من الخبراء والمحللين الأزمة الخليجية الأخيرة مع قطر بأطماع في ثرواتها الهائلة من الغاز.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2 - خط غاز شرق المتوسط

    تم إنشاؤه في البداية لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كم. وكانت إسرائيل تتسلم الغاز المصري بأسعار تفضيلية. تعرض الخط لعشرات العمليات التخريبية ما كلف مصر مبالغ طائلة.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2- خط غاز شركة شرق المتوسط

    لكن شركات ديليك دريلينج الإسرائيلية ونوبل إنرجي (مقرها تكساس) وغاز الشرق المصرية اعلنت التوصل لاتفاق لشراء حصة من شركة غاز شرق المتوسط نسبتها 39 بالمئة من الأسهم مقابل 518 مليون دولار، وهي صفقة ستمكن إسرائيل من توريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصرعلى مدى عشر سنوات من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين في إطار اتفاق التصدير الموقع سلفاً بين البلدين.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    3- خط الأنابيب الإسرائيلي - الأوروبي

    أعلنت حكومات أوروبية وحكومة إسرائيل دعمها لإنشاء مشروع خط أنابيب بالبحر المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا وحددت موعداً مستهدفا لاستكماله في عام 2025. ويهدف خط الأنابيب الذي يمتد لمسافة 200 كيلومتر إلى ربط حقول الغاز قبالة سواحل إسرائيل وقبرص باليونان وربما إيطاليا بتكلفة تصل إلي ستة مليارات يورو (6.4 مليار دولار).

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/Saipem)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    4 - خط الغاز المصري - القبرصي

    وقعت قبرص ومصر اتفاقاً يمهد الطريق لإنشاء أول خط أنابيب تحت المياه في البحر الأبيض المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى الأراضي المصرية لاسالته في المحات المصرية تمهيداً لإعادة تصديره الى أوروبا. وفق الاتفاق سيتم نقل الغاز من حقل "أفروديت" القبرصي إلى مصر ما يفتح الباب أمام جذب استثمارات بمليارات الدولارات للبنية التحتية.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    5 - خط الغاز الأردني - الإسرائيلي

    وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية ووزارة الطاقة مع إسرائيل وشركة "نوبل إنيريجي" اتفاقا يقضي باستيراد عمان للغاز الإسرائيلي المستخرج من حقل ليفياثان، وهو الاتفاق المعطل حتى اليوم بسبب الرفض الواسع من النقابات والأحزاب والمبادرات الأردنية سواء لأسباب سياسية أو بيئية. من المقرر أن يبلغ طول خط الأنابيب نحو64 كيلومتراً على أن يبدأ استقبال أولى دفعات الغاز الإسرائيلي بنهاية عام 2019 ولمدة 15 عاماً.

  • Infografik Karte most important Gas Pipelines in the in the eastern of the Mediterranean sea AR

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    انفوغرافيك لخطوط الغاز الطبيعي في المنطقة

    يوضح الانفوغرافيك أهم خطوط الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بعضها يعمل بالفعل والبعض الآخر قيد الإنشاء. ومع تزايد عدد اكتشافات حقول الغاز الطبيعي في المنطقة تعاظمت أهميته وأثره على العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول.


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