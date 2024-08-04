تعطل "جي بي إس" في أجزاء من إسرائيل.. هل اقترب هجوم إيران؟

بعدما أفادت تقارير صحفية بتعطل استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) في مناطق واسعة من إسرائيل، تزداد المخاوف من اقتراب تنفيذ إيران تهديداتها بمهاجمة إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران.

تعطل استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، في أجزاء كبيرة من إسرائيل، في ظل مخاوف من هجوم إيراني وشيك على البلاد، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" وموقع "واي نت" الالكتروني الإخباري، اليوم الأحد (الرابع من آب/ أغسطس 2024) عن مستخدمين.

وأفادت تقارير بأن التوقف لم يؤثر على المناطق الحدودية الواقعة بالقرب من لبنان فحسب، ولكن أثر أيضا على المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة في وسط البلاد.

وجاء في تقارير إعلامية، أن السائقين في إسرائيل وجدوا أن شاشاتهم تضعهم فجأة، داخل العاصمة اللبنانية بيروت. وإلى جانب مساعدة المستخدمين على معرفة اتجاهات السير، يستخدم نظام تحديد المواقع العالمي أيضا من جانب الطائرات بدون طيار (الدرون)، من أجل الوصول إلى أهدافها.

وتعيش إسرائيل في الوقت الحالي، في حالة تأهب قصوى، بعد أن هددت إيران بالانتقام لاغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قبل أيام. ولم تعلق إسرائيل رسميا بعد على الاتهامات الموجهة إليها بأنها مسؤولة عن الهجوم.

جدير بالذكر أن إيران وحركة حماس، تحملان إسرائيل مسؤولية مقتل هنية، إلا أن إسرائيل لم تؤكد أو تنفي أي دور لها. ومنذ أن تمت عملية الاغتيال، تعهدت إيران وحلفاؤها، بما في ذلك حزب الله، "بعقاب قاس" لإسرائيل.

يذكر أن حركة حماس مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية، فيما تعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

ع.ج/ ع.ش/ز.أ.ب (د ب أ)