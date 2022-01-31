تعزيزات أمريكية تصل بولندا وروسيا تنقل طائرات لبيلاروسيا

وصلت اليوم السبت (الخامس من فبراير/ شباط 2022) أول تعزيزات عسكرية أمريكية لأعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) في شرق أوروبا إلى قاعدة ريزاشو العسكرية في جنوب شرق بولندا، في الوقت الذي تحشد فيه روسيا قواتها على حدود أوكرانيا.

وهبطت في الصباح طائرة صغيرة تقل ما وصفه مصدر عسكري بولندي بأنه أفراد تسلسل قيادي أمريكي، في مطار ريزاشو-ياسيونكا، في الوقت الذي استمرت فيه الاستعدادات في القاعدة القريبة من حدود بولندا مع أوكرانيا لوصول المزيد من القوات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عمليات إعداد مكان إقامة مؤقت في بلدة ياسيونكا القريبة، في حين شوهد عمال يقيمون سياجاً حول المكان. وقال متحدث عسكري بولندي: "حسبما أُعلن، وصلت إلى بولندا العناصر الأولى من مجموعة اللواء المقاتل من الفرقة 82 المحمولة جواً من الجيش الأمريكي".

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء بنقل قرابة ثلاثة آلاف جندي إضافي إلى بولندا ورومانيا لحماية شرق أوروبا من تداعيات محتملة لأزمة أوكرانيا.

نقلت روسيا طائرات "سو-25 إس إم" من قواعدها قرب اليابان حوالي 7000 كيلومتر إلى بيلاروسيا

نقل ونقل مضاد

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت نقل مقاتلات سوخوي من طراز "سو-25 إس إم" إلى بيلاروسيا، قبل أيام قليلة من انطلاق مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات نُقلت لمسافة تجاوزت 7000 كيلومتر، من إقليم بريموريه على بحر اليابان، إلى مطارات عسكرية في منطقة برست القريبة من الحدود البولندية. ولم تفصح الوزارة عن عدد الطائرات المنقولة.

وكانت القيادتان العسكريتان في بيلاروسيا وروسيا أكدتا مراراً أن نقل القوات إجراء ذو طبيعة تدريبية خالصة، ولا يشكل تهديداً لأحد، وأنه يتم بشكل متوافق مع القانون الدولي.

وتنفي موسكو ومينسك اتهامات غربية بأن هذه التدريبات تهدف للتحضير لغزو روسي لأراضي أوكرانياالمجاورة. وتجرى المناورة في الفترة بين 10 و20 فبراير/ شباط الجاري.

وكان حلف الناتو اتهم روسيا بتحريك نحو 30 ألف جندي مؤخراً إلى بيلاروسيا، التي تجاور أوكرانيا من جهة الشمال، بالإضافة إلى صواريخ "إسكندر" التي يمكنها حمل رؤس نووية، وأنظمة دفاع جوي من طراز "إس-400"، ووحدات خاصة من الاستخبارات العسكرية "جي آر يو".

من جانبه، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن إجمالي عدد القوات التي ستشارك في المناورة لن يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في عام 2011، أي ما لا يزيد عن 13 ألف جندي و300 دبابة و500 عربة مدرعة و3500 مظلي.

ي.أ/ خ.س (أ ف ب، رويترز)