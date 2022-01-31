 تعزيزات أمريكية تصل بولندا وروسيا تنقل طائرات لبيلاروسيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تعزيزات أمريكية تصل بولندا وروسيا تنقل طائرات لبيلاروسيا

في نفس اليوم وصلت طلائع قوات أمريكية إلى بولندا أمر الرئيس الأمريكي بإرسالها هناك تحسباً لغزو روسي محتمل لأوكرانيا، فيما أعلنت موسكو نقل طائرات مقاتلة إلى بيلاروسيا المجاورة لأوكرانيا.

أمر الرئيس الأمريكي بايدن بدفع تعزيزات إلى دول حلف الناتو في أوروبا الشرقية تحسباً لغزو روسي محتمل في أوكرانيا

أمر الرئيس الأمريكي بايدن بدفع تعزيزات إلى دول حلف الناتو في أوروبا الشرقية تحسباً لغزو روسي محتمل في أوكرانيا

وصلت اليوم السبت (الخامس من فبراير/ شباط 2022) أول تعزيزات عسكرية أمريكية لأعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) في شرق أوروبا إلى قاعدة ريزاشو العسكرية في جنوب شرق بولندا، في الوقت الذي تحشد فيه روسيا قواتها على حدود أوكرانيا.

وهبطت في الصباح طائرة صغيرة تقل ما وصفه مصدر عسكري بولندي بأنه أفراد تسلسل قيادي أمريكي، في مطار ريزاشو-ياسيونكا، في الوقت الذي استمرت فيه الاستعدادات في القاعدة القريبة من حدود بولندا مع أوكرانيا لوصول المزيد من القوات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عمليات إعداد مكان إقامة مؤقت في بلدة ياسيونكا القريبة، في حين شوهد عمال يقيمون سياجاً حول المكان. وقال متحدث عسكري بولندي: "حسبما أُعلن، وصلت إلى بولندا العناصر الأولى من مجموعة اللواء المقاتل من الفرقة 82 المحمولة جواً من الجيش الأمريكي".

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء بنقل قرابة ثلاثة آلاف جندي إضافي إلى بولندا ورومانيا لحماية شرق أوروبا من تداعيات محتملة لأزمة أوكرانيا.

نقلت روسيا طائرات سو-25 إس إم من قواعدها قرب اليابان حوالي 7000 كيلومتر إلى بيلاروسيا

نقلت روسيا طائرات "سو-25 إس إم" من قواعدها قرب اليابان حوالي 7000 كيلومتر إلى بيلاروسيا

نقل ونقل مضاد

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت نقل مقاتلات سوخوي من طراز "سو-25 إس إم" إلى بيلاروسيا، قبل أيام قليلة من انطلاق مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين.

مختارات

أين تقف برلين من الأزمة الروسية الأوكرانية التي باتت في نظر المراقبين تعكس كارثة علاقات عامة للحكومة الألمانية. فما الذي يجعل موقف ألمانيا هكذا؟ وهل يكمن السر في الغاز الروسي؟ وما مدى تناغم الموقفين الشعبي والرسمي؟

إذا ما وقع غزو روسي لأوكرانيا، فإن تركيا المجاورة سيكون لديها الكثير لتخسره. لهذا يريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوسط في هذا الملف الشائك. فما هي فرص نجاحه؟ وهل هو وسيط محايد في الأزمة؟

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات نُقلت لمسافة تجاوزت 7000 كيلومتر، من إقليم بريموريه على بحر اليابان، إلى مطارات عسكرية في منطقة برست القريبة من الحدود البولندية. ولم تفصح الوزارة عن عدد الطائرات المنقولة.

وكانت القيادتان العسكريتان في بيلاروسيا وروسيا أكدتا مراراً أن نقل القوات إجراء ذو طبيعة تدريبية خالصة، ولا يشكل تهديداً لأحد، وأنه يتم بشكل متوافق مع القانون الدولي.

وتنفي موسكو ومينسك اتهامات غربية بأن هذه التدريبات تهدف للتحضير لغزو روسي لأراضي أوكرانياالمجاورة. وتجرى المناورة في الفترة بين 10 و20 فبراير/ شباط الجاري.

وكان حلف الناتو اتهم روسيا بتحريك نحو 30 ألف جندي مؤخراً إلى بيلاروسيا، التي تجاور أوكرانيا من جهة الشمال، بالإضافة إلى صواريخ "إسكندر" التي يمكنها حمل رؤس نووية، وأنظمة دفاع جوي من طراز "إس-400"، ووحدات خاصة من الاستخبارات العسكرية "جي آر يو".

من جانبه، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن إجمالي عدد القوات التي ستشارك في المناورة لن يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في عام 2011، أي ما لا يزيد عن 13 ألف جندي و300 دبابة و500 عربة مدرعة و3500 مظلي.

ي.أ/ خ.س (أ ف ب، رويترز)

  • وجوه من القرم .. خليط من الأعراق ومصير واحد

    الباندورا

    أوكراني من أصول قوزاقية يعزف على آلة الباندورا. هذا الرجل المسنّ يرتدي ملابس تقليدية للعرقية القوزاقية ويعزف على آلة تقليدية أوكرانية. ومن المعروف أن القوزاق يعتبرون مؤسسي أوكرانيا خلال حربهم ضد المملكة البولندية في القرون الوسطى.

  • وجوه من القرم .. خليط من الأعراق ومصير واحد

    ذهبية

    فتاة أوكرانية ترتدي ملابس تشبه تلك التي كانت ترتديها الإمبراطورة الروسية كاترينا الكبيرة. لكنها قررت - كما يظهر - أن تختار اللون الذهبي لثيابها ولبشرتها. الفترة التي حكمت فيها كاترينا كنت فترة ذهبية لروسيا القيصرية. بجانبها طفل صغير يراقبها ويتساءل في نفسه عمن تكون...

  • وجوه من القرم .. خليط من الأعراق ومصير واحد

    كبرياء روسي

    طفلان روسيان سائحان يقفان لالتقاط صورة لهما في قصر ليفاديا بمدينة يالطا المطلة على البحر الأسود. بعد (ضم شبه الجزيرة إلى روسيا)، أضحت أي زيارة مستقبلية لهذين الطفلين لا تعدو زيارة إلى جزء من (الوطن).

  • وجوه من القرم .. خليط من الأعراق ومصير واحد

    خلف الشعر المتطاير

    صراع الهواء وضوء الشمس وكاميرا المصور. من يسبق ويخطف صورة لحسناء أوكرانية تقف أمام قصر أحد نبلاء روسيا في عهد كاترينا الكبيرة بالقرم.

  • وجوه من القرم .. خليط من الأعراق ومصير واحد

    حيرة أم فزع؟

    الحيرة على وجه شاب أوكراني متعب يجلس في حافلة عمومية سوفييتية الصنع. مرّ على سقوط الاتحاد السوفيتي 22 عاماً وما زالت آثاره في كل مكان بالقرم. لكن بعد عودة شبه الجزيرة لروسيا، هل سيتحسن حال الناس هناك ويبتسم هذا الرجل المتعب، أم أن دوامة الحياة لن تمنحه الابتسامة أبداً؟

  • وجوه من القرم .. خليط من الأعراق ومصير واحد

    خصام حول الوطن

    جيلان أم جيل واحد؟ روسيتان أم أوكرانيتان أم الأمران معاً؟ سيدة تلعق البوظة وتراقب المصور الفضولي، فيما تجلس خلفها امرأة طاعنة في السن تبيع مراوح يدوية صينية الصنع.

  • وجوه من القرم .. خليط من الأعراق ومصير واحد

    عينان بلون البحر

    أوقفتها على ساحل يالطا. سألتها إن كان لون عينيها حقيقياً؟ أومأت بالإيجاب، فطلبت أن التقط صورة لها. إنها سائحة روسية في أرض الأجداد، أجنبية كانت في وقتها واليوم "بنت البلد".

  • وجوه من القرم .. خليط من الأعراق ومصير واحد

    الحظ لمن لا حظ له

    لا تأبه بالزحام ولا المارة. تبيع اليانصيب لتعيش. تبيع الحظ للآخرين ولم يسعفها حظها، فولدت في عصر السوفييت وتغير الناس والبلد والانتماء. ما يدور حولها لا يثيرها، فظهرها منحن وعقلها مشغول بالقراءة.

  • وجوه من القرم .. خليط من الأعراق ومصير واحد

    أربعة عيون

    عينان على المارة وعينان تراقبان المصور. تعدد الوجوه والأجناس في يالطا - تعدد يظهره لون العيون والبشرة.

  • وجوه من القرم .. خليط من الأعراق ومصير واحد

    جيل يحمل جيلاً

    في بخشه سراي، عاصمة مملكة تتار القرم سابقاً، تحمل فتاة تتارية طفلها في انتظار الحافلة القادمة من العاصمة سيمفروبول.

  • وجوه من القرم .. خليط من الأعراق ومصير واحد

    وطن واحد

    أوكرانية من أصول روسية وابنها مع تتارية في سوق للخضار بوسط يالطا. الجميع يريد العيش في وطن يمنحهم الخبز والأمان. لكن للسياسة قول آخر...

  • وجوه من القرم .. خليط من الأعراق ومصير واحد

    وجوه تتارية

    ثلاث فتيات تتاريات مسلمات في مطعم تتاري بنفس السوق. التتار المسلمون أقلية في القرم ويخافون من بطش موسكو، الذي أصابهم مرتين عبر التاريخ.

  • وجوه من القرم .. خليط من الأعراق ومصير واحد

    "الأباتشي" في قطار أوكراني

    البعض يريد الهروب من هويته، لينتمي إلى قبائل الهنود الحمر. خليط من الألوان يعكس روح الرفض لمجتمع توقف عنده التاريخ لمدة.

  • وجوه من القرم .. خليط من الأعراق ومصير واحد

    فرحة بالعيد الوطني

    يصادف عيد استقلال أوكرانيا الرابع والعشرين من آب/ أغسطس كل عام. أثناء الاحتفالات بهذا العيد العام الماضي، تبدو هذه الفتاة الصغيرة فرحة بركوب الحصان القزم في أوديسا، فيما تبادلها صاحبة الحصان الابتسام.

    الكاتب: عباس الخشالي (كتابة وعدسة)


مواضيع ذات صلة

Panzer fahren während der Militärparade zur Feier des 30. Unabhängigkeitstages auf der Hauptstraße Chreschtschatyk entlang. +++ dpa-Bildfunk +++

مجلس الأمن يبحث الوضع بأوكرانيا وسط تلويح بعقوبات جديدة على موسكو 31.01.2022

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن الأزمة الأوكرانية بناء على طلب الولايات المتحدة التي تكثف مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي جهودها لثني موسكو عن غزو أوكرانيا، في وقت تستعد واشنطن لفرض عقوبات جديدة على روسيا.

US President Joe Biden speaks from the Treaty Room in the White House on April 14, 2021 in Washington, DC, about the withdrawal of the remainder of US troops from Afghanistan. - President Joe Biden announced Wednesday it's time to end America's longest war with the unconditional withdrawal of troops from Afghanistan, where they have spent two decades in a bloody, largely fruitless battle against the Taliban. (Photo by Andrew Harnik / POOL / AFP) (Photo by ANDREW HARNIK/POOL/AFP via Getty Images)

بايدن ينوي إرسال مزيد من الجنود لدعم قوات الأطلسي في أوروبا 02.02.2022

تعتزم الولايات المتحدة نشر ثلاثة آلاف عسكري لدعم قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية، وسط مخاوف من غزو روسي لأوكرانيا، تركيز القوات الجديدة سيكون في بولندا ورومانيا وألمانيا.

US Secretary of State Antony Blinken, left, greets Russian Foreign Minister Sergey Lavrov before their meeting, in Geneva, Switzerland, Friday, Jan. 21, 2022. (AP Photo/Alex Brandon, Pool)

أزمة أوكرانياـ لافروف وبلينكن يتمسكان بمواقفهما في مستهل لقاء حاسم 21.01.2022

توعد وزير الخارجية الأمريكي بردّ "موحّد وسريع وصارم" في حال غزت روسيا أوكرانيا، لكنّه أكد سعي بلاده لحل دبلوماسي، فيما أعلن وزير الخارجية الروسي أنه لا يتوقع "اختراقًا" أثناء المحادثات مع نظيره الأمريكي اليوم في جنيف.