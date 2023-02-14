تعرّفْ على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدة على الأرض في تركيا وسوريا

وسط برد الشتاء القارس، وفي ساعة مبكرة من صباح الاثنين (6 فبراير/ شباط 2023)، فاجأ زلزال مدمر الناس، أثناء نومهم، في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا. لقد بلغت قوته 7.8 درجات بمقياس ريختر، وأسفر، هو وتوابعه، عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص في تركيا وسوريا، وتشريد 1.2 مليون شخص في تركيا وحدها، وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من سبعة ملايين طفل في البلدين تأثّروا بالزلزال.



وتنخرط كثير من منظمات الإغاثة في أعمال الإنقاذ والمساعدة في تركيا وسوريا، وتتبع منظمات الإغاثة هذه مجموعة من المؤسسات مثل الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر ووكالة الحماية المدنية. ويتم تمويل عملها من التبرعات والمنح الحكومية.

وتصل المساعدات من جميع أنحاء العالم تقريبا: من ألمانيا ودول أوروبية أخرى وكذلك من أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وقطر وبالطبع من المنطقة نفسها. وتبقى المساعدات الأكثر فعالية في مثل هذه الحالات هي التي تصل من المنظمات المتخصصة في الإغاثة في حالات الكوارث ولديها شبكة كبيرة من الشركاء .

ولمن يريد التبرع أو مساعدة ضحايا الكارثة، تقدم DW ورقة تعريفية عن أبرز منظمات الإغاثة الدولية التي تقدم المساعدة على الأرض في سوريا وتركيا.

برنامج الأغذية العالمي (WFP)

برنامج الأغذية العالمي (أيضا الغذاء العالمي) التابع للأمم المتحدة هو أكبر منظمة إغاثة إنسانية في العالم. تعمل المنظمة في أكثر من 120 دولة وحصلت على جائزة نوبل للسلام في عام 2020.

وإليكم موقع المنظمة هنا باللغة العربية:

https://ar.wfp.org

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)

يقوم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" (بالانجليزية: OCHA أو UNOCHA) بتنسيق جميع مساعدات الأمم المتحدة الطارئة.

https://www.unocha.org

منظمة اليونيسف (UNICEF)

كما تنشط منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في تركيا وسوريا. ينصب تركيز هذه المنظمة على إمدادات مياه الشرب والبحث عن الأقارب للأطفال والآباء.

https://www.unicef.org/ar

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)

إنها منظمة تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1950 ومقرها جنيف بسويسرا. تعمل المفوضية من أجل حقوق اللاجئين و"عديمي الجنسية" وتعمل أيضا في مجال تقديم المساعدات الإنسانية. وتقدم المفوضية المساعدات للعائلات التي تشردت بفعل الزلزال ولها موقع باللغة العربية أيضا هنا رابطه:

https://www.unhcr.org/ar

مئات المتطوعين من الجالية التركية في ألمانيا ساهموا في جمع تبرعات وإرسالها لضحايا الزلزال

الحركة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) والهلال الأحمر (IFRC)

المنظمة هي أكبر شبكة مساعدة إنسانية في العالم. وتتكون من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر و 190 جمعية وطنية فردية.

هنا الموقعان الإلكترونيان للجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وكلاهما بالعربية:

https://www.icrc.org/ar

https://www.ifrc.org/ar

منظمة أطباء بلا حدود (MSF)

تأسست في فرنسا عام 1971 ، المنظمة هي شبكة عالمية نشطة في أكثر من 70 دولة. يقوم موظفوها بعلاج الجرحى في شمال سوريا ويدعمون المرافق الصحية في المنطقة. هنا مواقعها بالعربية والألمانية والإنجليزية:

https://www.msf.org/ar

https://www.aerzte-ohne-grenzen.de

https://www.doctorswithoutborders.org

منظمة "الإغاثة المباشرة" (Direct Relief)

هي منظمة غير ربحية تأسست بعد الحرب العالمية الثانية ومقرها سانتا باربارا في كاليفورنيا بالولايات المتحدة. وتنشط "الإغاثة المباشرة" في جميع أنحاء العالم. وترسل الإمدادات الطبية إلى منطقة الزلزال.

هنا الموقع العام للإغاثة المباشرة على الانترنت

https://www.directrelief.org

وقد قامت بعمل صفحة من أجل مساعدة الناس في منطقة الزلزال في تركيا وسوريا، هنا رابط الصفحة:

https://www.directrelief.org/emergency/turkey-syria-earthquake

منظمة "انقذوا الأطفال" (Save the Children)

منظمة "انقذوا الأطفال" تأسست في بريطانيا العظمى عام 1919 على يد المدرسة والمصلحة الاجتماعية اغلانتين جيب، ولها فروع مترابطة في جميع أنحاء العالم. وهدف المنظمة المعلن هو تعزيز حقوق الطفل وتحسين معيشته في جميع أنحاء العالم، ولديها أيضًا شركاء متعاونون في سوريا وتركيا.

https://www.savethechildren.net

المنظمة العالمية للبحث والإنقاذ (I.S.A.R. Germany)

تأسست المنظمة في ألمانيا عام 2003 من قبل متطوعين متخصصين في مجال الإنقاذ. ومقرها مدينة دويسبورغ بشمال غرب ألمانيا. وتركز المنظمة على البحث عن ضحايا الزلزال وإنقاذهم. ولهذا الغرض يتم نشر فرق إنقاذ الكلاب وأخصائيي الإنقاذ المجهزين بأحدث التقنيات.

https://isar-germany.de

هل تصل المساعدات إلى شمال سوريا بعد فوات الأوان؟

المنظمة الألمانية لمكافحة الجوع في العالم (Deutsche Welthungerhilfe)

تأسست عام 1962 ومقرها مدينة بون بألمانيا. وتتوفر المنظمة على شبكة عالمية من الشركاء بما في ذلك في سوريا وتركيا. وتعمل في الوقت الحالي على توزيع إمدادات الإغاثة في شمال غرب سوريا بما في ذلك المواد الغذائية والخيام والأغطية والملابس ومستلزمات النظافة.

https://www.welthungerhilfe.de

منظمة ميديكو الدولية (medico international)

تدعم ميديكو الدولية المنظمات في سوريا وتركيا منذ سنوات وتقدم حاليا مساعدات في منطقة الكارثة. يعمل موظفات من مركز المرأة في إدلب في مخيمات اللاجئين بالمحافظة كما يعمل عمال إغاثة من الهلال الأحمر الكردي في "منطقة الإدارة الذاتية الكردية بشمال وشرق سوريا" (روج آفا) في رعاية الجرحى في كوباني وحلب.

https://www.medico.de/en

أستريد برانجه دي أوليفيرا/ هـ.د/ ص.ش