تعرّفي على أسباب النزيف أثناء وبعد ممارسة العلاقة الحميمة!

ما هذا! بقع دم على غطاء السرير أو في السروال التحتي! بالتأكيد حدث ذلك لكِ يوماً. قد يكون ذلك مجرد نزيف عادي أو قد يكون مؤشر على ما هو أخطر. تنصح رئيسة قسم أمراض النساء الاجتماعية-النفسية في المشفى الجامعي في بازل السويسرية، البرفيسورة زيبيل تشودين، بالإسراع بمراجعة الطبيب عند ملاحظة تكرار النزيف أو عندما تأتي الدورة الشهرية أقوى أو أقل من المعتاد.

ولكن ماذا عن أسباب النزيف أثناء وبعد ممارسة العلاقة الحميمة. الموقع الإلكتروني لمجلة "فرايدي" السويسرية أورد خمسة أسباب نقلاً عن البرفيسورة زيبيل تشودين. أولها هو النزيف بعد أو قبل الدورة الشهرية بقليل أو عندما تكون الدورة الشهرية غير متقطعة. وفي حال حدث ذلك مرة واحدة فهو أمر ليس مخيف. أما السبب الثاني فهو الممارسة العنيفة، خاصة عندما يكون العضو الذكري كبير الحجم قياساً لعضو المرأة، ما يسبب بجرح المهبل. وهنا يكون لون الدم مثل لونه عند أي جرح آخر: أحمر فاتح.

أما السبب الثالث فهو حساسية الغشاء المخاطي المهبلي، الذي قد يعود لعدوى فطرية أو جفاف المهبل بعد سن اليأس. الاستخدام الخاطئ لوسائل منع الحمل هو السبب الرابع. هنا قد يؤدي عدم تثبيت اللولب في موضعه الصحيح أو عدم الانتظام في تناول حبوب منع الحمل.

وأخيراً قد يكون تغير عنق الرحم هو ما يؤدي إلى النزيف أثناء وبعد ممارسة الجنس. أما سبب تغير عنق الرحم فقد يكون سببه ورم حميد أو مرحلة متقدمة من سرطان عنق الرحم الخبيث.

ومهما يكن من الأمر، فإن المراجعة الدورية لطبيب الأمراض النسائية هو خير وسيلة لتجنب أي مضاعفات محتملة.

نصائح للمرأة من أجل إطلالة أنثوية جذابة بأقل التكاليف هوس اقتناء أشهر الماركات الملابس ما هي إلا قطعة قماش حتى ترتديها المرأة".. هكذا يرى مصمم الأزياء الأمريكي الشهير مارك جاكوبس. فملابس المرأة مهما كانت سواء باهظة الثمن أو عادية، فما هي إلا قطعة قماش يمكن أن تصنع من شكل المرأة لوحة فنية جميلة. فلا يجب أن تسعى المرأة دوماً لشراء أغلى الماركات والتسوق في أشهر المحلات، فقط يكفي أن تكون متناسقة ومرتبة للظهور بالشكل اللائق الجذاب.

نصائح للمرأة من أجل إطلالة أنثوية جذابة بأقل التكاليف كي الملابس ينصح خبراء الموضة في موقع كوزموبوليتان الأمريكي، باتباع حيل بسيطة يمكنها تغيير الشكل العام لزي المرأة. يقول تشارلز مانيينج خبير الموضة أن البعض يغفل أهمية استخدام المكواة. فالملابس المكرمشة يمكنها أن تقلل من مظهر الملابس وتعطي إيحاءً برخص ثمنها. إذا لم يكن لديك الوقت كل صباح لكي الملابس، يمكنك تحضيرها في الليلة السابقة للخروج، أو حتى إرسالها لمحلات التنظيف والكي بالبخار.

نصائح للمرأة من أجل إطلالة أنثوية جذابة بأقل التكاليف نظارات كبيرة من الحيل التي يمكن أن تغير الشكل العام للمرأة هي ارتداء النظارات الكبيرة في الحجم. فإذا شعرت بعدم الرغبة في وضع المكياج، ما عليك إلا ارتداء نظارة شمسية كبيرة ووضع أحمر الشفاة. ومع قبعة بسيطة تتناسق مع لون ملابسك أو حقيبة يد، تكتمل أناقتك دون إسراف أو تبذير.

نصائح للمرأة من أجل إطلالة أنثوية جذابة بأقل التكاليف مكياج البهلوان مهما ارتدت المرأة من ملابس، فالمكياج له عامل كبير يؤثر على مظهرها. ولا يعني ذلك وضع مكياج صارخ أو ألوان لا تتناسب مع لون البشرة، والتي ربما تظهر المرأة كالبهلوان !! اختيار المكياج المناسب للوقت المناسب، له عامل كبير في إظهار أناقة المرأة وشياكتها، حتى لو ارتدت ملابس لا تحمل ماركة بيوت الأزياء العالمية. المكياج الوردي أو البيج يصلح للعمل، أما الألوان الفاقعة، فهي للسهرات والأمسيات الخاصة.

نصائح للمرأة من أجل إطلالة أنثوية جذابة بأقل التكاليف شعر لامع ونظيف وعلى موقع ليس آند لاشيز، المتخصص في موضوعات الموضة والمرأة، يؤكد الخبراء أن تسريحة الشعر أيضاً من أبرز الأشياء التي تضفى على المرأة مظهراً معيناً حسب شكله وطريقة تصفيفه. فالشعر المُهمل والمقصف غير اللامع أو وجود قشرة الشعر أعلى الكتفين، كلها تنعكس أيضاً على الملابس أيضاً. فهى تعطي إنطباعاً بعدم الاهتمام، كما يقلل من الشعور بالثقة بالنفس.

نصائح للمرأة من أجل إطلالة أنثوية جذابة بأقل التكاليف اختيار الإكسسوارات المناسبة إضافة الاكسسوار المناسب لملابسك، يزيد من أناقتك بلاشك. فيمكنك اختيار ألوان متناسقة أو حتى ارتداء نفس الألوان وتوحيدها. مثل ارتداء عقد من اللون الأبيض فوق ملابس بيضاء أيضاً. كما يمكن ارتداء عدة سلاسل رفيعة ومختلفة الطول بحيث تظهر وكأنها متدرجة الطول على عنقك، وهو ما يعطى شكلاً أنيقاً ومظهراً جذاباً لمنطقة الرقبة وأعلى الصدر. اختيار الفضة يعتبر مناسباً وغير مكلف في الوقت ذاته.

نصائح للمرأة من أجل إطلالة أنثوية جذابة بأقل التكاليف الأسود والرمادي من المعروف أن الأسود هوعنوان الأناقة، وليس ذلك فحسب، إنما يعطى هذا اللون إيحاءً بأن ما ترتديه يحمل ماركة مرتفعة الثمن. يمكنك المزج بين الأسود والرمادي لمظهر رسمي وكلاسيكي. كما ينصح الخبراء، باختيار طقم من لون واحد فقط، مثل البيج أو الكحلى أو البني، ودعمه بأكسسوار مناسب وحقيبة وحذاء بلون مختلف، فتوحيد اللون في الزي كله يضفى عليها لمسة شياكة وبساطة.

نصائح للمرأة من أجل إطلالة أنثوية جذابة بأقل التكاليف الأظافر الصناعية يرى الخبراء أن الأظافر الصناعية المبالغ في أشكالها وأطوالها، تضعف من قوة ما ترتديه المرأة. فيوجد العديد من الأظافر وألوانها لا تتناسب إطلاقاً مع الرغبة في الظهور بشكل أنيق وجذاب. اختيار الأظافر المصنوعة من الجيل، هو الأفضل للحصول على أظافر جذابة لمدة تستمر إلى 3 أسابيع. ويفضل الخبراء الألوان الهادئة مثل الوردي و البيج و الأبيض الفرنسي. وفي المناسبات الخاصة الألوان الفاقعة والغامقة كالأحمر وغيرها.

نصائح للمرأة من أجل إطلالة أنثوية جذابة بأقل التكاليف أناقتك في كعب الحذاء على طريقة الفنان الكوميدي فؤاد المهندس،" كعبك يدل على أنوثة طاغية" ! فاختيار الحذاء له دور هام في "لوك" المرأة. ولإطلالة جذابة بملابس غير مكلفة، فقط اختاري الحذاء ذو الكعب العالي أو المتوسط. أما في حالة ارتداء الأحذية المسطحة، أو ما يطلق عليها (البالرينا)، فيفضل اختيار ذات الكعب منها ولو حتى عدة سنتيمترات. فهذا النوع من الأحذية بدون كعب، يقلل من شكل الملابس حتى وإن كانت غالية الثمن. سارة إبراهيم



خ.س/ع.ش