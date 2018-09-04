 تعرف على مهام قائد محطة الفضاء الدولية! | عالم المنوعات | DW | 09.10.2018

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منوعات

تعرف على مهام قائد محطة الفضاء الدولية!

عاد رائد الفضاء الألماني الكسندر غريست إلى محطة الفضاء الدولية في حزيران / يونيو هذا العام، وما لبث أن صار قائد المحطة، ليكون أول ألماني يتولى هذا المنصب. فما هي واجبات قائد محطة الفضاء الدولية؟

Deutschland Astronautenzentrum der ESA in Köln - Alexander Gerst (DW/Z. Abbany)

أنجز الكسندر غريست مهمته الأولى على متن محطة الفضاء الدولية في عام 2014، حيث أمضى 166 يوما في الفضاء ضمن مهمة "بلو دوت" بين  شهري أيار/ مايو وتشرين الثاني / نوفمبر من العام المذكور. بالنسبة للإنسان العادي، هذه المغامرة لا تراود حتى أحلامه لحظة واحدة، لكنّ غريست عاد في عام 2018 إلى المحطة في مهمة أصعب، وعليه تحمل مسؤوليات أكبر كقائد، وعليه أن ينجز التالي:

*التحكم المطلق بالمركبة!

عليه التحكم بعمليات الفضاء وبالمركبة وبالطاقم ولكن هو ليس الآمر الناهي الوحيد، فهو ينفذ عمليات على ظهر المحطة ممتثلا لأوامر وتوجيهات قائد الرحلة المستقر في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا بمدينة هيوستن الامريكية. ذاك القائد هو من يتولى الإشراف على تفاصيل الرحلة وماكنات البحث وآليات الهندسة علاوة على دعم طاقم الرحلة. غيرست يقوم بإدارة المركبة وهي تحوم في الفضاء، أما مركز ناسا في هيوستن فيتولى الإدارة الأرضية للعمليات.

Alexander Gerst (picture-alliance/ZUMAPRESS/ESA/NASA)

جنوب أفريقيا كما صورتها كاميرا محطة الفضاء الدولية يوم 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2018

فعاليات ما قبل الانطلاق

واجب قائد المحطة تنظيم وقيادة الطاقم وخلق فريق مندمج متكامل. وقد أنجز غيرست تدريباته على هذا الأمر في روسيا، ومع ذلك فإنّ عليه أن يوجه أفراد الطاقم كي يتكيفوا بتدريباتهم مع واقع العمليات .

فعاليات ما بعد الطيران والعودة

وبنفس الطريق، وحال عودة الطاقم بانتهاء الرحلة فإنّ مسؤولية غيرست تبقى في التأكد من محافظة الطاقم على مستويات المسؤولية المتوقعة منهم لما بعد رحلة العودة والهبوط.

المحافظة على السلام في المدار

تتطلب قواعد السلوك على متن محطة الفضاء الدولية أن يحافظ قائد المحطة على الوئام ويخلق تناغماً في العلاقات بين أفراد الطاقم، على أن لا يغفل خصوصيات التعدد العرقي والثقافي الغالبة على طبيعة العاملين وعلى المهمة نفسها. ولتطبيق هذه القواعد جرى الاتفاق على أنّه لا يجوز لقائد المحطة استخدام القوة لحسم أي موقف.

كما ألزم القائد بعدم التسامح مع أي نوع من الإعتداء أو المضايقة بين أفراد الطاقم، ولكن القانون ينص كذلك على أن للقائد حق استخدام كل وسيلة ضرورية لتنفيذ مسؤولياته وفرض أوامره وعلى أن يتناسق ذلك مع توجيهات قائد الرحلة الأرضي.

Deutschland Astronautenzentrum der ESA in Köln - Alexander Gerst & Angela Merkel (DW/Z. Abbany)

المستشارة أنغيلا ميركل في لقاء مع رائد الفضاء الكسندر غيرست في مركز الفضاء بمدينة كولونيا عام 2016

ومع ذلك فقد بقيت هذه الفقرة عائمة في المنطقة الرمادية، فما مصير الرحلة وسلامة طاقمها اذا أساء أحد افراد الطاقم للمهمة وعرّض الطاقم للخطر؟ ماذا بوسع القائد أن يفعل هنا؟ يستخدم القوة؟

الإبحار في الفضاء لمدة ستة أشهر يسبب ضغطا نفسيا كبيرا للطاقم، ولا أحد يتوقع النتائج غير المحسوبة، لذا جرى بعض التعديل على قواعد السلوك، حيث سُمح للقائد وبموافقة أفراد الطاقم أن يستخدم القوة البدنية مع أي شخص يعرض المهمة أو افراد الطاقم إلى الخطر.

التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي

يعد رائد الفضاء كريس هادفيلد أول قائد محطة فضائية يستخدم منصات ومنابر وصفحات التواصل الاجتماعي خلال رحلته التي استغرقت خمسة أشهر بين عامي 2012 و2013. وقد أرسل فيديو على يوتيوب شاهده عشرات ملايين المتفرجين في نفس اللحظة وبعدها ثم تولى غيرست مهمة ارسال التغريدات على متن المحطة الفضائية في رحلتها عام 2014.

وحال اقلاع محطة الفضاء الدولية عام 2018 بدأ غيرست يرسل تغريداته فقال في أحداها في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر 2018 " من الفضاء يظهر بوضوح أنّ أوروبا واحدة"

وحصل الكسندر غيرست على 1.64 مليون متابع، يتابعون تغريداته باللغة الألمانية والإنكليزية.

ذو الفقار أباني/ ملهم الملائكة

  • Deutschland Alexander Gerst auf der ISS

    صور مذهلة للأرض بعدسة رائد فضاء ألماني

    غالباً ما توصف الصحراء بأنها لا نهاية لها. هذه الصورة التي التقطها ألكسندر غيرستن فوق صحراء ليبيا تبين أن للصحراء أيضاً بداية ونهاية.

  • Deutschland Weltall Raumfahrt Berlin von der ISS Satellitenbild

    صور مذهلة للأرض بعدسة رائد فضاء ألماني

    كتب ألكسندر غيرست بمناسبة الذكرى الـ25 لسقوط جدار برلين في يوم التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني تغريدة جاء فيها: "مرحباً برلين، من الأعلى لا تظهر الحدود".

  • Blick des Astronauten Gerst auf die Erde

    صور مذهلة للأرض بعدسة رائد فضاء ألماني

    قام ألكسندر غيرست بمراقبة ظاهرة الشفق القطبي من المحطة الفضائية الدولية. ويقول غيرست: "أن تطير بين ألوان الشفق القطبي أمر لا يمكن وصفه".

  • ISS Blick auf die Erde

    صور مذهلة للأرض بعدسة رائد فضاء ألماني

    ربما كان معظم سكان فلوريدا يغطون في نوم عميق حينما التقط ألكسندر غيرست هذه الصورة قبل طلوع الفجر على فلوريدا.

  • Blick des Astronauten Gerst auf die Erde

    صور مذهلة للأرض بعدسة رائد فضاء ألماني

    ما يظهر في هذه الصورة ليس جبلاً أو بركاناً، وإنما فوهة خلفها سقوط أحد النيازك في أريزونا.

  • Blick von der ISS Super Typhoon Vongfong

    صور مذهلة للأرض بعدسة رائد فضاء ألماني

    يبدو هذا الثقب، الذي نجم عن بداية إعصار، صغير الحجم، لكن قطره في الواقع يصل إلى 80 كلم.

  • Blick auf Gaza von der ISS

    صور مذهلة للأرض بعدسة رائد فضاء ألماني

    في هذه الصورة تظهر انفجارات وصواريخ خلال حرب غزة الأخيرة.

  • Deutschland Alexander Gerst auf der ISS

    صور مذهلة للأرض بعدسة رائد فضاء ألماني

    نادرا ما يمكن للمرء متابعة الشفق القطبي فوق الأرض. غيرستن كان محظوظا عند التقاطه لهذه الصورة من الفضاء.

  • Blick des Astronauten Gerst auf die Erde

    صور مذهلة للأرض بعدسة رائد فضاء ألماني

    يضع رواد الفضاء الصور التي يلتقطونها تحت تصرف الباحثين. هذه الصورة التي تظهر بعض التضاريس الوعرة في شمال إفريقيا يمكن أن تفيد الباحثين كثيرا.

  • Deutschland Alexander Gerst auf der ISS

    صور مذهلة للأرض بعدسة رائد فضاء ألماني

    تعرف كثير من مناطق العالم شح في المياه العذبة. هذه الدوائر ليست من صنع كائنات فضائية، ولكنها قنوات للري في المناطق الجافة بالمكسيك.

  • Deutschland Alexander Gerst auf der ISS

    صور مذهلة للأرض بعدسة رائد فضاء ألماني

    بعض صور غيرستن تبدو وكأنها لوحات فنية لكبار الرسامين. هذه الصورة تظهر أحد الوديان الملتوية في كازاخستان.

    الكاتب: كلارا فالتر/ ع.ش


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