 تعرف على قصتها.. باحثة سورية في ألمانيا تحيي آمال هزم الزهايمر | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 01.02.2021

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ثقافة ومجتمع

تعرف على قصتها.. باحثة سورية في ألمانيا تحيي آمال هزم الزهايمر

ربما تكون هي أكثر شخص في العالم يسعده حاليا سماع "فيروس"، فبفضل نوع محدد من الفيروسات، تمكنت مروة ملحيس، من اكتشاف مكون نشط يمنع البروتينات من التراكم في الدماغ والتسبب في الزهايمر. لكن كيف وأين توصلت إلى هذا الاكتشاف؟

مروة ملحيس في المختبر العلمي

الباحثة السورية - مروة ملحيس

مروة ملحيس، مهاجرة سورية مقيمة في ألمانيا تنحدر من مدينة حلب، وتبلغ من العمر 36 عاما. تمكنت من خلال بحثها العلمي في التحضير لرسالة الدكتوراه بجامعة كوبورغ للعلوم التطبيقية في ولاية بافاريا الألمانية، من اكتشاف مادة يحتمل أن تكون مكونا أساسيا في الأدوية المستقبلية لأحد أسوأ الأمراض التي تصيب البشر.. مرض الزهايمر.

تعمل ملحيس في مختبر التحليل الحيوي بجامعة كوبورغ للعلوم التطبيقية، واستطاعت من خلال أبحاثها أن تتوصل للعنصر النشط الذي يمنع أحد البروتينات المسببة لمرض الزهايمر من التراكم. ولإيجاد هذا العنصر النشط، احتاجت ملحيس إلى اختبار فيروسات معينة، ساعدتها في التوصل إلى المادة الجديدة.

وعبرت ملحيس، التي اجتازت مؤخرا امتحان الدكتوراه حول هذا الموضوع، عن سعادتها بهذا النجاح العلمي قائلة "من الجميل أن تفعل شيئا مهما".

براءة اختراع ومستقبل مُبشر للبحث

اختبر الباحثون في المركز الألماني للأمراض التنكسية العصبية (DZNE) في مدينة بون، ما إذا كانت المادة تعمل أيضا في الخلايا الحية، كما تقوم بذلك أيضا مختبرات جامعة إرلانغن، حسب تصريحات ملحيس.

الخطوة التالية المحتملة هي إجراء اختبارات على فئران التجارب المصابة بمرض الزهايمر حسب ما أوضحه البروفسور أيلين فونك. وقال في تصريحات إعلامية نشرت على موقع الجامعة "إن تطوير المشروع العلمي إلى دواء معتمد - إن أمكن - سيستغرق بالتأكيد بضع سنوات". ويرأس فونك معهد Bioanalytics في جامعة كوبورغ وأشرف على بحث الدكتوراه الخاص بمروة ملحيس رفقة البروفسور أندرياس رومب من جامعة بايرويت بولاية بافاريا.

وتأمل ملحيس أن يتحول عملها في النهاية إلى عقارات شافية للمرض، وقالت "سيكون من الرائع القيام بدورك لمساعدة الناس. أنا أحب البحث كثيرا". كما أكد البروفسور فونك أن البحث حقق نجاحا كبيرا لأنه "لا يوجد حتى الآن علاج لمرض الزهايمر، وهذا ما يجعله بحثا مهما في هذا المجال". كما أكد أنهم تقدموا "بطلب للحصول على براءة اختراع للمكون النشط المكتشف".

مسيرة دراسية ومهنية متميزة

مختارات

يحاول العلماء منذ عقود التوصل لعلاج مرض آلزهايمر، فهل يكون مفتاح الشفاء عقاراً متاحاً منذ وقت طويل؟

تفرض أزمة كورونا تجنيد الباحثين المختصين لفك لغز هذا الوباء الفاتك وعلاقته بالأمراض الأخرى وتأثير ذلك على المصابين. باحثون من بريطانيا والولايات المتحدة رصدوا جينا يعطي معلومات عن الخرف وعلاقته بالتطور الخطير لكورونا.

ظهر تفوق مروة ملحيس الدراسي في المجال العلمي منذ صغر سنها، وتوضح نتائجها في مرحلة الثانوية ذلك، نتائج شاركتها صديقتها على وسائل التواصل الاجتماعي مذكرة بشغفها العلمي منذ سنوات وبحيازتها للمرتبة الثانية في القسم العلمي لشهادة الثانوية العامة بسوريا.

استمر مسارها العلمي المتميز بجامعة حلب، وبعد التخرج هاجرت إلى فرنسا حيث اشتغلت في مجال صناعة الأدوية، إذ قالت في تصريحات صحفية "لقد عشت أنا وزوجي في فرنسا لمدة أربع سنوات قبل المجيء إلى ألمانيا" كان هذا قبل اندلاع الحرب في سوريا.

قد يكون السر وراء شغفها العلمي الذي أوصلها لهذا الاكتشاف، انحدارها من أسرة علمية، فأمها رئيسة شعبة الدراسات العليا والبحث العلمي في كلية الصيدلة بمدينة حلب، وأختها صيدلانية في السعودية، وزوجها درس الطب في كل من سوريا وفرنسا ويعمل حاليا كخبير واستشاري علاج الأورام بالإشعاع في مصحة كوبورغ.

عند إعدادها البحث ورسالة الدكتوراه، كانت ملحيس أما لطفلين وحاملا بمولودها الثالث، وتقول عن تلك الفترة "لقد كتبت كل الأشياء النظرية أثناء حملي". وبذلك تكون مروة مهاجرة تمكنت من الوصول عبر البحث العلمي لشيء فريد، لتكون وجها مشرقا جديدا بين مجموعة من المهاجرين الذين تمكنوا من تحقيق إنجازات علمية في المهجر، ومثالا إيجابيا يحتذى.

يذكر أن مهاجر نيوز قد تواصل مع مروة ملحيس، التي عبرت عن فرحها للتقدير الذي حظي به اكتشافها وبحثها، لكنها تفضل عدم الظهور أو الحديث إعلاميا لأسباب بعضها متعلق بسرية البحث وأسباب أخرى شخصية.

معضلة الزهايمر      

إن القيمة العلمية لاكتشاف ملحيس، تكمن في خطورة مرض الزهايمر الذي يمكن أن يكتشف له علاج وأدوية اعتمادا على هذا البحث. وتجدر الإشارة إلى أن عدد المصابين بالزهايمر في العالم يبلغ نحو 50 مليون مصاب، ويُعد الزهايمر سادس سبب رئيسي للوفاة في الولايات المتحدة.

واشتق المرض اسمه من اسم الطبيب الألماني المتخصص في الطب النفسي السريري وعلم التشريح العصبي "ألويس ألزهايمر/ Alois Alzheimer"، والذي اكتشف المرض عام 1906، بعد أن لاحظ تغيرات تشريحية في مخ امرأة توفيت بمرض عقلي غير معتاد.

والزهايمر مرض يصيب كبار السن غالباً، يبدأ الشخص المصاب به بفقدان خفيف للذاكرة يؤثر في أجزاء من الدماغ التي تتحكم في الفكر والذاكرة واللغة، مما يؤدي إلى فقدان القدرة على إجراء محادثة بسيطة، أو التفاعل مع الأحداث المحيطة. ويُعد ألزهايمر أشهر أنواع الخَرَف، ويؤثر على أنشطة الشخص اليومية العادية أيضا.

ماجدة بوعزة- مهاجر نيوز

  • Deuschland syrischer Imbiss in Bonn (DW/N. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    "أهلا وسهلاً" بك في ألمانيا

    اللغة العربية هي اللغة الرابعة الأكثر استخداماً على شبكة الإنترنت والأوسع انتشاراً ونموأ، متفوقةً على الفرنسية والصينية. وتنتشر المطاعم العربية في أرجاء ألمانيا وخصوصا المطاعم السورية حاليا. وتقدم أصنافاً شهية من الأطباق الشرقية لزبائنها من مختلف الأجناس، الأمر الذي أدى لانتشار أسماء هذه الوجبات باللغة العربية.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    في المطاعم و المحلات

    التسوق في المحلات العربية المنتشرة في ألمانيا لم يعد مقصورا على العرب فقط، فهناك الكثير من الألمان، الذين يتسوقون في تلك المحلات أيضا، والتي تبيع مواد غذائية مستوردة من بلاد عربية. ولذلك انتشرت بينهم كلمات مثل "الفلافل والحمص". كما أن كلمة "حلال" أصبحت شائعة جداً بين الألمان.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    كلمات عربية بذكريات تاريخية

    انتشرت في الأعوام الأخيرة بشكل ملفت للانتباه المقاهي العربية في المدن الألمانية، وترى عربا وألمانا وآخرين يجلسون يدخنون الأرجيلة. غير أن تواجد مقاهي عربية في ألمانيا أمر ليس بالجديد والدليل هذا المقهى الشهير في بون، والذي يعود إلى الحقبة التي كانت فيها مدينة بون عاصمة لألمانيا الاتحادية ومقرا للسفارات والقنصليات المختلفة.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    المنشآت الصحية تقدم خدماتها بالعربي

    تضع الكثير من الصيدليات والمشافي في ألمانيا تعليمات باللغة العربية، بهدف جذب وتسهيل الأمر على المقيمين العرب والسائحين أيضاً للخدمات التي تقدمها هذه المرافق. وتنتشر السياحة الطبية العربية في ألمانيا وخصوصا في مدينة بون، حيث يعتبر حي "باد غودسبرغ"، أحد أكبر أحياء بون، "حيا عربيا" في نظر الكثيرين من العرب والألمان على السواء.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    محلات ألمانية تعرض منتجاتها بالعربي

    التواجد العربي كبير في مدن ألمانيا، فهناك المقيمون العرب والسياح واللاجئون العرب أيضا. وتسعى المحلات الألمانية لجذب الزبائن العرب والتيسير عليهم. ولذلك تجد من بين العمال فيها من يتحدثون العربية. وتجد أيضا كلمات باللغة العربية في كل مكان من أقسام تلك المحلات، كما نرى هنا مثلا في أحد محلات سلسلة "ريفه" الشهيرة.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    منشورات رسمية مترجمة إلى العربية

    اللغة العربية هي إحدى اللغات الرسمية الست المعتمدة في الأمم المتحدة. وتنتشر في الدوائر الحكومية والرسمية الألمانية منشورات تحتوي على اللغة العربية أيضا، لتسهيل تعامل العرب في ألمانيا مع موظفي تلك الدوائر. هنا مثلا اللغة العربية تقع مباشرة بعد الألمانية والإنجليزية وقبل اللغات الأخرى.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    محطات القطار تتكلم العربية

    يتكلم اللغة العربية، كلغة أم، ما يزيد عن 422 مليون نسمة، الأمر الذي يجعلها أحد أكثر اللغات انتشاراً حول العالم، وكذلك في ألمانيا. وفي محطات القطارات في ألمانيا يمكنك أيضا الحصول على الصحف الصادرة بالعربية في "أكشاك" بيع الصحف. وقد تجد أحيانا من يتحدث العربية من بين الموظفين بالسكك الحديد من أبناء الجاليات العربية.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    العربية في أسواق عيد الميلاد

    للجالية المغربية حضور مميز في الحياة الألمانية بمختلف جوانبها. كما لها أثرُ مهم في انتشار الثقافة العربية في بلاد المهجر. حيث تنتشر المحلات المغربية، خصوصا محلات المواد الغذائية. ويشارك عربٌ أيضا في أسواق عيد الميلاد (الكريسماس)، مثل هذا المحل، الذي يبيع منتجات تقليدية مغربية في بون. اعداد: سمر سمير/ نور العجيلي


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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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