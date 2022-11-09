تعرف على فائدة كبيرة ستجعلك تهتم بفطور طفلك

أظهرت دراسات عديدة أن التغذية غير الكافية عند الأطفال تعرضهم لخطر كبير بالنسبة لصحتهم الجسدية وأيضا لمهاراتهم المعرفية. إذ تؤثر جودة وكمية الطعام المتاح للأطفال على أدائهم التعليمي ووزن أجسامهم مقارنة بالأطفال الآخرين في نفس الفئة العمرية.

وتعتبر وجبة الفطور الوجبة الأهم خلال اليوم، لذا فإن تناول وجبة كاملة ومتوازنة كل صباح يعتبر أمرا مهماً ويؤثر على صحة الأطفال وأدائهم في المدرسة. وتشير الدراسات إلى أنه من المهم للأطفال تناول وجبة فطور صحية لتزويد أجسامهم بالوقود بعد النوم، حيث أن أدمغتهم وأجسادهم لا تزال في طور النمو. ومع ذلك، يميل 20-30 في المائة من الأطفال والمراهقين إلى تخطي هذه الوجبة بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين).

وقد يكون ضيق الوقت ما يدفع بعض التلاميذ لتخطي وجبة الفطور، في حين أن الضائقة المادية قد تحرم آخرين من الحصول على هذه الوجبة الهامة لصحتهم ونموهم.

بالنسبة لضيق الوقت من الممكن أن يكون الحل بإعداد الوجبات في وقت سابق أو تحضير الحبوب الكاملة مع الحليب مما يجعلها وجبة سريعة ومغذية. أما بالنسبة لمعالجة مسألة القدرة على تحمل التكاليف، من المهم أن تساهم الحكومات، والمنظمات التي تعمل في مجال الغذاء والتغذية، بإنشاء برامج مستدامة، حتى يتمكن الأطفال المحرومون من الحصول على طعام مغذي بشكل مستمر. بحسب ما نشره موقع (إن دي تي في فود).

ما الذي يجب أن تحتويه وجبة الفطور؟

بعض الأفكار لأطعمة مغذية لوجبة الفطور للأطفال:

-البيض: يحتوي البيض على عناصر غذائية هامة جدا لصحة الطفل مثل فيتامين D والكالسيوم، وهناك العديد من الطرق لتحضيره بما يناسب رغبة الطفل.

الشوفان بالشوكولاته أو الفواكه: الشوفان غذاء رائع للطفل، فهو غني بالألياف ومفيد لكل الأعمار. يمكن إضافة الشوكولاته أو الفاكهة لجعلها مرغوبة للطفل أكثر.

الزبادي: يعتبر اللبن أو الزبادي مصدرا هاما للبروتين والكالسيوم، ومن الممكن إضافة بعض قطع الفواكه إليه.

المعجنات الصحية: بإمكانك خبز معجنات صحية دون سكر، مثل البان كيك، التي يعشقها الصغار والكبار، وإضافة زبدة الفول السوداني الغنية بالفيتامينات والمعادن والتي تعزز طاقة الجسم، إلى جانب الموز أو أي فاكهة أخرى.

ر.ض/ ع.ج