 تعرف على شروط عمل طالبي اللجوء والمهاجرين في ألمانيا | معلومات للاجئين | DW | 09.09.2018

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معلومات للاجئين

تعرف على شروط عمل طالبي اللجوء والمهاجرين في ألمانيا

يعتبر الحصول على فرصة عمل من أهم التحديات التي تواجه اللاجئين في ألمانيا، لكن هل يمكن لطالبي اللجوء والمهاجرين العمل بمجرّد وصولهم؟ وما هي الشروط الواجب توفرها لكي يسمح لطالب اللجوء بالعمل؟

Kranhersteller in Rostock startet Ausbildung für Migranten (picture-alliance/dpa/B. Wüstneck)

تعتمد إمكانية عمل أيّ لاجئ في ألمانيا على وضعه القانوني ونوع تصريح الإقامة الذي يحمله، ويمكن أن نقسّم اللاجئين بحسب وضعهم القانوني إلى خمس فئات رئيسية:

1- اللاجئون الحاصلون على حق "اللجوء التام":

يمكن للأشخاص الذين تم الاعتراف بطلبات لجوئهم العمل دون أيّ قيود، حيث أن دائرة الأجانب ملزمة بإصدار ترخيص عمل لكلّ شخص يحصل على حق اللجوء.

2- الحاصلون على الحماية الثانوية:

للحاصلين على الحماية الثانوية أيضاً حق العمل في ألمانيا دون عوائق، مثلهم مثل اللاجئين الحاصلين على "اللجوء التام".

3- "لاجئو الحصص":

وهم اللاجئون الذين وصلوا إلى ألمانيا ضمن برامج إنسانية خاصة. وهؤلاء الأشخاص لا يخضعون لإجراءات اللجوء في ألمانيا، وعند وصولهم يحصلون على الفور على إذن بالعمل من دائرة الأجانب في المنطقة التي يقيمون فيها.

4- طالبو اللجوء:

كل شخص يأتي طالباً للجوء إلى ألمانيا، يمنع من العمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى. وبعد مرور هذه الفترة يمكن أن يحصل على إذن بالعمل من دائرة الأجانب، بشرط موافقة وكالة العمل الاتحادية.

مختارات

تمهد الحكومة الألمانية لقانون الهجرة من أجل جذب قوى عاملة متخصصة لألمانيا. واقترح قيادي بالحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل فتح سوق العمل أمام اللاجئين المرفوضين، وهو ما يعارضه حزب البديل اليميني الشعبوي المعارض. (14.08.2018)

تقوم شركات النقل في الولايات الألمانية بتوظيف اللاجئين كسائقين من أجل سد الشواغر لديها، ورغم أن أولئك السائقين مازالوا يواجهون بعض الصعوبات، إلا أن تلك الشركات تستمر بجهودها لإدماجهم في سوق العمل بشكل أفضل. (28.07.2018)

لكن يمكن لطالبي اللجوء بعد مرور الأشهر الثلاثة الأولى من وصولهم إلى ألمانيا القيام بالتدريب المهني دون الحاجة للحصول على الموافقة من وكالة العمل. لكن لا يُسمح لطالبي اللجوء الملزمين بموجب القانون بالإقامة في مركز استقبال أوّليّ بالعمل. ويتعلق هذا بشكل خاص بالأشخاص الذين أتوا من بلدان تصنفها الحكومة الألمانية على أنها "آمنة"، حيث لا يمكنهم العمل طوال فترة دراسة بطلبات لجوئهم وعدم البت فيها.

وبالنسبة للأشخاص القادمين من "بلدان آمنة"، والذين قدموا طلبات لجوئهم بعد 31 آب/أغسطس عام 2015، يسري عليهم "منع العامل عن العمل" أي عدم السماح له بالعمل.

و في حال تجاوزت فترة  إقامة طالب اللجوء في ألمانيا أربع سنوات دون انقطاع، فإن دائرة الاجانب تمنحه الحق بالعمل، دون أن تشترط موافقة وكالة العمل الاتحادية.

Deutschland Integration Migranten in Ausbildungsberufen (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

ربع عدد اللاجئين في ألمانيا يعملون

وبشكل عام فإن وكالة العمل الاتحادية لا تسمح لطالبي اللجوء بالحصول على وظيفة، إذا وُجد شخص ألمانيّ أو من الاتحاد الأوروبي مستعد للقيام بتلك الوظيفة، وهذا ما يسمى بقاعدة "فحص الأولوية". إلا أن هذه القاعدة تخضع لاستثناءات منها:

- عندما تكون البلدية أو المنطقة التي يريد طالب اللجوء ممارسة العمل فيها قد قامت بتعليق هذه القاعدة أي أوقفت العمل بها.

- عندما يكون طالب اللجوء مقيماً بشكل غير منقطع في ألمانيا لمدة سنة ونصف.

- عندما يكون طالب اللجوء قد أنهى تدريباً مهنياً ويريد القيام بعمل يناسب نوع التدريب الذي تلقاه.

- عندما يريد طالب اللجوء القيام بإجراءات تعديل شهاداته المهنية التي حصل عليها قبل قدومه إلى ألمانيا.

- عندما يكون العمل الذي يريد طالب اللجوء القيام به من الأعمال التي تحتاج فيها ألمانيا إلى المزيد من الأيدي العاملة الخبيرة والتي تخوله للحصول على البطاقة الزرقاء (يجب أن يصل الراتب السنوي لحوالي 40 ألف يورو).

5- الحاصلون على تصريح إقامة مؤقت لتعليق الترحيل  (Duldung)

تنطبق عليهم نفس الشروط السارية على طالبي اللجوء

وتجدر الإشارة إلى أن عدد اللاجئين الذين يدخلون سوق العمل في ألمانيا في ازدياد مستمر، حيث بلغ عددهم 300 ألف لاجئ، بحسب آخر إحصائية لوكالة العمل الاتحادية. لكن لا يزال 482 ألف لاجئ يبحثون عن العمل.

وبحسب موقع "شبيغل أونلاين" فإنه يوجد في ألمانيا حوالي 1,5 مليون لاجئ من الدول التي يأتي منها أكبر عدد من اللاجئين إلى ألمانيا، وهي سوريا والعراق وأفغانستان وإيران وباكستان والصومال وارتيريا ونيجيريا.

محيي الدين حسين - مهاجر نيوز

  • Helfer vom Freifunk Dortmund, die Asylheime mit Internet-Zugang versorgen Foto: picture alliance/dpa/B. Thissen

    مبادرات إنسانية مبتكرة لمساعدة اللاجئين في ألمانيا

    أسس سفين بورخيرت وبعض أصدقائه في دورتموند مبادرة "فرييفونك"، وفيها يزودون اللاجئين في مراكز اللجوء بانترنيت مجاني. ويعمل القائمون على المبادرة على وضع جهاز "روتر" في مراكز اللجوء وجمع التبرعات لتمويل المشروع الخيري. أكثر من 400 لاجئ في دورتموند يستعمل الانترنت المجاني بفضل هذه المبادرة.

  • Initiator der Asylothek in Nürnberg, Günter Reichert, macht Schreibübungen mit Flüchtlingskindern Foto: picture alliance/dpa/T. Schamberger

    مبادرات إنسانية مبتكرة لمساعدة اللاجئين في ألمانيا

    المعماري غونتر رايشيرت يقوم بتعليم الأطفال اللاجئين في ألمانيا القراءة والكتابة وتعلم الألمانية. وأسس في مدينة نورنبيرغ أول مكتبة لطالبي اللجوء اسماها "أزولوتيك"، التي يمكنهم فيها تعلم الألمانية واستعارة الكتب مجانا. ويقول غونتر : "هدفي أن تكون هناك 50 "أزولوتيك" في ألمانيا في نهاية هذا العام".

  • Kunststudentin Natalia Ali im Park in Berlin Foto: picture alliance/dpa/G. Fischer

    مبادرات إنسانية مبتكرة لمساعدة اللاجئين في ألمانيا

    طالبة قسم الفنون ناتاليا تعمل في وقت فراغها مترجمة متطوعة دون مقابل مالي في أحد مراكز تقديم اللجوء في برلين، الذي يعمل فيه 100 مترجم. وعملت ناتاليا سابقا كمترجمة للغة للعربية والروسية في الكثير من مراكز الاستشارة في ألمانيا. كما ترافق ناتاليا اللاجئين عند ذهابهم إلى مواعيد رسمية أو زيارة الطبيب.

  • Hildegard Nies-Nachtsheim unterhält sich in Neuhardenberg mit Flüchtlingen Foto: picture alliance/dpa/B. Settnik

    مبادرات إنسانية مبتكرة لمساعدة اللاجئين في ألمانيا

    هليدهغارد نيس ناختسهايم تسكن مقابل إحدى دور اللاجئين في ولاية براندنبورغ. وعندما قدم أول 180 لاجئ إلى مدينتها سنة 2013 أسست هليدهغارد مع زوجها فريقا لاستقبال اللاجئين الجدد. وتحاول هليدهغارد مساعدة اللاجئين بطرق شتى لتسهيل حصولهم على الخدمات الضرورية. وتدعوهم باستمرار لشرب القهوة وللحديث معهم.

  • Carola Lange vom Unterstützerkreis für Flüchtlinge in Annaberg-Buchholz Foto: picture alliance/dpa/J. Schurig

    مبادرات إنسانية مبتكرة لمساعدة اللاجئين في ألمانيا

    أما السيدة كارولا لانغة فهي رئيسة تجمعات مساعدة اللاجئين في إحدى مدن ساكسن. وتحاول هي و40 شخصا آخرين مساعدة اللاجئين وتعليمهم اللغة الألمانية، وخاصة في تمضية أوقات فراغ اللاجئين وعن ذلك تقول : "هؤلاء الناس لا يعملون شيئا، إذ يترتب عليهم الانتظار. إنها مشكلة كبيرة تواجههم".

  • Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen im Büro der Stiftung Gute-Tat.de in Berlin Foto: picture alliance/dpa/G. Fischer

    مبادرات إنسانية مبتكرة لمساعدة اللاجئين في ألمانيا

    تعمل مؤسسة "غوته تات دي إي" الخيرية في برلين على تقديم المساعدات والاستشارات للاجئين في المدينة. وبسبب الإقبال الكبير من الألمان على العمل التطوعي المجاني أصبحت المؤسسة مركزا لتقديم الطلبات وتوزيع الراغبين في العمل على الأماكن في المدينة. وقدمت المؤسسة رقما مجانيا للاتصال بها وللتسجيل للعمل التطوعي.

  • Student Tim Schwarz gibt Deutsch-Unterricht einem syrischen Flüchtling Foto: picture alliance/dpa/C. Schmidt

    مبادرات إنسانية مبتكرة لمساعدة اللاجئين في ألمانيا

    بعض الطلبة في فرانكفورت قرروا إنشاء شبكة موقع إليكتروني للاجئين أصحاب الشهادات لتقديم المعلومات الأكاديمية لهم وللتعرف على كيفية معادلة شهاداتهم، بالإضافة إلى البحث عن فرص عمل مناسبة. وتقدم شبكة "أي إي في" أيضا برامج لتعلم الألمانية عن طريق التحاور الثنائي "تانديم".

  • Helferin Nabeila sortiert in Mülheim an der Ruhr Spenden für Flüchtlinge Foto: picture alliance/dpa/M. Hitij

    مبادرات إنسانية مبتكرة لمساعدة اللاجئين في ألمانيا

    راينهارد ييليس يدير إحدى الشركات في مدينة مولهايم أن دير رور. وطلب قبل عام على صفحته في فيسبوك جمع تبرعات لعائلة عراقية لاجئة تضم عددا كبيرا من الأطفال. لقي نداء راينهارد تجاوبا وأسس بعدها مبادرة " أهلا بكم في مولهايم". المتطوعة نبيلة تعمل في مخزن التبرعات على توزيع المساعدات للاجئين.

  • Nicole Tzanakis und Cornelius Kaup starten eine Sportaktion für Flüchtlinge Foto: picture alliance/dpa/M. Hitij

    مبادرات إنسانية مبتكرة لمساعدة اللاجئين في ألمانيا

    نيكول تساناكيس وكورنيليوس كاوب بدؤوا في الشهر الحالي مبادرتهم في جمع تبرعات للاجئين. وسيقومان بالتجول عبر لوحات التزلج بدءا بمدينة دوسلدورف وإنتهاء بمدينة هامبورغ في الشمال. الشابان جمعوا لغاية الآن 7000 يورو وسيقومون بالتبرع بالمبلغ الإجمالي لمنظمة "ستاي" الخاصة بالعناية باللاجئين.

  • Schauspielerin Sarah Tkotsch versorgt Flüchtlinge mit Getränken Foto: picture alliance/dpa/J. Carstensen

    مبادرات إنسانية مبتكرة لمساعدة اللاجئين في ألمانيا

    حتى المشاهير في ألمانيا يحاولون وبصورة علنية مساعدة اللاجئين. الممثل الألماني الشهير تيل شفايغر يحاول بناء مركز للاجئين في ألمانيا. ومن جهتها الممثلة سارة تكوتش ذهبت بنفسها إلى مراكز اللجوء لتعمل كمتطوعة لمساعدة اللاجئين.

  • Bundestagsabgeordnete Martin Patzelt mit zwei Flüchtlingen aus Eritrea fahren Fahrrad Foto: picture alliance/dpa/P. Pleul

    مبادرات إنسانية مبتكرة لمساعدة اللاجئين في ألمانيا

    عضو البرلمان الألماني مارتن باتسيلت عن حزب الديمقراطي المسيحي استضاف في بيته لاجئان من إريتريا ليعيشا معه ومع أبنه في نفس الغرفة. بالإضافة إلى ذلك يعتني السيد باتسيلت باللاجئين ويذهب معهم للتنزه، فيما تعلم زوجته اللاجئين اللغة الألمانية في المنزل.

  • Helferin Brigitte Wottka sortiert in Seeth gespendete Windeln ein Foto: picture alliance/dpa/B. Marks

    مبادرات إنسانية مبتكرة لمساعدة اللاجئين في ألمانيا

    في منطقة سييت في شمال ألمانيا تم تحويل معسكر سابق للجيش إلى مركز لإيواء اللاجئين. وسيأتي نحو 600 لاجئ للمركز الجديد، الذي انضم عدد من المتطوعين للعمل فيه، وضمنهم السيدة بريغيته فوتكا التي تنظم التبرعات في المركز.

    الكاتب: إيفيتا أوندروسكوفا / زمن البدري


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مبادرات إنسانية مبتكرة لمساعدة اللاجئين في ألمانيا  

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