تعرف على خبز "الغيمة".. صديق الرشاقة

إذا كنت تهتم برشاقتك وصحتك، فيجب عليك مراقبة استهلاكك للخبز. مما لا شك فيه أن الخبز يتمتع بمذاق شهي، غير أنه يحتوي أيضاً على نسبة عالية من الكربوهيدرات والغلوتين، ما يعرضك للسمنة إذا أكثرت من تناوله. ولكن لا تحزن فالبديل موجود. إذ بإمكانك استبدال الخبز التقليدي بما يسمى "Cloud Bread" خبز السحابة أوالغيمة" الذي يحتوي على نسبة شبه معدومة من الكربوهيدرات ويخلو من الدقيق.

يتكون هذا الخبز الخفيف من 3 مكونات فقط تجعله هشاً ومنتفخاً حتى بعد الخبز– تماماً كالغيمة. والأفضل من ذلك كله: أن خبز السحابة لا يحتوي على الكربوهيدرات، وهو خالٍ تماماً من الغلوتين، وبالتالي فهو وجبة خفيفة وشهية للأشخاص الذين يرغبون بإنقاص وزنهم، كما أنه مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية من الغلوتين الموجود في الدقيق. بحسب ما نشره موقع " ديلش".

تشمل مكونات خبز الغيمة على البيض، والجبن الكريمي، ومسحوق الخبز "بيكينغ باودر". وبإمكانك إضافة العسل إلى الخليط إذا كنت ترغب بمذاق حلو قليلاً. كما يمكنك تزيينها بإضافة القليل من الأعشاب مثل إكليل الجبل "روزماري" أو الكمون والكاري بحسب ما ترغب. ويمكن استخدام الطريقة نفسها لإعداد السندويشات الصحية الصغيرة بجعل الخبزة قاعدة يدهن عليها الجبن أو الزيتون أو تحضيرها كقطع بيتزا صغيرة.

تقول إحدى المغردات على تويتر إن خبز "الغيمة" لذيذ جداً ويخلو من الكربوهيدرات:

و بحسب ما نشره موقع صحيفة "بيلد" الألمانية، يساعد هذا الخبز بتسريع عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون لخلوه تقريباً من الكربوهيدرات، غير أنه لا يخلو من الخصائص الغذائية إذ تحتوي كل حصة صغيرة على 50 سعرة حرارية، 3غرامات بروتين، 0 غرام كربوهيدرات، 0 غرام سكر، 4 غرامات دهن، غرامين دهن مشبع، 90 ملغرام صوديوم. كما يحتوي على فيتامينات مختلفة مثل فيتامين أ، وفيتامين ب12 ، وفيتامين ب6، وفيتامين د، وكذلك يحتوي على الكالسيوم والنحاس، وحمض الفوليك والحديد والماغنيسيوم. كما يمكن تخزين خبز الغيمة لمدة 3 أيام في علبة محكمة الإغلاق، ولمدة أسبوع كامل في الثلاجة دون أن يفسد.

ر.ض